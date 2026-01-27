Новини
Петър Петров: Пред Йотова има два варианта - или да назначи Андрей Гюров, или Димитър Главчев

Петър Петров: Пред Йотова има два варианта - или да назначи Андрей Гюров, или Димитър Главчев

27 Януари, 2026 08:30

Няма симпатизант на Радев, който да не желае той да направи коалиция с "Възраждане", коментира депутатът от "Възраждане"

Петър Петров: Пред Йотова има два варианта - или да назначи Андрей Гюров, или Димитър Главчев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди шест месеца призова Радев да работим заедно. Няма симпатизант на Радев, който да не желае той да направи коалиция с "Възраждане". Това коментира депутатът от "Възраждане" Петър Петров в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Преди да отговорим на този въпрос, трябва да видим, ако има бъдещ политически проект на Румен Радев - къде ще се позиционира, какви ще бъдат неговите политики, какви идеи има като предизборна платформа. Едва тогава може да дадем ясен отговор. Всеки един, който се заявява като борец срещу Борисов и Пеевски е естествен партньор на "Възраждане", поясни той.
Петров изрази надежда участието на Румен Радев с политическа партия на предстоящите избори да вдигне избирателната активност.

Днес трябва да излезе програмата за пленарната седмица. Ако отново е включен Изборния кодекс, ние отново няма да се регистрираме. Ще направим всичко възможно ИК да не бъде разгледан, коментира още Петров.

Относно предстоящите консултациите и избор на служебен премиер Петър Петров заяви: "Пред Йотова има два варианта - или да назначи Андрей Гюров, или Димитър Главчев. Всичко различно от това да назначи с указ Андрей Гюров означава подпомагане на статуквото".
Ние призоваваме президентът Йотова възможно най-скоро да издаде указ, който да насрочи датата на изборите, допълни още депутатът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главанака

    3 0 Отговор
    няма побрем отново ще се жертвам

    Коментиран от #4, #6

    08:34 27.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ЩЕ Е ДА НАЗНАЧАТ КАКА ПЕНА ЧИСТАЧКАТА ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ!

    08:34 27.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 2 Отговор
    ПОРЕДНАТА ВРАЧКА- ИЛИ ЩЕ ВАЛИ,ИЛИ НЯМА ДА ВАЛИ...

    08:36 27.01.2026

  • 4 Факт!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "главанака":

    Коцето и възродената му партийка са успешен проект на герберските крадци начело с Тиквата Борисов. Проследете гласуванията в парламента и ще видите, че каквото им нареди Тиквата, това гласуват възродените депутати.

    08:38 27.01.2026

  • 5 Избирателите

    1 4 Отговор
    Искаме си Главанака !

    08:41 27.01.2026

  • 6 Амии

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "главанака":

    Празноглавчев е много вярно ку.че на Шиши... Помним колко золуми направи за най- нечестни избори в България... Остави купувачите на гласове от ГЕРБ/ДПС да си купуват на воля... Даде на Шиши сграда за партията му, даде му всички областни управители и шефове на полицията... И прочие и прочие, БОЖЕ пази поне този път от този Главанак на Боко и Шиши...

    08:41 27.01.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Главчев е машата на Борисов и Пеевски, и единственно остава Гюров!!

    Какво има толкова да се мисли!

    08:43 27.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Когато шеф уволни работник -
    той напусна НЕЗАБАВНО❗
    Народът УВОЛНИ Правителството, а НС не може да предложи друго, но ТЕ още ни управляват и поемат задължения от името на шефа/ народа ❗

    08:48 27.01.2026

  • 9 Бялата Златка

    1 0 Отговор
    Копейката ми изяде хляба!!!

    08:49 27.01.2026

  • 10 Трол

    2 0 Отговор
    А защо да не назначи Рая Назарян?

    Коментиран от #11

    08:50 27.01.2026

  • 11 адаша

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    М?! Каза ли нещо?

    08:53 27.01.2026

  • 12 Умници Юнаци

    0 0 Отговор
    Имаше ли Гюро глава или немаше?Не знам дали имаше ама лани шапка си купува!

    08:54 27.01.2026

  • 13 На Главчов

    1 0 Отговор
    цяла България му е сърбала не веднъж попарата !

    08:56 27.01.2026

