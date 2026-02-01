Уроците за матурите в 7 клас поскъпнаха с 10%

Подготовката на седмокласниците за предстоящите изпити по национално външно оценяване се превръща в непосилно финансово бреме за българските семейства. През настоящата учебна година цените на частните уроци са се увеличили с между 5 и 10%, като разходите за едно дете могат да достигнат стотици евро месечно, показа проверка на "bTV".
"210 евро е последната фактура само за уроците по математика, отделно плащаме между 100 и 150 евро за български език", споделя Димитрина, майка на три деца. Тя пресмята, че месечните разходи за подготовка и странични занимания на две от децата ѝ варират между 350 и 500 евро (близо 1000 лева), като към това се добавят и такси за пробни изпити от порядъка на 150 лева.
Пазарът на частното образование показва огромни разлики в зависимост от населеното място и авторитета на преподавателя. В София и големите градове цената за индивидуален астрономически час варира между 35 и 40 лева, докато груповите занимания се предлагат за 50 – 60 лева. Онлайн платформите пък предлагат уроци в диапазона от 20 до 120 лева на час.
"Имаме незначително увеличение на цените, като те варират от 20 до 50 евро в зависимост от предмета и рейтинга на учителя", коментира Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". По негови думи в по-малките населени места все още могат да се намерят уроци по 10 – 15 лева.
Въпреки високите цени, търсенето остава огромно поради убеждението, че училищната подготовка е недостатъчна. Седмокласници споделят, че се налага да отделят почивните си дни за допълнителни занимания, за да бъдат "максимално подготвени".
Специалистите съветват родителите да направят реален анализ на оценките от първия срок, преди да инвестират в допълнителни курсове три месеца преди изпитите. Според преподаватели пикът на усилията трябва да бъде сега, тъй като през май фокусът трябва да падне върху преговора, а не върху наваксването на нов материал.
1 вече на урок ли се плаща в училище?
2 Факт
3 хаха
Шшш, алоо, джуналята, първи Април е след два месеца. Къде сте видяли даскал да дава фактура. За некачествено образование се плаща два пъти, веднъж от данъците и веднъж за частни уроци. А за държавата, дето го позволява това, ще плащате трети и четвърти път.
4 въпросът не е
Никога не съм ходил на никакви уроци.
Задачите за седми клас ги решавах в пети.
И тогава бяха доста по-трудни от това което виждаме на НВО днес.
НВО по математика предлага точно 50 вида задачи. 1 месец самостоятелна работа с 1-2 консултации при евентуални нясноти е напълно достатъчно за подготовка на отичен резултат. При това за дете със средно КИ и нулево напрежение и претоваране в подготовката.
Ама така са свикали родителите - уроци, намигване, после преписване.
Масово е такава психлогията. Вчерашните препсвачи са днешни родители и дори университетски преподаватели.
Колко бил струвал частния урок? Ами колко струва патераицта, проходилката, очилата, зъбната протеза? Който има физически/ментален дефицит, ше плаща.
Който разбрал, разбрал.
5 Точен
6 Матилдов
7 незнайко
8 Статистика и инфлация
9 Само питам
10 Тошев
11 Недей...
До коментар #4 от "въпросът не е":...философства, бе човек. Ясно е, че си вундеркинд. На уроци са ходили децата от ранни векове да учат занаят и изкуства. Леонардо също, за да стане такъв гений. Как Страдивариус е научил за цигулките и лака за покриването им. Примери много. Ако не си наясно още, ще ти кажа. Децата ходят на уроци, защото задачите, които им дават на изпита не се учат в училище. Става дума за математика, но така е и по другите предмети. И Архимед е давал платени уроци, и мадам Помпадур, и великите музиканти и пр. пр.
Коментиран от #15, #20
12 Ум и разум с пари не се купуват
Урок прилича на урочасване
13 Бат Минко
14 Питам
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Недей...":НЯМАШ НИК, НЯМАШ и ЗНАНИЯ по темата,
ама пишеш, че и акъл раздаваш❗
Нали работата
на УЧИтеля
в УЧИлище е да
наУЧИ детето на материала в дадения клас❗
А това дето им вдигат заплатите , а те не учат децата за да могат да заработят допълнително
"Моите при теб, твоите при мен" трябва да е тема на разследване в МО ❗
Коментиран от #18
16 В математиката трябва да се научат
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "В математиката трябва да се научат":На днешните бащите и майките им скачАха за банани❗
А днешните Z и Z+ след като са решили една задача с банани не се сещат, че по същия начин могат да решат същата задача с портокали или ябълки❗❗
18 Моите при теб...
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Абсолютно точно!
19 1 са пише за преписване
3 се пише за нещо написано на листа или теста
4 се пише за добре решена задача
5 се пише за много добре решена задача
6 е измислица за децата на номенклатурата
20 бравос
До коментар #11 от "Недей...":Дай пример за период от историята, когато грамотността е била 2% и е било съвсе нормално един учител да учи еин-двама ученици.
Как го прилагап това в съвременния контекст със задължитлено училише до 16? А като добавим гъмназята и етската градина и ги умножим средно по 7 на учебен ден?
Леонардо не е имал и 10% от броя уроци, които получава едно дете днес ри това без да броим частните.
Да не говорим за достъпа до книги, видеа, интернет и ИИ.
Имаш ли идея по времето на Леонардо в какъв тираж са били разпространявани книгите и колко е струвала една книга? Днес можеш а си изтеглиш почти всичко важно за всяка наука тема в ПДФ и други формати за минути.
И не съм вундеркинд. Не се изисква кой знае какво да се научат 50 типа задачи. Този факт може да ви го каже всеки преподавател с минимално нужните качества и морал.
Просто вие сте масово комплек сари и де били, както и преписвачи - ама масово!
22 Изпит не се взима а се дава
23 Иван
24 не си прав
До коментар #19 от "1 са пише за преписване":Таа е било по време на онази номенклатура.
По време на днешната нменклатура е друго:
6 се пише за преписване. Освен ако не са ти вдигнали мерника. Тогава и да не препишеш, ще кажат, че си.
5 се пише за калпаво преписване
4 се пише на отличник който не е преписвач
3 се пише на нормално дете непреписвач, което си е направило труда да уцели няколко отговора абв.
2 се пише на някой който го мързи дори да загради на късмет затворените въпроси абв..
1 не се пише на деца. Оценката се получава по право за залсуги и цялостно творчество от Убразователна система, воглаве назначените за професорчета и доцентчета и роднините и любовниците им в ролята на асистенти и докторанти.
25 Гоуст
26 така е
До коментар #23 от "Иван":На уроци се ходеше само ако много си я закъсал и нищо не знаеш.
Щом сега масово ходят на уроци, значи разчитат да се обучават само извън училище.
Това е факт.
А при тези днешните изисквания, котио са 2-3 летви надолу, е още по-странно да се ходи на уроци.
27 това е вярно
До коментар #22 от "Изпит не се взима а се дава":Само за нашата антуопразователна система.
Особено когато насреща ти доцентчето е очевидно по-просто от теб.
28 Гост
До коментар #1 от "вече на урок ли се плаща в училище?":За какво ми е училище ако ще трябва да ходят и на уроци? Това е пародия на образование ....
