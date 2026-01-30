И зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се съгласи да стане служебен премиер

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се срещна с държавния глава и след това направи коментар пред медиите, съобщават от БНТ.

"Първо искам да кажа, че съм много впечатлена от срещата ми с президента. Проведохме един много смислен и задълбочен разговор, на който аз споделих, че още по време на изслушването ми през месец март миналата година в парламента за заемане на длъжността заместник-председател на Сметната палата, ми беше зададен въпросът дали съм наясно, че длъжността, за която кандидатствам, попада в списъка на "Домовата книга", така наречена, е от потенциалните служебни министър-председатели и аз отговорих, че съм наясно. По същия начин потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Считам, че изборът на президента е много ограничен от така наречената "Домова книга" и този избор е много труден. Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения."

По-рано днес председателят на Сметната палата Димитър Главчев също проведе разговор с президента Йотова, след което заяви, че е съгласен да стане следващ служебен министър-председател.

За разговор на "Дондуков" 2 днес е поканена и другият зам.-председател на Сметната палата Силвия Къдрева.