Калоян Паргов: БСП ще отмени конгреса си заради слизането на Румен Радев на парламентарния терен

30 Януари, 2026 18:25 1 102 53

Хората около нас, гледайки ни как се караме, няма да гласуват за нас, предупреди политикът

Калоян Паргов: БСП ще отмени конгреса си заради слизането на Румен Радев на парламентарния терен - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има възгласи за отмяна на Конгреса в БСП и причината е слизането на Румен Радев на парламентарния терен. Причината е, че това променя електоралната нагласа. Това заяви ленът на ръководството на БСП Калоян Паргов в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Аз съм „за“ конгрес, но на обединение, не на разделение. В БСП обикновено конгресите водят до разделение. Времето до изборите е много малко и опасенията се, че този конгрес може да допринесе още за спад на гласовете, уточни той.

В момента, който и да е председател на БСП, при слизането на Румен Радев на парламентарния терен, се промени. Хората около нас, гледайки ни как се караме, няма да гласуват за нас. В момента имаме нужда да работим за влизането на БСП в следващото НС. В БСП си говорим за бъдещето и за това да спрем отлива на хора към формацията на Радев и да си вземем своето. Възможно е след изборите да си партнираме с него, обясни Паргов.

Той призна, че много знакови лица няма да бъдат в листите на БСП.

Управлението беше по неизбежност. Аз не съм доволен от участието на БСП във властта. Не ми харесваше, че имаше две водещи фигури в управлението – Борисов и Пеевски. Повдигано е като тема в съвета за управление. БСП гледаше да спазва етиката на управление, но нямаше чуваемост, разкри Калоян Паргов.

„Усещането в хората не е добро и това ме притеснява. БСП не можа да развие капацитета си“, каза още той.


България
Оценка 1 от 17 гласа.
  • 1 славуцаната

    26 1 Отговор
    отиваме си другари

    18:32 30.01.2026

  • 2 Дориана

    19 14 Отговор
    Румен Радев се принуди да напусне поста си , защото ППДБ се провалиха , позволиха на Борисов да им попречи да изчистят България от мафиотското корумпирано управление . БСП ОЛ и ИТН се превърнаха в патерици и защитници на Пеевски и Борисов , предадоха своите избиратели . И той остана последната алтернатива и защита на българското общество. Заради власт ИТН и БСП ОЛ . допуснаха да се шири в България корупция, мафия, рекети, диктатура и полицейщина . Прокуратура, Съд, МВР са завладени от мафията и олигархията. Така, че тези партии трябва да се засрамят от себе си и да не пречат по никакъв повод да се възстанови демокрацията. ИТН и БСП ОЛ. нямат място повече в Парламента.

    Коментиран от #22

    18:32 30.01.2026

  • 3 ДА ОБЕДИНЕТЕ СЕ

    20 2 Отговор
    Но на новите младите дайте път. Вие БЕГАЙТЕ у Дубай при вашият скут. ИЗЧЕЗВАЙТЕ. ВЕЧЕ ДОРИ И ВЪЗРАСТНИТЕ НАД 80 НЕ ВИ ХАРЕСВАТ.

    Коментиран от #10

    18:33 30.01.2026

  • 4 Изцедихте

    19 0 Отговор
    държавата като лимон , пълните гуши , играете на много сватби , та какви конгреси , какво доверие ?

    18:33 30.01.2026

  • 5 Да да да

    14 1 Отговор
    БСП ,тази стара партия, търси някой да и смени памперса.

    18:34 30.01.2026

  • 6 Деций

    26 1 Отговор
    Паргов и ти си едни конформист и нагаждач.Кой те лансира изобщо.

    18:34 30.01.2026

  • 7 киру тъпуту

    13 2 Отговор
    трябва да сканират и вашите мозъци

    18:36 30.01.2026

  • 8 Преди години

    16 0 Отговор
    БСП се бореше за високи проценти, а сега - само да влезе в НС.

    18:37 30.01.2026

  • 9 хехе

    11 2 Отговор
    на столетницата не й трябва конгрес, а поп за да я опее.

    Коментиран от #12

    18:39 30.01.2026

  • 10 Какви ли ще бъдат

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДА ОБЕДИНЕТЕ СЕ":

    тези млади, дето харесват идеите на БСП?
    Трябва да са дечица невръстни, щото вече пълнолетни не се хващат на д.и.вотии.

    18:39 30.01.2026

  • 11 Антикомунисти в БСП -

    9 0 Отговор
    Това са все облюдки, оръфляци и използвачи.

    18:39 30.01.2026

  • 12 Столетницата е БКП

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    А самозванците от БСП наистина са политически трупове за опяване от син поп.

    18:41 30.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Парламента не е ли трибуна

    4 0 Отговор
    А не терен

    Коментиран от #35

    18:42 30.01.2026

  • 15 Гледах го Калоян Паргов по телевизията

    9 2 Отговор
    И като ляв човек отново се убеждавам че тези хора съвсем са се смаааахнали и забравили всички социалистически принципи и идеи. Влязаха в матрицата на избор единствено между ттръмписти и уурсулци. Забравям ги. Който мисли, че са леви да си гласува за тях. А на Калоян Паргов му препоръчвам просто да влезе на сайта на WSWS и да се зачете час два и след това сам да си отговори ляв ли е или не. И не е важно кое и как променя електоралната нагласа а принципите и същността за БСП трябва да е важна, но очевидно на тези пишлемета това не им е важно. Както и да е ..

    18:42 30.01.2026

  • 16 нннн

    13 2 Отговор
    Пък като гледат Зафиров и Гуцанов начело на БСП, хората ще се втурнат да гласуват за вас, ли???
    Тоя се шегува.

    18:43 30.01.2026

  • 17 Нещо друго да измислите

    10 1 Отговор
    Ръководството от предатели бяга от Конгрес , като дявол от тамян.

    18:45 30.01.2026

  • 18 Надежда всяка оставете

    12 3 Отговор
    Сегашното ръководство на БСП докара до ликвидация на Партията и пак не пуска кокала!
    Имаше малка надежда за нов председател и ново ръководство, които да очистят партията тинята оставена от Зафиров, Стойнев, Добрев и такива като
    Паргов.
    Вече няма надежда за малко останалите привърженици.

    18:46 30.01.2026

  • 19 Паргов призовава

    12 2 Отговор
    хрантутниците в БСП да излъжат хората (за кой ли път?), за да могат отново да влязат във властта.

    А иначе бил за конгреса!? Ти да видиш измамник!

    Сладко е във властта, сладкооо! Нали бе, тюфлеци безполезни!

    18:46 30.01.2026

  • 20 ккк

    9 1 Отговор
    те пак няма да гласуват , просто го преглътнете, че вие я съсипахте Бсп

    18:46 30.01.2026

  • 21 Никой

    11 0 Отговор
    Всички сте за сладка служба.

    18:47 30.01.2026

  • 22 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Повече от това няма какво да се каже.

    18:47 30.01.2026

  • 23 Пълни глупости

    13 3 Отговор
    Управлението беше по неизбежност. Аз не съм доволен от участието на БСП във властта.....предатели

    18:48 30.01.2026

  • 24 Ха ха ха

    9 1 Отговор
    На Паргата му запари отдолу...таргата на ,която си клатеше краката...

    18:51 30.01.2026

  • 25 Постоянно ни се проектира

    4 5 Отговор
    и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна. А дали е така и какво точно представлява тази промяна, Радев мълчи като риба. Истинският враг на хората е атлантизма, същноста му и атлантическите продажни партии каквато е и БСП-ОЛ впрочем. А дали този факт е напълно осъзнат нямам представа.Имам обаче усещането че и Радев е прокси и ще излъже хората и ще се съюзи с международната престъпна олигархия. Със всяка дума която изрича все повече доказва реакционност и подкрепа на нацистки възгледи. Част е от нацистката милитаристичната върхушка и въобще не се заблуждаваите че някаква положителна промяна ще донесе ако има пълно мнозинство.Ей хорааа не позволявайте атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажиментии, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора ! Важно е

    Коментиран от #31

    18:55 30.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Град Козлодуй

    8 1 Отговор
    Абе "другарю"!Какво общо има Радев с БСП и патЕриците на ГЕРБ и НН,които трябва незабавно да изрИ татКебапчията,Флотския ФАтмак,ПелтекО,ДоБрев -веднага трябва да ги шкартирате ако искате да стигнете до 4% бариера.Ама като гледам-ще сте на 1% като ИТН....

    19:02 30.01.2026

  • 30 Няма такова

    8 3 Отговор
    Управление по неизбежност. Това е брутална неистина. Ако някакви зависимости са имали или са приели подкуп да си признаят. Еврото ли беше по неизбежност ? Кое е било по неизбежност? Да даваме милиарди за НАТО и Украйна ли? Или "членският внос" на Тръмп? Или да се изцепим в ООН глупости да дрънкаме и да декларираме че геноцида на Израел подкрепяме и как нацистки Израел ни бил стратегически партнъор ? Кое е тва по неизбежност ? Бооооооклук ....и леви ми били

    19:04 30.01.2026

  • 31 Анти

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Постоянно ни се проектира":

    А за кой да гласуваме?
    Мисли с главата си!

    Коментиран от #38

    19:05 30.01.2026

  • 32 Страшен клоун

    6 0 Отговор
    е този. Полегнаха на мафията и сладко папкаха на яслата без да ги интересува какво мислят техните избиратели, ама сега, като наближиха избори, били разтревожени за електоралните нагласи... Парламент ще видите през крив макарон

    19:09 30.01.2026

  • 33 Калоянчо Паргов, мишле замаяно ...хм

    4 4 Отговор
    А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? ...и писахме, и писахме, и писахме ...а вие на лудички се правихте, и правихте, и правихте

    19:09 30.01.2026

  • 34 тия тотално изтрещяха

    5 0 Отговор
    за пари....

    19:14 30.01.2026

  • 35 за говедата

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Парламента не е ли трибуна":

    е терен и за прасетата

    19:16 30.01.2026

  • 36 Ако Боко не беше

    4 2 Отговор
    подал оставка, цялата тази драма нямаше да се случи, БСП нямаше да правят конгреси и Радев нямаше да се чувства толкова уютно. Нямаше да подаде оставка.

    Боко счупи стомната, изплиска водата с цел да даде властта на Радев.
    Следва нова сглобка, съставена пак от Борисов, Радев и Доган.

    19:16 30.01.2026

  • 37 Нее

    5 1 Отговор
    Щели да си партнират с Радев след изборите... Смях, само този май още не е разбрал, че пътят им в политиката приключи

    19:16 30.01.2026

  • 38 Нека да видим първо

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Анти":

    Кой какво обещава и тогава. За сега Радев мълчи като пукал. Другите си ги знаем и вероятно ще има една нова пенсионерска партия за която медиите мълчат но тя си работи на терен ...Не знам дали с Радев нещо общо замислят но си е потенциална сила да ти кажа.

    Коментиран от #40

    19:16 30.01.2026

  • 39 Паргов е много далеч от лявото .....

    5 1 Отговор
    Младите събудете се ! ВАЖНО Е!
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи ! За това трябва през 2026 г. да се борите младежи ! За това и за пълната отмяна на таксите в държавните ВУЗ-ове ....

    19:19 30.01.2026

  • 40 Анти

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Нека да видим първо":

    Прав сте. Но трябва да видим какво предлага Радев, тогава да си правим извода.
    Но от наличните партии кой е за препочитане?
    Има един месец да мислим.

    Коментиран от #41

    19:23 30.01.2026

  • 41 Това е номера на атлантическата сган

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "Анти":

    Без ясни програми, без ясни амгажименти, без червени линии, бе конкретика и после пак безпринципни коалиции.....

    Коментиран от #43

    19:28 30.01.2026

  • 42 И да не се карате

    5 0 Отговор
    няма да гласуват за вас. Страхливи предатели

    19:29 30.01.2026

  • 43 конкретиката е

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Това е номера на атлантическата сган":

    кражба до край както винаги не случайно сме на дъното по всички класации..не е заради климата или нещо друго..

    Коментиран от #47

    19:30 30.01.2026

  • 44 БСП-ОЛ са десни социалдемократи, прокси

    1 1 Отговор
    Леви. Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    19:34 30.01.2026

  • 45 дядото

    4 0 Отговор
    какъв конгрес, какъв радев бе глупаци.няма да съберете един селски киносалон "делегати"

    19:36 30.01.2026

  • 46 Само да добавя

    0 1 Отговор
    Голяма грешка, ако отмените конгреса, Паргов! Трябват нови лица, нови идеи, нова енергия. Сега няма енергия - униние. Свикайте конгреса, поставете нови хора с добра политическа подготовка. Не става въпрос само за издигане на млади хора. Младите кариеристи са толкова вредни, колкото старите кариеристи. Няма нужда от късане на ризи. Само трезв ум, чисти ръце, добра подготовка и много усилие. Иначе поемата отговорност за провала на БСП.

    19:38 30.01.2026

  • 47 толко си могат

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "конкретиката е":

    българските неможачи представете си политиците на нормалните държави как гледат на тях?

    19:41 30.01.2026

  • 48 Хазми

    0 0 Отговор
    Докато държите милионери социалисти, продажници като Гуцанов и онзи от АБВ -то ченгесарина Плевенската мутра Ви е гарантиран успех под 3,5 % на изборите със или без Радев. И без това половината последно НСъбрание беше на 70 % комунистически родове и 20 % на такива с принадлежност към бившата ДС . Видяхме всички какво можете без значение в коя партия сте се пребоядисали. Агонията Ви господа и госпожи крадци и унищожители е желана въпреки ,че е дълга . Гънете се и се делите като червеи . Свършват номерата Ви . Сега надблюдаяваме как ще се самоунищожите в борбата между мафиотските кланове на ДС комунисти и Военно разузнаване -комунисти . Нещо за успокоение на ненаядените Ви гнусни душички - и Радев няма да го бъде дълго . Просто трябва да изрита Вашето Герб -НН и номенклатурата му. Само това е задачата му . Никой повече няма да е оставен да създава еднолична държава с партийна номенклатура. Хора не останаха и данъци няма да плащат на подобие на държава. Плащайте си сами Вие или се избийте за пари в кликата ви политическа . Така е в територия в която минимална заплата е под минимума необходим за оцеляване. Сори -Вие сте виновни. Много крадохте и продължавате да сте все 240 с приятели ,род , кметове ,администрации и фирми. Нямате затъкване.

    19:46 30.01.2026

  • 49 Паргов е много далеч от лявото .....

    0 0 Отговор
    Тези хора там са толкова загубени в мъглата, че ситуацията при тях е неспасяема. Те гледат и се съобразяват с това каква била електоралната нагласа вместо с идеи, принципи и програми да я променят. Толкова години минаха и никога не поканиха някой лектор от WSWS една лекция даже да изнесе. Примерно както в Лондон скоро имаше: "Накъде отива Америка?: Олигархия, диктатура и революционната криза на капитализма".... от Дейвид Норт...за нищо не стават тези хора. Ляво без синдикална дейност няма. Основни неща не са им ясни. Даже приоритети не могат да си дефинират горе доло прилично да изглеждат

    19:46 30.01.2026

  • 50 Хмм

    0 0 Отговор
    да гласуват за вас означава, че гласуват за пеевски и борисов, може би йотова е склонила да направи някой от герберите служебен министър и зафиров и кликата му се надяват да им помогнат да влязат в парламента с надпиисани гласове както стана в сегашния парламент, а при Гюров - бившите министри на Костов вече точат зъби, и те знят да глозгат, до кокъл.

    19:46 30.01.2026

  • 51 Ами

    0 0 Отговор
    това е демокрацията в БСП - без конгреси, без референдуми, ще стоят там докато в БСП изчезне и последният, който плаща членски внос

    19:49 30.01.2026

  • 52 Хора не позволявайте

    0 0 Отговор
    атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажименти, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора ! Важно е. Това е като да подпишете договор без да сте го прочели.

    19:55 30.01.2026

  • 53 БСП-ОЛ не са локомотивчето на ЛЯВОТО

    0 0 Отговор
    Те 36 години са спирачката. Тези хора убиха лявото. Нова партия е нужна. Леви, пенсионери, телкаджии, пролетариат, наемен труд и дори роми ....

    20:02 30.01.2026

