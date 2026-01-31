Костадин Костадинов: Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“

С всяка публична изява Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във Фейсбук по повод интервюто на Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) снощи в предаването „Панорама“ на БНТ.

„Отлично интервю на Радев в „Панорама“. За пореден път каза, че е за еврото, че според международното право Крим е украински (според същото международно право би трябвало и Косово да е сръбско, но този въпрос не му беше зададен), че е готов да води разговори с ПП-ДБ за управление, а с ГЕРБ за избор на нов Висш съдебен съвет и т.н., и т.н.", написа Костадинов.

С всяка своя публична изява Радев показва последователно своите политически виждания - евроатлантически, в подкрепа на неолибералното политическо статукво, коментира лидерът на „Възраждане“. „Знам, че дебати с негово участие няма да има, защото неговият екип се бои от тях. Дори и снощи беше безпрецедентно сам в „Панорама“, което аз поне не се сещам досега да се е случвало - винаги политиците са поне двама. Но такива интервюта са полезни, защото показват идеологията, политическите нагласи, качествата и уменията на политика", посочва още Костадинов.

Ето защо с подобни изяви Радев помага изключително много на „Възраждане“ и ни носи гласовете на разочарованите свои избиратели, допълва той.

Винаги досега „новите" политико-инженерни проекти разкриваха истинското си лице след изборите. Хубаво е, че заради силната обществена енергия в настоящия момент това се случи преди изборите. Защото, когато хората се разочароват след изборите, е късно. А сега предизборната кампания тепърва започва, пише още Костадин Костадинов.