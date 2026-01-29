Новини
Борис Бонев към ГЕРБ: Вие съсипахте общинското здраве, сега искате да унищожите и Втора градска болница

29 Януари, 2026 14:18 504 2

Казусът с Втора градска болница е стар в Общинския съвет

Борис Бонев към ГЕРБ: Вие съсипахте общинското здраве, сега искате да унищожите и Втора градска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разгорещен спор се разви в Столичния общински съвет относно бъдещето на Втора градска болница. Председателят на "Спаси София" - Борис Бонев - остро разкритикува групата на ГЕРБ и отправи към тях обвинение, че целенасочено се опитват да унищожат Втора градска болница.

Бонев отправи редица въпроси към представителите на ГЕРБ, защо след като са имали знание, че болницата губи персонал, не са информирали здравна комисия на съвета, която да предприеме нужните действия и определи това като умишлен саботаж, целящ приходите на болницата да се пресекат. “Сами вярвате ли си на приказките, че цяло отделение лекари са взели самостоятелното решение да “потърсят по-добри условия” и вкупом са се преместили в Пета градска болница?”, попита той.

Казусът с Втора градска болница е стар в Общинския съвет. Според "Спаси София" след като ГЕРБ не успя да закрие Четвърта градска болница, сега се опитват да съсипят Втора градска. Причината не стана ясна - защо ГЕРБ толкова рязко промениха мнението си, след като водеха ожесточена битка за вливането на двете болници. “Вашата партия е отговорна за състоянието на общинското здравеопазване - вие го съсипвате и сега продължавате с опитите си.”

Бонев припомни и, че "Спаси София" е пресичала множество опити на ГЕРБ да се гледат доклади за закупуване на медицинско оборудване на значително завишени цени. “Само последния месец спряхме два такива опита за кражба - със завишени цени, с фиктивни оферти.”

Пламена Терзирадева, също член на комисията по здравеопазване и вносител на доклада за предоставяне на заем на 2-ра МБАЛ – София, изложи обективните причини за тежкото финансово състояние на лечебното заведение, сред които освен прехвърлянето на цялото гастроентерологично отделение към друга общинска болница, но и липсата на ангиограф, за който обществената поръчка за трети пореден път се спъва. Тя остро разкритикува задкулисните схеми на ГЕРБ за системно саботиране на болницата и подчерта противоречието между публичните уверения, че тя няма да бъде закривана, и реалните действия, които я водят към целенасочено отслабване. Въпреки всичко това необходимата пълна финансова подкрепа за стабилизиране на 2-ра МБАЛ не беше осигурена, което създава реален риск от допълнително влошаване на състоянието на болницата.


България
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боре

    5 0 Отговор
    спаси ли Сифия,че България чака?

    14:23 29.01.2026

  • 2 СТЪКМИСТИКА

    3 1 Отговор
    Негодниците от парламента да минат на минимална заплата, като 1/2 от работещите.

    14:33 29.01.2026

