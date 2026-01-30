Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Евростат: Минималната заплата от 620 евро бруто в България е най-ниската в ЕС

30 Януари, 2026

Сред държавите с най-високите заплати са в Люксембург - €2704, Ирландия - €2391, и Германия - €2343

Мария Атанасова

През януари 2026 г. 22 от 27 държави от ЕС са имали национални минимални заплати, всички с изключение на Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

Сред държавите с най-високите заплати са в Люксембург - €2704, Ирландия - €2391, и Германия - €2343.

Според данните на Евростат България е държавата в Европейския съюз с най-ниска минимална работна заплата – 620 евро. В Латвия тя е €780, а в Румъния - €795.

Когато минималната работна заплата се изплаща повече от 12 месеца годишно, както в Гърция, Испания и Португалия, където се изплаща 14 месеца годишно, данните са коригирани, за да се вземат предвид тези плащания. Минималните заплати са изразени в брутно изражение, уточняват от Евростат.


  • 1 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    14 26 Отговор
    И въпреки това сме най-богатите от страните в БРИКС !

    Коментиран от #28

    15:42 30.01.2026

  • 2 клошар

    28 3 Отговор
    не може да бъде евростат откриха топлата мода.

    15:42 30.01.2026

  • 3 честен ционист

    7 5 Отговор
    Само Косово (страна издържаща се със субсидии от ООН) е с по-ниска минимална заплата там, дето се разплащат с EUR.

    15:44 30.01.2026

  • 4 Заплатите са ниски, защото

    40 5 Отговор
    трябва да хрантутим 600 000 държавни търтеи.

    15:44 30.01.2026

  • 5 Така ще да е

    8 24 Отговор
    Все още ли мислите, че сте най-бедните?
    Нека сравним България и БРИКС (БВП на глава от населението).
    В БРИКС са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре в Бразилия. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
    Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
    И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро. Ако България влезе в БРИКС, ще бъде най-богатата държава, въпреки че ни управляват децата, внуците, шофьорите и обслужващия персонал на шумкари и овчари.

    Bulgaria 17,412.4
    Russian Federation 14,889.0
    China 13,303.1
    Brazil 10,280.3
    India 2,696.7

    Коментиран от #16, #23, #48, #49

    15:44 30.01.2026

  • 6 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    20 5 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    15:46 30.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    В клуба на богатите и 620 е много! Трябва да си радостен и да работиш за "големите 6" за без пари!

    15:46 30.01.2026

  • 8 Благой от СОФстрой

    9 13 Отговор
    А Евростат:...може ли да изчисли каква е заплата в БеГето която се раздава на "черно под масата"?!

    15:46 30.01.2026

  • 9 Шопо

    15 3 Отговор
    Такава ли е заплатата на милиционерите

    15:46 30.01.2026

  • 10 хаха

    6 2 Отговор
    Глупости. Розобузко Тиквьов каза че Блатото са били изпреварили сума ти държави по доходи!

    ХАХАХА!

    15:49 30.01.2026

  • 11 хаха

    10 8 Отговор
    Розобузко Тиквьов: Отдавна България не е най-бедната страна в ЕС. По паритет на покупателна способност изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва.

    15:50 30.01.2026

  • 12 Ще търпите роби

    14 3 Отговор
    еврозонци сте вече

    15:51 30.01.2026

  • 13 ПОРТУГАЛ ДА ТАМ СЕ ВЗИМАТ

    2 0 Отговор
    ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ. ТАКА БЕШЕ И ПРЕЗ ДАЛЕЧНАТА 2003 ГОДИНА. И ТОГАВА ПРЕДИ 23 ГОДИНИ МИН. ЗАПЛАТА БЕШЕ ДОЛУ ГОРЕ КАТО СЕГА НАШАТА 520. ЕВРО. 20 ГОДИНИ ПРЕДИ В ПОРТУГАЛИЯ. НАЙ БЕДНИ ТРАГЕДИЯ. А УПРАВЛЕНЦИТЕ ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ. МУЛТИ МИЛИОНЕРИ.

    15:52 30.01.2026

  • 14 Младите събудете се !

    8 2 Отговор
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    15:52 30.01.2026

  • 15 Ъхъъъъъ....

    15 6 Отговор
    Минималната заплата в България е най-ниската в ЕС но за НАТО плащаме пропорционално на немската и френската

    15:54 30.01.2026

  • 17 най-ниската в ЕС

    16 1 Отговор
    Но сме с най бързо забогатяли олигарси нали? И едни от най печелившите банки и вериги хипермаркети в Европа

    15:56 30.01.2026

  • 18 Кво очаквате

    11 1 Отговор
    След толкова години управление на Бою и разните му там други крадливи атлантета

    15:58 30.01.2026

  • 19 Определено не сме за ЕС

    9 2 Отговор
    с тази минимална работна заплата – 620 евро бруто.

