Консултациите при президента: Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започна консултации за съставяне на служебно правителство. Първа с държавният глава говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата започнa преди обяд. След нея стана ясно, че Назарян не приема да заеме длъжността служебен премиер, информират от Нова телевизия.
Срещата между двете остана затворена за медиите. "Очакваме бързи и скорошни избори, затова обсъдихме най-важното за служебния кабинет, както и какви да бъдат фигурите на премиера и вътрешния министър, за да се организира честен вот. Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе, ще има очаквания за намеса в изборния процес", обясни Рая Назарян.
По думите ѝ датата на изборите очевидно няма да е 29 март, но все още няма яснота коя ще бъде.
Припомняме, че част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян.
След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
12:13 27.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #54
12:14 27.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
12:15 27.01.2026
5 Усещане
12:17 27.01.2026
6 Факт
12:18 27.01.2026
7 честен ционист
12:19 27.01.2026
8 голям кеф
12:19 27.01.2026
9 хаджи Генчо
12:21 27.01.2026
10 Правилно отказала
12:22 27.01.2026
11 Един
12:22 27.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 извод
12:22 27.01.2026
14 Коня Солтуклиева
.... ".. Който от домовата книга откаже да бъде премиер,
нему да се ударят двесте тояги на голо пред народното събрание и да бъде лишен от българско гражданство завинаги!..."
12:23 27.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оракула от Делфи
"Банкера от Банкя", не си дава " играчките" на друг???
12:23 27.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 доник
Щом отказваш значи си неспособен за каквото и да е свързано с този дълг.
Коментиран от #21, #24
12:24 27.01.2026
19 Всички тия от домоватамкнига
Сега какво? На си ти парцалките, дайте си ми куклите?
Няма такъв филм другарко юриЗД Накякян!
На всяко право, съответства определено задължение! Ама това и свинсока го знае!
Въобще президента не трябва да ги пита!
Посочва един и точка!
12:27 27.01.2026
20 логика
Коментиран от #30, #31
12:27 27.01.2026
21 Абсолютно
До коментар #18 от "доник":Точно!
Да си председател на НС си е лежачка под дебелата сянка, както и другите винарки!
И защо трябваше Йотова да посреща рменката на крака?
Всяка жаба да си знае гьола, мястото в гьола и реда на крякането!
12:31 27.01.2026
22 Перхидролена кукла
Коментиран от #29
12:33 27.01.2026
23 Жена я пита
Коментиран от #52
12:33 27.01.2026
24 Бялджип
До коментар #18 от "доник":Напълно подкрепям това.
12:36 27.01.2026
25 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
И как делян, бойко и румбата нямат нищо общо .. 🤣🤣🤣 Ама хич
12:37 27.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 еее
12:40 27.01.2026
28 Питам:
12:41 27.01.2026
29 честен ционист
До коментар #22 от "Перхидролена кукла":И волосы как огненный каштан.
12:43 27.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Арменец
До коментар #20 от "логика":Дълг и отговорност?
Все едно честен евреин!
12:47 27.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Петър
Лошото е, че и Рая Назарян е гласувала за тези промени в Конституцията на Република България, гласувала със "За" за това председателя на Народното събрание да може да става служебен министър председател на България, а в момента Рая Назарян си противоречи като казва, че не редно председателя на Народното събрание да става служебен министър председател на България.
12:48 27.01.2026
34 Ивелин Михайлов
12:49 27.01.2026
35 Некадърници
12:49 27.01.2026
36 Правилно
12:49 27.01.2026
37 Хаха
Коментиран от #40
12:51 27.01.2026
38 Йеронимус БОШ
12:57 27.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тото 1 и Тото 2
До коментар #37 от "Хаха":Не е както иска Радев ! А както му го направиха ГЕРБ , Ново Начало и ПП-ДБ !
Те направиха закона такъв и Радев няма никаква вина !
12:59 27.01.2026
41 Назарян
Борисов, Радев и Доган ще редят следващия кабинет.
12:59 27.01.2026
42 Тома
13:00 27.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Пийпинг ТОМ
Или може би вече я е нарекъл и само чакаме записа да излезе !?
13:01 27.01.2026
45 Ричард Естес
13:03 27.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 МОМЕ ВАРНЕНСКО
13:06 27.01.2026
48 хер ФЛИК
13:07 27.01.2026
49 Някой
Коментиран от #57
13:09 27.01.2026
50 фюзелажен щуцер
Може ли и той също да е простак , кариерист , нагаждач ? Или е Интелигент , Ерудит , Самостоятелно мислещ и говорещ човек ?
Не че нещо , ама все пак !
13:11 27.01.2026
51 леле , КАКО !
13:13 27.01.2026
52 И още мисирки ООД
До коментар #23 от "Жена я пита":На " бедняка" от Банкя Рая със сигурност не отказва, иначе нямаше да стане шеф на Народното събрание!
13:15 27.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Абе
До коментар #2 от "честен ционист":Къв Арарат, таа е варненска шл юха.
13:19 27.01.2026
55 КарабасБарабас
До коментар #46 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Много добра интерпретация на интервюто на ББ от Б си направил. Анализът е много точен. Сарказмът и иронията - прецизно дозирани.
Особено това за отказа от дететенцето. Толкова тъга лъхаше от думите ти. Насълзих се. Аха да заплача . Още повече като си представих как малката Ема вика ..Тате...Татее....Татеееее , когато види Бойко по телевизията !
Мъка , голяма мъка ! Наистина е тежък този живот. Как ли го живеят ?
13:20 27.01.2026
56 На БАБА фърчилото
До коментар #53 от "Рихард":Била разведена ! Пробвай се. Може би и Бойчо вече го е направил. Сигурно е !
13:21 27.01.2026
57 Погонат
До коментар #49 от "Някой":....в Банкя звънни. А може и на Шишкото ШИШИ. Да се разберат двамата шишковци !
13:23 27.01.2026
58 баба ЯГа - дядо ЯГ
Какво ли е имал предвид ? Някой знае ли ?
13:26 27.01.2026
59 Азззззззз
13:32 27.01.2026