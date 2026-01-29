Новини
България »
На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20

На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20

29 Януари, 2026 17:18 675 22

  • секции-
  • гласуване-
  • ес

Депутатите отхвърлиха законопроекта на ПП-ДБ, който целеше 100% контролно преброяване на машинните разписки

На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от „Възраждане“. Точката беше вкарана за разглеждане извънредно в дневния ред.

Законопроектът предвижда да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Вчера беше приет и на заседание на Правната комисия. Депутатите обаче отхвърлиха законопроекта, внесен от ПП-ДБ. В сряда и двата бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

След първото четене в пленарна зала се очаква парламентарните групи да работят по предложенията и да коригират текстовете преди окончателното гласуване.

Припомняме, че Правната комисия също отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване. Те предложиха резултатът да се отчита машинно, да се разпечатва протокол от машината, както и 100% контролно преброяване на машинните разписки.

В кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази сериозни опасения относно забавянето на изборите в България и липсата на служебно правителство. „Очевидно е, че изборите няма да се състоят на 29 март, което вече започва да става изключително притеснително. Вече се говори за 26 април, а защо не май или юни, или направо да изчакаме президентските избори, за да не харчим пари? Нали веднага ще се намерят обосновки за тази абсурдна хипотеза? Това, което се случва, не е нормално“, заяви той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само хвалко

    1 6 Отговор
    Предложиха ми да стана ПиАр на новата партия на Румен Радев! Зам.шеф на отдела на който шеф е Николай Бареков. Ще ловя купения вот за шиши и боко.

    17:24 29.01.2026

  • 4 Николай Бaреков бивш еврoдепутат

    11 3 Отговор
    Народът казва, че там, където един мъж работи, не бива да си разтваря дюкяна и да си развява oная си работа.
    А безпoлoвият нeрeз Шиши иска да направи от мeтресата си министър - председател!
    Днес Шиши си рaзвя пред Президенството oная си миниaтюрна работа пред очите на всички ни.
    Вие как мислите, управляваха ни шофьорите на Политбюро, а после ни управляваха охраните на шофьорите (мутрите), шyтoвете на мутрите и момчетата за всичко.

    Бойко Борисов - мутра и охрана

    Делян Пеевски - момчето за всичко на Илия Павлов и Ахмед Доган

    Слави Трифонов - Шyтът на Бойко Борисов от СИК и на Васил и Жоро Илиеви от ВИС

    Сега да оставим ли да ни управляват и любовниците на охраните на шофьорите на Тато, а любовницата на Момчето за всичко да стане министър - председател?

    Защото е найс и много кyул 200 хиляди джeнзита и брaдати дъртaци като мен да протестират на жълтите павета срещу Тиквата и Свинята цял месец и два месеца по-късно да получат за премиер любовницата на Cвинята🐷🎃.

    Коментиран от #22

    17:25 29.01.2026

  • 5 Решение на кръстословицата

    13 0 Отговор
    Май и бройката на депутатите ще трябва да се редуцира. Ако не искат доброволно, може и насила.

    17:25 29.01.2026

  • 6 Николай Бареков бивш евродепутат

    3 2 Отговор
    За кандидат служебния премиер Мария Филипова -

    Народът казва, че там, където един мъж работи, не бива да си разтваря дюкяна и да си развява oная си работа.
    А безпoлoвият нeрeз Шиши иска да направи от мeтресата си министър - председател!
    Днес Шиши си рaзвя пред Президенството oная си миниaтюрна работа пред очите на всички ни.
    Вие как мислите, управляваха ни шофьорите на Политбюро, а после ни управляваха охраните на шофьорите (мутрите), шyтoвете на мутрите и момчетата за всичко.

    Бойко Борисов - мутра и охрана

    Делян Пеевски - момчето за всичко на Илия Павлов и Ахмед Доган

    Слави Трифонов - Шyтът на Бойко Борисов от СИК и на Васил и Жоро Илиеви от ВИС

    Сега да оставим ли да ни управляват и любовниците на охраните на шофьорите на Тато, а любовницата на Момчето за всичко да стане министър - председател?

    Защото е найс и много кyул 200 хиляди джeнзита и брaдати дъртaци като мен да протестират на жълтите павета срещу Тиквата и Свинята цял месец и два месеца по-късно да получат за премиер любовницата на Cвинята🐷🎃.

    17:26 29.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Подкрепям!
    Даже мярката е прекалено мека!

    Винаги съм бил за гласуване САМО В БЪЛГАРИЯ! И то при минимум 6 месечен престой на територията преди изборите!

    Ако си избрал да живееш навън - твое право си е! Честито! Не ми се меси в държавата обаче щото не носиш последиците от вота си!

    Коментиран от #13

    17:28 29.01.2026

  • 8 78291

    1 1 Отговор
    Сега всички виждат ли разликата от сглобката и тая коалиция ,тогава като почнаха да разделят на три ппдб се отдръпнаха, , а сега постоянно гласуват с тиквата и 🐷 само и само да имат някаква изгода

    17:29 29.01.2026

  • 9 Ох бабачко

    2 0 Отговор
    Коцето бърза, субсидийката си рахат локум.

    17:31 29.01.2026

  • 10 Слави Т. Трифонов лидер ИТН

    2 7 Отговор
    Най подходящият кандидат за бъдещ служебен премиер е г-ца Мария Филипова! Млада ,образована дама с престиж,която е заемала високи държавни длъжности. Г-ца Филипова е безпрекословно подготвена да заеме поста служебен премиер на Р.България и да организира честни и прозрачни избори. Ние от партия ИТН подкрепяме изцяло нейната кандидатура!

    Коментиран от #12, #17

    17:31 29.01.2026

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    17:36 29.01.2026

  • 12 Любопитен

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Колко е образована знаем, колко е обладавана е това което ни тормози?

    17:37 29.01.2026

  • 13 Аз също

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Подкрепям ! От чужбина говорят за България като за кочина.Да де,ама чакат някой да я оправи,а те евентуално,ако преценят,да се върнат.От ППДБ им внушават,че те са умни и красиви и само имат права в България и трябва само да гласуват и да чакат другите да "изтеглят колата от блатото"

    17:38 29.01.2026

  • 14 Емигрант

    2 1 Отговор
    Как не ви омръзна да избирате да ви управляват само чалгаджии и мутрагени ? Това ваше НС е сбирщина от вредители на суверена, всички вътре са сметкаджии и никой не мисли как да ви помогне в живота ! Търпението ви е безгранично също като простотията ви ! Задават се поредните нагласени избори ! Жалък народ сте !

    Коментиран от #18

    17:40 29.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Обикновен

    2 1 Отговор
    Единственото спасение е масово гласуване. Гласовете за бойко и пеевски са краен брой, ако народът излезе ще им разтури рахатлъка.

    17:44 29.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да ти кажа

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Щом си емигрирал,нямаш право на мнение.Точно както и ППДБ,които докато бяха в сглобка с ГЕРБ, се чудеха как да ги прецакат.Сега,след като не са партньори,нямат право и да командват,образно казано,т.е мнението им няма тежест.

    Коментиран от #20

    17:48 29.01.2026

  • 19 Ха,каква стана тя?

    1 2 Отговор
    Баш патрЕотите от Възраждане ограничиха правото на гласуване за всички българи в чужбина извън ЕС...предателят Костадинов седна на 🍌 на Пеевски.

    17:50 29.01.2026

  • 20 Коуега

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да ти кажа":

    Щом си български гражданин,навършил 18 години, имаш право да гласуваш, дори и ако извън орбита,ясно ли е,палячо? Тези хора не са емигрирали от хубаво.

    17:52 29.01.2026

  • 21 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Турция, Канада,Великобритания,САЩ, Украйна (Одеса :150 000 българи),Русия са все държави извън ЕС където няма как да се купи вота на избирателите се закриват секции за гласуване.Т.е,забранява се гласуването ,което е основно право по конституцията на Република България.

    17:55 29.01.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Николай Бaреков бивш еврoдепутат":

    ти верно ли се смяташ за нормален не може един нормален да пише такива гнусотии

    17:55 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове