Има и пето "да": Силвия Къдрева е готова да стане служебен премиер

И Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това заяви след консултациите в Президентството зам.-председателят на Сметната палата. Тя излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова, съобщават от Нова телевизия.
„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.
Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 адаша
Коментиран от #23
14:29 30.01.2026
2 Браво, някакво спасение
14:30 30.01.2026
3 Глафчу
14:30 30.01.2026
4 Дано президентката
14:30 30.01.2026
5 само
14:31 30.01.2026
6 Мнение
14:32 30.01.2026
7 Трол
14:33 30.01.2026
8 Сервантес
14:33 30.01.2026
9 Президентката
14:33 30.01.2026
10 Спецназ
Боко и Шиши- това бяха досега отказалите се- РаянаДелян и другите!
Отделиха се като просото от плявата за 5 дена, Баце!
ФАКТ!
14:33 30.01.2026
11 !!!?
Коментиран от #14, #27
14:36 30.01.2026
12 Сатана Z
Става въпрос за Номинационната комисия (НК), която трябва да оцени четирите внесени кандидатури за тричленното ръководство на КПК. На 16 май мнозинството ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и "Има такъв народ" прехвърли Къдрева от КПК в Сметната палата, като я направи заместник на Димитър Главчев. Именно той я излъчи за член на НК. В нея влизат по един представител на одитния орган, Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Върховния касационен съд.
14:38 30.01.2026
13 Промените в конституцията са Гавра
Коментиран от #22, #36
14:38 30.01.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от "!!!?":Гюров членува в две НПО финансирани от ЦРУ а останалите са кадри на Шиши.
Коментиран от #18, #20
14:40 30.01.2026
15 Пена
Коментиран от #24
14:40 30.01.2026
16 Тези дрехи са от бит пазар
14:43 30.01.2026
17 Гневен
Това не е държава, а гето на лобисти и корупционери приемащи закони за самообслужване.
14:45 30.01.2026
18 !!!?
До коментар #14 от "Последния Софиянец":А Мистър Кеш чии е...!?
14:46 30.01.2026
19 Гост
Коментиран от #21, #30
14:48 30.01.2026
20 Затова остават министрите в оставка
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Няма друг начин. Не може да се назначават хептен неподходящи хора. Само защото са в домовата книга. Затова повтарям че Президентката просто трябва да насрочи дата за избори и Оставките да си носят отговорността и да си берат плодовете от дейността.
14:49 30.01.2026
21 Не е на хора
До коментар #19 от "Гост":На НЛО е човек образно казано. Клуб НЛО.
14:52 30.01.2026
22 Име
До коментар #13 от "Промените в конституцията са Гавра":Мислиш ли, че Р.Р. ще промени нещата..!?
14:53 30.01.2026
23 Зъл пес
До коментар #1 от "адаша":И за тази женичка съм пас.Никаква идея нямам за нея.
14:53 30.01.2026
24 Президента на България е жена
До коментар #15 от "Пена":Правилно е да се каже Президентката.
Всичко друго са соросоидни извращения.
14:55 30.01.2026
25 Логика
Коментиран от #32
14:57 30.01.2026
26 Президента на България е жена
Всичко друго са соросоидни извращения.
14:59 30.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Правителство в оставка има ли , има ....
Да насрочва дата за изборите и толкоз.
Прекален светец и богу не е драг.
15:09 30.01.2026
29 да е ясно
Коментиран от #33
15:14 30.01.2026
30 Всички са на борисофф и пеефф най вече
До коментар #19 от "Гост":С изключение на Андрей Гюров.
15:15 30.01.2026
31 АНТИ-КОМУНИ$Т
P.S.
р.р. НЯМА ДА НИ ОПРАВИ, НО Г€Н€РАЛ Д€$И МЕН МЕ "О ПРА ВЯ" ДОБРЕ!:))
15:17 30.01.2026
32 нннн
До коментар #25 от "Логика":Пък, да знаеш какъв опитен крадец ме преджоби наскоро... Истински факир!
15:18 30.01.2026
33 Каква дама
До коментар #29 от "да е ясно":Странно изказване. Че и да е било ясно. Какъв морал търсиш изобщо в тези хора.
15:19 30.01.2026
34 Цвете
15:22 30.01.2026
35 Цвете
15:26 30.01.2026
36 Зъл пес
До коментар #13 от "Промените в конституцията са Гавра":Е няма да гласувам за фатмака ако ще турско да стане.
15:26 30.01.2026
37 Трябва дрескод за държавните служители
15:27 30.01.2026