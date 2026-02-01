Уроците за матурите в 7 клас поскъпнаха с 10%

Подготовката на седмокласниците за предстоящите изпити по национално външно оценяване се превръща в непосилно финансово бреме за българските семейства. През настоящата учебна година цените на частните уроци са се увеличили с между 5 и 10%, като разходите за едно дете могат да достигнат стотици евро месечно, показа проверка на "bTV".

"210 евро е последната фактура само за уроците по математика, отделно плащаме между 100 и 150 евро за български език", споделя Димитрина, майка на три деца. Тя пресмята, че месечните разходи за подготовка и странични занимания на две от децата ѝ варират между 350 и 500 евро (близо 1000 лева), като към това се добавят и такси за пробни изпити от порядъка на 150 лева.

Пазарът на частното образование показва огромни разлики в зависимост от населеното място и авторитета на преподавателя. В София и големите градове цената за индивидуален астрономически час варира между 35 и 40 лева, докато груповите занимания се предлагат за 50 – 60 лева. Онлайн платформите пък предлагат уроци в диапазона от 20 до 120 лева на час.

"Имаме незначително увеличение на цените, като те варират от 20 до 50 евро в зависимост от предмета и рейтинга на учителя", коментира Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". По негови думи в по-малките населени места все още могат да се намерят уроци по 10 – 15 лева.

Въпреки високите цени, търсенето остава огромно поради убеждението, че училищната подготовка е недостатъчна. Седмокласници споделят, че се налага да отделят почивните си дни за допълнителни занимания, за да бъдат "максимално подготвени".

Специалистите съветват родителите да направят реален анализ на оценките от първия срок, преди да инвестират в допълнителни курсове три месеца преди изпитите. Според преподаватели пикът на усилията трябва да бъде сега, тъй като през май фокусът трябва да падне върху преговора, а не върху наваксването на нов материал.