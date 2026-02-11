Денков: Днес трябва да подготвяме образованието, от което ще имат нужда децата след 10 г.

„Когато говорим за образование, често липсва цялостна представа за това накъде искаме да отидем. Вече не става дума за една или две години напред, а за това каква е целта на образованието в свят, който се променя толкова бързо, че дори не знаем какъв щe e, когато завършат днешните първокласници“, каза академик Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме Промяната“, по време на дискусия на тема „За образование, което развива децата ни като пълноценни и щастливи хора“. Това е четвъртата публична дискусия по важните теми за бъдещето на България, които „Продължаваме Промяната“ организира под мотото „Силна България в силна Европа“. Срещата събра представители на работодателски организации, синдикати, образователни институции, частни училища и неправителствени организации.

Според акад. Денков още днес трябва да подготвяме образованието, което искаме след 10 години. Той подчерта, че децата и младежите трябва да се научат как да станат активни творци на живота си. “Те трябва да знаят, че светът зависи от тях, че могат да го променят, ако се научат как - заедно, с поставени цели и като са наясно със средствата, с които могат да ги постигнат.“

Асен Василев, председател на „Продължаваме Промяната“, посочи, че във всички предходни дискусии – за здравеопазването, за икономическото развитие, за младите семейства и доходите, образованието е определяно като ключов фактор за бъдещето на България. „Хората, които са в първи клас сега, ще трябва да могат да работят през 2086 година. Системата за образование, създадена в края на XIX век, е била направена, за да учи на дисциплина и изпълнение. Днес предизвикателствата са различни – информацията е навсякъде, а задачата на образованието е да подготвя хора с умения за критично мислене, адаптивност и сътрудничество“, смята Асен Василев.

Първата тема на дискусията беше: Ученето като преживяване – как образованието да е едновременно полезно, интересно и приятно.

Участниците обсъдиха новите методи на преподаване и изпитване и ролята на AI технологиите. Те се обединиха около тезата, че мотивацията на учениците, учителите и родителите е ключова за ефективно образование. Липсата на подкрепа и безопасна среда за учениците и учителите води до загуба на мотивация. Също така те се съгласиха, че изкуственият интелект носи големи възможности за персонализирано обучение и подпомагане на учителите, но и рискове, свързани с доверието на учениците. Важно е децата да бъдат активни участници в учебния процес и да развиват критично и творческо мислене.

В панела: Умения и знания за реалния живот беше обсъдена нуждата от индивидуален и творчески подход, за да се развият талантът и способностите на всяко дете. Включително в контекста на професиите на бъдещето и уменията, които са необходими за тях. Академик Денков коментира ключовата роля на умението за адаптация - децата трябва да се подготвят да сменят професията си многократно, ако се наложи. Социално-емоционалните умения също са ключови. Но не могат да се постигнат с наказания, а е необходима и системна подкрепа. Качеството на институциите е много важно, но всички решения изискват и събуждане на интереса на децата и учениците.

Третият панел беше посветен на темата Достъп до качествено образование за всяко дете.

Участниците се обединиха около нуждата от решаване на няколко ключови проблема. Първият е, че уязвимите групи са съществен дял от образователната система и трябва да се прилага системен подход към техните проблеми. Затрудненията не могат да се преодолеят без да се увеличи максимално обхватът на децата в детските ясли и градини. Вторият е, че без ясна дефиниция и мерки за измерване на качеството няма как да се подкрепят директорите и учителите. Постигнато беше съгласие, че е нужна независима оценка на знанията на учениците и трябва да се обсъди задълбочено идеята за мандатност на директорите.

По темата Учителите – вдъхновители и подкрепа за децата и младежите участниците се фокусираха върху връщането на авторитета на учителите и подготовката и подкрепата, от която имат нужда.

В края на дискусията акад. Денков определи пет ключови думи, около които трябва да се фокусират усилията:

Първо – мотивация. Ако се изгуби мотивацията на учениците, учителите и на другите участници в системата, всички останали усилия ще се провалят. Образованието не е само интелектуално усилие – то изисква емоция, емпатия, партньорство и ангажираност. Без мотивация няма устойчива промяна.

Второ – качество. Това е дума, която вече над 15 години стои в центъра на обсъжданията, но без никакъв реален напредък. Няма ясна дефиниция, а без нея не можем да определим ясни измерители. Качеството трябва да бъде ориентирано към резултатите. Само когато имаме ясни цели и очаквани резултати свързани с качеството, можем да оценяваме работата на учители, директори и институции и да разширим тяхната автономия.

Трето – ранно детско развитие. Колкото по-рано започне грижата за когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата, толкова по-голям е шансът за успех. Това е най-големият резерв за напредък на системата в следващите години.

Четвърто – учителите. Нужна е промяна в подготовката, методите на преподаване и подкрепата за учителите – не само в университетите, а и чрез партньорства с иновативните училища, професионални общности и неправителствени организации.

Пето – изкуственият интелект. Това ще бъде ключова тема през следващите години. И вече променя света с невиждани темпове. Всеки, който го игнорира – ученик, учител или родител – губи възможности. Държавата има решаваща роля в създаването на ясни правила за използването му в училище и да инвестира в подготовката на учителите, които вече са в системата.

В заключение акад. Денков посочи, че всички тези теми са част от един общ процес – образованието е сложен организъм, който трябва да се развива заедно с обществото и технологичния напредък.