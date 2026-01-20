Новини
КФН с отговори на най-задаваните въпроси за мултифондовия модел

20 Януари, 2026 12:14 486 4

Причината е високият обществен интерес към темата, която касае всеки гражданин, който се осигурява

КФН с отговори на най-задаваните въпроси за мултифондовия модел - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за финансов надзор разработи специална страница на своя сайт, посветена на най-задаваните въпроси и отговори за въвеждането на мултифондовата система.

Въвеждането на мултифондове в допълнителното задължително и доброволно осигуряване, с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), има за цел по-високи натрупвания за осигурените лица. Натрупването на повече средства означава и по-високи пенсионни плащания. Друг важен ефект е растежът на капиталовия пазар и на националната икономика като цяло, т.е. по-просперираща икономика и по-високи доходи.

За въвеждане на мултифондовия модел се предвижда създаването на подфондове с различен инвестиционен профил в универсалните пенсионни фондове (УПФ), управлявани от лицензираните пенсионни дружества. По отношение на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) се създава конкурентна среда за пенсионните дружества да учредяват разнообразие от такива подфондове.

Осигурените лица ще могат при предвидените в закона условия да избират по какъв начин да се управляват техните средства. В зависимост от избора и възрастта им те ще се инвестират по различен начин съобразно изискванията на закона и инвестиционната политика на фонда.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    А бе, къде е ПееФски?!
    Защо не лае срещу КРадев?!

    Коментиран от #4

    12:15 20.01.2026

  • 2 Кирил

    4 0 Отговор
    Нямат работа в пенсионния фонд, има си ИСА фондове всеки сам си преценява дали по желание или по закон ще го ограбят. Идеята тук е ,че рядко се стига до пенсия и да окрадат спестяванията на хората.

    12:19 20.01.2026

  • 3 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    А бе кажете на хората, кои са собствениците на тези мулти-фондове , те сами ще си направят сметка да си инвестират ли парите или не???
    Не може "Банкера от Банкя" да ми определи ,дали да му дам моите пенсионни спестявания, или пък Феномена от" КТБ", тези хора
    фалираха банката и 4,5 милиарда ги няма!!!
    Тези хора са с отвратителна репутация , без значение че те управляват???
    Има ли смисъл... да продължавам?????

    12:33 20.01.2026

  • 4 Очевидец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Таки , му отстъпил квартирата си в Дюбай???
    Сега, Шиши и Стоян Маврудиев , ще пазят парите на Българската политическа Мафия в офшорките!!!!
    А ДС му търси заместник, едни бягат а други се връщат???

    12:39 20.01.2026

