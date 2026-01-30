Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бащата на Кирил Петков: Днес съдът праща Кирил на скенер на мозъка

30 Януари, 2026 14:43 1 452 35

Томографското изследване ще бъде направено по делото срещу експремиера

Бащата на Кирил Петков: Днес съдът праща Кирил на скенер на мозъка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици“. Това написа във фейсбук бащата на Кирил Петков – Петко Петков.

„Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София“, пише още бащата на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".

Томографското изследване ще бъде направено по делото срещу експремиера, заведено заради арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. По този начин търсели доказателства за употребата на наркотици от Петков.

Справка в медицински журнали по неврология разкри, че действително при системна употреба на забранени субстанции може да настъпят качествени и необратими промени в структурата на мозъка на човек, които да лъснат при образна диагностика.

Ангиографски образи на мозъчни изменения вследствие дългогодишна и прекомерна употреба на метамфетамини. Кирил Петков често е обвиняван и нарочван от политическите опоненти, че употребявал „кристали“ – жаргонен израз за въпросните метамфетамини.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скенера

    35 6 Отговор
    Не виждам мозък!

    Коментиран от #3, #9

    14:44 30.01.2026

  • 2 честен ционист

    23 7 Отговор
    Скенерът ще покаже, че е недееспособен.

    14:44 30.01.2026

  • 3 Звездоброец

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Скенера":

    Търси старателно, не се излагай

    14:45 30.01.2026

  • 4 Атина Палада

    24 3 Отговор
    да се пращат Бойко и Дебелян на такова изследване няма нужда-при тях просто този орган е закърнял....

    14:46 30.01.2026

  • 5 Пепа

    15 5 Отговор
    А кое му е лошото че са арестувани едни престъпни същества, лошото е , че не са осъдени и не изтърпяват правомерно съдебно наказание , за кражби, антибългарски и античовешки действия!!!!

    14:50 30.01.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    17 9 Отговор
    Кирчето е луд ма коги види парапет се оправа!

    14:50 30.01.2026

  • 7 Роден в НРБ

    16 10 Отговор
    Няма смисъл. Очевидно е, че Кирил няма мозък. Кво ще му гледат? Въздуха в шамандурата ли?

    14:51 30.01.2026

  • 8 Тик- Ток

    15 7 Отговор
    И на скенера ще видят само два бръмбара в тиквата на Киру

    Коментиран от #10

    14:51 30.01.2026

  • 9 Познах те

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Скенера":

    Ти си простата и крадлива герберска Тиква Борисов, нали?!

    14:55 30.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тик- Ток":

    Две хлебарки.Едната умряла а другата още мърда.

    14:56 30.01.2026

  • 11 Тик- Ток

    9 9 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    14:56 30.01.2026

  • 12 бай Ставри

    8 8 Отговор
    В края на краищата, съдът ше се произвесе - "Невменяем" !

    14:58 30.01.2026

  • 13 Сила

    9 3 Отговор
    Какъвто и да е , на фона на останалата политическа гротеска това е меко казано нелепо !!!? Какво да ги правят другите тогава , къде да ги пращат ....??!

    Коментиран от #31

    14:58 30.01.2026

  • 14 И без скенер

    7 7 Отговор
    се разбира,че не е добре с главата Киро тъпото!

    15:00 30.01.2026

  • 15 Петър

    6 8 Отговор
    Глупости, на психиатър и детектор на лъжата трябва да го пратят. И след това при д-р Гълъбова

    15:00 30.01.2026

  • 16 Кой плаща

    3 2 Отговор
    тези разходки до Варна и обратно ?!

    15:02 30.01.2026

  • 17 Доктора от скенера

    1 3 Отговор
    Няма страшно.
    Прегледа и снимките показаха,че НИЩО му няма в главата...

    15:03 30.01.2026

  • 18 бай герги

    5 5 Отговор
    на киро му трябва психиатър и то най добрия,като го гледам все едно го е ритнал кон

    15:04 30.01.2026

  • 19 Тома

    4 2 Отговор
    А на арестуваните няма ли тестове

    15:06 30.01.2026

  • 20 рентгенов лаборант

    4 3 Отговор
    Скенера на мозъка не показва употреба на кокаин! Какви са тези глупости, които пишете?

    Коментиран от #28

    15:07 30.01.2026

  • 21 То там в

    3 2 Отговор
    Кратуната на лунатика дали има нещо

    15:08 30.01.2026

  • 22 ППарапетман

    4 2 Отговор
    Скенер на какво!?

    15:09 30.01.2026

  • 23 той няма

    2 2 Отговор
    жена му готвачката и ленката мислят вместо него ..

    15:10 30.01.2026

  • 24 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    Качеството на мозъчната дейност у лицето Парапетков отдавна е доказано куролационно, чрез литмуси на петата колония в Канада!