    Коментиран от #26

    16:00 30.01.2026

  • 20 ИМА ФИРМАДЖИИ ДЕТ ИЗНАСЯТ

    3 2 Отговор
    ПРИДУКЦИЯ ОТ ТУКА В ИНДИЯ И КИТАЙ ?!?!!!! СМЯТАТЕЛИ ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА СИ ПРОИЗВЕДАТ САМИ ИНИ ПРУЖИНКИ И ТЕЛОВЕ ЗА КВОТО ИДЕ РЕЧ?!?!! ........ ПРОСТО НАШТЕ ФИРМСДЖИИ ИМАТ ПИ НИЗКИ РАЗХОДИ С ТИЯ ЗАПЛАТИ ТУК.....

    16:02 30.01.2026

  • 21 То това е едно на ръка

    10 0 Отговор
    Другото е колко работни заплати като брой месеци се изплащат годишно? Дали 12 или 14-15... С пенсиите е същото ... Ей в Унгария 13 и 14 пенсия ..Гърция...

    16:04 30.01.2026

  • 22 Ъхъъъъъъ, еврозонци изтръпнали ....

    10 0 Отговор
    А сега чете ! Още от 2024 г. в Индия е факт
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До 2024 г. прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    И хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ?

    Коментиран от #25

    16:05 30.01.2026

  • 23 Ели

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Така ще да е":

    Защо умнико ни сравняваш с бедни африкански и латиноамерикански страни. Проглушихте ни ушите, че вече сме в сърцето на Европа, в клуба на богатите. Какво европейско самочувствие да имаме?

    Коментиран от #47

    16:05 30.01.2026

  • 24 Бай онзи

    8 2 Отговор
    Ами нормално е слугинския персонал да взима малко.

    16:07 30.01.2026

  • 25 роби ли сте ? ...ами роби са естествено

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъъъъъъ, еврозонци изтръпнали ....":

    Нали го пише в заглавието....

    Коментиран от #33

    16:11 30.01.2026

  • 26 И за Индия не сме

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Определено не сме за ЕС":

    За никъде не сме ....Атлантиците ни съсипаха

    Коментиран от #36

    16:12 30.01.2026

  • 27 От МСъвет

    5 4 Отговор
    Ще видите къде са ви заплатите като продадат Лукойл.......... горивата ще коригират цените на всичко и тогава си анализирайте заплатите !!!!

    Коментиран от #38

    16:12 30.01.2026

  • 30 Стенли

    5 2 Отговор
    Ама най се кефя как така наречените жълтопаветните либерали ще плащате едно евро вместо" лошия" лев за паркиране абе важното е че сме в клуба на богатите 😁

    16:14 30.01.2026

  • 31 Кво очаквате, сега ли се събудихте?

    8 1 Отговор
    След толкова години управление на Бою и разните му там други крадливи атлантета други очаквания ли сте имали ?

    16:15 30.01.2026

  • 32 Тракиец 🇺🇦

    7 0 Отговор
    Тази новина ще се прочете ли от олигархичната организирана престъпност на КРИБ БСК и АИКБ....Киро Домусчиев олигарха унищожи България икономически и изгони 3,5 млн българи в чужбина а сега ни унищожава расово като вкарва не гри и араби тука под зоркия гръб на мутрите от ГЕРБ БСП итн и ПП ДБ

    16:16 30.01.2026

  • 33 По зле са от роби, но не го осъзнават

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "роби ли сте ? ...ами роби са естествено":

    На робите храната поне е била безплатна, дрехите и обувките

    16:17 30.01.2026

  • 34 без народен съд България е обречена

    6 1 Отговор
    Бруто заплата,цени на борсата по усмотрение,няма инфлация...Чалъми колкото искаш .Всичко е една голяма измама която ви поднасят ежедневно.

    16:17 30.01.2026

  • 35 Хахахаха

    1 5 Отговор
    Но е много по-висока от руската! Така, че ако тази в ЕС не ви харесва, да не останете с руска минимална заплата.

    16:17 30.01.2026

  • 36 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "И за Индия не сме":

    Много точно казано от държава която хранеше половината СССР със плодове и зеленчуци и и зеленчукови и плодови пюрета и консерви баба ми разказваше как е работила в завода на булгарплод така наречената вакуумна на три смени от да не говоря че хранехме половината арабски държава с агнешко месо а да не говорим и за Европа колко неща изнасяхме а сега внасяме боб чак от Египет домати от Турция ябълки и картофи от Полша и от Йордания внасяме дори земеделски продукти които само три процента обработваема земя от територията си срам и позор айде нема нужда аман от такива демократи 😡👎

    Коментиран от #43

    16:23 30.01.2026

  • 37 За всичко са виновни

    6 2 Отговор
    Атлантиците и атлантическите десни партии. Това е истината

    Коментиран от #44

    16:24 30.01.2026

  • 38 Лукойл

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "От МСъвет":

    не е руски и без това

    16:27 30.01.2026

  • 39 Синдикатите също са виновни

    6 0 Отговор
    Реално 36 години синдикати в България няма. Тази казионна сган не са никакви синдикални организации а Тристранките са една гнусна бутафория. Агнето да преговаря с вълка ...

