Първо за годината заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов

Първо за годината заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов

27 Януари, 2026 07:14 341 5

Очаква се на заседанието в Софийския градски съд днес да бъдат разпитани общо 4 свидетели. Двама от тях са бивши служители в Главна дирекция национална полиция.

Първо за годината заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първо за годината заседание по знаковото дело срещу Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов, съобщават от БНТ. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" е обвинен в длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател. Петков е подсъдим за това, че през март 2022 година е разпоредил арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов, без да има законови правомощия за това.

Очаква се на заседанието в Софийския градски съд днес да бъдат разпитани общо 4 свидетели. Двама от тях са бивши служители в Главна дирекция национална полиция.

През ноември миналата година съдът отложи заседанието по делото, защото защитата на Кирил Петков поиска да се запознае с всички 48 тома материали от досъдебното производство, след което те да бъдат приобщени по делото.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 вест гост

    2 2 Отговор
    искали са да убият бащицата при задържането, както едно време е станало с деда му. БОГ го е съхранил за нас, да ни води към нови висини.

    07:16 27.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Неграмотник! И хляба и ножа им дадоха и пак нищо!

    07:17 27.01.2026

  • 3 Каунь

    0 2 Отговор
    Кирето трябваше отдавна да е с пижама на ракета. Чувстваха се недосегаеми дерибей. Сътвориха маса глупости с конституцията.

    07:22 27.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    ПРОСТО СИ ТРЯБВА ДА ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ И НАРОДЕН СЪД ЗА ДУШМАНИТЕ!

    07:23 27.01.2026

  • 5 Макс

    0 0 Отговор
    17 март 2022 г. един светъл ден в българската история.

    07:24 27.01.2026

