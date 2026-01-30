Драгомир Стойнев няма да е кандидат за депутат на предстоящите избори

Председателят на ПГ на "БСП - Обединена Левица" Драгомир Стойнев също няма да бъде кандидат за депутат на предстоящите избори. Това обяви самият той в ефира на bTV.
„Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.
Вчера лидерът на „БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров няма да участвам в битката за парламента на предстоящите избори.
"Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип на политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артист си“, коментира още той.
Изборът на служебен премиер
„Колкото повече президентът Йотова се среща с евентуалните кандидати за служебен премиер, толкова по-абсурдна става ситуацията и толкова по-абсурдни са промените, които направиха в Конституцията“, смята Стойнев.
Той каза, че съчувства на Илияна Йотова за избора, който трябва да направи
До момента на консултациите при нея Андрей Гюров и Мария Филипова казаха „да“.
„Андрей Гюров е чисто партийна фигура, а Мария Филипова има добър административен опит. Но не мисля, че хората в „домовата книга“ имат опита да бъдат премиер. За да си министър-председател, трябва да имаш голям политически опит, но виждаме, че в момента такъв няма“, коментира Стойнев.
„Промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, ни водят до абсурдната ситуация аз да коментирам някой дали може да стане министър-председател. Нека да видим накрая кой ще бъде човекът“, посочи още той.
По думите му в момента БСП се преструктурира заради недоволство.
„Трябва пълна мобилизация на БСП за тези избори, които ще са ключови за страната“, каза Драгомир Стойнев.
Според него обаче конгрес преди изборите е грешна стъпка, тъй като той се превръща в братоубийствен.
„Конгрес трябва да има след изборите и да се прецени дали лидерът трябва да бъде сменен“, на мнение е Стойнев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешко Стойнев,
08:55 30.01.2026
2 прокопи
08:56 30.01.2026
3 Хмм
Коментиран от #6
08:57 30.01.2026
4 Лекар
08:58 30.01.2026
5 Абе
09:00 30.01.2026
6 Да ама не
До коментар #3 от "Хмм":Смяна на ръководствоно ама друг път! Как елегантно наплю Крум Зарков кандидат за председател на БСП!
Зафиров, Стойнев и Добрев са се впили като отровни к ъ рле жи и не пускат властта.
09:01 30.01.2026
7 Мнение
09:02 30.01.2026
8 НЕ СЕ АБИ
09:02 30.01.2026
9 Стойнев лъже мазно!!
Коментиран от #12
09:03 30.01.2026
10 Хмм
09:04 30.01.2026
11 Истината
09:05 30.01.2026
12 Хмм
До коментар #9 от "Стойнев лъже мазно!!":направо са смешни, гюров нямал опит, ама филипова имала, с пеевски и борисов до края на света
Коментиран от #20
09:08 30.01.2026
13 Как е в другите страни
Такива служебни премиери не са „домова книга“ в смисъла на списък с лоялни към властта лица — а личности с доказан публичен професионален опит извън политическата арена.
Например:
🇬🇷 Йоанис Сармас — през 2023 г. президентката на Гърция назначи Сармас, който е председател на Върховния съд по сметките (Court of Audit), за служебен премиер, докато се организират нови парламентарни избори. Той е независим съдия и не е активен политик, а уважаван експерт с дълъг професионален опит, а не „партийна фигура“
09:10 30.01.2026
14 Такова Леке
09:10 30.01.2026
15 Охоооо
09:12 30.01.2026
16 Промяна
09:13 30.01.2026
17 Ми той
09:14 30.01.2026
18 Павел Пенев
09:14 30.01.2026
19 Андрей Гюров е с Международен Опит!!!
Андрей Гюров има ДОКТОРСКА степен (Ph.D.) по ФИНАНСИ от Университета във Виена, Австрия!!!
Андрей Гюров е Той е работил в банковия сектор в Централна Европа – включително като Head of Group Credit Risk Controlling в австрийската Volksbank Group, където е ръководил разработването на вътрешни системи за кредитни оценки и рисково управление!!!
Андрей Гюров е преподавал и е участвал в академични програми както във Виена, така и в други европейски градове.
09:14 30.01.2026
20 Фъргов
До коментар #12 от "Хмм":Гюров е КЛАСИ над всички кандидати.
09:17 30.01.2026
21 Коментар
09:17 30.01.2026
22 Боруна Лом
09:18 30.01.2026
23 Кривак
09:19 30.01.2026