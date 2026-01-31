Новини
Методи Байкушев за изгонените знакови лица от партийните листи на ПП: Политиката е щафета

31 Януари, 2026 10:34 985 8

  • пп-
  • методи байкушев-
  • избори-
  • изборни листи

Меко казано, нямаме нужда да се очистваме от качествени хора, като Лена Бориславова, Кирил Петков, Андрей Цеков. Те ясно заявиха своите мотиви за оттеглянето си

Методи Байкушев за изгонените знакови лица от партийните листи на ПП: Политиката е щафета - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Политиката е щафета. Така Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на изпълнителния съвет на "Продължаваме Промяната" коментира в "Денят започва с Георги Любенов" отпадането на знакови лица от листите на партията за следващите избори като Лена Бориславова, Даниел Лорер, Кирил Петков и др.

"Ако някой трябва да се очиства, това определено са другите политически партии. Винаги сме казвали, че хората, които се включват в "Продължаваме Промяната", смятам, че и в "Демократична България" е така, са хора, които са достатъчно успешни в живота и в кариерата си. И ние не се хващаме за тая работа, за да застанем на едни столове и да стоим там и да получаваме някакви облаги и възнаграждения. Всички наши хора идват, свършват определена работа и в момента, в който смятат, че могат да бъдат полезни другаде, отиват другаде.

Меко казано, нямаме нужда да се очистваме от качествени хора, като Лена Бориславова, Кирил Петков, Андрей Цеков. Те ясно заявиха своите мотиви за оттеглянето си. Аз се надявам, че това, честно казано, в личен план, вече казвам, моето лично мнение, се надявам, че това оттегляне ще бъде временно. Но при нас, в политиката, от самото начало, ние ценностно сме се събрали с идеята, че това е щафета. За това и сега ще търсим и активно търсим и ще включим представители на гражданското общество в листите, активни лица от протестите, младежи... искаме да дадем път, защото ние вярваме, че младостта не е порок и в политиката човек може да се включи доста рано в живота", подчерта Байкушев.

Имена не са коментирани, партийните листи ще бъдат обсъдени на разговори на лидерско ниво, съобщи кметът на Благоевград.

Той е категоричен, че с "Демократична България" отново ще се явят заедно на изборите.

"Аз съм много спокоен, защото знам, че лидерите и на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" са диалогични. И честно казвано не очаквам да излезе каквато и да било драма от тези дискусии. Това, което трябва да направим, е да се концентрираме изцяло към подкрепата, която искаме да получим от гражданите. Гражданите в момента не искат да слушат за вътрешнопартийни договорки, квоти, листи и така нататък. Това са дискусии, които ще се случат вътре в коалицията. Аз съм сигурен, че ще се явим заедно на изборите. И по-важното е какво предлагаме ние на гражданите. Искам да припомня в тази връзка, че "Продължаваме Промяната" се появи с една много силна заявка, извън антикорупционната ни политика и силната заявка за допълнителна интеграция в Европа, която между другото се и случи. Най-силната наша заявка беше нова финансова и икономическа политика, която да дава резултат. Безплатните детски градини, увеличените пенсии, над 1 милион пенсионери, които бяха под линията на бедност, да отидат над линията на бедност, да създадем нещо, което се смяташе за невъзможно, въздушната помощ. Ето, аз ще ви кажа, община Благоевград е много близо до стадиона в Благоевград, където идва хеликоптера да вдигне, когато се налага, човек да бъде транспортиран спешно в друга болница, но това се случва почти всеки ден. Стотици хора се спасяват всеки месец в България вече."

На въпрос дали Асен Василев еднолично управлява ПП, Байкушев отговори:

"Ни най-малко. Аз ще ви дам един пример. Първият път, когато станах член на Изпълнителния съвет, бях номиниран в деня на самото общо събрание. Към този момент с Асен Василев се бях срещал, може би, два пъти на общи политически събития, в които бяхме разменили просто по няколко изречения. За да разберете как се взимат решенията в "Продължаваме Промяната", те са абсолютно демократични, всъщност. Може би заради медийните ми участия и заради постовете в социалните мрежи хората в ПП ми имат доверие и гласуват за мене. Така се взимат решенията при нас. Решението, което взехме на Националния съвет, което обявихме преди седмица, може би, 10 дни, то беше взето абсолютно единодушно. И всъщност логиката е, ние отиваме на избори готови да говорим с хората и да търсим подкрепа, а не да се занимаваме с вътрешнопартийни и вътрешнокоалиционни въпроси."

"Предстоят избори, предстоят важни дни и години за България и много по-важен е разговорът, къде отива България, какво ще се случи с геополитическото ни положение, каква ще е новата финансова политика, ще имаме ли реформи в администрацията, ще имаме ли в здравеопазването. Това са важните въпроси."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    3 5 Отговор
    Винаги е така за да се изчисти една партия от негативи трябва да има чистка.

    Коментиран от #7

    10:41 31.01.2026

  • 2 ДрБр

    6 5 Отговор
    ППДебилите се разпадат.

    Коментиран от #4

    10:43 31.01.2026

  • 3 гейлорд кукорчу

    5 2 Отговор
    в пи-пи ди-би подкрепяме третия пол

    10:44 31.01.2026

  • 4 За олигофренска пропаганда

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрБр":

    минус 10 рубли от надницата

    10:44 31.01.2026

  • 5 хах

    5 2 Отговор
    Сега ще вкарат разни покемони Джен Зита

    10:49 31.01.2026

  • 6 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Хилих се до припадък когато този пуяк се изду с твърдението как ПП били 100% почитатели на законността и истината / и това след лъжата на Киро Лъжецо за гражданството, скандално незаконният арест на Буци и още десетки подобни случаи/, а накрая спокойно излъга за това как не ПП скъсали договора с Газпром, а Газпром го скъсал.
    Счупи лъгомера това изделие😂😂😂😂

    11:05 31.01.2026

  • 7 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Какво стана с осемте милиарда на Кокоран, стрино, намерихте ли ги или още ги търсите, за да построите с тях два Хемуса?

    11:07 31.01.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Вместо да си гледа кметуването, той се прави на активист. Напомня ми за един бивш кмет на града, който вече е забравен от жителите - Паскалев.

    11:13 31.01.2026

