Новини
България »
Росен Плевнелиев: Румен Радев е единственият, който абдикира доброволно

29 Януари, 2026 18:40 1 002 80

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Труден е изборът на Йотова. Аз все повече се убеждавам, че служебното правителство не би трябвало да го има като опция. Правителството трябва само да си изпие горчивата чаша. Това заяви президентът Росен Плевнелиев (2012 – 2017 г.) в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Много е жалко, когато нашите политици се замерят с всякакви твърдения за фалшифициране на изборите. Те трябва да се правят от една изборна администрация, законът да спре да се променя. Изборите се правят честно, за всичко останало са виновни политиците. Ние българите, където и да сме по света, само се каляме и критикуваме. Изборите ни не са толкова лоши. Крайно време е политиците да спрат да се бъркат, отбеляза той.

Румен Радев ще слезе на политическия терен. С това, че той абдикира от своята отговорност, като държавен глава, нанесе тежък удар на демокрацията ни. Той е единственият, който абдикира доброволно, обяви президентът в периода 2012 – 2017 г.

Държавният глава се закле 5 години да бъде обединител на нацията. Ще го гледаме на политическия терен. На един президент не му отива, след като е бил държавен глава на всички българи, да се бори за властта, посочи Плевнелиев.

Геополитиката днес е всичко. Дълбоко вярвам, че 2026 г. може да се промени съдбата на децата ни. Най-големият кошмар за мен е, че Тръмп разсъждава за т.нар. велики сили. Не дай си Боже той да седне на масата за прекрояване на света на сфери на влияние, изтъкна той.

По думите му, България трябва да седи на масата, за да не е менюто, защото през 2026 г. геополитиката ще се промени. Има логика да имаме директна линия на комуникация със САЩ. Във всеки момент ще можем да кажем каква е българката гледна точка.

Към момента Доналд Тръмп не е показал как се постига мир. Най-великата идея за мир е ЕС и той го е доказал. България трябва да работи за силен ЕС. Президентът Тръмп трябва да покаже, че за да има мир, трябва да има правила и те да се спазват. Съветът за мир всъщност е борд на Тръмп, заяви Росен Плевнелиев.

По думите му двете велики сили в света към момента са Китай и САЩ. „САЩ и Китай, ако решат, Русия е наникъде. Европа трябва да се събуди. За съжаление вървим към събитията от 19 век. В Европа все повече ще се върви напред чрез Коалиция на желаещите. Оттук нататък Европа ще трябва да се развива, за да се докаже като глобална сила“, коментира още бившият държавен глава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    67 4 Отговор
    Тая обратна шпага ли ще дава оценки

    Коментиран от #5, #11, #40

    18:42 29.01.2026

  • 2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    63 5 Отговор
    Тоа е по-голям пе🌈дал от мен.

    18:43 29.01.2026

  • 3 Демократичен ЦЕНТър

    61 2 Отговор
    Плевнелиева пак си търси внимание за някой цент

    18:44 29.01.2026

  • 4 честен ционист

    49 7 Отговор
    Прав е Плюни. Помним как една женица се запали на шадравана пред Президентството по време на мандата му, а той се прави на ни лук ял, ни лук мирисал.

    18:45 29.01.2026

  • 5 Малеееее

    59 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евроджендър":

    Браво на Румен Радев! Умен и достоен мъж. За разлика от простата и крадлива Тиква Борисов, който е срам за всеки честен и почтен човек. Румен Радев ще изрита миризливия пеевско-герберски кошер.

    18:46 29.01.2026

  • 6 Спецназ

    35 1 Отговор
    Плевню народа го нарече жена на мъжа си!
    ПФУ!

    Тоя иска да е на мястото на Жезязко да прави
    МИ-МИ на ТрАмпи, ама оня да не е от ЖЕЛЕЗО, ВЕ??

    НЕмате си представа каква е опашката,
    така че на торния червей въобше не му свети и да се доближи близо до него!

    ФАКТ!

    18:49 29.01.2026

  • 7 Горски

    43 1 Отговор
    Стига сте канили това жалко същество по студията! 20 години едни и същи глупости повтаря! На този му пише на челото че иска да става президент, нагъл популист. Първата жена президент беше Плевнелиев.

    18:49 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какви

    29 1 Отговор
    мисли от врачката , по - евтини от WC хартия .

    18:49 29.01.2026

  • 10 Плевню

    40 2 Отговор
    А ти си единственото мекотело, а не президент.

