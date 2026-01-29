Новини
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, имал множество предишни нарушения и бил с отнета книжка за алкохол

29 Януари, 2026 08:32 556 8

Очевидно се касае за скорост, несъобразена със състоянието на пътното платно

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, имал множество предишни нарушения и бил с отнета книжка за алкохол - 1
Снимка: БГНЕС
Водачът на товарния автомобил, участвал в тежката катастрофа край село Телиш, е с множество предишни нарушения на пътя. Това съобщи в "Денят започва" по БНТ окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

Той уточни, че срещу шофьора има наложени административни санкции, включително временно отнемане на свидетелството за управление.

По думите на окръжния прокурор първоначалните данни сочат, че шофьорът на тира се е движел в рамките на разрешената скорост, а като основна версия за катастрофата се разглежда състоянието на пътната настилка.

„Потвърждавам това, което беше изнесено като информация вчера. Това са данните, с които разполагаме от огледа на местопроизшествието и от двете моторни превозни средства. Точната скорост ще бъде установена след заключението на автотехническата експертиза, която ще бъде извършена по случая. Към настоящия момент работим с версията, че товарният автомобил се е движел в рамките на ограничението за отсечката. Очевидно се касае за скорост, несъобразена със състоянието на пътното платно“, обобщи прокурорът.

Във връзка с твърденията на министъра и АПИ, че са предприети всички необходими действия за зимно почистване, прокурор Николов посочи какво е установено при огледа на място.

„Това, което беше фиксирано от екипа на място, е образуването на т.нар. черен лед, който е изключително опасен за водачите на моторни превозни средства. Това е състояние, при което водачите визуално не успяват да възприемат, че на асфалтовата настилка има тънко покритие от лед. То е изключително опасно. Такова беше установено на мястото.“

На въпрос дали шофьорът на тира е давал обяснения и дали има предишни нарушения, окръжният прокурор уточни следното:

„Към настоящия момент той не е разпитан официално. Проведена е беседа с полицейските служители. Да, водачът е наказван по административен ред – 16 акта и 8 фиша. Налице е и предходно отнемане на свидетелството за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Тогава това не е представлявало престъпление, тъй като концентрацията е била под 1,2 промила.“


  • 1 .....

    6 0 Отговор
    Как?! Съобразено с пътното платно ли?! Не с атмосферните условия а с пътното платно! Мисля, че и други трябва да разпитват за пътното платно....

    08:37 29.01.2026

  • 2 Такава ни е държавата

    2 0 Отговор
    Държавата трябваше да има звена които да се грижат такива индивиди да изчезват безследно, за да могат останалите да живеят и да работят за благото на Родината.

    08:38 29.01.2026

  • 3 Безнаказаност и липса на държава

    4 0 Отговор
    Ушевите се крият по храстите, съдиите са вечно гладни ....

    08:38 29.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    НЕ Е ШОФЬОРА ВИНОВЕН! АПИ. СА ВИНОВНИ ЗА БЕЗХАБЕРИЕТО ИМ! КРАЙНО ВРЕМЕ Е ОЛЕГ ДА ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА!

    08:38 29.01.2026

  • 5 Карлсон Тък

    1 0 Отговор
    Вчера пишеше,че ремаркето на тира се е поднесло и навлязло в листата за движение на автомобила и е ударило автомобила . Днес друга версия .

    08:41 29.01.2026

  • 6 Селянин

    4 0 Отговор
    Корупцията убива по този начин.
    Масово пътищата са технически негодни. Масово автомобилите са технически неизправни. Масово не се спазва регламента за работното време на водачите. Масово рецидивистите се връщат на пътя. Масово некомпетентни и опасни вземат СУМПС. И всичко това заради едната алчност.

    08:42 29.01.2026

  • 7 Карлсон Тък

    0 0 Отговор
    Вчера пишеше,че ремаркето на тира се е поднесло и навлязло в лентата за движение на автомобила и е ударило автомобила . Днес друга версия .

    08:42 29.01.2026

  • 8 Питане

    0 0 Отговор
    А къде е в тази ситуация МИЛИцията, дето го пуска на терен, след всичките тези "геройства" ?
    Редно би било сега МВР и лично къдравия министър да го наградят и да го запишат с почести в златната си книга

    08:43 29.01.2026

