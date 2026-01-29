Росен Плевнелиев: Румен Радев е единственият, който абдикира доброволно

Труден е изборът на Йотова. Аз все повече се убеждавам, че служебното правителство не би трябвало да го има като опция. Правителството трябва само да си изпие горчивата чаша. Това заяви президентът Росен Плевнелиев (2012 – 2017 г.) в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Много е жалко, когато нашите политици се замерят с всякакви твърдения за фалшифициране на изборите. Те трябва да се правят от една изборна администрация, законът да спре да се променя. Изборите се правят честно, за всичко останало са виновни политиците. Ние българите, където и да сме по света, само се каляме и критикуваме. Изборите ни не са толкова лоши. Крайно време е политиците да спрат да се бъркат, отбеляза той.

Румен Радев ще слезе на политическия терен. С това, че той абдикира от своята отговорност, като държавен глава, нанесе тежък удар на демокрацията ни. Той е единственият, който абдикира доброволно, обяви президентът в периода 2012 – 2017 г.

Държавният глава се закле 5 години да бъде обединител на нацията. Ще го гледаме на политическия терен. На един президент не му отива, след като е бил държавен глава на всички българи, да се бори за властта, посочи Плевнелиев.

Геополитиката днес е всичко. Дълбоко вярвам, че 2026 г. може да се промени съдбата на децата ни. Най-големият кошмар за мен е, че Тръмп разсъждава за т.нар. велики сили. Не дай си Боже той да седне на масата за прекрояване на света на сфери на влияние, изтъкна той.

По думите му, България трябва да седи на масата, за да не е менюто, защото през 2026 г. геополитиката ще се промени. Има логика да имаме директна линия на комуникация със САЩ. Във всеки момент ще можем да кажем каква е българката гледна точка.

Към момента Доналд Тръмп не е показал как се постига мир. Най-великата идея за мир е ЕС и той го е доказал. България трябва да работи за силен ЕС. Президентът Тръмп трябва да покаже, че за да има мир, трябва да има правила и те да се спазват. Съветът за мир всъщност е борд на Тръмп, заяви Росен Плевнелиев.

По думите му двете велики сили в света към момента са Китай и САЩ. „САЩ и Китай, ако решат, Русия е наникъде. Европа трябва да се събуди. За съжаление вървим към събитията от 19 век. В Европа все повече ще се върви напред чрез Коалиция на желаещите. Оттук нататък Европа ще трябва да се развива, за да се докаже като глобална сила“, коментира още бившият държавен глава.