    18:49 29.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гост

    35 2 Отговор
    Другото име на гол охлюв - плужек!

    18:50 29.01.2026

  • 13 По шосето

    20 1 Отговор
    се задават мама с щерка двете...... И срещнали една Пастирка....

    18:51 29.01.2026

  • 14 Христо Христов

    2 21 Отговор
    Рашибозука, Плевнелиев говори против Радьев.
    На амбразурата в защита на Р. Решетников - Юруш!!!
    😀

    18:51 29.01.2026

  • 15 Карикатура.. нищожество

    34 0 Отговор
    Позор за България който искаме да забравим, но постоянно ни се натрапва

    18:51 29.01.2026

  • 16 Винкело

    29 0 Отговор
    Кой ли не се упражни да ехидничи и иронизира върху Радев. Това изнеженото с орловия поглед и то. Абе, да питам - къде го видяхте това, че бил "обединител" на нацията, че е длъжен да стои до края? Морал? Роско и морал? Кога пращаше бели роби в Германия не се сещаше за морал. Да не продължавам нататък по морала, че...

    18:51 29.01.2026

  • 17 Коментар

    23 0 Отговор
    Плевнелиев няма никакъв морал на мъж, съпруг и баща. Бих го посъветвал да се моли за душата си

    18:52 29.01.2026

  • 18 Ааа

    25 0 Отговор
    Прокситата на Шиши и Боко плюят, храчат и грачат !!! Ще се задавят от страх и злоба! Някой ше им попълнени статуквото и плановете им....

    18:52 29.01.2026

  • 19 Айбанова

    21 0 Отговор
    След като спряха шоуто на Слави и цикадрединис, сега пубитиви все повече ще разчитат на пастирката като комедиант.

    18:53 29.01.2026

  • 20 Ъхъъъъъ Плевню

    11 2 Отговор
    Държавният глава се закле 5 години да бъде обединител на нацията и даже 5 години да не умира

    18:53 29.01.2026

  • 21 Един подлезурккооо

    22 0 Отговор
    Който беше клоун сламена без глас кукла на ТУУЛУПА еднокнижния се обажда от кравовръза. Колко ли още ще се пълни и излага. Много трудно чувам виждам някой да каже хубава дума за него. МАЗОХИСТ ЛИ Е!???!?)(-?. И ПИША НЕ ИСКАМ НИКОГО ДА ОБИЖДАМ И ГЛЕДАМ С ПО НЕЖНИ ДУМИ ДА ИМ КАЖА НЕ СТАВАТЕ. И ГО ПРАВЯ ЗАЩОТО СЪМ ПЪЛНАТА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ И СЕ ВЪЗМУЩАВАМ ЯКО НА ТЯХНОТО НЕХАЙСТВО И ЛИЦЕМЕРИЕ.

    18:53 29.01.2026

  • 22 Гнусно

    18 0 Отговор
    След демонстративния полет на радев преди години с миг 29, плевнята пръв го обсипа с прегръдки и целувки, за да го плюе после с години.

    18:53 29.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    1 19 Отговор
    Затвор за рублен боташа.

    18:54 29.01.2026

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    14 0 Отговор
    случайно му скивах на тоя пискьол мишленията на част от интервюто не скивах джурналиската да му зададе въпрос що Тръмп иска анексира Грендландия?! Отврат

    18:55 29.01.2026

  • 25 Олеееее.... едни и същи глупости

    11 0 Отговор
    НЕЗЕМНИ и човек да се чуди дали в някое мазе не ги подлагат на хипноза. (По думите му, България трябва да седи на масата, за да не е менюто, защото през 2026.....)

    18:55 29.01.2026

  • 26 Ивелин Михайлов

    18 0 Отговор
    Росен банов е абдикиран от раждането си

    18:56 29.01.2026

  • 27 пешо

    19 0 Отговор
    пак ли това нищожество

    18:56 29.01.2026

  • 28 Горски

    2 18 Отговор
    То р.крадев изпълнява каквото каже митрофани от калния пасьор!

    18:56 29.01.2026

  • 29 ААА

    17 0 Отговор
    Тоз много говори и нищо не казва.

    18:57 29.01.2026

  • 30 пешо

    2 18 Отговор
    Резидента е пъпвия напуснал поста си по заповед на вражеска държава!

