Тръгва делото срещу Иван Портних за измама с евросредства

Старт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних в Софийския градски съд. То е по обвинителен акт на Европейската прокуратура.
Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.
Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта - според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
1 Анонимен
07:39 28.01.2026
2 Ясно обаче
07:40 28.01.2026
3 Селянин
Коментиран от #9
07:40 28.01.2026
4 Каскет Каренин
Коментиран от #6
07:40 28.01.2026
5 АМАH OT ИДИOTИ
07:41 28.01.2026
6 Анонимен
До коментар #4 от "Каскет Каренин":Ала-Бала!
07:41 28.01.2026
7 Един
07:42 28.01.2026
8 Поред
07:43 28.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Селянин":Като стана дума за стадиони-
най-големият стадион във Варна
вече НАД ТРИДЕСЕТ години
е в ремонт/реконструкция!
07:44 28.01.2026
10 Слабак
Коментиран от #13
07:44 28.01.2026
11 гошо
07:45 28.01.2026
12 Това е едно добро начало
Коментиран от #15
07:46 28.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Слабак":Когато искаше една служителка в хотел да му го смуче - евреите за по-малко от 12 часа го ИЗГОНИХА с черен печат ❗
07:47 28.01.2026
14 тиквенсониада
07:48 28.01.2026
15 Зайо Байо
До коментар #12 от "Това е едно добро начало":Няма кога ? Дори сега водят дело срещу Петков , че се е ОСМЕЛИЛ да закопчае един ОТЯВЛЕН престъпник и част от ШАЙКАТА му ! Жалко !
07:50 28.01.2026
16 хер ФЛИК
07:51 28.01.2026
17 ХИПОтеза
Коментиран от #22
07:52 28.01.2026
18 Щирлиц Ото фон
07:55 28.01.2026
19 Трол
07:59 28.01.2026
20 Наката
08:04 28.01.2026
21 Промяна
08:05 28.01.2026
22 Глас от Варна
До коментар #17 от "ХИПОтеза":Портних,протежето на престъпника Бойо е за затвор.
08:06 28.01.2026
23 Кабакрадчев
08:08 28.01.2026
24 Фицо
08:08 28.01.2026
25 Симеон
запетайки ще променяр смисила от наказателна отговорнос!Портних не се е изпортил,искал да строи,но
времето му изиграло лоша шега.Валяло!
За другата част ОТ КРАДЦИТЕ в България,пък много пече,много сняг и много вода!
08:12 28.01.2026