Новини
България »
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода

Заради аварии: Част от София без парно и топла вода

29 Януари, 2026 07:08 1 425 16

  • парно-
  • софия-
  • авария-
  • топлофикация

КЕВР започна извънредна проверка на „Топлофикация – София“

Заради аварии: Част от София без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аварии спряха топлоподаването в централната част на София. Без топла вода и парно от вчера са абонатите в района на НДК, части от бул. "Витоша" и улиците "Бисер" и "Калиакра", съобщи БНТ.

Очаква се топлоподаването да се възстанови до 9:30 часа днес, посочват от "Топлофикация" – София. Поради авария парно и топла вода все още нямат и абонатите на дружеството района на булевардите: "Васил Левски", "Ген. Данаил Николаев", "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Цар Освободител".

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено към 18.00 ч. днес.

Припомняме, че заради честите аварии в столицата КЕВР започна извънредна проверка на „Топлофикация – София“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон Паси

    10 1 Отговор
    Този Путин не спира да бомбардира.

    07:10 29.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    В Украйна извадили огромни казани с мръвки от нашите пари и раздават безплатно на всеки.

    07:11 29.01.2026

  • 3 киев

    8 1 Отговор
    и ние сме така

    07:13 29.01.2026

  • 4 Украинска смрад

    7 1 Отговор
    Пак ли спряха порното на софиянци. Че и топлата вода.

    07:15 29.01.2026

  • 5 Нека

    8 3 Отговор
    сме солидарни с Киив !

    07:17 29.01.2026

  • 6 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Декомунизация 💪. Скоро на дърва и перки.

    07:18 29.01.2026

  • 7 Урсула 1984

    8 2 Отговор
    Спираме руската газ

    07:18 29.01.2026

  • 8 глоги

    8 0 Отговор
    Част от София Е без парно и топла вода.

    07:21 29.01.2026

  • 9 ЕДИН КАЗВАШЕ

    8 1 Отговор
    Това дето ние го построихме, да не можете го боядиса.

    07:24 29.01.2026

  • 10 Боклук в изобилие

    7 1 Отговор
    А парното не работи. Браво Кмете :(

    07:26 29.01.2026

  • 11 глоги

    2 2 Отговор
    Очаква се топлоподаването да БЪДЕ възстановЕНО до 09:30 часа днес,

    07:29 29.01.2026

  • 12 Гръч

    4 1 Отговор
    Дано фалира скапаната мутренска топлофикация

    07:40 29.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Tая помийна яма трябва да бъде закрита незабавно!Как пък от 1989г. насам с едно парно не можете да се справите.По времето на "лошия социализъм" бяха топлофицирани дори входовете и междуетажните пространства на блоковете-а цената беше символична.При ДЕМОКРАЦИЯТА това е една бездънна яма за пране и точене на пари!

    08:10 29.01.2026

  • 14 Столичанин

    1 0 Отговор
    Путин е виновен.Спукал е тръбите гада му с гад.

    08:12 29.01.2026

  • 15 Шопарите

    0 1 Отговор
    Постоянно трябва да са без парно и вода, докато не си платят сметките към Булгаргаз!

    08:21 29.01.2026

  • 16 Лазар

    0 0 Отговор
    С централната топлофикация е много хубаво,най-вече в София,но работата отива на хазартното 50:50!
    Поне надаждата ,че топлото идва всеки момент е толкова хубаво очакване,че ми става топло!

    08:27 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове