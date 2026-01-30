Новини
България »
Всички градове »
И зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се съгласи да стане служебен премиер

И зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се съгласи да стане служебен премиер

30 Януари, 2026 13:18 982 25

  • зам.-председател-
  • сметна палата-
  • маргарита николова-
  • съгласие-
  • служебен премиер

"Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения", коментира пред журналисти Николова

И зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се съгласи да стане служебен премиер - 1
Снимка: Президентство
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се срещна с държавния глава и след това направи коментар пред медиите, съобщават от БНТ.
"Първо искам да кажа, че съм много впечатлена от срещата ми с президента. Проведохме един много смислен и задълбочен разговор, на който аз споделих, че още по време на изслушването ми през месец март миналата година в парламента за заемане на длъжността заместник-председател на Сметната палата, ми беше зададен въпросът дали съм наясно, че длъжността, за която кандидатствам, попада в списъка на "Домовата книга", така наречена, е от потенциалните служебни министър-председатели и аз отговорих, че съм наясно. По същия начин потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Считам, че изборът на президента е много ограничен от така наречената "Домова книга" и този избор е много труден. Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения."

По-рано днес председателят на Сметната палата Димитър Главчев също проведе разговор с президента Йотова, след което заяви, че е съгласен да стане следващ служебен министър-председател.

За разговор на "Дондуков" 2 днес е поканена и другият зам.-председател на Сметната палата Силвия Къдрева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    21 2 Отговор
    Не е като да няма желаещи!

    Коментиран от #17

    13:21 30.01.2026

  • 2 От къде

    20 4 Отговор
    ги избират все такива , като извадени от соца ?

    13:21 30.01.2026

  • 3 Е ся стана тя

    13 5 Отговор
    А празноглавчев и оная мин ет чийката какви да станат тогава

    13:23 30.01.2026

  • 4 БТ комеди

    13 2 Отговор
    Най смешните интервюта за работа

    13:24 30.01.2026

  • 5 прокопи

    14 3 Отговор
    На миналите служебни избори, едвам намериха един, а сега е навалица. Първи сме в ЕС по желаещи за премиер, на един квадратен метър

    13:24 30.01.2026

  • 6 Дано

    8 12 Отговор
    да е гербаджия за да тръгне най сетне държавата в права посока!

    13:25 30.01.2026

  • 7 Трол

    6 2 Отговор
    В живота е така - заместниците винаги са по-навити.

    13:25 30.01.2026

  • 8 кой...

    10 5 Отговор
    Явно има голямо активизиране на някои клетки за натиск! Досещате се от къде идват...

    13:26 30.01.2026

  • 9 Спецназ

    11 5 Отговор
    За един приятел ПИТАМ:

    "Сметната Палата ли беше ТАЗИ,
    която изкриви статистиките на 3% само дефицит в

    момента на приемането в Еврозоната?"

    Коментиран от #16

    13:26 30.01.2026

  • 10 бай ганьо

    5 2 Отговор
    келепира.келепира му е майката!

    13:28 30.01.2026

  • 11 Мечката Гечка

    4 3 Отговор
    Бaxмааму, кастингите за водещи в Ер-малък-тиви отнемат по-малко време, отколкото за някаква пионка, дето има грижата да подготви почвата за изборите. Докато Пеги Бънди избере служебен премиер, ще стане Коледа. После празници, това, онова и пак ще го отложим за догодина и гербepacтите ще ни тряскат в зaдния двор.

    13:30 30.01.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    6 3 Отговор
    Коя е тази , безпомощна "светулка", в това "тевно" време???
    "Можела да създаде екип", ми то с такива нека-дърници , кой не може???

    Коментиран от #21

    13:30 30.01.2026

  • 13 Жбръц

    4 2 Отговор
    Започнаха презглава,да дават съгласие! По заповед на щуката,за нас да е сполуката! Кой е щуката, сами се досещате!

    13:31 30.01.2026

  • 14 Браво Йотова

    5 1 Отговор
    На Радев,всички отказваха!

    13:33 30.01.2026

  • 15 Радев

    8 2 Отговор
    подаде оставка и държавата се отпуши!

    13:34 30.01.2026

  • 16 Мноо прос

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    НСИ....

    13:35 30.01.2026

  • 17 Очевидец

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    "Домовата книга" с малки изключения, ми прилича на "омазан" Халваджийски тефтер!!!

    Коментиран от #20

    13:35 30.01.2026

  • 18 Боруна Лом

    2 3 Отговор
    ТЕЗИ ПА СЕГА, ЩЕ СЕ ИЗТРЕПЯТ КОЙ ДА Е!ПУУУ!НЕКА И АЗ!

    13:36 30.01.2026

  • 19 Гласоподавател

    6 3 Отговор
    Не, не !!!
    Никой друг !
    САМО онази с маги стралската мут ра !!!

    13:37 30.01.2026

  • 20 Сбъка

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Очевидец":

    Халваджиански....

    13:42 30.01.2026

  • 21 Помнещ

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Оракула от Делфи":

    Тази е дългогодишната любовница на Лучано, като зам. министър на спорта по негово време му уреждаше кражбите (общите), тя е счетоводителка, а той нямаше образование, та така.

    Коментиран от #25

    13:42 30.01.2026

  • 22 Предупреждение

    1 3 Отговор
    Държавата не е пу б личен дом!
    Тази дом. книга е подигравка с народа!

    13:48 30.01.2026

  • 23 Хаха

    1 0 Отговор
    Радев, Доган и ППДБ заедно с олигархията зад тях Иво Прокопиев, Васил Божков, Георги Гергов и братя Бобокови вече са наредили служебния кабинет с премиер Андрей Гюров и техни хора за министри. Консултациите на Йотова само симулират дейност и хвърлят прах в очите на хората.

    13:50 30.01.2026

  • 24 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    А до онзи ден, никой не искаше

    13:50 30.01.2026

  • 25 А .. де открадна Зала Универсияда?

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Помнещ":

    Царския Министър на спорта ,"Измекярина",.... де го чукаш, де се пука !!!!
    Бе, де-ба светулката , тя светна " като морски фар"???

    13:53 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол