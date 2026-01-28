Новини
България »
Тръгва делото срещу Иван Портних за измама с евросредства

Тръгва делото срещу Иван Портних за измама с евросредства

28 Януари, 2026 07:36 548 25

  • иван портних-
  • дело-
  • измама-
  • евросредства

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама

Тръгва делото срещу Иван Портних за измама с евросредства - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних в Софийския градски съд. То е по обвинителен акт на Европейската прокуратура.

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта - според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    10 0 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    07:39 28.01.2026

  • 2 Ясно обаче

    6 0 Отговор
    никой не вярва, че ще бъде осъден. Четиво за наивници.

    07:40 28.01.2026

  • 3 Селянин

    13 0 Отговор
    А делата за Българтабак, стадионите в безлюдни села, къщите за гости без един гост, магистралите, дето ги няма, санирането дето е само изолация, язовирите дето не са язовири, заменките, оградата на границата и още стотина подобни, кога ще тръгнат?

    Коментиран от #9

    07:40 28.01.2026

  • 4 Каскет Каренин

    8 0 Отговор
    Прикриватурата е наша, ще го изперем!

    Коментиран от #6

    07:40 28.01.2026

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    9 0 Отговор
    ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ OKOШAPИ ПИTEKAHТРОПA OТ БAHКЯ И ТОГАВА ДЕЛОТО СРЕЩУ ТАЯ OTPEПKА ЩЕ ИМА ЕФЕКТ 🤣

    07:41 28.01.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Каскет Каренин":

    Ала-Бала!

    07:41 28.01.2026

  • 7 Един

    2 0 Отговор
    Долу ръцете от "Потника" !

    07:42 28.01.2026

  • 8 Поред

    6 0 Отговор
    кметовете ! На ГЕРБ са първенци !

    07:43 28.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    Като стана дума за стадиони-
    най-големият стадион във Варна
    вече НАД ТРИДЕСЕТ години
    е в ремонт/реконструкция!

    07:44 28.01.2026

  • 10 Слабак

    0 1 Отговор
    Когато някои обвинения са изсмукани от пръстите и не хванат дикиш, оправданието е подкуп! Добре че има санкции за вреди, причинени от държавата, при овластяване на некадърни служители!

    Коментиран от #13

    07:44 28.01.2026

  • 11 гошо

    8 0 Отговор
    Типичен представител на ГЕРБ.

    07:45 28.01.2026

  • 12 Това е едно добро начало

    6 0 Отговор
    А тиквата кога?

    Коментиран от #15

    07:46 28.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слабак":

    Когато искаше една служителка в хотел да му го смуче - евреите за по-малко от 12 часа го ИЗГОНИХА с черен печат ❗

    07:47 28.01.2026

  • 14 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    Ще се наложи ли на Портних да се откупува с краденото ?

    07:48 28.01.2026

  • 15 Зайо Байо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това е едно добро начало":

    Няма кога ? Дори сега водят дело срещу Петков , че се е ОСМЕЛИЛ да закопчае един ОТЯВЛЕН престъпник и част от ШАЙКАТА му ! Жалко !

    07:50 28.01.2026

  • 16 хер ФЛИК

    2 0 Отговор
    Сега някои магистрати , съдии и прокурори РЯЗКО ще заБОГАТЕЯТ и Портних ще се окаже свободен !

    07:51 28.01.2026

  • 17 ХИПОтеза

    1 0 Отговор
    Отидете във Варна и поговорете със случайно избрани хора и ще чуете какъв е глас народен за техния бивш кмет !!!

    Коментиран от #22

    07:52 28.01.2026

  • 18 Щирлиц Ото фон

    1 0 Отговор
    Усилено се говори , че това е само една малка частица от краденото при ГеРБ и от Кмета Портних ! Само върха на айсберга ! Какво ли се крие под повърхността ?

    07:55 28.01.2026

  • 19 Трол

    1 0 Отговор
    По снимката си личи, че е честен човек.

    07:59 28.01.2026

  • 20 Наката

    4 0 Отговор
    Този крал,крал,че направо се ос..ал,ама то във Варна, всичко се размива във ...Варненското езеро!

    08:04 28.01.2026

  • 21 Промяна

    3 0 Отговор
    Добре,че касич...ката на ГЕПИ....Карлов...ска община и кме..тът още не са в пан...делата,че няма да има пари за купуване гла...сове за 2-те прас...ета.

    08:05 28.01.2026

  • 22 Глас от Варна

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "ХИПОтеза":

    Портних,протежето на престъпника Бойо е за затвор.

    08:06 28.01.2026

  • 23 Кабакрадчев

    1 0 Отговор
    Порт...них в сравниние с ме....не е обикновен бед....няк....ха.ха.ха.

    08:08 28.01.2026

  • 24 Фицо

    0 0 Отговор
    На МилиЙончева къщите за гости ли разследват?

    08:08 28.01.2026

  • 25 Симеон

    0 0 Отговор
    Голяма част от крадените пари,ще потекат към едни славни и утвърдени магистрати у нас и две пропуснати
    запетайки ще променяр смисила от наказателна отговорнос!Портних не се е изпортил,искал да строи,но
    времето му изиграло лоша шега.Валяло!
    За другата част ОТ КРАДЦИТЕ в България,пък много пече,много сняг и много вода!

    08:12 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове