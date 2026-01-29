България, Гърция и Румъния започват работа по конкретни инфраструктурни проекти по коридора Черно море - Егейско море

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е домакин на четиристранна среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия. Форумът поставя начало на практическата работа по меморандума за сътрудничество за коридор Черно море – Егейско море, подписан през декември 2025 г. в Брюксел с подкрепата на еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.
На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проектите от европейските фондове или чрез публично-частни партньорства и как трите държави да кандидатстват заедно за европейска подкрепа. Участниците ще обсъдят и конкретни параметри на проектите, както и срокове за изпълнението им.
Втората тема е преодоляването на административните и процедурните пречки, които традиционно забавят реализацията на големи инфраструктурни проекти. Участниците ще обсъдят на какъв етап се намират вече планираните инициативи и ще търсят практически решения по теми като разрешителни режими, обществени поръчки, строителни стандарти и оперативна съвместимост.
В събитието, което се провежда утре (30 януари), ще участват алтернативният министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Константинос Киранакис, държавният секретар на инфраструктурата и транспорта на Румъния Йонут Кристиан Савою, координаторът на европейския транспортен коридор Балтийско море – Черно море – Егейско море Марио Мауро, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, представители на Европейската комисия и на финансиращи институции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Започва
12:35 29.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:36 29.01.2026
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:38 29.01.2026
4 Последния Софиянец
12:39 29.01.2026
5 Нагли крадциии
12:39 29.01.2026
6 надарена кака
12:43 29.01.2026
7 Демек
12:45 29.01.2026
8 Питане
Щом почват нови проекти, значи са построени, а пък народа не знае....
12:45 29.01.2026
9 Вили
12:47 29.01.2026
10 Истината
12:48 29.01.2026
11 Поредната
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ФЕИК новина от " агенция" KeneFeik , с главен редактор и собственик "Последния"
12:49 29.01.2026
12 Кирил
12:52 29.01.2026