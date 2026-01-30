Калоян Паргов: БСП ще отмени конгреса си заради слизането на Румен Радев на парламентарния терен

Има възгласи за отмяна на Конгреса в БСП и причината е слизането на Румен Радев на парламентарния терен. Причината е, че това променя електоралната нагласа. Това заяви ленът на ръководството на БСП Калоян Паргов в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Аз съм „за“ конгрес, но на обединение, не на разделение. В БСП обикновено конгресите водят до разделение. Времето до изборите е много малко и опасенията се, че този конгрес може да допринесе още за спад на гласовете, уточни той.
В момента, който и да е председател на БСП, при слизането на Румен Радев на парламентарния терен, се промени. Хората около нас, гледайки ни как се караме, няма да гласуват за нас. В момента имаме нужда да работим за влизането на БСП в следващото НС. В БСП си говорим за бъдещето и за това да спрем отлива на хора към формацията на Радев и да си вземем своето. Възможно е след изборите да си партнираме с него, обясни Паргов.
Той призна, че много знакови лица няма да бъдат в листите на БСП.
Управлението беше по неизбежност. Аз не съм доволен от участието на БСП във властта. Не ми харесваше, че имаше две водещи фигури в управлението – Борисов и Пеевски. Повдигано е като тема в съвета за управление. БСП гледаше да спазва етиката на управление, но нямаше чуваемост, разкри Калоян Паргов.
„Усещането в хората не е добро и това ме притеснява. БСП не можа да развие капацитета си“, каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
