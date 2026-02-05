Новини
България »
Полицаи от Бургас спасиха блъснато куче

5 Февруари, 2026 16:51 1 429 31

Въпреки тежките травми животното е транспортирано навреме до ветеринарна клиника

Полицаи от Бургас спасиха блъснато куче - 1
Снимка: МВР Бургас
Светослава Ингилизова

Ранено куче обедини усилията на много хора, за да му помогнат да оздравее. На тел. 112 около 21,30 ч. в сряда е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на „Меден Рудник“ в Бургас.

На място се отзовават служителите от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас Ламбо Ламбов и Иван Георгиев.

Те виждат, че животното движи трудно задните си крака и въпреки видимите болки се опитва да стане и да ходи.

Търсят за съдействие дежурния център към Областната дирекция, откъдето ангажират пресаташето Цветелина Рандева.

На обаждането реагират специалистите Кристина Николова и д-р Светослав Янев, Маргарита Пеева от Animal SOS-Burgas и д-р Лили Шишкова от ветеринарна клиника.

Благодарение на полицейски екип от Четвърто районно управление в Бургас кучето е откарано в клиника, където и към момента за него се полагат грижи, за да се възстанови.

 


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    34 17 Отговор
    Браво другари !!! А тримата човека никои полицаи не спасиха !!! Но паветниците мислят за кучетата , не за хората...

    Коментиран от #20

    16:53 05.02.2026

  • 2 честен ционист

    10 37 Отговор
    Все пак е оцелял един пес от Петрохан.

    Коментиран от #4

    16:53 05.02.2026

  • 3 Браво на куките

    18 7 Отговор
    Да се учат в Петрохан кво правят другите.

    16:54 05.02.2026

  • 4 Въйййй

    18 10 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Колко си оригинален, нали ще ми позволиш да ти се възхищавам безгранично?

    16:55 05.02.2026

  • 5 Айде айде

    28 3 Отговор
    Много брадясали като талибани ва...заплатите им увеличават,самобръсначки нямат ли ва....

    16:59 05.02.2026

  • 6 Сила

    16 17 Отговор
    Браво на куките ...явно чат , пат има адекватни люде и между тях ?!!

    17:04 05.02.2026

  • 7 Паткан

    24 8 Отговор
    Само за това стават. Да превозват блъснати кюпеци насам натам

    17:06 05.02.2026

  • 8 Анани

    28 3 Отговор
    Тоз най у лево да не е някой радикален екстремен? Много брадясал. Кат коч. Ено време при бай Тодър немаше розави ама и брадати немаше у милицията.

    17:09 05.02.2026

  • 9 Сила

    28 9 Отговор
    Браво, голямо геройство, ако беше човек щяха да му искат пари преди да го спасят.

    Коментиран от #12

    17:10 05.02.2026

  • 10 демократ

    19 2 Отговор
    Вдигнете им заплатите двойно .

    17:12 05.02.2026

  • 11 БРАВО БРАВО

    17 17 Отговор
    МОМЧЕТА.МЪЖКА ПОСТЪПКА!!!!!!!!

    17:17 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Миличкото

    5 16 Отговор
    Дано се оправи!
    Оня злодей, който пргази Мая, още литне и е споделил участта?

    17:38 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":

    ТРАЙ БЕ СЕЛЯНИН, ПО-ДОБРЕ ДА НЕ РАЗБЕРЕШ КАКВА СИЛА СЪМ.

    17:47 05.02.2026

  • 16 Бездомният пес

    17 5 Отговор
    Най-доброто място за живот е територията! Всякакви видове пoмияpи сме на почт, а човешкия живот не струва и пукант евроцент!

    17:49 05.02.2026

  • 17 Машаллах

    15 1 Отговор
    Вдигнете им заплатите петорно!

    17:51 05.02.2026

  • 18 Изтрит

    15 1 Отговор
    Да ги повишат + три РЗ бонус за извършеният героизъм себеотдаване и отговорност към грижата към хората...поправям се...себеподобните...

    17:55 05.02.2026

  • 19 Браво! 5 .омияра

    8 4 Отговор
    спасили 1 Геройство! Като за 10 бона заплата за нищоправене...............

    18:02 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А колко

    10 5 Отговор
    хора пострадаха през това време? Но те не са кучета.

    18:11 05.02.2026

  • 22 мхмхм

    7 0 Отговор
    утре ще убият някой. ще го пишат че е наркоман и всичко е точно.

    18:21 05.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 5 Отговор
    Като си нямат друга работа, нека се занимават с помияри...

    Коментиран от #29

    18:50 05.02.2026

  • 25 123456

    4 0 Отговор
    отзовават, реагира, ангажират Пресаташе-то, полагат грижи .......... а сега се опитайте да замените в текста Куче с Баба ...... не можете , нали ..... Народеееее !

    18:53 05.02.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 4 Отговор
    Куче да си в нашата страна - всеки ще ти помогне,
    ако си човек - нанай, нещастнико...

    18:54 05.02.2026

  • 27 Тоалетната хартия

    7 3 Отговор
    Утре да спасят умираща мишка, поне са от един вид!!!""" Камион ме блъсна трактор ме гази, карай шофиоре по-нагоре...."""

    19:00 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Малчо

    4 0 Отговор
    Когато баща ми получи инсулт, не го искаха в нито една болница и само се опитваха да си го прехвърлят все едно е непотребен багаж. В последствие той почина. Ако има справедливост, когато настъпи народния съд, на мен ще се падне да изпълнявам присъдите.

    19:58 05.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

