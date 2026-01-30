Новини
Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени

30 Януари, 2026 16:37 450 15

Така стават големите открития – като не слушаш тези преди теб, каза още той

Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени", каза акад. Николай Денков, депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България", който присъства на форума LexTalks IV "Между бунта и закона – тийнейджърите в България“.

Дискусията е организирана от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД. Когато си непослушен, означава, че не следваш канона, който са посочили хора преди теб, а можеш да измислиш нещо ново. "Така стават големите открития – като не слушаш тези преди теб, каза още той. Да си непоследователен означава, че експериментираш и търсиш нещо ново. Мързеливите може да измислят как да направим по-лесни трудните неща", добави акад. Денков. Всеки етикет може да се погледне от положителната му страна. Когато всички разберем, че винаги има друга възможност да прочетем думите, душата и очите на децата, тогава всичко ще си дойде на мястото, и това е нашата задача.

Във форума участваха ученици, психолози, юристи, учители, директори на училища и др.


България
  • 1 🚨🚨🚨🚨🚨🚨

    7 0 Отговор
    Американците спряха Замунда .

    16:43 30.01.2026

  • 2 От плагиат сапунджия

    9 0 Отговор
    По партийна линия се става Ъкадемик.

    16:47 30.01.2026

  • 3 Ти такъв

    7 0 Отговор
    Ли беше,че стана академик?

    16:51 30.01.2026

  • 4 Ники иска да пътува

    7 0 Отговор
    Да, бе, от личен опит знае "професор" евросапунджи.

    Коментиран от #7

    16:52 30.01.2026

  • 5 Емигрант

    9 0 Отговор
    По тази логика, трябва да се очаква от крадливото дуо Тиква/Намагнитен да открият лесно, законно и благодатно забогатяване на българите ! Денков, повече не се излагай с такива заключения, а помисли за реалностти, ако наистина се надяваш на такава глупост значи кажи "чао" на политиката !

    16:52 30.01.2026

  • 6 АЙДЕ БЕ...?!

    9 0 Отговор
    Другарю Денков,да не съдиш по себе си...?!

    16:52 30.01.2026

  • 7 Понижил си го тоя спаpужeния плy.жeк

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ники иска да пътува":

    Купи си и титла "академик" по сапуните.

    16:53 30.01.2026

  • 8 Гошо

    6 0 Отговор
    Сапунджията изплиска легеня.

    16:55 30.01.2026

  • 9 От такива деца обикновенно става за

    6 0 Отговор
    КОРУМПИРАНИ ПОЛИТИЦИ

    16:56 30.01.2026

  • 10 МП4

    7 0 Отговор
    Този друса фентанил

    16:56 30.01.2026

  • 11 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Може да станат и като Ханибал Лектър?Ти не си този ,който ще каже кой какъв ще стане.Виж бебешката снимка на Адолф и се замисли преди да дрънкаш заучени глупости.

    16:57 30.01.2026

  • 12 Дедовия

    4 0 Отговор
    Ашколсун, академика!!!. Е, такова нещо направо ме изхвърли в Космоса. Мързеливото, некадърното, функционално неграмотното - Учени, Боже опази от такива "академици" като написалия това. Дотам докарахте образованието, че и магаре да пуснете в университетите най-малко магистър ще стане, нямам думи, продължавайте в същия вид и скоро в България няма да остане грамотен човек!!!.

    16:58 30.01.2026

  • 13 Сполай ви

    3 0 Отговор
    Професоре, вие зачеркнахте трудолюбие, последователност и възпитание. Иноватор.

    16:58 30.01.2026

  • 14 Даскала

    2 0 Отговор
    "От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени"

    Така е, то от мутри премиери стават и от комуняги евроатлантици що от мързеливи деца да не станат "прекрасни учени". То колкото по не учиш и не четеш по-голям "учен" ставаш особено в България.

    16:58 30.01.2026

  • 15 Коста

    0 0 Отговор
    Денков, непослушните деца могат да ти изядат сапуна. Внимавай!

    17:00 30.01.2026

