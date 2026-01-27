Новини
България »
София »
Доц. Наталия Киселова: Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет

Доц. Наталия Киселова: Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет

27 Януари, 2026 10:14 463 18

  • наталия киселова-
  • президент-
  • илияна йотова-
  • служебно правителство-
  • румен радев-
  • президентска република

Парламентарната форма на управление е без алтернатива

Доц. Наталия Киселова: Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ бившият председател на НС доц. Наталия Киселова.

"Кога ще бъдат изборите зависи от президента Йотова, като разбира се, това ще бъде предпоставено от това колко бързо бъде ще съставено служебно правителство. Процедурата е доста по-тромава."

Президентът Илияна Йотова започва срещи с потенциални кандидати за служебен министър-председател, предвидени в т.нар. „домова книга“. Първата среща е днес с председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Според бившия председател на парламента и депутат от БСП Наталия Киселова е напълно възможно още през настоящата седмица, след провеждането на всички консултации по конституционния ред, да бъде съставено служебно правителство.

Датата на предсрочните парламентарни избори – дали 29 март или 19 април – ще зависи от темпото, с което ще бъде излъчено служебното правителство. Киселова подчерта, че Конституцията не предвижда срокове за провеждане на срещите с потенциалните служебни премиери, а процедурата след промените от края на 2023 г. е по-бавна.

От БСП не дават препоръки за конкретна дата. „Това е изцяло в правомощията на президента. В момента не е коректно да се дават съвети отвън“, заяви Киселова, като изрази увереност, че Йотова ще подходи „със стил и класа“ при формирането на служебния кабинет.

По повод предварителните откази, включително заявения от Рая Назарян, Киселова заяви, че не е редно лица, участвали в изготвянето и гласуването на конституционните промени, да отказват „с лека ръка“.

„Това е част от длъжностната характеристика“, подчерта тя, като уточни, че според нея председателят на Народното събрание, ако бъде определен за служебен министър-председател, не би следвало да участва в парламентарните избори.

БСП не посочва конкретен фаворит. По думите на Киселова, изборът ще се стесни „по метода на изключването“. Тя изключи председателя на парламента заради заявеното намерение да бъде кандидат за депутат, както и управителя и подуправителите на БНБ, тъй като при тях изборът би довел до оставка и предсрочно прекратяване на мандата.

По-подходящи според нея са фигури, които при приключване работата на служебното правителство могат да се върнат на предишните си постове, като председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

Киселова определи разговорите за бъдещ политически проект на президента Румен Радев като „спекулативни“. Според нея, докато няма ясно заявени намерения, екип и програма, коментарите остават в сферата на догадките.

Тя беше категорична, че „лявото не е умряло“ и предупреди за опасността от език на омразата и радикализация в политиката. По думите ѝ БСП трябва ясно да защити парламентарната форма на управление като без алтернатива.

На въпрос дали ще бъде кандидат за депутат, Киселова заяви, че решението ще бъде взето след Конгреса на БСП на 7–8 февруари. Дали партията трябва да посрещне изборите с ново ръководство, предстои да бъде обсъдено вътрешнопартийно.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 1 Отговор
    Честито българино смазаха ти ските докато гледаше в облаците.Не са перачи тия а бачкали като идиоти и кътали всяка стотинка,
    за да не плащат банковите такси и пари за черни дни ама те били станали малко повечко и системата казва "НЕ".
    Някои са кътали цял живот мизерствали и сега трябвало да доказват,че не са бандити докато истинските бандити вече си изпраха краденото
    обърнаха го в евро и щракат с пръсти.От крадено загуба няма

    Коментиран от #7

    10:15 27.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор
    Като твоя СТИЛ и КЛАСА ли 🤔🤔❓❓❗❗

    Коментиран от #6

    10:15 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ехаааа

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЕвроАтнатически безродник":

    Ами аз повече се питам какво е правила Русия 499 години след като толкова е мислила за нас, докато турчина е бил с бабите ни ,а дядовците ни работили на полето. Какво е правила 499 години? Не са 5 ,не са 50 години....499 години

    Коментиран от #16

    10:20 27.01.2026

  • 6 Взе ми думите!

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно тая да говори за стил и класа!!!!!🤥 Като МЙРОТВОРЕЦА Тръмп !😂😂😂

    10:20 27.01.2026

  • 7 Дараков

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Стил е дададеш бакшиш 2 лв.
    Класа е да го правиш постоянно.

    10:21 27.01.2026

  • 8 Хайде съветвай в кравефермата

    12 2 Отговор
    Какъв доцент е тази неука селянка?

    10:22 27.01.2026

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    ОТ ТЕБ САМО СТИЛ,КЛАСА,ХУБОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ ЛЪХАТ....

    10:22 27.01.2026

  • 10 ФЕЙК - либераст

    7 0 Отговор
    По време на натрапеното си председателство на парламата другарката КИСЕЛова /розата от Казанлък/ показа образци от стил и класа при воденето на дебатите, внасянето на законите и най- вече при спазването на конституцията! Какво ли не прави човек заради пустите му пари!

    10:23 27.01.2026

  • 11 Георги

    3 1 Отговор
    само доцент Кисело ва има стил и класа, останалите са аматьори!

    10:23 27.01.2026

  • 12 604

    4 0 Отговор
    Туй недоразумение...къв стил...

    10:23 27.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Самата Киселова , е" стил и красота" ,...ужас ,...
    София Лорен , ряпа да яде???


    Вместо да работят ,"селянките" си организират "Конкурс за красавици"???

    10:23 27.01.2026

  • 14 това на беше ли песен на 100кила

    4 0 Отговор
    Стил, класа. Ритъм каса. Започвам да пея, хвърлям фаса.

    10:23 27.01.2026

  • 15 хмммм

    3 0 Отговор
    Да предложи тебе, нали си председателка.

    10:24 27.01.2026

  • 16 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ехаааа":

    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие !
    Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #18

    10:25 27.01.2026

  • 17 Да бе

    1 0 Отговор
    Може би трябва да бъде с анцуг😂

    10:27 27.01.2026

  • 18 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    комунист значи да те ограби до шушка,да вземе дрехите от гърба ти,парите от сметките ти, животните от двора ти, нивата с която изхранваш семейството ти.....и после да те кара да работиш за него е собствената си нива,да гледаш за него, собствените си животни,да вземаш от него като заплата,собствените си пари.... ето това направиха за България , откраднаха от теб и после те караха да работиш за тях

    10:30 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове