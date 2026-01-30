Новини
България »
Всички градове »
Има и пето "да": Силвия Къдрева е готова да стане служебен премиер

Има и пето "да": Силвия Къдрева е готова да стане служебен премиер

30 Януари, 2026 14:27 1 243 37

  • силвия къдрева-
  • съгласие-
  • служебен премиер-
  • сметна палата

„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи зам.-председателят на Сметната палата

Има и пето "да": Силвия Къдрева е готова да стане служебен премиер - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

И Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това заяви след консултациите в Президентството зам.-председателят на Сметната палата. Тя излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова, съобщават от Нова телевизия.
„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.

Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 адаша

    9 2 Отговор
    Шах с пешката.

    Коментиран от #23

    14:29 30.01.2026

  • 2 Браво, някакво спасение

    12 6 Отговор
    Има спасение от главчестия и кривоустия андрей. Все е нещо.

    14:30 30.01.2026

  • 3 Глафчу

    13 0 Отговор
    И двете каки са уволнени вече....

    14:30 30.01.2026

  • 4 Дано президентката

    12 0 Отговор
    Да не получи удар пази боже от тез дето казаха да.

    14:30 30.01.2026

  • 5 само

    11 0 Отговор
    амбициозни гoлeми бeли птици

    14:31 30.01.2026

  • 6 Мнение

    22 1 Отговор
    Мафията е поставила навсякъде свои кадри по върховете на държавата. Нужен е пълен мандат на реформаторско мнозинство, за да изрине тези авгиеви обори.

    14:32 30.01.2026

  • 7 Трол

    14 0 Отговор
    Счетоводители в настъпление.

    14:33 30.01.2026

  • 8 Сервантес

    16 3 Отговор
    Разиграват цирк пред масите. Отдавна е договорен , кой ще е служебен премиер

    14:33 30.01.2026

  • 9 Президентката

    7 2 Отговор
    Да не се занимава с тез образи меко казано. Да оставя правителството в оставка да си бере плодовете от делата и да насрочва дата за изборите там в края на март и точка.

    14:33 30.01.2026

  • 10 Спецназ

    10 2 Отговор
    Поне разбрахме кои от Книгата не са ПРЯКО ръководени от
    Боко и Шиши- това бяха досега отказалите се- РаянаДелян и другите!

    Отделиха се като просото от плявата за 5 дена, Баце!

    ФАКТ!

    14:33 30.01.2026

  • 11 !!!?

    5 7 Отговор
    Мераклии много, но Мистър Кеш все мъркаше, че са му малко...!

    Коментиран от #14, #27

    14:36 30.01.2026

  • 12 Сатана Z

    3 0 Отговор
    ВВъпреки съмненията, че е в конфликт на интереси, Силвия Къдрева - само допреди два месеца член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - оглави звеното, което трябва да оценява номинациите за нови членове на същата тази комисия, двама от които нейни доскорошни колеги.

    Става въпрос за Номинационната комисия (НК), която трябва да оцени четирите внесени кандидатури за тричленното ръководство на КПК. На 16 май мнозинството ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и "Има такъв народ" прехвърли Къдрева от КПК в Сметната палата, като я направи заместник на Димитър Главчев. Именно той я излъчи за член на НК. В нея влизат по един представител на одитния орган, Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Върховния касационен съд.

    14:38 30.01.2026

  • 13 Промените в конституцията са Гавра

    11 2 Отговор
    Която сътвориха ГЕРБ и ДПС и ППДБ взети заедно. Те са едно и също вредно нещо на света. Правете си сметка за кого ще гласувате защото ножа опря до кокала.

    Коментиран от #22, #36

    14:38 30.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    Гюров членува в две НПО финансирани от ЦРУ а останалите са кадри на Шиши.

    Коментиран от #18, #20

    14:40 30.01.2026

  • 15 Пена

    8 0 Отговор
    Ей сега на Президента и се отвори работа.

    Коментиран от #24

    14:40 30.01.2026

  • 16 Тези дрехи са от бит пазар

    12 0 Отговор
    Човек ако не знае как да се облече в най важен ден от живота си значи нищо не знае.

    14:43 30.01.2026

  • 17 Гневен

    10 0 Отговор
    Българските граждани не заслужават този цирк и подигравка!
    Това не е държава, а гето на лобисти и корупционери приемащи закони за самообслужване.

    14:45 30.01.2026

  • 18 !!!?

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    А Мистър Кеш чии е...!?

    14:46 30.01.2026

  • 19 Гост

    5 0 Отговор
    Тая на чии хора е?

    Коментиран от #21, #30

    14:48 30.01.2026

  • 20 Затова остават министрите в оставка

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Няма друг начин. Не може да се назначават хептен неподходящи хора. Само защото са в домовата книга. Затова повтарям че Президентката просто трябва да насрочи дата за избори и Оставките да си носят отговорността и да си берат плодовете от дейността.

    14:49 30.01.2026

  • 21 Не е на хора

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    На НЛО е човек образно казано. Клуб НЛО.

    14:52 30.01.2026

  • 22 Име

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Промените в конституцията са Гавра":

    Мислиш ли, че Р.Р. ще промени нещата..!?

    14:53 30.01.2026

  • 23 Зъл пес

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "адаша":

    И за тази женичка съм пас.Никаква идея нямам за нея.

    14:53 30.01.2026

  • 24 Президента на България е жена

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пена":

    Правилно е да се каже Президентката.

    Всичко друго са соросоидни извращения.

    14:55 30.01.2026

  • 25 Логика

    2 7 Отговор
    Главчев е най опитния и нормален от всички. Имаше доста кризи през които премина и чисто в човешки план е най - подходящ доказан професионалист. Останалите са повече или по малко познати. Йотова ако има акъл и не се влияе от други фактори това ще иабере. Ако избере модната икона с 15 г стаж навсякъде...

    Коментиран от #32

    14:57 30.01.2026

  • 26 Президента на България е жена

    2 0 Отговор
    Правилно е да се каже Президентката.

    Всичко друго са соросоидни извращения.

    14:59 30.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Правителство в оставка има ли , има ....

    4 1 Отговор
    Няма нужда от служебното правителство.
    Да насрочва дата за изборите и толкоз.
    Прекален светец и богу не е драг.

    15:09 30.01.2026

  • 29 да е ясно

    2 0 Отговор
    Изборът на Силвия Къдрева за зам--председател на Сметната палата е оспорено пред Конституционния съд - к.д.№10/2025 г. По това дело КС все още не се е произнесъл с решение, т.е. легитимността на тази дама в битието й на зам.-председател на СП е под въпрос. Ами, ако докато изпълнява длъжността премиер, КС се произнесе, че изборът й е противоконституционен и тя не е можело да фигурира в домовата книга? А е очевидно, че Къдрева няма достатъчно морал, да отклони поканата, заради наличието на висящо конституционно дело. Голям избор от домовата книга, двама са с дела относно правото им да заемат постовете, третият направи страхотни избори, за които дори КС не можа да си затвори, четвъртата е очевидна калинка, а петата цял живот само се е местила от пост на пост, че дори и депутат е била., сега направо на премиерския пост иска да се изстреля. Ужас невъобразим!

    Коментиран от #33

    15:14 30.01.2026

  • 30 Всички са на борисофф и пеефф най вече

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    С изключение на Андрей Гюров.

    15:15 30.01.2026

  • 31 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 0 Отговор
    ОЩ€ €ДНО "МОР$КО $ВИНЧ€" $€ € У$ТР€МИЛО КЪМ ПО-ВИ$ОКО НИВО НА Н€КОМП€Т€НТНО$Т!
    P.S.
    р.р. НЯМА ДА НИ ОПРАВИ, НО Г€Н€РАЛ Д€$И МЕН МЕ "О ПРА ВЯ" ДОБРЕ!:))

    15:17 30.01.2026

  • 32 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Логика":

    Пък, да знаеш какъв опитен крадец ме преджоби наскоро... Истински факир!

    15:18 30.01.2026

  • 33 Каква дама

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "да е ясно":

    Странно изказване. Че и да е било ясно. Какъв морал търсиш изобщо в тези хора.

    15:19 30.01.2026

  • 34 Цвете

    1 0 Отговор
    ОХ БОЖЕ. ТОВА СЕ ПРЕВЪРНА НА ЛЮПИЛНЯ,ВСЕКИ ИСКА ДА Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, АМА ДАЛИ МУ УВИРА ГЛАВАТА, НЕ СЕ ЗНАЕ. КАКВО ПЪЛЗЕНЕ КЪМ ВЪРХА, СРАМ НЯМАТ. 👎🤡🇧🇬

    15:22 30.01.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    ОХ БОЖЕ. ТОВА СЕ ПРЕВЪРНА НА ЛЮПИЛНЯ,ВСЕКИ ИСКА ДА Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, АМА ДАЛИ МУ УВИРА ГЛАВАТА, НЕ СЕ ЗНАЕ. КАКВО ПЪЛЗЕНЕ КЪМ ВЪРХА, СРАМ НЯМАТ. 👎🤡🇧🇬

    15:26 30.01.2026

  • 36 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промените в конституцията са Гавра":

    Е няма да гласувам за фатмака ако ще турско да стане.

    15:26 30.01.2026

  • 37 Трябва дрескод за държавните служители

    0 0 Отговор
    Имат високи заплати но явно не е достатъчно и не знаят нито как да се държат нито какво да кажат нито как да се обличат. Този елит трябва да бъде отстранен завинаги. Дрешките и речника на фондерлайно също са жалки.

    15:27 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол