Новини
България »
Всички градове »
Консултациите при президента: Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер

Консултациите при президента: Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер

27 Януари, 2026 12:08 1 627 59

  • консултации-
  • президент-
  • рая назарян-
  • отказ-
  • служебен премиер

"Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе, ще има очаквания за намеса в изборния процес", коментира още председателят на парламента

Консултациите при президента: Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова започна консултации за съставяне на служебно правителство. Първа с държавният глава говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата започнa преди обяд. След нея стана ясно, че Назарян не приема да заеме длъжността служебен премиер, информират от Нова телевизия.
Срещата между двете остана затворена за медиите. "Очакваме бързи и скорошни избори, затова обсъдихме най-важното за служебния кабинет, както и какви да бъдат фигурите на премиера и вътрешния министър, за да се организира честен вот. Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе, ще има очаквания за намеса в изборния процес", обясни Рая Назарян.
По думите ѝ датата на изборите очевидно няма да е 29 март, но все още няма яснота коя ще бъде.

Припомняме, че част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    22 1 Отговор
    Аз съм съгласен.

    12:13 27.01.2026

  • 2 честен ционист

    5 7 Отговор
    И горда, как Арарат. Убивает её взгляд, вай вай вай.

    Коментиран от #54

    12:14 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    9 4 Отговор
    Йоло Денев ...."Време е за ЙОЛО ДЕНЕВ " ....настъпи чакания миг !!! Ура ...

    12:15 27.01.2026

  • 5 Усещане

    43 2 Отговор
    за "безпристрастност"........ Клишета и бръщолевици на Райка . Сценка без медии .

    12:17 27.01.2026

  • 6 Факт

    35 1 Отговор
    Герб се пазят от обвинения за изборите! Но от административните функционери, би трябвало при отказ да напуснат и държавната работа!

    12:18 27.01.2026

  • 7 честен ционист

    29 2 Отговор
    Щом няма да е Рая, то поне нека зам омбудсманката Маша, че не ми се ще да го гледам пак този Гаргамел - Главчо.

    12:19 27.01.2026

  • 8 голям кеф

    23 1 Отговор
    Ставам Председател на НС , слугуват ми и от време на време говоря някакви гл@п@сти

    12:19 27.01.2026

  • 9 хаджи Генчо

    24 3 Отговор
    Чудесно! Мутреси не ни трябват!

    12:21 27.01.2026

  • 10 Правилно отказала

    28 2 Отговор
    Първо къща в Б а р с е л о н а или Дубай

    12:22 27.01.2026

  • 11 Един

    26 0 Отговор
    бюлюк охрана ! Защо ? Луда работа и тотално прахосване на луди пари за НИЩО !

    12:22 27.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 извод

    1 4 Отговор
    Трбва да избираме само красавици .Видяхте Магаданс колко полезни неща направи за България

    12:22 27.01.2026

  • 14 Коня Солтуклиева

    20 0 Отговор
    Христо Чушката да се върне и да си допише недоправената конституция:
    .... ".. Който от домовата книга откаже да бъде премиер,
    нему да се ударят двесте тояги на голо пред народното събрание и да бъде лишен от българско гражданство завинаги!..."

    12:23 27.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оракула от Делфи

    26 2 Отговор
    Не зависи от нея!!!
    "Банкера от Банкя", не си дава " играчките" на друг???

    12:23 27.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 доник

    30 0 Отговор
    Които откаже поста на служебен премиер трябва на забавно да освободи всички държавни длъжности. Това не е концерт пожелание Това е служба на държавата.

    Щом отказваш значи си неспособен за каквото и да е свързано с този дълг.

    Коментиран от #21, #24

    12:24 27.01.2026

  • 19 Всички тия от домоватамкнига

    20 0 Отговор
    Преди да седнат на удобните си столове знаеха, че едно от правомощията им е, че могат да поемат мин- председателския стол на едно служебно правителство!
    Сега какво? На си ти парцалките, дайте си ми куклите?
    Няма такъв филм другарко юриЗД Накякян!
    На всяко право, съответства определено задължение! Ама това и свинсока го знае!
    Въобще президента не трябва да ги пита!
    Посочва един и точка!

