Бащата на Кирил Петков: Днес съдът праща Кирил на скенер на мозъка

„Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици“. Това написа във фейсбук бащата на Кирил Петков – Петко Петков.

„Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София“, пише още бащата на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".

Томографското изследване ще бъде направено по делото срещу експремиера, заведено заради арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. По този начин търсели доказателства за употребата на наркотици от Петков.

Справка в медицински журнали по неврология разкри, че действително при системна употреба на забранени субстанции може да настъпят качествени и необратими промени в структурата на мозъка на човек, които да лъснат при образна диагностика.

Ангиографски образи на мозъчни изменения вследствие дългогодишна и прекомерна употреба на метамфетамини. Кирил Петков често е обвиняван и нарочван от политическите опоненти, че употребявал „кристали“ – жаргонен израз за въпросните метамфетамини.