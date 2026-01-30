Драгомир Стойнев няма да е кандидат за депутат на предстоящите избори

Председателят на ПГ на "БСП - Обединена Левица" Драгомир Стойнев също няма да бъде кандидат за депутат на предстоящите избори. Това обяви самият той в ефира на bTV.

„Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.

Вчера лидерът на „БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров няма да участвам в битката за парламента на предстоящите избори.

"Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип на политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артист си“, коментира още той.

Изборът на служебен премиер

„Колкото повече президентът Йотова се среща с евентуалните кандидати за служебен премиер, толкова по-абсурдна става ситуацията и толкова по-абсурдни са промените, които направиха в Конституцията“, смята Стойнев.

Той каза, че съчувства на Илияна Йотова за избора, който трябва да направи

До момента на консултациите при нея Андрей Гюров и Мария Филипова казаха „да“.

„Андрей Гюров е чисто партийна фигура, а Мария Филипова има добър административен опит. Но не мисля, че хората в „домовата книга“ имат опита да бъдат премиер. За да си министър-председател, трябва да имаш голям политически опит, но виждаме, че в момента такъв няма“, коментира Стойнев.

„Промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, ни водят до абсурдната ситуация аз да коментирам някой дали може да стане министър-председател. Нека да видим накрая кой ще бъде човекът“, посочи още той.

По думите му в момента БСП се преструктурира заради недоволство.

„Трябва пълна мобилизация на БСП за тези избори, които ще са ключови за страната“, каза Драгомир Стойнев.

Според него обаче конгрес преди изборите е грешна стъпка, тъй като той се превръща в братоубийствен.

„Конгрес трябва да има след изборите и да се прецени дали лидерът трябва да бъде сменен“, на мнение е Стойнев.