"Да, България" настоява Сметната палата да провери бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система

27 Януари, 2026 15:26 806 20

Години наред корупционният модел „Борисов-Пеевски“ системно и последователно превърна някои от институциите в машини за репресии и своеобразни бухалки, а други - в имитационни институции, каза Ивайло Мирчев

"Да, България" настоява Сметната палата да провери бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народното събрание да възложи на Сметната палата проверка на механизмите за определяне и изплащане на бонуси в министерствата, както и на възнагражденията в съдебната система. Това предлага политическото ръководство на “Да, България”, част от парламентарната група на ПП-ДБ в 51-ото Народно събрание, като проверката следва да се извърши на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата два одита на изпълнението.

“Години наред корупционният модел „Борисов-Пеевски“ системно и последователно превърна някои от институциите в машини за репресии и своеобразни бухалки, а други - в имитационни институции. Формално те работят според правомощията и функциите си, но реално просто разходват десетки милиони без полза за обществото”, заявява Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” дава за пример именно Сметната палата, която посочва като приоритет в тазгодишната си дейност проверки дали е спазен законът при определяне на допълнително материално стимулиране (ДМС) в публичния сектор, както и адекватен ли е размерът на бонусите. Обект на одит обаче ще бъдат малките като бюджет и численост министерства на културата и спорта, Комисията за защита на потребителите, както и седем средни училища в Южна България.

“В тези училища изплатените бонуси за година на учителите едва ли надвишават бонусите изплатени само на председателя и зам. председателите на Сметната палата. Мое скорошно проучване установи шампионите по ДМС в публичния сектор - Агенция за социално подпомагане, АПИ, Главна инспекция по труда и Държавен фонд „Земеделие“. Освен това, най-значителен е размерът на изплатените бонуси в съдебната система – ВСС, прокуратурата, които също остават извън обхвата на планираните одити”, подчертава Мирчев.

Политическият лидер е категоричен, че с подобен тип дейност Сметната палата на практика пропилява десетки милиони за маловажни и безполезни за обществото одити.

“Изборът на обекти за одит на изпълнението очевидно и неслучайно обхваща сравнително незначителни организации, вместо ключови институции с висок финансов и обществен риск. Международните стандарти изискват Сметната палата да определя одитната си програма сама и без външно влияние. В критериите за оценка при одитите на изпълнението обаче изрично е включен подкритерий „приоритети на правителството“. Тези приоритети трябва да са обект на одит, а не критерий за избор на одит. Създава се впечатление и реална възможност за определяне на одитите според политическия дневен ред, което противоречи на принципа на институционална независимост”, заключва Мирчев.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
  • 1 кебапчета с картофки и боб с лютеница

    10 0 Отговор
    Да провери ама истински!

    15:28 27.01.2026

  • 2 ревизор

    6 0 Отговор
    "Дай ни България!" настоява Сметановата палата да провери.....кой къде бара дебелите пачки.

    15:29 27.01.2026

  • 3 Тома

    7 0 Отговор
    Мирчев хората са казали който ...........мара си вдигна гащите.Така че всичко е пунтамара парите вече са усвоени

    15:31 27.01.2026

  • 4 домус блеефски

    10 1 Отговор
    при мен са бонусите и порциите

    15:32 27.01.2026

  • 5 Новичок

    10 0 Отговор
    На един познат сестра му и мъжът и работят някаква държавна служба.За края на годината им отпуснали "Бонуси" по- 25 000 лв. И тия веднага си пуснаха отпуска и хайде Дубай,Бали и др. дестинации.Пфу...

    Коментиран от #11

    15:36 27.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Главчев харчи парите на народа като премиер а после сам се проверява като шеф на Сметната палата.Уникална държава сме.

    15:36 27.01.2026

  • 7 Анонимни

    6 6 Отговор
    А АЗ НАСТОЯВАМ МИРЧЕВ САБОТАЖНИКЪТ ВЪН

    15:37 27.01.2026

  • 8 Анонимен

    4 2 Отговор
    А ТИ ПАРИ ЗА КАКВА ДЕЙНОСТ ПОЛУЧАВАШ ЗАЩО НИКОЙ НЕ ТЕ ПРОВЕРИ ТЕБ

    15:37 27.01.2026

  • 9 Анонимни

    4 3 Отговор
    А АЗ НАСТОЯВАМ МИРЧЕВ САБОТАЖНИКЪТ ВЪНКОРУПЦИОНЕРИТЕ МИРЧЕВИ ЕЛФИТЕ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ МИРЧЕВ И СИЕ КАК И ОТКЪДЕ ИМАТ ПАРИ ЗА МЕТЕЖИТЕ ТОВА ИЗОБЩО СТОИ ЛИ НА ДНЕВЕН РЕД

    15:39 27.01.2026

  • 10 ФЕЙК - либераст

    9 2 Отговор
    Те в съдебната система заплати и официални бонуси не вземат! Горките, ТЕ СЕ ПОМИНУВАТ САМО С БЛАГОДАРНОСТИТЕ НА РАЗСЛЕДВАНИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ!

    15:40 27.01.2026

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Новичок":

    НАПРАВИЛИ СИ ЕКСКУРЗИЙКА,
    А НИЕ СМЕ ИМ Я ПЛАТИЛИ.

    15:48 27.01.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ОТ ДА БЪЛГАРИЯ СА МИШОЦИ
    ......
    ИНАЧЕ ЩЯХА ДА КАЖАТ ЧЕ ГЛАВЧЕВ ИМА ФИРМА С ПАШАТА ОТ СИК :)
    ....
    И ЯКИ СТРОЕЖИ В МАЛИНОВА ДОЛИНА :)

    15:49 27.01.2026

  • 13 любопитен кръшкач

    3 1 Отговор
    Ленка също си ги вдигна и канадския остана на сухо.Измъкна се партийно.

    15:51 27.01.2026

  • 14 явно тия имат техни хора там

    1 0 Отговор
    и каква файда от проверката ще гушнат едни кинти и всичко ще е точно…

    15:59 27.01.2026

  • 15 ннннннннн

    4 0 Отговор
    Какви са бонусите в министерствата, както и възнагражденията на депутатите?!

    15:59 27.01.2026

  • 16 Моля,

    2 1 Отговор
    Сметната палата да провери и "Да България" от къде имат и харчат толкова много пари.

    16:06 27.01.2026

  • 19 Ей,ингилизовата

    2 0 Отговор
    Къде има за цензура в коментарите ми 17 и 18,овца проста?

    16:21 27.01.2026

