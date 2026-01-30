Вигенин: Европейските правила помагат на бизнеса, когато са умни и изпълними

„Истинският проблем за малките и средни предприятия не е, че Европа регулира твърде много, а че се създават правила, които не отчитат реалните възможности на бизнеса да ги прилага.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите Кристиан Вигенин по време на форум, организиран от SME Connect – една от най-активните европейски платформи за диалог между институциите и малкия и средния бизнес. Събитието събра евродепутати от различни политически групи, представители на Европейската комисия, европейски бизнес организации и предприемачи от цяла Европа.

В рамките на дискусията Вигенин представи работата си като съ-докладчик на Европейския парламент по пакета „Омнибус IV“, чиято цел е опростяване на изискванията и намаляване на регулаторните пречки пред европейските предприятия. Той подчерта, че малките и средните предприятия са сред водещите му приоритети в Европейския парламент, тъй като те са основата на европейската икономика и основен фактор за заетостта и иновациите.

Като член на борда на SME Connect, Кристиан Вигенин акцентира върху значението на постоянния и съдържателен диалог между институциите и бизнеса, основан на реалния опит на компаниите. „Трябва да обърна внимание, че към европейските изисквания нерядко се добавят и множество национални правила, което превръща дори добре замислени политики в източник на несигурност и допълнителни разходи“, коментира той.

Вигенин отбеляза, че вместо да инвестират, да наемат нови служители или да развиват иновации, много предприемачи са принудени да влагат значителен ресурс в ориентиране сред сложни административни процедури. Според него отговорът на това предизвикателство не е понижаване на стандартите – позиция, която социалистите категорично отстояват.

„Правилата имат много различен ефект в зависимост от размера и капацитета на предприятието. Това се усеща най-силно в преходните моменти – когато една компания расте, преминава регулаторен праг или започва дейност в друга държава членка“, подчерта Вигенин.

Той обърна внимание и на риска от прилагане на еднакви изисквания към микропредприятия и значително по-големи компании, което на практика може да постави най-малките в още по-неблагоприятна позиция. „Правилният баланс не е в отслабване на правилата, а в по-умно законотворчество – такова, което намира точния баланс между задълженията и подкрепата, съобразно реалния капацитет на бизнеса“, подчерта евродепутатът.

Именно този подход Кристиан Вигенин защитава в работата си по пакета „Омнибус IV“, включително чрез въвеждането на нова категория „малки средни капиталови предприятия“, която да осигури по-плавен растеж и по-малко административни сътресения за компаниите в процес на развитие.

