Доц. Наталия Киселова: Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет

Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ бившият председател на НС доц. Наталия Киселова.

"Кога ще бъдат изборите зависи от президента Йотова, като разбира се, това ще бъде предпоставено от това колко бързо бъде ще съставено служебно правителство. Процедурата е доста по-тромава."

Президентът Илияна Йотова започва срещи с потенциални кандидати за служебен министър-председател, предвидени в т.нар. „домова книга“. Първата среща е днес с председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Според бившия председател на парламента и депутат от БСП Наталия Киселова е напълно възможно още през настоящата седмица, след провеждането на всички консултации по конституционния ред, да бъде съставено служебно правителство.

Датата на предсрочните парламентарни избори – дали 29 март или 19 април – ще зависи от темпото, с което ще бъде излъчено служебното правителство. Киселова подчерта, че Конституцията не предвижда срокове за провеждане на срещите с потенциалните служебни премиери, а процедурата след промените от края на 2023 г. е по-бавна.

От БСП не дават препоръки за конкретна дата. „Това е изцяло в правомощията на президента. В момента не е коректно да се дават съвети отвън“, заяви Киселова, като изрази увереност, че Йотова ще подходи „със стил и класа“ при формирането на служебния кабинет.

По повод предварителните откази, включително заявения от Рая Назарян, Киселова заяви, че не е редно лица, участвали в изготвянето и гласуването на конституционните промени, да отказват „с лека ръка“.

„Това е част от длъжностната характеристика“, подчерта тя, като уточни, че според нея председателят на Народното събрание, ако бъде определен за служебен министър-председател, не би следвало да участва в парламентарните избори.

БСП не посочва конкретен фаворит. По думите на Киселова, изборът ще се стесни „по метода на изключването“. Тя изключи председателя на парламента заради заявеното намерение да бъде кандидат за депутат, както и управителя и подуправителите на БНБ, тъй като при тях изборът би довел до оставка и предсрочно прекратяване на мандата.

По-подходящи според нея са фигури, които при приключване работата на служебното правителство могат да се върнат на предишните си постове, като председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

Киселова определи разговорите за бъдещ политически проект на президента Румен Радев като „спекулативни“. Според нея, докато няма ясно заявени намерения, екип и програма, коментарите остават в сферата на догадките.

Тя беше категорична, че „лявото не е умряло“ и предупреди за опасността от език на омразата и радикализация в политиката. По думите ѝ БСП трябва ясно да защити парламентарната форма на управление като без алтернатива.

На въпрос дали ще бъде кандидат за депутат, Киселова заяви, че решението ще бъде взето след Конгреса на БСП на 7–8 февруари. Дали партията трябва да посрещне изборите с ново ръководство, предстои да бъде обсъдено вътрешнопартийно.