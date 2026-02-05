Полицаи от Бургас спасиха блъснато куче

Ранено куче обедини усилията на много хора, за да му помогнат да оздравее. На тел. 112 около 21,30 ч. в сряда е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на „Меден Рудник“ в Бургас.

На място се отзовават служителите от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас Ламбо Ламбов и Иван Георгиев.

Те виждат, че животното движи трудно задните си крака и въпреки видимите болки се опитва да стане и да ходи.

Търсят за съдействие дежурния център към Областната дирекция, откъдето ангажират пресаташето Цветелина Рандева.

На обаждането реагират специалистите Кристина Николова и д-р Светослав Янев, Маргарита Пеева от Animal SOS-Burgas и д-р Лили Шишкова от ветеринарна клиника.

Благодарение на полицейски екип от Четвърто районно управление в Бургас кучето е откарано в клиника, където и към момента за него се полагат грижи, за да се възстанови.