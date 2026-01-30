Бащата на Кирил Петков: Днес съдът праща Кирил на скенер на мозъка

„Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици“. Това написа във фейсбук бащата на Кирил Петков – Петко Петков.
„Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София“, пише още бащата на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".
Томографското изследване ще бъде направено по делото срещу експремиера, заведено заради арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. По този начин търсели доказателства за употребата на наркотици от Петков.
Справка в медицински журнали по неврология разкри, че действително при системна употреба на забранени субстанции може да настъпят качествени и необратими промени в структурата на мозъка на човек, които да лъснат при образна диагностика.
Ангиографски образи на мозъчни изменения вследствие дългогодишна и прекомерна употреба на метамфетамини. Кирил Петков често е обвиняван и нарочван от политическите опоненти, че употребявал „кристали“ – жаргонен израз за въпросните метамфетамини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скенера
Коментиран от #3, #9
14:44 30.01.2026
2 честен ционист
14:44 30.01.2026
3 Звездоброец
До коментар #1 от "Скенера":Търси старателно, не се излагай
14:45 30.01.2026
4 Атина Палада
14:46 30.01.2026
5 Пепа
14:50 30.01.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
14:50 30.01.2026
7 Роден в НРБ
14:51 30.01.2026
8 Тик- Ток
Коментиран от #10
14:51 30.01.2026
9 Познах те
До коментар #1 от "Скенера":Ти си простата и крадлива герберска Тиква Борисов, нали?!
14:55 30.01.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Тик- Ток":Две хлебарки.Едната умряла а другата още мърда.
14:56 30.01.2026
11 Тик- Ток
14:56 30.01.2026
12 бай Ставри
14:58 30.01.2026
13 Сила
Коментиран от #31
14:58 30.01.2026
14 И без скенер
15:00 30.01.2026
15 Петър
15:00 30.01.2026
16 Кой плаща
15:02 30.01.2026
17 Доктора от скенера
Прегледа и снимките показаха,че НИЩО му няма в главата...
15:03 30.01.2026
18 бай герги
15:04 30.01.2026
19 Тома
15:06 30.01.2026
20 рентгенов лаборант
Коментиран от #28
15:07 30.01.2026
21 То там в
15:08 30.01.2026
22 ППарапетман
15:09 30.01.2026
23 той няма
15:10 30.01.2026
24 Тити на Кака
15:11 30.01.2026
25 Цвете
15:14 30.01.2026
26 хаха
Кроманьонците в Блатото са тотално изтрещели. Хахаха!
Вие с абсолютни бандити не сте толкова "стриктни" бе измет. Тръгна с "просто киро" да се занимават ...
Корумпирана паплач. 20% трябва да са по лагерите защото го заслужават, а още 10% за назидание.
15:15 30.01.2026
27 Цвете
Коментиран от #34
15:16 30.01.2026
28 Тити на Кака
До коментар #20 от "рентгенов лаборант":Твърдиш, че редовната употреба на наркотици не предизвиква никакви абнормални промени в мозъка? Понеже, както ти отлично знаеш с облъченото си мозъче на рентгенов лаборант, наркотиците никакво влияние върху мозъка не оказват, само цвета на ноктите и акото променят 😂😂😂
15:17 30.01.2026
29 Даката
Веднъж загубиш ли доверието на хората обяснявай после, че повече няма да фалшифицираш документи, файда никаква...
15:17 30.01.2026
30 хаха
Въпреки че и това не е проблем. Който си иска да се друса, след като не разпространява наркотици няма проблеми.
Добичетата в Блатото защото са толкова "стриктни", затова го използват като някаква бухалка за изнудване.
Хахаха! Толкова са стриктни, че цялото им Блато е пълно с наркомани,проститутки и бандити/измамници...
Смех дрогаре!
15:19 30.01.2026
31 Фройд
До коментар #13 от "Сила":В екарисажа , примерно ...
15:24 30.01.2026
32 пращат момчето
15:24 30.01.2026
33 Христо
15:24 30.01.2026
34 Голям
До коментар #27 от "Цвете":Само трябва да поясниш кой от всичките фалшификатори е чист пред съвестта си и изобщо от ПП ДБ влагат ли нещо под думата съвест. Лена Бориславова я осъдиха да плати едни 5 лева, задето фалшифицирала документи и подписи и тя така казваше, че е чиста пред съвестта си... за коя съвест става дума... не става ясно, но била чиста, като момина сълза, ако и да не е мома.
15:25 30.01.2026
35 някога, преди много лета
15:27 30.01.2026