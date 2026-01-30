Новини
България »
Всички градове »
Драгомир Стойнев няма да е кандидат за депутат на предстоящите избори

Драгомир Стойнев няма да е кандидат за депутат на предстоящите избори

30 Януари, 2026 08:47 648 23

  • драгомир стойнев-
  • кандидат за депутат-
  • избори-
  • оттегляне

„Конгрес на БСП трябва да има след изборите и да се прецени дали лидерът трябва да бъде сменен“, на мнение е Стойнев.

Драгомир Стойнев няма да е кандидат за депутат на предстоящите избори - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на ПГ на "БСП - Обединена Левица" Драгомир Стойнев също няма да бъде кандидат за депутат на предстоящите избори. Това обяви самият той в ефира на bTV.

„Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.

Вчера лидерът на „БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров няма да участвам в битката за парламента на предстоящите избори.

"Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип на политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артист си“, коментира още той.

Изборът на служебен премиер
„Колкото повече президентът Йотова се среща с евентуалните кандидати за служебен премиер, толкова по-абсурдна става ситуацията и толкова по-абсурдни са промените, които направиха в Конституцията“, смята Стойнев.

Той каза, че съчувства на Илияна Йотова за избора, който трябва да направи
До момента на консултациите при нея Андрей Гюров и Мария Филипова казаха „да“.

„Андрей Гюров е чисто партийна фигура, а Мария Филипова има добър административен опит. Но не мисля, че хората в „домовата книга“ имат опита да бъдат премиер. За да си министър-председател, трябва да имаш голям политически опит, но виждаме, че в момента такъв няма“, коментира Стойнев.

„Промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, ни водят до абсурдната ситуация аз да коментирам някой дали може да стане министър-председател. Нека да видим накрая кой ще бъде човекът“, посочи още той.
По думите му в момента БСП се преструктурира заради недоволство.

„Трябва пълна мобилизация на БСП за тези избори, които ще са ключови за страната“, каза Драгомир Стойнев.
Според него обаче конгрес преди изборите е грешна стъпка, тъй като той се превръща в братоубийствен.

„Конгрес трябва да има след изборите и да се прецени дали лидерът трябва да бъде сменен“, на мнение е Стойнев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешко Стойнев,

    15 1 Отговор
    Фъфльо, ти и твоята алчна компания за пари, се залюбихте с пеевско-герберските крадци и затрихте партията на родителите ни.

    08:55 30.01.2026

  • 2 прокопи

    15 2 Отговор
    То и да кандидатсваш - няма да влезеш ...

    08:56 30.01.2026

  • 3 Хмм

    14 1 Отговор
    толкова са елементарни, само смяна на тези, които обслужваха пеевски и борисов може да даде надежда за промяна, какво като не са в листите, нали те ще ги редят и отново същото

    Коментиран от #6

    08:57 30.01.2026

  • 4 Лекар

    9 2 Отговор
    Сакатлъците , която забъркаха с "промените" в Конституцията (домовата книга) евроатлантическите прасета трудно ще бъдат излекувани .

    08:58 30.01.2026

  • 5 Абе

    10 0 Отговор
    Стигат ти 25-30 г. си лапал Народна пара и фрютито вън

    09:00 30.01.2026

  • 6 Да ама не

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Смяна на ръководствоно ама друг път! Как елегантно наплю Крум Зарков кандидат за председател на БСП!
    Зафиров, Стойнев и Добрев са се впили като отровни к ъ рле жи и не пускат властта.

    09:01 30.01.2026

  • 7 Мнение

    8 2 Отговор
    Твърдението, че „Андрей Гюров е чисто партийна фигура“ и че „няма опит да бъде премиер“, не отговаря на реалността. В България, както и в други демокрации, политическата дейност сама по себе си е форма на ценен опит, включително работа в парламента, участие в законодателни комисии и управление на партийни структури. Гюров има години зад гърба си като народен представител, като активно участва в законодателния процес и взема решения с национално значение – това е сериозна подготовка за ролята на министър-председател.

    09:02 30.01.2026

  • 8 НЕ СЕ АБИ

    8 0 Отговор
    .....НЕМА КОЙ ДА ТЕ ИЗБЕРЕ

    09:02 30.01.2026

  • 9 Стойнев лъже мазно!!

    6 0 Отговор
    Противно на твърдението, че „хората в „домовата книга“ нямат опита да бъдат премиер“, те разполагат с достатъчно политически и управленски компетенции, за да поемат такъв пост, особено ако се отчита практиката, че премиерът не винаги е „вечен политик“, а често и организатор, стратег и лидер на екип. Опитът не се мери само по години, а по постигнати резултати и способности за управление.

    Коментиран от #12

    09:03 30.01.2026

  • 10 Хмм

    5 1 Отговор
    надяват се на йотова, била техният човек, да избере филипова и да влязат отново с надписани гласове

    09:04 30.01.2026

  • 11 Истината

    2 2 Отговор
    Гюров и Филипова имат реален политически и управленски опит. Да ги омаловажаваш като ‘домова книга’ е откровена глупост.

    09:05 30.01.2026

  • 12 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стойнев лъже мазно!!":

    направо са смешни, гюров нямал опит, ама филипова имала, с пеевски и борисов до края на света

    Коментиран от #20

    09:08 30.01.2026

  • 13 Как е в другите страни

    2 0 Отговор
    В Гърция например, служебните премиери се избират често именно сред Независими Съдии или Висши Съдебни Експерти, а не сред активни партийни политици. Това е Конституционна практика, когато е нужна безпартийна фигура, която да гарантира неутралност и редовни избори, а не да представлява интересите на конкретна партия.
    Такива служебни премиери не са „домова книга“ в смисъла на списък с лоялни към властта лица — а личности с доказан публичен професионален опит извън политическата арена.
    Например:
    🇬🇷 Йоанис Сармас — през 2023 г. президентката на Гърция назначи Сармас, който е председател на Върховния съд по сметките (Court of Audit), за служебен премиер, докато се организират нови парламентарни избори. Той е независим съдия и не е активен политик, а уважаван експерт с дълъг професионален опит, а не „партийна фигура“

    09:10 30.01.2026

  • 14 Такова Леке

    4 0 Отговор
    Може да си отгледа само БСП

    09:10 30.01.2026

  • 15 Охоооо

    1 0 Отговор
    Сега и завинаги

    09:12 30.01.2026

  • 16 Промяна

    1 0 Отговор
    Един от ени...чарите на Сви....ня...та.....вече е спечелил милио...ниот ени...чарството,и излиза от политиката,богат и без скрупули.

    09:13 30.01.2026

  • 17 Ми той

    2 0 Отговор
    Не заслужава.

    09:14 30.01.2026

  • 18 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Добре си напълни гушката този тъпанар и сега няма да е депутат а в бизнеса. Жалко нищожество от което се отърваха в Старозагорски избирателен район.

    09:14 30.01.2026

  • 19 Андрей Гюров е с Международен Опит!!!

    1 0 Отговор
    Андрей Гюров е работил в Harris Bank в Чикаго!!!
    Андрей Гюров има ДОКТОРСКА степен (Ph.D.) по ФИНАНСИ от Университета във Виена, Австрия!!!
    Андрей Гюров е Той е работил в банковия сектор в Централна Европа – включително като Head of Group Credit Risk Controlling в австрийската Volksbank Group, където е ръководил разработването на вътрешни системи за кредитни оценки и рисково управление!!!
    Андрей Гюров е преподавал и е участвал в академични програми както във Виена, така и в други европейски градове.

    09:14 30.01.2026

  • 20 Фъргов

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Гюров е КЛАСИ над всички кандидати.

    09:17 30.01.2026

  • 21 Коментар

    1 0 Отговор
    Андрей Гюров е доказан професионалист с безупречна репутация – точният човек за служебен премиер.

    09:17 30.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЧЕРВЕНА МИРИЗЛИВА ПОДЛОГА!ПУУУ

    09:18 30.01.2026

  • 23 Кривак

    0 0 Отговор
    Гюров ще е служебен Премиер и Рашков вътрешен министър . Да му мислят шайката от мутренско-свинската коалиция ГЕРБ-ДПС Старо Начало.

    09:19 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол