На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20

Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от „Възраждане“. Точката беше вкарана за разглеждане извънредно в дневния ред.
Законопроектът предвижда да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Вчера беше приет и на заседание на Правната комисия. Депутатите обаче отхвърлиха законопроекта, внесен от ПП-ДБ. В сряда и двата бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.
След първото четене в пленарна зала се очаква парламентарните групи да работят по предложенията и да коригират текстовете преди окончателното гласуване.
Припомняме, че Правната комисия също отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване. Те предложиха резултатът да се отчита машинно, да се разпечатва протокол от машината, както и 100% контролно преброяване на машинните разписки.
В кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази сериозни опасения относно забавянето на изборите в България и липсата на служебно правителство. „Очевидно е, че изборите няма да се състоят на 29 март, което вече започва да става изключително притеснително. Вече се говори за 26 април, а защо не май или юни, или направо да изчакаме президентските избори, за да не харчим пари? Нали веднага ще се намерят обосновки за тази абсурдна хипотеза? Това, което се случва, не е нормално“, заяви той.
3 Само хвалко
17:24 29.01.2026
4 Николай Бaреков бивш еврoдепутат
А безпoлoвият нeрeз Шиши иска да направи от мeтресата си министър - председател!
Днес Шиши си рaзвя пред Президенството oная си миниaтюрна работа пред очите на всички ни.
Вие как мислите, управляваха ни шофьорите на Политбюро, а после ни управляваха охраните на шофьорите (мутрите), шyтoвете на мутрите и момчетата за всичко.
Бойко Борисов - мутра и охрана
Делян Пеевски - момчето за всичко на Илия Павлов и Ахмед Доган
Слави Трифонов - Шyтът на Бойко Борисов от СИК и на Васил и Жоро Илиеви от ВИС
Сега да оставим ли да ни управляват и любовниците на охраните на шофьорите на Тато, а любовницата на Момчето за всичко да стане министър - председател?
Защото е найс и много кyул 200 хиляди джeнзита и брaдати дъртaци като мен да протестират на жълтите павета срещу Тиквата и Свинята цял месец и два месеца по-късно да получат за премиер любовницата на Cвинята🐷🎃.
17:25 29.01.2026
5 Решение на кръстословицата
17:25 29.01.2026
17:26 29.01.2026
7 ДрайвингПлежър
Даже мярката е прекалено мека!
Винаги съм бил за гласуване САМО В БЪЛГАРИЯ! И то при минимум 6 месечен престой на територията преди изборите!
Ако си избрал да живееш навън - твое право си е! Честито! Не ми се меси в държавата обаче щото не носиш последиците от вота си!
17:28 29.01.2026
8 78291
17:29 29.01.2026
9 Ох бабачко
17:31 29.01.2026
10 Слави Т. Трифонов лидер ИТН
17:31 29.01.2026
11 оня с коня
17:36 29.01.2026
12 Любопитен
До коментар #10 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Колко е образована знаем, колко е обладавана е това което ни тормози?
17:37 29.01.2026
13 Аз също
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Подкрепям ! От чужбина говорят за България като за кочина.Да де,ама чакат някой да я оправи,а те евентуално,ако преценят,да се върнат.От ППДБ им внушават,че те са умни и красиви и само имат права в България и трябва само да гласуват и да чакат другите да "изтеглят колата от блатото"
17:38 29.01.2026
14 Емигрант
17:40 29.01.2026
16 Обикновен
17:44 29.01.2026
18 Да ти кажа
До коментар #14 от "Емигрант":Щом си емигрирал,нямаш право на мнение.Точно както и ППДБ,които докато бяха в сглобка с ГЕРБ, се чудеха как да ги прецакат.Сега,след като не са партньори,нямат право и да командват,образно казано,т.е мнението им няма тежест.
17:48 29.01.2026
19 Ха,каква стана тя?
17:50 29.01.2026
20 Коуега
До коментар #18 от "Да ти кажа":Щом си български гражданин,навършил 18 години, имаш право да гласуваш, дори и ако извън орбита,ясно ли е,палячо? Тези хора не са емигрирали от хубаво.
17:52 29.01.2026
21 Сатана Z
17:55 29.01.2026
22 Анонимен
До коментар #4 от "Николай Бaреков бивш еврoдепутат":ти верно ли се смяташ за нормален не може един нормален да пише такива гнусотии
17:55 29.01.2026