    15:11 30.01.2026

  • 25 Цвете

    1 2 Отговор
    КОГАТО ЧОВЕК Е ЧИСТ ПРЕД СЪВЕСТТА СИ, МОЖЕ САМО ДА СЕ НАДСМИВА НАД ПРОСТОТИИТЕ НА БИВШИТЕ " ЗАТВОРНИЦИ " .ДЕ ДА БЯХА ГИ ВКАРАЛИ ,ДРУГА ПЕСЕН ЩЯХА ДА ПЕЯТ ДНЕС, КАТО ИМ ИЗКАРАТ КИРЛИВИТЕ РИЗИ.МАФИОТСКОТО КРАДЕНЕ И ОХОЛНИЯТ ИМ ЖИВОТ.

    15:14 30.01.2026

  • 26 хаха

    1 1 Отговор
    "По презумпция, че познава лекари в София“"

    Кроманьонците в Блатото са тотално изтрещели. Хахаха!
    Вие с абсолютни бандити не сте толкова "стриктни" бе измет. Тръгна с "просто киро" да се занимават ...
    Корумпирана паплач. 20% трябва да са по лагерите защото го заслужават, а още 10% за назидание.

    15:15 30.01.2026

  • 27 Цвете

    2 1 Отговор
    КОГАТО ЧОВЕК Е ЧИСТ ПРЕД СЪВЕСТТА СИ, МОЖЕ САМО ДА СЕ НАДСМИВА НАД ПРОСТОТИИТЕ НА БИВШИТЕ " ЗАТВОРНИЦИ " .ДЕ ДА БЯХА ГИ ВКАРАЛИ ,ДРУГА ПЕСЕН ЩЯХА ДА ПЕЯТ ДНЕС, КАТО ИМ ИЗКАРАТ КИРЛИВИТЕ РИЗИ.МАФИОТСКОТО КРАДЕНЕ И ОХОЛНИЯТ ИМ ЖИВОТ.

    Коментиран от #34

    15:16 30.01.2026

  • 28 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "рентгенов лаборант":

    Твърдиш, че редовната употреба на наркотици не предизвиква никакви абнормални промени в мозъка? Понеже, както ти отлично знаеш с облъченото си мозъче на рентгенов лаборант, наркотиците никакво влияние върху мозъка не оказват, само цвета на ноктите и акото променят 😂😂😂

    15:17 30.01.2026

  • 29 Даката

    3 1 Отговор
    А каква е гаранцията, че експертизата няма да е написана от Лена Бориславова с подписите на всички съдии на света или от някой ПП ДБ приближен?
    Веднъж загубиш ли доверието на хората обяснявай после, че повече няма да фалшифицираш документи, файда никаква...

    15:17 30.01.2026

  • 30 хаха

    0 0 Отговор
    Хайде сега целия парламент на изследване за прием на наркотици. Като сте толкова отворени.

    Въпреки че и това не е проблем. Който си иска да се друса, след като не разпространява наркотици няма проблеми.
    Добичетата в Блатото защото са толкова "стриктни", затова го използват като някаква бухалка за изнудване.
    Хахаха! Толкова са стриктни, че цялото им Блато е пълно с наркомани,проститутки и бандити/измамници...
    Смех дрогаре!

    15:19 30.01.2026

  • 31 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    В екарисажа , примерно ...

    15:24 30.01.2026

  • 32 пращат момчето

    1 0 Отговор
    за скенер на мозъка- резултата е отрицателен.УжасТ.

    15:24 30.01.2026

  • 33 Христо

    1 0 Отговор
    Вече ще му викат Киро Скенера, защото прякора Мозъка вече е зает от неговия колега Лъчо..

    15:24 30.01.2026

  • 34 Голям

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    Само трябва да поясниш кой от всичките фалшификатори е чист пред съвестта си и изобщо от ПП ДБ влагат ли нещо под думата съвест. Лена Бориславова я осъдиха да плати едни 5 лева, задето фалшифицирала документи и подписи и тя така казваше, че е чиста пред съвестта си... за коя съвест става дума... не става ясно, но била чиста, като момина сълза, ако и да не е мома.

    15:25 30.01.2026

  • 35 някога, преди много лета

    0 0 Отговор
    Мъдрите в нашия род са забранили на техните потомци, до девето коляно, да се занимават с политика. Понякога чета мъдрите им съвети и се чудя, как така нищо не се променя в политическите среди и наистина не е добре да се занимаваш с политика, защото. .." ще те омаскарят, ще ти създадат образ и черти на лош човек, нищо, че си с чисто сърце, ще те превърнат във враг дори на децата ти и ще те смразят с всички роднини и приятели"......та ние, в нашия си скромен род, спазваме тази заръка на дедите ни, които за съжаление не са имали подобни съвети от предците си.

    15:27 30.01.2026

