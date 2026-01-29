България, Гърция и Румъния започват работа по конкретни инфраструктурни проекти по коридора Черно море - Егейско море

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е домакин на четиристранна среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия. Форумът поставя начало на практическата работа по меморандума за сътрудничество за коридор Черно море – Егейско море, подписан през декември 2025 г. в Брюксел с подкрепата на еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проектите от европейските фондове или чрез публично-частни партньорства и как трите държави да кандидатстват заедно за европейска подкрепа. Участниците ще обсъдят и конкретни параметри на проектите, както и срокове за изпълнението им.

Втората тема е преодоляването на административните и процедурните пречки, които традиционно забавят реализацията на големи инфраструктурни проекти. Участниците ще обсъдят на какъв етап се намират вече планираните инициативи и ще търсят практически решения по теми като разрешителни режими, обществени поръчки, строителни стандарти и оперативна съвместимост.

В събитието, което се провежда утре (30 януари), ще участват алтернативният министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Константинос Киранакис, държавният секретар на инфраструктурата и транспорта на Румъния Йонут Кристиан Савою, координаторът на европейския транспортен коридор Балтийско море – Черно море – Егейско море Марио Мауро, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, представители на Европейската комисия и на финансиращи институции.