    12:27 27.01.2026

  • 20 логика

    21 1 Отговор
    ГЕРБ забъркаха всички каши и трябва те да си ги оправят. Рая няма право да се отказва от поста, иначе трябва да се направи лустрация на ГЕРБ. Йотова е поканила Председателя на Парламента, а не някакъв случаен минувач от улицата. Рая трябва да прояви чувство за дълг и отговорност.

    Коментиран от #30, #31

    12:27 27.01.2026

  • 21 Абсолютно

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "доник":

    Точно!
    Да си председател на НС си е лежачка под дебелата сянка, както и другите винарки!
    И защо трябваше Йотова да посреща рменката на крака?
    Всяка жаба да си знае гьола, мястото в гьола и реда на крякането!

    12:31 27.01.2026

  • 22 Перхидролена кукла

    11 1 Отговор
    Райчето много мъдро постъпи като си потъмни цвета на косата с няколко нюанса и вече не е магистрално руса. Преди имаше доста лековато блонди излъчване подобно на новата окръжна прокурорка на София, полята с перхидрол, за която се носят легенди.

    Коментиран от #29

    12:33 27.01.2026

  • 23 Жена я пита

    16 1 Отговор
    На едни отказва на други не!

    Коментиран от #52

    12:33 27.01.2026

  • 24 Бялджип

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "доник":

    Напълно подкрепям това.

    12:36 27.01.2026

  • 25 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    5 5 Отговор
    Факта, че мeтpecaта на ДС-КГБ изобщо е поканила рая НАделян, говори достатъчно за избора и.
    И как делян, бойко и румбата нямат нищо общо .. 🤣🤣🤣 Ама хич

    12:37 27.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 еее

    2 0 Отговор
    защо ме изтрихте?

    12:40 27.01.2026

  • 28 Питам:

    7 0 Отговор
    Що отказа бе раЯ, нали гласува за "домовата книга"? Грешиш! Власт е това! Както казва Големанов: ЗА 2 ЧАСА ДА МИ Я БЯХА ДАЛИ ПАК ЩЯХ ДА Я ВЗЕМА!

    12:41 27.01.2026

  • 29 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Перхидролена кукла":

    И волосы как огненный каштан.

    12:43 27.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Арменец

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "логика":

    Дълг и отговорност?
    Все едно честен евреин!

    12:47 27.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Петър

    10 0 Отговор
    Рая Назарян каза, че не било удачно и редно, политическо лице като председателя на Народното събрание да става служебен министър председател, а и нямало да може да се кандидатира за народен представител ако стане служебен министър председател. Виждате ли, какви тъпанари се оказаха от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, когато правиха промените в Конституцията на Република България, изобщо не мислиха, ама те няма и с какво да мислят?
    Лошото е, че и Рая Назарян е гласувала за тези промени в Конституцията на Република България, гласувала със "За" за това председателя на Народното събрание да може да става служебен министър председател на България, а в момента Рая Назарян си противоречи като казва, че не редно председателя на Народното събрание да става служебен министър председател на България.

    12:48 27.01.2026

  • 34 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Гюро Кюмюро от ПП Продължаваме погрома ще е служебен премиер, в тази посока вървят нещата.

    12:49 27.01.2026

  • 35 Некадърници

    8 0 Отговор
    Тея гербавите нищо не става от тях бягат от отговорност.

    12:49 27.01.2026

  • 36 Правилно

    2 4 Отговор
    Радев да си назначава Гюров за служебен министър и Демерджиев за вътрешен министър. После да не кажат, че ГЕРБ са опорочили изборите с тяхно МВР.

    12:49 27.01.2026

  • 37 Хаха

    5 1 Отговор
    Мача вече е свирен. Йотова ще протка докато на Радев му е удобно и накрая ще назначат техни хора за министри.

    Коментиран от #40

    12:51 27.01.2026

  • 38 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    Коя е Рая Назарян ? Човек от една група , наречена ШАЙКА ли ?

    12:57 27.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тото 1 и Тото 2

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Не е както иска Радев ! А както му го направиха ГЕРБ , Ново Начало и ПП-ДБ !
    Те направиха закона такъв и Радев няма никаква вина !

    12:59 27.01.2026

  • 41 Назарян

    0 1 Отговор
    ще откаже, понеже Борисов сдава властта на Радев.
    Борисов, Радев и Доган ще редят следващия кабинет.

    12:59 27.01.2026

  • 42 Тома

    3 0 Отговор
    Така ми каза бати Бойко тиквата да отказвам освен ако е за другата работа

    13:00 27.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пийпинг ТОМ

    3 0 Отговор
    Кога Бойко ще нарече Рая така , както нарече Караянчева - Проста Арменска Уутка !?
    Или може би вече я е нарекъл и само чакаме записа да излезе !?

    13:01 27.01.2026

  • 45 Ричард Естес

    2 0 Отговор
    Някой приема ли насериозно Назарян ? И като адвокат , и като депутат , и като шеф на парламент , и ката ГЕРБ-активист , и като каквото и да е друго !

    13:03 27.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 МОМЕ ВАРНЕНСКО

    3 0 Отговор
    ТИ ГЛАСУВАЛИ ЗА ДОМОВАТА КНИГА ЧЕ СЕГА ДА ОТХВЪРЛЯШ ИЛИ ...УТРЮ ТИ СВАЛЯШЕ БАНКЕНСКИ ЗВЕЗДИ.

    13:06 27.01.2026

  • 48 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    Преди години Бойко от Банкя направи едно откровение макар и брутално просташко - и магаре да сложа , ще го изберат ! Е , явно и за тая мома е говорил !

    13:07 27.01.2026

  • 49 Някой

    1 0 Отговор
    Аз съм съгласен да бъда служебен премиер, къде трябва да се обадя някой знае ли да ми каже !!!!!?

    Коментиран от #57

    13:09 27.01.2026

  • 50 фюзелажен щуцер

    2 1 Отговор
    Какъв трябва да е човек , за да бъде подчинен и да има за началник един ПРОСТАК ?
    Може ли и той също да е простак , кариерист , нагаждач ? Или е Интелигент , Ерудит , Самостоятелно мислещ и говорещ човек ?
    Не че нещо , ама все пак !

    13:11 27.01.2026

  • 51 леле , КАКО !

    2 0 Отговор
    Бойко да не е решил тази да я прави ПРЕЗИДЕНТ ? Ще е голЕм сеир !

    13:13 27.01.2026

  • 52 И още мисирки ООД

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жена я пита":

    На " бедняка" от Банкя Рая със сигурност не отказва, иначе нямаше да стане шеф на Народното събрание!

    13:15 27.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Къв Арарат, таа е варненска шл юха.

    13:19 27.01.2026

  • 55 КарабасБарабас

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Много добра интерпретация на интервюто на ББ от Б си направил. Анализът е много точен. Сарказмът и иронията - прецизно дозирани.
    Особено това за отказа от дететенцето. Толкова тъга лъхаше от думите ти. Насълзих се. Аха да заплача . Още повече като си представих как малката Ема вика ..Тате...Татее....Татеееее , когато види Бойко по телевизията !
    Мъка , голяма мъка ! Наистина е тежък този живот. Как ли го живеят ?

    13:20 27.01.2026

  • 56 На БАБА фърчилото

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Рихард":

    Била разведена ! Пробвай се. Може би и Бойчо вече го е направил. Сигурно е !

    13:21 27.01.2026

  • 57 Погонат

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    ....в Банкя звънни. А може и на Шишкото ШИШИ. Да се разберат двамата шишковци !

    13:23 27.01.2026

  • 58 баба ЯГа - дядо ЯГ

    0 0 Отговор
    Не спирам да се питам следното - защо видния гербер Антон Тодоров нарече ГЕРБ с цветистата дума ШАЙКА ? Че дори и книга написа по темата.
    Какво ли е имал предвид ? Някой знае ли ?

    13:26 27.01.2026

  • 59 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Риторичен въпрос: Защо Назарян, щом така смята, е гласувала ЗА въвеждане на домовата книга?

    13:32 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол