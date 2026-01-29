Продължават консултациите в президентството за избор на служебен премиер

Консултациите за служебен премиер продължават. Днес президентът Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова.

В петък държавният глава ще се срещне с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста. Единствено подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви, че е декларирал готовност да поеме поста.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.