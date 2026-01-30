Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цвета Рангелова: Най-отдалечен от партийните централи сред възможните служебни премиери е Андрей Гюров

30 Януари, 2026 22:14 557 8

  • цвета рангелова-
  • възраждане-
  • андрей гюров-
  • служебен кабинет

Изборът на вицепрезидента Илияна Йотова ще бъде изключително труден и неизбежно ще предизвика обвинения в политически пристрастия

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сред обсъжданите кандидатури за служебен министър-председател Андрей Гюров изглежда най-отдалечен от партийните централи. Това заяви в "Още от деня" Цвета Рангелова, депутат на "Възраждане"и член на правната комисия в парламента.

"Всички от възможната "домовата книга" са по някакъв начин партийно обвързани. Сякаш най-отдалечен от партийната централа на съответната партия се явява Андрей Гюров", коментира тя.

Припомни, че сигналът на "Възраждане" за конфликт на интереси при Гюров като подуправител на БНБ е бил правен, а не политически, и уточни, че окончателното решение по казуса все още се очаква.

По думите ѝ изборът на вицепрезидента Илияна Йотова ще бъде изключително труден и неизбежно ще предизвика обвинения в политически пристрастия. Според Рангелова решението ѝ ще има и символно значение – като знак за очакванията ѝ към организацията на изборите и евентуални бъдещи политически партньорства.

"Аз осъзнавам тежката задача, пред която е изправена президента Йотова, защото когато и да избере, разбира се, ще бъде нападната с упреци от останалите, че проявява политически пристрастия", каза Рангелова.

Ограничаване броя на избирателните секции извън ЕС е единственият ефективен законов механизъм за ограничаване на контролиран и етнически вот, който изкривява изборните резултати в България, коментира още депутатът на "Възраждане".

"Това е единственият механизъм, законов, да можем да ограничим контролирания вот, който идва от Турция", каза депутатът.

Тя призна, че мярката ще създаде неудобства за българите в държави като Великобритания и САЩ, но заяви, че много от тях подкрепят предложението.

Рангелова събщи също, че "Възраждане" са готови на диалог с Румен Радев, ако има съвпадение в политики и приоритети. Целта на партията не е властта на всяка цена, а изпълнение на поетите ангажименти към избирателите, каза тя.

"Властта има смисъл да бъде упражнявана тогава, когато е в служба на хората. Властта, на всяка цена, не е наша цел", заяви Рангелова.


България
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Кънчо

    4 4 Отговор
    Еххх мечта. Цвета Рангелова е моята мечта!
    Тя има конска опашка! Еххх каква ли има прашка?

    Коментиран от #3

    22:21 30.01.2026

  • 2 Глупости на колелета

    3 0 Отговор
    Няма независими и непартийни кадри по държавните хранилки.

    22:27 30.01.2026

  • 3 В.Левски

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо Кънчо":

    Умът и сече!

    22:29 30.01.2026

  • 4 Мая

    4 2 Отговор
    Как не ви е срам да лъжете. Един от създателите на ПП, председател на групата в НС, предложен от тях за подуправител на БНБ, кое му е равно отдалечени ето?
    Асен Василев ви научи да лъжете.

    22:32 30.01.2026

  • 5 Става страшно!

    3 0 Отговор
    Жени се намесват в политиката!
    Баба ви Меркел.

    22:32 30.01.2026

  • 6 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Гюров е член първо на ДайбъБългария, после на ПП, депутат е от нейната листа, после е избран за председател на нейната парламентарна група. И този човек дамата от снимката определя като "най-отдалечен от партийните централи"?
    Тотален смях с тия хора, откъде ги копат - понятие нямам 😂😂😂

    22:35 30.01.2026

  • 7 Мокри сънища,а Цветке

    3 0 Отговор
    Цвета е като тая от Враца дето благодарение на нея Киро се сдоби с прякора Простото🤣🤣🤣Най-бил отдалечен от партиите, ама нищо, че е от ПП и е един от създателите!😂

    22:38 30.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Първо, че е назначен от ПП- тоест не е независим
    Второ, че тече дело срещу него и не се знае дали не назначаваме престъпник

    Назначавайте Марийчето, че поне да се скъсаме от хилеж

    22:42 30.01.2026

