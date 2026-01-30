Евростат: Минималната заплата от 620 евро бруто в България е най-ниската в ЕС

През януари 2026 г. 22 от 27 държави от ЕС са имали национални минимални заплати, всички с изключение на Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.
Сред държавите с най-високите заплати са в Люксембург - €2704, Ирландия - €2391, и Германия - €2343.
Според данните на Евростат България е държавата в Европейския съюз с най-ниска минимална работна заплата – 620 евро. В Латвия тя е €780, а в Румъния - €795.
Когато минималната работна заплата се изплаща повече от 12 месеца годишно, както в Гърция, Испания и Португалия, където се изплаща 14 месеца годишно, данните са коригирани, за да се вземат предвид тези плащания. Минималните заплати са изразени в брутно изражение, уточняват от Евростат.
1 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Коментиран от #28
15:42 30.01.2026
2 клошар
15:42 30.01.2026
3 честен ционист
15:44 30.01.2026
4 Заплатите са ниски, защото
15:44 30.01.2026
5 Така ще да е
Нека сравним България и БРИКС (БВП на глава от населението).
В БРИКС са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре в Бразилия. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро. Ако България влезе в БРИКС, ще бъде най-богатата държава, въпреки че ни управляват децата, внуците, шофьорите и обслужващия персонал на шумкари и овчари.
Bulgaria 17,412.4
Russian Federation 14,889.0
China 13,303.1
Brazil 10,280.3
India 2,696.7
Коментиран от #16, #23, #48, #49
15:44 30.01.2026
6 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
15:46 30.01.2026
7 ДрайвингПлежър
15:46 30.01.2026
8 Благой от СОФстрой
15:46 30.01.2026
9 Шопо
15:46 30.01.2026
10 хаха
ХАХАХА!
15:49 30.01.2026
11 хаха
15:50 30.01.2026
12 Ще търпите роби
15:51 30.01.2026
13 ПОРТУГАЛ ДА ТАМ СЕ ВЗИМАТ
15:52 30.01.2026
14 Младите събудете се !
15:52 30.01.2026
15 Ъхъъъъъ....
15:54 30.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 най-ниската в ЕС
15:56 30.01.2026
18 Кво очаквате
15:58 30.01.2026
19 Определено не сме за ЕС
Коментиран от #26
16:00 30.01.2026
20 ИМА ФИРМАДЖИИ ДЕТ ИЗНАСЯТ
16:02 30.01.2026
21 То това е едно на ръка
16:04 30.01.2026
22 Ъхъъъъъъ, еврозонци изтръпнали ....
данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До 2024 г. прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
И хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ?
Коментиран от #25
16:05 30.01.2026
23 Ели
До коментар #5 от "Така ще да е":Защо умнико ни сравняваш с бедни африкански и латиноамерикански страни. Проглушихте ни ушите, че вече сме в сърцето на Европа, в клуба на богатите. Какво европейско самочувствие да имаме?
Коментиран от #47
16:05 30.01.2026
24 Бай онзи
16:07 30.01.2026
25 роби ли сте ? ...ами роби са естествено
До коментар #22 от "Ъхъъъъъъ, еврозонци изтръпнали ....":Нали го пише в заглавието....
Коментиран от #33
16:11 30.01.2026
26 И за Индия не сме
До коментар #19 от "Определено не сме за ЕС":За никъде не сме ....Атлантиците ни съсипаха
Коментиран от #36
16:12 30.01.2026
27 От МСъвет
Коментиран от #38
16:12 30.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Стенли
16:14 30.01.2026
31 Кво очаквате, сега ли се събудихте?
16:15 30.01.2026
32 Тракиец 🇺🇦
16:16 30.01.2026
33 По зле са от роби, но не го осъзнават
До коментар #25 от "роби ли сте ? ...ами роби са естествено":На робите храната поне е била безплатна, дрехите и обувките
16:17 30.01.2026
34 без народен съд България е обречена
16:17 30.01.2026
35 Хахахаха
16:17 30.01.2026
36 Стенли
До коментар #26 от "И за Индия не сме":Много точно казано от държава която хранеше половината СССР със плодове и зеленчуци и и зеленчукови и плодови пюрета и консерви баба ми разказваше как е работила в завода на булгарплод така наречената вакуумна на три смени от да не говоря че хранехме половината арабски държава с агнешко месо а да не говорим и за Европа колко неща изнасяхме а сега внасяме боб чак от Египет домати от Турция ябълки и картофи от Полша и от Йордания внасяме дори земеделски продукти които само три процента обработваема земя от територията си срам и позор айде нема нужда аман от такива демократи 😡👎
Коментиран от #43
16:23 30.01.2026
37 За всичко са виновни
Коментиран от #44
16:24 30.01.2026
38 Лукойл
До коментар #27 от "От МСъвет":не е руски и без това
16:27 30.01.2026
39 Синдикатите също са виновни
Коментиран от #55
16:28 30.01.2026
40 Еврокопейкa
16:29 30.01.2026
41 пропускате нещо
16:29 30.01.2026
42 .......
16:30 30.01.2026
43 Нефтохим Бургас 1/6 от
До коментар #36 от "Стенли":Националният доход даваше. Само с два кораба ацетон за Боливия целият к-с Толбухин се построи.
16:31 30.01.2026
44 Бай Тошо
До коментар #37 от "За всичко са виновни":Е то по време на соц-а нали нямаше атлантически партии. Тогава пак бяхме последни. Генът ни е такъв...
Коментиран от #50, #52
16:34 30.01.2026
45 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!
Честита ви Шиткойнзона!
16:35 30.01.2026
46 Община Брезник Пернишко
16:37 30.01.2026
47 Щото е tпан
До коментар #23 от "Ели":затова.
16:38 30.01.2026
48 Па и Китай си сложил в класацията
До коментар #5 от "Така ще да е":Фъп си драги колкото на слона задницата.
16:39 30.01.2026
49 А искаш ли да се сравним
До коментар #5 от "Така ще да е":с онова племе в Амазония, което нямало досега контакт с човешката цивилизация, mлоумник?
16:40 30.01.2026
50 Кога си бил последен и по какво
До коментар #44 от "Бай Тошо":При социализма я кажи да се посмеем ?
16:43 30.01.2026
51 Никой
16:44 30.01.2026
52 Стенли
До коментар #44 от "Бай Тошо":През така наречения социализъм може пенсиите и заплатите да бяха ниски но и цените също бяха ниски кубик вода беше шест стотинки билетчето за градския транспорт също беше шест стотинки за цялата страна беше една цена имаше що годе качествена храна на сравнително ниски цени не че и тогава не имало проблеми но въпросът е че сега положението не е по добре да може би за една част от населението да живее сравнително добре но по голям процент от хората не са чак толкова добре икономически
16:45 30.01.2026
53 Ами то не може
16:47 30.01.2026
54 А БОЙО
КАК СЕ ПЪЧИШЕ ,ЧЕ НИ Е ВКАРАЛ В ЕВРОЗОНАТА....В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
16:49 30.01.2026
55 То впрочем
До коментар #39 от "Синдикатите също са виновни":Синдикатите НЕ също са виновни, а Синдикатите са най виновни...... ама не са синдикати а са нещо друго
16:50 30.01.2026
56 я пак!
16:52 30.01.2026
57 Как съществува въобще държавата
нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....
16:52 30.01.2026
58 Гошо
Иначе ко ги гледаш отстрани , разни шофери и общаци по два три апартамента
16:54 30.01.2026
59 Младите събудете се ! ВАЖНО Е!
16:58 30.01.2026