    Коментиран от #55

    16:28 30.01.2026

  • 40 Еврокопейкa

    1 5 Отговор
    В Люксембург никога не е имало комунисти и русофили . Затова е разликата

    16:29 30.01.2026

  • 41 пропускате нещо

    5 1 Отговор
    е да ама за сметка на това цените в магазините ни са по-високи така че ние сме най-богатите…

    16:29 30.01.2026

  • 42 .......

    2 4 Отговор
    Аре стига сте ни сравнявали с най- богатите. Повтаряте до втръсване като папагали.

    16:30 30.01.2026

  • 43 Нефтохим Бургас 1/6 от

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Стенли":

    Националният доход даваше. Само с два кораба ацетон за Боливия целият к-с Толбухин се построи.

    16:31 30.01.2026

  • 44 Бай Тошо

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "За всичко са виновни":

    Е то по време на соц-а нали нямаше атлантически партии. Тогава пак бяхме последни. Генът ни е такъв...

    Коментиран от #50, #52

    16:34 30.01.2026

  • 45 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!

    5 1 Отговор
    Не стига , че ви направиха най-бедни, ами и ЕЦБ ви гепи залатните запаси и 50 милиарда кеш
    Честита ви Шиткойнзона!

    16:35 30.01.2026

  • 46 Община Брезник Пернишко

    1 1 Отговор
    18 лв за декар годишно за орна земя. Разпределяне масивите за ползване..министерство на земеделието и храните .Тва е 2025-2026 г В пущинака на Индия няма декар под 100 долара ! ....няма ...

    16:37 30.01.2026

  • 47 Щото е tпан

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ели":

    затова.

    16:38 30.01.2026

  • 48 Па и Китай си сложил в класацията

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така ще да е":

    Фъп си драги колкото на слона задницата.

    16:39 30.01.2026

  • 49 А искаш ли да се сравним

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така ще да е":

    с онова племе в Амазония, което нямало досега контакт с човешката цивилизация, mлоумник?

    16:40 30.01.2026

  • 50 Кога си бил последен и по какво

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Тошо":

    При социализма я кажи да се посмеем ?

    16:43 30.01.2026

  • 51 Никой

    3 0 Отговор
    Но нали сме с ГЕРБ - това е важното.

    16:44 30.01.2026

  • 52 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Тошо":

    През така наречения социализъм може пенсиите и заплатите да бяха ниски но и цените също бяха ниски кубик вода беше шест стотинки билетчето за градския транспорт също беше шест стотинки за цялата страна беше една цена имаше що годе качествена храна на сравнително ниски цени не че и тогава не имало проблеми но въпросът е че сега положението не е по добре да може би за една част от населението да живее сравнително добре но по голям процент от хората не са чак толкова добре икономически

    16:45 30.01.2026

  • 53 Ами то не може

    1 1 Отговор
    Хем за НАТО, хем за Украйна, хем за родната ни крадлива олигархия, хем субсидии за партиите и т.н .......и хем да са ви добри заплатите. Няма как да се случи

    16:47 30.01.2026

  • 54 А БОЙО

    0 0 Отговор
    ТЪПОТО
    КАК СЕ ПЪЧИШЕ ,ЧЕ НИ Е ВКАРАЛ В ЕВРОЗОНАТА....В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    16:49 30.01.2026

  • 55 То впрочем

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Синдикатите също са виновни":

    Синдикатите НЕ също са виновни, а Синдикатите са най виновни...... ама не са синдикати а са нещо друго

    16:50 30.01.2026

  • 56 я пак!

    0 0 Отговор
    "...повече от 12 месеца годишно, ...14 месеца годишно...?!?

    16:52 30.01.2026

  • 57 Как съществува въобще държавата

    0 0 Отговор
    е въпроса .....Не само че не им се работи
    нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....

    16:52 30.01.2026

  • 58 Гошо

    0 0 Отговор
    Клошарска територия
    Иначе ко ги гледаш отстрани , разни шофери и общаци по два три апартамента

    16:54 30.01.2026

  • 59 Младите събудете се ! ВАЖНО Е!

    0 0 Отговор
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи ! За това трябва през 2026 г. да се борите младежи ! За това и за пълната отмяна на таксите в държавните ВУЗ-ове ....

    16:58 30.01.2026

