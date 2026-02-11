Новини
Денков: Днес трябва да подготвяме образованието, от което ще имат нужда децата след 10 г.

11 Февруари, 2026 10:53 665 17

  • акад. николай денков-
  • образование

Той подчерта, че децата и младежите трябва да се научат как да станат активни творци на живота си

Денков: Днес трябва да подготвяме образованието, от което ще имат нужда децата след 10 г. - 1
Снимка: ПП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Когато говорим за образование, често липсва цялостна представа за това накъде искаме да отидем. Вече не става дума за една или две години напред, а за това каква е целта на образованието в свят, който се променя толкова бързо, че дори не знаем какъв щe e, когато завършат днешните първокласници“, каза академик Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме Промяната“, по време на дискусия на тема „За образование, което развива децата ни като пълноценни и щастливи хора“. Това е четвъртата публична дискусия по важните теми за бъдещето на България, които „Продължаваме Промяната“ организира под мотото „Силна България в силна Европа“. Срещата събра представители на работодателски организации, синдикати, образователни институции, частни училища и неправителствени организации.

Според акад. Денков още днес трябва да подготвяме образованието, което искаме след 10 години. Той подчерта, че децата и младежите трябва да се научат как да станат активни творци на живота си. “Те трябва да знаят, че светът зависи от тях, че могат да го променят, ако се научат как - заедно, с поставени цели и като са наясно със средствата, с които могат да ги постигнат.“

Асен Василев, председател на „Продължаваме Промяната“, посочи, че във всички предходни дискусии – за здравеопазването, за икономическото развитие, за младите семейства и доходите, образованието е определяно като ключов фактор за бъдещето на България. „Хората, които са в първи клас сега, ще трябва да могат да работят през 2086 година. Системата за образование, създадена в края на XIX век, е била направена, за да учи на дисциплина и изпълнение. Днес предизвикателствата са различни – информацията е навсякъде, а задачата на образованието е да подготвя хора с умения за критично мислене, адаптивност и сътрудничество“, смята Асен Василев.

Първата тема на дискусията беше: Ученето като преживяване – как образованието да е едновременно полезно, интересно и приятно.

Участниците обсъдиха новите методи на преподаване и изпитване и ролята на AI технологиите. Те се обединиха около тезата, че мотивацията на учениците, учителите и родителите е ключова за ефективно образование. Липсата на подкрепа и безопасна среда за учениците и учителите води до загуба на мотивация. Също така те се съгласиха, че изкуственият интелект носи големи възможности за персонализирано обучение и подпомагане на учителите, но и рискове, свързани с доверието на учениците. Важно е децата да бъдат активни участници в учебния процес и да развиват критично и творческо мислене.

В панела: Умения и знания за реалния живот беше обсъдена нуждата от индивидуален и творчески подход, за да се развият талантът и способностите на всяко дете. Включително в контекста на професиите на бъдещето и уменията, които са необходими за тях. Академик Денков коментира ключовата роля на умението за адаптация - децата трябва да се подготвят да сменят професията си многократно, ако се наложи. Социално-емоционалните умения също са ключови. Но не могат да се постигнат с наказания, а е необходима и системна подкрепа. Качеството на институциите е много важно, но всички решения изискват и събуждане на интереса на децата и учениците.

Третият панел беше посветен на темата Достъп до качествено образование за всяко дете.

Участниците се обединиха около нуждата от решаване на няколко ключови проблема. Първият е, че уязвимите групи са съществен дял от образователната система и трябва да се прилага системен подход към техните проблеми. Затрудненията не могат да се преодолеят без да се увеличи максимално обхватът на децата в детските ясли и градини. Вторият е, че без ясна дефиниция и мерки за измерване на качеството няма как да се подкрепят директорите и учителите. Постигнато беше съгласие, че е нужна независима оценка на знанията на учениците и трябва да се обсъди задълбочено идеята за мандатност на директорите.

По темата Учителите – вдъхновители и подкрепа за децата и младежите участниците се фокусираха върху връщането на авторитета на учителите и подготовката и подкрепата, от която имат нужда.

В края на дискусията акад. Денков определи пет ключови думи, около които трябва да се фокусират усилията:

Първо – мотивация. Ако се изгуби мотивацията на учениците, учителите и на другите участници в системата, всички останали усилия ще се провалят. Образованието не е само интелектуално усилие – то изисква емоция, емпатия, партньорство и ангажираност. Без мотивация няма устойчива промяна.

Второ – качество. Това е дума, която вече над 15 години стои в центъра на обсъжданията, но без никакъв реален напредък. Няма ясна дефиниция, а без нея не можем да определим ясни измерители. Качеството трябва да бъде ориентирано към резултатите. Само когато имаме ясни цели и очаквани резултати свързани с качеството, можем да оценяваме работата на учители, директори и институции и да разширим тяхната автономия.

Трето – ранно детско развитие. Колкото по-рано започне грижата за когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата, толкова по-голям е шансът за успех. Това е най-големият резерв за напредък на системата в следващите години.

Четвърто – учителите. Нужна е промяна в подготовката, методите на преподаване и подкрепата за учителите – не само в университетите, а и чрез партньорства с иновативните училища, професионални общности и неправителствени организации.

Пето – изкуственият интелект. Това ще бъде ключова тема през следващите години. И вече променя света с невиждани темпове. Всеки, който го игнорира – ученик, учител или родител – губи възможности. Държавата има решаваща роля в създаването на ясни правила за използването му в училище и да инвестира в подготовката на учителите, които вече са в системата.
В заключение акад. Денков посочи, че всички тези теми са част от един общ процес – образованието е сложен организъм, който трябва да се развива заедно с обществото и технологичния напредък.


  • 1 Асена василева

    19 1 Отговор
    Сексуално образование да знаят как да си сменят пола като мене хихи 😉😘

    11:03 11.02.2026

  • 2 БОЖЕ , ПАЗИ БЪЛГАРИЯ

    23 2 Отговор
    Сапунджията се изживява на месия в образованието.

    Коментиран от #11

    11:06 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бизнес да покани германски даскали

    7 1 Отговор
    и американски . готви се с американци и германци да печели . така децата ще стават директно американци и германци . ще ги взимат след 10 г да работят . пример е клаушев . показвал пещерите и се снимал с учениците от училището . чист мексиканец . и децата са готови мексиканци . мексиканския бизнес по пощерство и гори ще ги вербува . едни ще обикалят околчица търсейки нарушения, а другите ще копат в пещерите по някоя златна жила .

    11:33 11.02.2026

  • 5 И така

    12 1 Отговор
    Точно този сбърканяк да не пипа образованието,че пак ще затвори куп простотии. Да ходи да си бърка сапуните.

    11:47 11.02.2026

  • 6 Тези

    9 0 Отговор
    Още съм им ядосана,че искаха да има сексуално обучение на децата в училище и да им се обяснява ,че трябва добре да обмислят какъв пол са.Как какъв ,бе,какъвто Господ ги е създал.Пък нас да ни правят родител под номер.

    11:49 11.02.2026

  • 7 Роден в НРБ

    11 0 Отговор
    Ей, ППедофили, какви деца, какви образования? Вас не трябва да ви пускат на по-малко от 500м до дете

    12:18 11.02.2026

  • 8 Яни Макулев

    6 0 Отговор
    Мога да препоръчам школата на лама Иво калушев. Подготвят децата прекрасно за ивот в екстремни условия. Също и духовно извисяване.

    12:22 11.02.2026

  • 9 саЛама Ивайло Калушев

    5 0 Отговор
    Здравейте, уважаеми родители. Ако искате детето в да се образова и подготви за живота качествено запишете го в нашата школа. Предлагаме незабравими приключения за малки момчета от 11 до 15 години. Преживяването е направо веднъж в живота както се казва. Ние се финансираме от дпбри хора членове на ППЛГДБ като Васил Терзиев, министър Сандов и Тома Белев. Не се колебайте а се свържете с нас чрез ядене на халюциногенни гъби.

    12:27 11.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Поговорка

    2 0 Отговор
    " Всичката Мара втасала " захванала се с нетрадиционно образование.Още плащаме за частни уроци по математика и български език,защото учителката в 7-ми клас постоянно я няма. 9 хил.лева ще ни струва подготовка на седмокласник.Тези умни и красиви(сами така се величаят) рушат традиционно образование и гонят някакви химери.

    13:06 11.02.2026

  • 13 Оффффф

    1 0 Отговор
    Само приказвате. Децата пърдят в час, псуват майките и се канят коя първо щели да оправят. А учителите ги слушат и чакат кога някой ще ги пребие в час! Тая с образованието е изтървана работа. Като слушам бати ви Бойко и Делян Прасчев как говорят и как се държат, надявайте се те да оправят образованието.

    13:25 11.02.2026

  • 14 Будител

    1 0 Отговор
    Съсел съска във тревата и намества очилата...
    Ръси простотии смело , крадец пише и на неговото чело.
    Загробихте държава мила , забравихте майка дет ви е родила.....

    13:28 11.02.2026

  • 15 Евроклецатор

    0 0 Отговор
    Нито под калпаците ви,нито и в потурите ви има нещо. От къде тия деца,че да ги подготвяте за бъдещето.Ромката казва:-"Аз имам четири деца и всичките са от мъжът ми.А българка ходи на епилация да си рекламира чифутката на камерите в студията за красота( то пък една красота).Ей разберете,че ако в българското младо семейство няма поне две деца и трето на път,България до края на века едва ли ще остане в същите си граници.С епилация деца не стават,бе джендари.България според статистиката,е една от страните с най-много покупки на пазара за секс играчки.А от политици и социолози човек вече не може да се размине.На всеки час,по екраните на телевизорите грачат,все умнокрасавци.Да не се наложи да се побратимяваме с индийците.Като че ли натам отиват нещата.Хеле пък и сега когато Лаенената г-жа оди в Индия и се появи наплив от работна ръка от там,като нищо Джелезко ще подпише(дорде още е на власт,като с Президента Тръмп)някое съглашателство и с Моди,за някой и друг милиард. Той милиардите ги мисли че ги събирсме като камъчета,по път и над път.

    13:40 11.02.2026

  • 16 Откъде ?

    1 0 Отговор
    Откъде ?

    Толкова Акъл !

    Ако Имаше !

    Щеше Да Изобретиш !

    Нов Сапун !

    13:55 11.02.2026

  • 17 Христо

    1 0 Отговор
    В международните изследвания на интелектуалното ниво по държави, България падна до 73-то място, последна от всички в Европа, след нас е само Украйна.

    Мои близки са учители в София. В клас влизат по няколко деца, има напълно неграмотни в шести клас. Но отсъствия и двойки не се пишат, за да не отпаднат класове и съответно учителски места

    14:26 11.02.2026

