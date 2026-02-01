Новини
Уроците за матурите в 7 клас поскъпнаха с 10%

Уроците за матурите в 7 клас поскъпнаха с 10%

1 Февруари, 2026 10:26 749 28

Уроците за матурите в 7 клас поскъпнаха с 10% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Подготовката на седмокласниците за предстоящите изпити по национално външно оценяване се превръща в непосилно финансово бреме за българските семейства. През настоящата учебна година цените на частните уроци са се увеличили с между 5 и 10%, като разходите за едно дете могат да достигнат стотици евро месечно, показа проверка на "bTV".

"210 евро е последната фактура само за уроците по математика, отделно плащаме между 100 и 150 евро за български език", споделя Димитрина, майка на три деца. Тя пресмята, че месечните разходи за подготовка и странични занимания на две от децата ѝ варират между 350 и 500 евро (близо 1000 лева), като към това се добавят и такси за пробни изпити от порядъка на 150 лева.

Пазарът на частното образование показва огромни разлики в зависимост от населеното място и авторитета на преподавателя. В София и големите градове цената за индивидуален астрономически час варира между 35 и 40 лева, докато груповите занимания се предлагат за 50 – 60 лева. Онлайн платформите пък предлагат уроци в диапазона от 20 до 120 лева на час.

"Имаме незначително увеличение на цените, като те варират от 20 до 50 евро в зависимост от предмета и рейтинга на учителя", коментира Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". По негови думи в по-малките населени места все още могат да се намерят уроци по 10 – 15 лева.

Въпреки високите цени, търсенето остава огромно поради убеждението, че училищната подготовка е недостатъчна. Седмокласници споделят, че се налага да отделят почивните си дни за допълнителни занимания, за да бъдат "максимално подготвени".

Специалистите съветват родителите да направят реален анализ на оценките от първия срок, преди да инвестират в допълнителни курсове три месеца преди изпитите. Според преподаватели пикът на усилията трябва да бъде сега, тъй като през май фокусът трябва да падне върху преговора, а не върху наваксването на нов материал.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 вече на урок ли се плаща в училище?

    7 2 Отговор
    че от кога се плащат уроците? аз нещо не съм в час отдавна несъм имал допир до учулища

    Коментиран от #28

    10:29 01.02.2026

  • 2 Факт

    9 7 Отговор
    Зелен кон и умен даскал няма

    10:31 01.02.2026

  • 3 хаха

    15 0 Отговор
    210 евро е последната фактура само за уроците по математика

    Шшш, алоо, джуналята, първи Април е след два месеца. Къде сте видяли даскал да дава фактура. За некачествено образование се плаща два пъти, веднъж от данъците и веднъж за частни уроци. А за държавата, дето го позволява това, ще плащате трети и четвърти път.

    10:37 01.02.2026

  • 4 въпросът не е

    13 0 Отговор
    колко струват уроците, а защо трябва въобще да се ходи на уроци!
    Никога не съм ходил на никакви уроци.
    Задачите за седми клас ги решавах в пети.
    И тогава бяха доста по-трудни от това което виждаме на НВО днес.
    НВО по математика предлага точно 50 вида задачи. 1 месец самостоятелна работа с 1-2 консултации при евентуални нясноти е напълно достатъчно за подготовка на отичен резултат. При това за дете със средно КИ и нулево напрежение и претоваране в подготовката.

    Ама така са свикали родителите - уроци, намигване, после преписване.
    Масово е такава психлогията. Вчерашните препсвачи са днешни родители и дори университетски преподаватели.
    Колко бил струвал частния урок? Ами колко струва патераицта, проходилката, очилата, зъбната протеза? Който има физически/ментален дефицит, ше плаща.
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #11

    10:39 01.02.2026

  • 5 Точен

    4 2 Отговор
    Никога не съм давал уроци за пари. На няколко приятели на децата им съм помагал безплатно. Обаче куриоз: Преди години след изпитите един приятел и жена му решиха да почерпят мене и жена ми в ресторант, че помагах на сина им. Като сметнах, сметката за ресторанта беше 1,5 пъти по-голяма, отколкото трябваше да дадат за уроци бруто. Парите от уроци са кърпежи, много учители отказват да дават частни уроци, аз дори върнах един глезльо седмокласник, въпреки че баща му беше приятел...

    10:53 01.02.2026

  • 6 Матилдов

    9 1 Отговор
    Куриоз или трагедия е ,че самият преподавател те насочва към частния урок при негов колега ,като работят на принципа -ти на мен ,аз на теб. А това с фактура за частен урок направо ме шокира . Те такова честно нещо не бях очаквал. Сигурно и данъци е платил освен на увеличените им заплати ? А за плащащите - пробвайте с читав изкуствен интелект . Може и да видите осезаема разлика . Лошото е ,че учителите за повече от 4 /четворка / обикновено знаят и поддържат връзка кой на кого и колко урока е платил . Мафиите в територия на мафия са с най-различен цвят . А основният проблем е пускането на абсолютно не знаещи и не можещи с тройки само за да усвоят делегиран бюджет за заплати. Така ,че останал или неук без диплома поне за средно няма ,стига да ходи там по-честичко . Да върви заплатата която вече никак не е малка разхвърлена за месеците със заетост и реалните часове на преподавателски часове. Ако някой си поиграе да сметне това ,ще се учуди на цифрите с заплащането на трудов час.

    10:54 01.02.2026

  • 7 незнайко

    8 1 Отговор
    Увеличават се цените за уроци, защото новото поколение не е в състояние да научи децата си защото и то е НЕВЕЖО ! Всеки завършил с добър успех средно образование трябва да се справя със задачите от 7 клас , но това не става защото почти никой не обича математика а обича да си рови в ТЕЛЕФОНА ! Защо навремето децата бяха по умни и нямаше такива изпити между основно и средно образование ? Само за висше се ходеше на уроци ! ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ не иска умни деца а ПАРИ за тяхното обучение ! Пълна излагация е дистанционното обучение . Това е все едно САМООБУЧЕНИЕ и кой накъдето му видят очите ! Това е провал в БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ !!!

    11:00 01.02.2026

  • 8 Статистика и инфлация

    5 1 Отговор
    Това може да го включат като задача в НВО, заедно с превалутирането.

    11:04 01.02.2026

  • 9 Само питам

    9 1 Отговор
    Даскалите , предлагащи частни уроци данъци плащат ли ? Някой проверява ли ги ? Няма ли конфликт на интереси при практикуващи и едновременно с това даващи частни уроци даскали ? Или за тях законите не важат ?

    11:04 01.02.2026

  • 10 Тошев

    5 0 Отговор
    Вие сте решили ,че детето Ви трябва да е с отличен резултат или поне петица. Плащайте щом искате . Тройките са подарък за присъствие , четворка ако детето все пак е внимавало и научило малко и пет си е постижима за умни и любознателни деца със желание за учене. Другото е суета и пари . Все още не вярвам ,че учител праща ЗАдължително на частни уроци при това всичките си ученици. Той какво върши ако многото трябва да са при платено ? Ако съм директор на училище ,ще го помоля да напусне и си търси друго работно място. Освен ако не съм като него или на % .

    11:04 01.02.2026

  • 11 Недей...

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "въпросът не е":

    ...философства, бе човек. Ясно е, че си вундеркинд. На уроци са ходили децата от ранни векове да учат занаят и изкуства. Леонардо също, за да стане такъв гений. Как Страдивариус е научил за цигулките и лака за покриването им. Примери много. Ако не си наясно още, ще ти кажа. Децата ходят на уроци, защото задачите, които им дават на изпита не се учат в училище. Става дума за математика, но така е и по другите предмети. И Архимед е давал платени уроци, и мадам Помпадур, и великите музиканти и пр. пр.

    Коментиран от #15, #20

    11:04 01.02.2026

  • 12 Ум и разум с пари не се купуват

    6 1 Отговор
    Трябва да се казва лекция
    Урок прилича на урочасване

    11:14 01.02.2026

  • 13 Бат Минко

    4 0 Отговор
    След като всеки сдобил се с диплома за средно може да влезе в който си иска университет в каквато специалност пожелае само тъпанари ходят на частни уроци.Ако си умен наблюдателен работлив и търпелив ще успееш с каквото се захванеш...

    11:18 01.02.2026

  • 14 Питам

    7 1 Отговор
    Значи в училище не ги учат правилно децата ,че да ходят на уроци.Вдигат заплатите на учителите,а децата неграмотни.Преди години не ходихме на уроци и повече знаехме.Сега елементарни неща не знаят.Голям бизнес се върти.Слушам по телевизията една майка каза че на месец 500 евро за двете деца.Питсм тогава защо са тези училища ?

    11:19 01.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Недей...":

    НЯМАШ НИК, НЯМАШ и ЗНАНИЯ по темата,
    ама пишеш, че и акъл раздаваш❗
    Нали работата
    на УЧИтеля
    в УЧИлище е да
    наУЧИ детето на материала в дадения клас❗
    А това дето им вдигат заплатите , а те не учат децата за да могат да заработят допълнително
    "Моите при теб, твоите при мен" трябва да е тема на разследване в МО ❗

    Коментиран от #18

    11:20 01.02.2026

  • 16 В математиката трябва да се научат

    2 4 Отговор
    Формулите на изуст и после се сменят само началните условия и цифрите

    Коментиран от #17

    11:21 01.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "В математиката трябва да се научат":

    На днешните бащите и майките им скачАха за банани❗
    А днешните Z и Z+ след като са решили една задача с банани не се сещат, че по същия начин могат да решат същата задача с портокали или ябълки❗❗

    11:26 01.02.2026

  • 18 Моите при теб...

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Абсолютно точно!

    11:31 01.02.2026

  • 19 1 са пише за преписване

    1 2 Отговор
    2 се пише за празен лист или тест
    3 се пише за нещо написано на листа или теста
    4 се пише за добре решена задача
    5 се пише за много добре решена задача
    6 е измислица за децата на номенклатурата

    Коментиран от #24

    11:31 01.02.2026

  • 20 бравос

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Недей...":

    Дай пример за период от историята, когато грамотността е била 2% и е било съвсе нормално един учител да учи еин-двама ученици.
    Как го прилагап това в съвременния контекст със задължитлено училише до 16? А като добавим гъмназята и етската градина и ги умножим средно по 7 на учебен ден?
    Леонардо не е имал и 10% от броя уроци, които получава едно дете днес ри това без да броим частните.
    Да не говорим за достъпа до книги, видеа, интернет и ИИ.
    Имаш ли идея по времето на Леонардо в какъв тираж са били разпространявани книгите и колко е струвала една книга? Днес можеш а си изтеглиш почти всичко важно за всяка наука тема в ПДФ и други формати за минути.
    И не съм вундеркинд. Не се изисква кой знае какво да се научат 50 типа задачи. Този факт може да ви го каже всеки преподавател с минимално нужните качества и морал.
    Просто вие сте масово комплек сари и де били, както и преписвачи - ама масово!

    11:35 01.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Изпит не се взима а се дава

    0 0 Отговор
    Оценките варират между е=2,78 и пи=3,14

    Коментиран от #27

    11:36 01.02.2026

  • 23 Иван

    1 0 Отговор
    Преди години който ходеше на уроци беше изостанал от другите,с сега повечето ходят.Значи в училище нищо не учат,а държат телефоните.В петък минавам покрай едно училище и чувам как едно момиче казва,Ей к..... хайде да се напием,много ми се пие.,И всички пушеха.

    Коментиран от #26

    11:37 01.02.2026

  • 24 не си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "1 са пише за преписване":

    Таа е било по време на онази номенклатура.
    По време на днешната нменклатура е друго:

    6 се пише за преписване. Освен ако не са ти вдигнали мерника. Тогава и да не препишеш, ще кажат, че си.
    5 се пише за калпаво преписване
    4 се пише на отличник който не е преписвач
    3 се пише на нормално дете непреписвач, което си е направило труда да уцели няколко отговора абв.
    2 се пише на някой който го мързи дори да загради на късмет затворените въпроси абв..
    1 не се пише на деца. Оценката се получава по право за залсуги и цялостно творчество от Убразователна система, воглаве назначените за професорчета и доцентчета и роднините и любовниците им в ролята на асистенти и докторанти.

    11:42 01.02.2026

  • 25 Гоуст

    1 1 Отговор
    Факти, ми подайте сигнал към съответните институции. Какво ми пишете статии. Колко хиляди беше глобата за необосновано поскъпване на цената?

    11:43 01.02.2026

  • 26 така е

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Иван":

    На уроци се ходеше само ако много си я закъсал и нищо не знаеш.
    Щом сега масово ходят на уроци, значи разчитат да се обучават само извън училище.
    Това е факт.

    А при тези днешните изисквания, котио са 2-3 летви надолу, е още по-странно да се ходи на уроци.

    11:43 01.02.2026

  • 27 това е вярно

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Изпит не се взима а се дава":

    Само за нашата антуопразователна система.
    Особено когато насреща ти доцентчето е очевидно по-просто от теб.

    11:44 01.02.2026

  • 28 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "вече на урок ли се плаща в училище?":

    За какво ми е училище ако ще трябва да ходят и на уроци? Това е пародия на образование ....

    11:51 01.02.2026