    Коментиран от #56

    18:57 29.01.2026

  • 31 Вашето мнение

    16 0 Отговор
    Синоптичката няма смисъл да бъде коментирана. Президента с най-нисък рейтинг в историята на България. Магарето вързано от бойко борисов и от врачка направено президент.

    18:58 29.01.2026

  • 32 Данчо

    17 0 Отговор
    Защо ни занимавате с тоз?????

    18:58 29.01.2026

  • 33 Иван

    12 0 Отговор
    Прочетен вестник

    18:59 29.01.2026

  • 34 Тоя па

    0 11 Отговор
    Глупости. Радев изпълни комсомолското поръчение от руското посолство да абдикира.

    19:00 29.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    12 0 Отговор
    ТОЗИ КАКЪВ БЕШЕ????
    ТОЗИ ЛИ БЕШЕ КОГОТО БИЕХА ПО ВРАТА КАТО НОВОБРАНЕЦ.
    ТОВА НЕ БЕШЕ ЛИ ОНОВА ЧОВЕЧЕ КОЕТО БОРИСОВ ПОСОЧИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ.
    ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ПОСОЧЕН А НЕ ИЗБРАН.

    19:01 29.01.2026

  • 38 Точен

    8 0 Отговор
    Естественият плевел е по-малко вреден от този Чехъл...

    19:01 29.01.2026

  • 39 Олееееее майко..

    8 0 Отговор
    (трябва да има правила и те да се спазват) ама може и да не се спазват. Щито има нов ред. Ама то и без правила може, а може и да не може. Ама то Ние българите, където и да сме по света, само се каляме и критикуваме. България трябва да седи на масата, за да не е менюто, защото ....) този човек определено не е на ред с кратуната ! И впрочем някаква паталогична много бърза прогресия има ...

    19:01 29.01.2026

  • 40 Сим

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евроджендър":

    Много точно си се назвал. Почти - Евразийскиджендър е правилното.

    19:01 29.01.2026

  • 41 Перо

    10 0 Отговор
    Заради тоя паразит трябва да се премахнат привилегиите и бенефитите на бившите президенти!

    19:02 29.01.2026

  • 42 Чехлю

    9 0 Отговор
    Чехлю не знае значението на думата "абдикация"

    19:02 29.01.2026

  • 43 павела митова

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "фен на сидеров":

    и кинтите и кинтите ,скоро му абясни кой ,кой е вече в това семейство ,бухала само ше мълчи ако не иска да излезе като просяк - ОБЕЗКОСТИЛА ГО Е

    19:02 29.01.2026

  • 44 Чехльо,

    6 0 Отговор
    Чехльооо...позор човешки...пфу!

    19:03 29.01.2026

  • 45 Опа

    0 5 Отговор
    Радев вече се е разбрал с Доган и Прокопиев за коалиция след изборите ако имат общо 121 гласа. Като нищо Черепа, Гергов и Бобокови ще напазаруват гласове за Доган.

    19:03 29.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ?????

    8 0 Отговор
    Няма ли някой по-свестен та през ден ни го тропосвате тоя?

    19:03 29.01.2026

  • 48 Пфъъъ

    7 0 Отговор
    Завистлива пастирка и туй си e, само лае, като бита kyчka!

    19:03 29.01.2026

  • 49 Вашето мнение

    9 0 Отговор
    Ако не са мисирите ц. ризова и г. любенов, хората отдавна да са забравили за комсомолския секретар плевнелиев.

    19:04 29.01.2026

  • 50 НеГърче

    7 0 Отговор
    Плевньо да си гледа жебите в басейна на имението в Скала на Атон да не плъзнат в прогимназията му.

    40°2129.6"N 23°5707.5"E

    19:04 29.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Абе я се лекувай

    9 0 Отговор
    (В Европа все повече ще се върви напред чрез Коалиция на желаещите. Оттук нататък Европа ще трябва да се развива, за да се докаже като глобална сила“, коментира още бившият държавен глава.).... голямата куха глава

    19:04 29.01.2026

  • 54 Киро

    10 0 Отговор
    Абдикират кралете плювко! Явно интелектуалния багаж ти е бил доста ограничен! Радев можеше спокойно да си изкара мандата и да се пенсионира с охрана от НСО! Явно Банова те е взела заради пенсията да и подсигуриш старини!

    19:05 29.01.2026

  • 55 таксиджия 🚖

    1 8 Отговор
    Плевнелиев доведе фирмите в София Тех парк. Румен Боташов 🇮🇱🇺🇲 какво добро свърши за народа за 8 години?

