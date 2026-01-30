Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени

"От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени", каза акад. Николай Денков, депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България", който присъства на форума LexTalks IV "Между бунта и закона – тийнейджърите в България“.

Дискусията е организирана от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД. Когато си непослушен, означава, че не следваш канона, който са посочили хора преди теб, а можеш да измислиш нещо ново. "Така стават големите открития – като не слушаш тези преди теб, каза още той. Да си непоследователен означава, че експериментираш и търсиш нещо ново. Мързеливите може да измислят как да направим по-лесни трудните неща", добави акад. Денков. Всеки етикет може да се погледне от положителната му страна. Когато всички разберем, че винаги има друга възможност да прочетем думите, душата и очите на децата, тогава всичко ще си дойде на мястото, и това е нашата задача.

Във форума участваха ученици, психолози, юристи, учители, директори на училища и др.