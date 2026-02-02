Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе

Фалшива заповед на заместник-кмета на Русе Никола Лазаров се разпространява в социалните мрежи и в училищни вайбър групи. Според нея 3 февруари – вторник – е неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на общината. Според фалшивия документ учениците се връщат в класните стая в сряда.

От Община Русе опровергаха фалшивата заповед. В свое изявление те уведомяват, че учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график.

От Община Русе призовават гражданите да се информират от официалните комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация.