Простреляха мъж в Ботевград

Към 13.10 часа вчера на тел. 112 бил подаден сигнал за прострелян мъж в жк. „Саранск“ в Ботевград, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-София.

Към адреса незабавно били насочени служители на РУ-Ботевград. Пострадалият е транспортиран в столична болница, опериран и към момента е без пряка опасност за живота. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Иззет е незаконно притежаван от него пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под ръководството на окръжната прокуратура.