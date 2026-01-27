Първо за годината заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов

Първо за годината заседание по знаковото дело срещу Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов, съобщават от БНТ. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" е обвинен в длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател. Петков е подсъдим за това, че през март 2022 година е разпоредил арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов, без да има законови правомощия за това.
Очаква се на заседанието в Софийския градски съд днес да бъдат разпитани общо 4 свидетели. Двама от тях са бивши служители в Главна дирекция национална полиция.
През ноември миналата година съдът отложи заседанието по делото, защото защитата на Кирил Петков поиска да се запознае с всички 48 тома материали от досъдебното производство, след което те да бъдат приобщени по делото.
