На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20

Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от „Възраждане“. Точката беше вкарана за разглеждане извънредно в дневния ред.

Законопроектът предвижда да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Вчера беше приет и на заседание на Правната комисия. Депутатите обаче отхвърлиха законопроекта, внесен от ПП-ДБ. В сряда и двата бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

След първото четене в пленарна зала се очаква парламентарните групи да работят по предложенията и да коригират текстовете преди окончателното гласуване.

Припомняме, че Правната комисия също отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване. Те предложиха резултатът да се отчита машинно, да се разпечатва протокол от машината, както и 100% контролно преброяване на машинните разписки.

В кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази сериозни опасения относно забавянето на изборите в България и липсата на служебно правителство. „Очевидно е, че изборите няма да се състоят на 29 март, което вече започва да става изключително притеснително. Вече се говори за 26 април, а защо не май или юни, или направо да изчакаме президентските избори, за да не харчим пари? Нали веднага ще се намерят обосновки за тази абсурдна хипотеза? Това, което се случва, не е нормално“, заяви той.