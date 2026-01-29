Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Продължават консултациите в президентството за избор на служебен премиер

Продължават консултациите в президентството за избор на служебен премиер

29 Януари, 2026 07:54, обновена 29 Януари, 2026 06:57 335 4

Днес Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова.

Продължават консултациите в президентството за избор на служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ

Консултациите за служебен премиер продължават. Днес президентът Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова.

В петък държавният глава ще се срещне с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста. Единствено подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви, че е декларирал готовност да поеме поста.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.


България
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Хаха

    1 1 Отговор
    Давайте мандата на Гюров и Рашков стига сте го увъртали и сукали.

    06:59 29.01.2026

  • 2 Онзи

    1 0 Отговор
    И това комунистическо "нещо" на снимката - пЛезидент....

    07:07 29.01.2026

  • 3 Женски консултации

    0 0 Отговор
    Уфцата, председател на парламента, защо се опъва? Измъкна се с някакви жалки оправдания и увъртания. Цецка и Пекинската патица ПКП, веднага щяха да се навият.

    07:08 29.01.2026

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Гюров е подсъдим и е нелигитимен към момента до произнасяне на решението на съда, така че не може да е премиер, освен това е от ПП - гаранция за фалшифициране на резултатите от изборите.

    07:09 29.01.2026

