Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе

2 Февруари, 2026 21:47 786 3

От Община Русе опровергаха фалшивата заповед

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фалшива заповед на заместник-кмета на Русе Никола Лазаров се разпространява в социалните мрежи и в училищни вайбър групи. Според нея 3 февруари – вторник – е неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на общината. Според фалшивия документ учениците се връщат в класните стая в сряда.

От Община Русе опровергаха фалшивата заповед. В свое изявление те уведомяват, че учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график.

От Община Русе призовават гражданите да се информират от официалните комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 женерал Черен мундир

    3 1 Отговор
    то и по ковида с фалшиви запиди ви затворихме ама беше за добр - свикнахте

    21:52 02.02.2026

  • 2 Един от русенско

    5 3 Отговор
    Той целия град е фалшива дълбока провинция от как Пенчо и жина му са вихрят кат управленци ...ела да видиш какви улици с кратери , всичко е мръсно , сиво , криво , нечистоплътно и бедно като Ено време при Чаушеску в Гюргево ....иначе комунягите ни поучават като дедите си Ено време ..пфу ...отврт

    22:26 02.02.2026

  • 3 Пак някои кeлeши

    0 1 Отговор
    мързеливи.
    Е затова не трябва да имат профили никъде до 18 г.
    Даже и вайбър трябва да се забрани.

    22:46 02.02.2026

