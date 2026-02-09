КФН предупреждава криптокомпаниите за измами

Комисията за финансов надзор (КФН) отправя предупреждение към дружествата, които работят с криптоактиви, за установени опити за измами и неправомерни вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Поради тази причина КФН призовава дружествата са засилят мерките си за защита.

В регулатора е засечена практика, при която чрез фалшиви или подправени документи се правят промени в управлението на криптокомпании - без знанието и съгласието на реалните собственици. Така в регистрите се вписват нови управители или законни представители, което създава риск както за самите дружества, така и за техните клиенти, писа news.bg.

КФН изтъква, че подобни действия могат да доведат до сериозни финансови щети и да подкопаят доверието в криптосектора. Рискът е особено засилен в настоящия преходен период, в който значителна част от компаниите, вписани в регистъра по § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви (ЗПКА), продължават да предоставят услуги в преходния период съгласно европейската регулация MiCA.

От КНФ препоръчват на дружествата да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенцията по вписванията. Тя позволява компаниите да бъдат информирани в реално време при подадено заявление по тяхната партида в Търговския регистър и да реагират своевременно при опит за злоупотреба.

Освен това регулаторът съветва дружествата редовно да проверяват партидите си в Търговския регистър, включително за промени в управлението, да следят за регистрация на фирми със сходни наименования, които биха могли да заблудят клиенти и да ограничат и контролират достъпа до електронни подписи и документи, използвани за заявяване на обстоятелства.

При съмнения за неправомерни промени в Търговския регистър КФН препоръчва незабавно да бъдат подадени сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и до самата Комисия за финансов надзор. Законът дава възможност такива вписвания да бъдат оспорвани и по съдебен ред.

Освен това КФН напомня и че европейският регламент MiCA въвежда обща рамка за регулиране на криптоактивите в ЕС. До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след който услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат само от лицензирани дружества.

До тогава КФН ще продължи засиления мониторинг на сектора и ще поддържа диалог с компаниите, които подготвят лицензиране, като апелира за повишено внимание и навременни действия за защита на бизнеса и клиентите.