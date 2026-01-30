Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени

"От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени", каза акад. Николай Денков, депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България", който присъства на форума LexTalks IV "Между бунта и закона – тийнейджърите в България“.
Дискусията е организирана от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД. Когато си непослушен, означава, че не следваш канона, който са посочили хора преди теб, а можеш да измислиш нещо ново. "Така стават големите открития – като не слушаш тези преди теб, каза още той. Да си непоследователен означава, че експериментираш и търсиш нещо ново. Мързеливите може да измислят как да направим по-лесни трудните неща", добави акад. Денков. Всеки етикет може да се погледне от положителната му страна. Когато всички разберем, че винаги има друга възможност да прочетем думите, душата и очите на децата, тогава всичко ще си дойде на мястото, и това е нашата задача.
Във форума участваха ученици, психолози, юристи, учители, директори на училища и др.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🚨🚨🚨🚨🚨🚨
16:43 30.01.2026
2 От плагиат сапунджия
16:47 30.01.2026
3 Ти такъв
16:51 30.01.2026
4 Ники иска да пътува
Коментиран от #7
16:52 30.01.2026
5 Емигрант
16:52 30.01.2026
6 АЙДЕ БЕ...?!
16:52 30.01.2026
7 Понижил си го тоя спаpужeния плy.жeк
До коментар #4 от "Ники иска да пътува":Купи си и титла "академик" по сапуните.
16:53 30.01.2026
8 Гошо
16:55 30.01.2026
9 От такива деца обикновенно става за
16:56 30.01.2026
10 МП4
16:56 30.01.2026
11 Сатана Z
16:57 30.01.2026
12 Дедовия
16:58 30.01.2026
13 Сполай ви
16:58 30.01.2026
14 Даскала
Така е, то от мутри премиери стават и от комуняги евроатлантици що от мързеливи деца да не станат "прекрасни учени". То колкото по не учиш и не четеш по-голям "учен" ставаш особено в България.
16:58 30.01.2026
15 Коста
17:00 30.01.2026