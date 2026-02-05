Полицаи от Бургас спасиха блъснато куче

Ранено куче обедини усилията на много хора, за да му помогнат да оздравее. На тел. 112 около 21,30 ч. в сряда е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на „Меден Рудник“ в Бургас.
На място се отзовават служителите от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас Ламбо Ламбов и Иван Георгиев.
Те виждат, че животното движи трудно задните си крака и въпреки видимите болки се опитва да стане и да ходи.
Търсят за съдействие дежурния център към Областната дирекция, откъдето ангажират пресаташето Цветелина Рандева.
На обаждането реагират специалистите Кристина Николова и д-р Светослав Янев, Маргарита Пеева от Animal SOS-Burgas и д-р Лили Шишкова от ветеринарна клиника.
Благодарение на полицейски екип от Четвърто районно управление в Бургас кучето е откарано в клиника, където и към момента за него се полагат грижи, за да се възстанови.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #20
16:53 05.02.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
16:53 05.02.2026
3 Браво на куките
16:54 05.02.2026
4 Въйййй
До коментар #2 от "честен ционист":Колко си оригинален, нали ще ми позволиш да ти се възхищавам безгранично?
16:55 05.02.2026
5 Айде айде
16:59 05.02.2026
6 Сила
17:04 05.02.2026
7 Паткан
17:06 05.02.2026
8 Анани
17:09 05.02.2026
9 Сила
Коментиран от #12
17:10 05.02.2026
10 демократ
17:12 05.02.2026
11 БРАВО БРАВО
17:17 05.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Миличкото
Оня злодей, който пргази Мая, още литне и е споделил участта?
17:38 05.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сила
До коментар #12 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":ТРАЙ БЕ СЕЛЯНИН, ПО-ДОБРЕ ДА НЕ РАЗБЕРЕШ КАКВА СИЛА СЪМ.
17:47 05.02.2026
16 Бездомният пес
17:49 05.02.2026
17 Машаллах
17:51 05.02.2026
18 Изтрит
17:55 05.02.2026
19 Браво! 5 .омияра
18:02 05.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А колко
18:11 05.02.2026
22 мхмхм
18:21 05.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #29
18:50 05.02.2026
25 123456
18:53 05.02.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
ако си човек - нанай, нещастнико...
18:54 05.02.2026
27 Тоалетната хартия
19:00 05.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Малчо
19:58 05.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.