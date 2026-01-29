Новини
България, Гърция и Румъния започват работа по конкретни инфраструктурни проекти по коридора Черно море - Егейско море

България, Гърция и Румъния започват работа по конкретни инфраструктурни проекти по коридора Черно море - Егейско море

29 Януари, 2026

На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проектите от европейските фондове или чрез публично-частни партньорства

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е домакин на четиристранна среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия. Форумът поставя начало на практическата работа по меморандума за сътрудничество за коридор Черно море – Егейско море, подписан през декември 2025 г. в Брюксел с подкрепата на еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проектите от европейските фондове или чрез публично-частни партньорства и как трите държави да кандидатстват заедно за европейска подкрепа. Участниците ще обсъдят и конкретни параметри на проектите, както и срокове за изпълнението им.

Втората тема е преодоляването на административните и процедурните пречки, които традиционно забавят реализацията на големи инфраструктурни проекти. Участниците ще обсъдят на какъв етап се намират вече планираните инициативи и ще търсят практически решения по теми като разрешителни режими, обществени поръчки, строителни стандарти и оперативна съвместимост.

В събитието, което се провежда утре (30 януари), ще участват алтернативният министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Константинос Киранакис, държавният секретар на инфраструктурата и транспорта на Румъния Йонут Кристиан Савою, координаторът на европейския транспортен коридор Балтийско море – Черно море – Егейско море Марио Мауро, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, представители на Европейската комисия и на финансиращи институции.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Започва

    5 0 Отговор
    поредното пилеене на милиони !

    12:35 29.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а Урсула я уволниха за лошо ръководство.България, Гърция, Румъния зад борда на Титаник.

    Коментиран от #11

    12:36 29.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ВСЕ ОТБОР ТЪПАЦИ.

    12:38 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Тръмп прави газопровод и петролопровод от Ивицата Газа и Ирак през Турция, България, Сърбия, Унгария.

    12:39 29.01.2026

  • 5 Нагли крадциии

    5 0 Отговор
    Какво ще започваш бе чалгар в оставка вие и няма да влезете в парламента повече 🖕

    12:39 29.01.2026

  • 6 надарена кака

    0 0 Отговор
    Европейската комисия не граничи с България.

    12:43 29.01.2026

  • 7 Демек

    3 0 Отговор
    Мамалигите да стигат По бързо до Гърция, че им посна да се тооят в .айноморието

    12:45 29.01.2026

  • 8 Питане

    4 0 Отговор
    Кво стана с мостовете на Дунав и тунелите под Стара ???
    Щом почват нови проекти, значи са построени, а пък народа не знае....

    12:45 29.01.2026

  • 9 Вили

    1 0 Отговор
    Ето как започваме да търсим и строим пътища през страни членки на ЕС - Румъния - и отбягваме съществуващите днес - Сърбия, Северна Македония, типичен пример на влияние на геополитика върху инфраструктура и после -всичко останало

    12:47 29.01.2026

  • 10 Истината

    4 0 Отговор
    Няма министър от това пародийно правителство който да не е за затвора.

    12:48 29.01.2026

  • 11 Поредната

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ФЕИК новина от " агенция" KeneFeik , с главен редактор и собственик "Последния"

    12:49 29.01.2026

  • 12 Кирил

    0 0 Отговор
    Фекална тръба от наще хотели към тях ли ще пускат наще виса/сика/сотаджии?

    12:52 29.01.2026