    Коментиран от #76

    19:06 29.01.2026

  • 56 пешо

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "пешо":

    скрий се бе цървул

    19:07 29.01.2026

  • 57 Ъхъъъъъ Плевню

    7 0 Отговор
    Вървиии народе възродени, към светли бъднини ..... върви напред чрез Коалиция на желаещите. Олеееее.....

    19:07 29.01.2026

  • 58 имееми

    8 0 Отговор
    таа мuже-тypka що не земе да си види собствения рейтинг на одобрение, па после да разсъдава на тема : "Национални обеденители" ??

    19:07 29.01.2026

  • 59 Херодот

    9 0 Отговор
    Кой е ТОА

    19:09 29.01.2026

  • 60 Георги

    10 0 Отговор
    толкова жалко нещо, а ни е бил и президент?!?!?

    19:11 29.01.2026

  • 61 Въобще не разбрах

    8 0 Отговор
    Какво е искал да каже автора. Но очевидно мозъка му е абдикирал сериозно

    19:11 29.01.2026

  • 62 Суровикин

    8 0 Отговор
    Роско Банов псевдопрезидента, Кърмит жабока, кукленото шоу, смешник - я вземи една гега и отивай да пасеш козите. Смотльовец, как не се срамуваш да се показваш, кривундел такъв

    19:12 29.01.2026

  • 63 Много са ми смешни Атлантическите

    7 0 Отговор
    Дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето НЕ е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете. За Плевню се съмнявам

    19:13 29.01.2026

  • 64 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Това беше заменено от цецка цачева, представете си какво падение. Дори тиквонии беше наясно, че този ще вземе гласовете само на родата на синоптичката. Неговата рода го ненавижда.

    19:13 29.01.2026

  • 65 защо

    4 0 Отговор
    Някой знае ли, каква значка носи БЪЛГАРСКИЯТ президент??

    19:14 29.01.2026

  • 66 Интересно

    7 0 Отговор
    Роско, ти беше първият абдикирал. Затова днес ти викат Банов.

    19:15 29.01.2026

  • 67 Герак Митко

    8 0 Отговор
    Моля ви се бе редакция, публикувайте реални неща, с реални ХОРА. Искаме да четем неща от действителността, не от странни, измислени индивиди.

    19:15 29.01.2026

  • 68 Българин с уши

    7 0 Отговор
    Плюнчо е толкова безличенопрозрачен и блудкавобезвкусен среден род, че каквато и поредна безмозъчна тъпотия да изговори звучи като шумов фон....фон от вентилатор на кенеф.

    19:16 29.01.2026

  • 69 Запада е нацистки коптор

    6 0 Отговор
    Винаги е бил такъв, но вече не си прави и труда да го прикрива

    19:18 29.01.2026

  • 70 СКРИЙ СЕ

    6 0 Отговор
    Мушмул

    19:19 29.01.2026

  • 71 Роско

    5 0 Отговор
    Плюнката пак се разлигави в медиите.

    19:20 29.01.2026

  • 72 Можеше да сложи

    3 0 Отговор
    Едно еврейско кепе или от онези шапките с масурите че да докаже че съвсем се е смахнал

    19:23 29.01.2026

  • 73 Анализатор

    4 0 Отговор
    А ти доброволно предостави задните си части на символа на корупцията в БГ- ТИКВОНИЙ...
    И 5 ГОДИНИ НЕ СМЕНИ ПОЗАТА...

    19:23 29.01.2026

  • 74 Срамно е

    4 0 Отговор
    Този малоумник верно ли е бил президент на България, а някой гласувал ли е за него

    19:24 29.01.2026

  • 75 Емил

    1 0 Отговор
    Мишок от 2012 до 2017!

    19:24 29.01.2026

  • 76 Бай Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "таксиджия 🚖":

    Коя беше тази Тех Парк не я знам! Явно си техен служител!

    19:26 29.01.2026

  • 77 Констатация

    1 0 Отговор
    Синятаптичката пак изтърва тоя от ешеквръза...

    19:27 29.01.2026

  • 78 Да ти се из тропам

    0 0 Отговор
    У кокалите! Храч ко мазна!

    19:27 29.01.2026

  • 79 Милият ми

    0 0 Отговор
    чехльо.

    19:28 29.01.2026

  • 80 Левски

    0 0 Отговор
    Стига сте показвали инфантилни и закърнели образи.

    19:28 29.01.2026

