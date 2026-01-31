Новини
Костадин Костадинов: Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“

Костадин Костадинов: Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“

31 Януари, 2026 15:34

Винаги досега „новите" политико-инженерни проекти разкриваха истинското си лице след изборите

Костадин Костадинов: Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“ - 1
Костадин Костадинов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С всяка публична изява Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във Фейсбук по повод интервюто на Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) снощи в предаването „Панорама“ на БНТ.

„Отлично интервю на Радев в „Панорама“. За пореден път каза, че е за еврото, че според международното право Крим е украински (според същото международно право би трябвало и Косово да е сръбско, но този въпрос не му беше зададен), че е готов да води разговори с ПП-ДБ за управление, а с ГЕРБ за избор на нов Висш съдебен съвет и т.н., и т.н.", написа Костадинов.

С всяка своя публична изява Радев показва последователно своите политически виждания - евроатлантически, в подкрепа на неолибералното политическо статукво, коментира лидерът на „Възраждане“. „Знам, че дебати с негово участие няма да има, защото неговият екип се бои от тях. Дори и снощи беше безпрецедентно сам в „Панорама“, което аз поне не се сещам досега да се е случвало - винаги политиците са поне двама. Но такива интервюта са полезни, защото показват идеологията, политическите нагласи, качествата и уменията на политика", посочва още Костадинов.

Ето защо с подобни изяви Радев помага изключително много на „Възраждане“ и ни носи гласовете на разочарованите свои избиратели, допълва той.

Винаги досега „новите" политико-инженерни проекти разкриваха истинското си лице след изборите. Хубаво е, че заради силната обществена енергия в настоящия момент това се случи преди изборите. Защото, когато хората се разочароват след изборите, е късно. А сега предизборната кампания тепърва започва, пише още Костадин Костадинов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отвратен

    8 8 Отговор
    И Радев и ти Костя сте ...двуличници...

    Коментиран от #11

    15:36 31.01.2026

  • 2 Време е

    6 8 Отговор
    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #42

    15:38 31.01.2026

  • 3 🎃✊🏻🐷

    13 10 Отговор
    Копейката е ортак на Тиквата и лае срещу Апостола на свободата Радев.

    Коментиран от #40, #45

    15:40 31.01.2026

  • 4 Мхъм

    15 5 Отговор
    Пилотът, ще обере половината електорат на Възраждане, но Коцето сам си е виновен да беше подходил по-сериозно, а не само да подскача, като варненско петле😉

    15:40 31.01.2026

  • 5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    9 9 Отговор
    Е, ти пък отново доказа, че си патерица на бойко тиквоний.
    Квит сте с пРезидента дезертьор !

    15:40 31.01.2026

  • 6 Факт

    6 2 Отговор
    Правилно, кампанията тепърва почва! Радев е вдясно от центъра.

    Коментиран от #25, #31

    15:41 31.01.2026

  • 7 ...

    6 5 Отговор
    р€в€т€ коп€йки...

    Коментиран от #51

    15:41 31.01.2026

  • 8 Играят

    5 2 Отговор
    доброто и лошото ченге!

    15:41 31.01.2026

  • 9 ннннннннн

    3 10 Отговор
    "Радев помага изключително много на политическа партия „Възраждане“ и ни носи гласовете на разочарованите свои избиратели." ТОВА ,КОЕТО КАЗВА Г-Н КОСТАДИНОВ Е ВЯРНО,РУМЕН РАДЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИТЕ,КАТО СЕ ОТКАЗА ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ВЪВ ВРЕМЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА. ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ! ТОЙ БЕЩЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ И НЕ ТРЯБВАШЕ ТАКА ГРОЗНО ДА Я ОТРИТВА! НЕ МУ ПРАВИ ЧЕСТ ДА Е ПОЛИТИК ПОВЕЧЕ!

    Коментиран от #26

    15:42 31.01.2026

  • 10 Ура,,Ура

    8 4 Отговор
    Много бързо обърнахте палачинката. Нали нямаше никога да позволите смяната на лева, Шенген и влизането в еврозоната. Е позволихте го. Сега дъвчете Радев, защото ви изнася. Търсите заблудени хорица за изборите. Евтини и селски трикове.

    Коментиран от #30

    15:42 31.01.2026

  • 11 Европеец

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    Би било добре да видим дебат между Радев и Костадинов, за да видим за кого да гласуваме....

    Коментиран от #15, #20

    15:43 31.01.2026

  • 12 Радостин и Евелин

    4 3 Отговор
    Чакаме дебата на титаните!

    15:43 31.01.2026

  • 13 Костя...

    8 3 Отговор
    Има огромна вероятност при по висока избирателна активност Радев да ви изкара от парламента

    15:44 31.01.2026

  • 14 Бойко Хардъзина

    8 4 Отговор
    Толкова години Костадин е патерица на Борисов и всеки месец си прибира тлъстата депутатска заплата и субсидия.

    15:44 31.01.2026

  • 15 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Всеки с проблемите си!

    15:44 31.01.2026

  • 16 И двамата

    6 3 Отговор
    не ставате!Левът ни замина заради вас!

    15:45 31.01.2026

  • 17 Баба Гуна сипва с черпака

    6 2 Отговор
    Беше ми много забавно колко тежко ще приеме Максудският интервюто на Румен Радев в Панорама. Рано сабахлем, явно не спал, на личната си страница започнал да плюе напоително Радев и да се хвали сам, че роднината, която го хвалеше, умря. Саморекламирането, което прави, може да докара всеки психиатър до депресия. 🤡
    Максудският явно паникьосано се опитва да минимализира щетите от информацията за новата му къща в Тюленово. Поредната. Разбира се, електоратът му от неуважени стари моми и изперкали чичаци, не вижда нищо лошо в това човек, работил САМО държавна работа, на държавна заплата, да придобива такива атрактивни имоти и то видно доста скъпи, несъответстващи на заплатата му.
    Максудският да вземе да обясни откъде са парите за къщетата, колко струва новият строеж, да обясни как спестява и КЪДЕ Е ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС и БЕЗОТЧЕТНИТЕ. Ей така, да разберем и да престанем да питаме.
    Максудският от години го играе патерица на ГЕРБ. Сега с орязването на секциите, обслужи и Пеевски.Какво да кажем за обществените поръчки в частните болници и прочие. Вреден, предателски, агресивен психопат.

    15:45 31.01.2026

  • 18 факт

    3 4 Отговор
    Започна се с очернянето на Радев. Така ще го сдъвчат до изборите, че и самият той няма да се познае. Най-накрая хората ще се разочароват и ще кажат, че пак няма за кого да се гласува, а в деня на изборите ще нарамят кошниците и ще тръгнат за гъби по хълмове и дерета. И ето ти старата песен на нов глас, а държавата си стои на дъното.

    15:46 31.01.2026

  • 19 Избиратели

    3 4 Отговор
    Искаме нов проект,без тези двамата!

    15:46 31.01.2026

  • 20 Балканец

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Още по-объркан ще останеш след дебата...

    15:46 31.01.2026

  • 21 Цомчо мекото

    3 4 Отговор
    Издънките на Копейкин напоследък са толкова много, че дори самоатентата не може да прилъже хората, разочаровани от него.
    Той атакува всеки, който би застрашил КИНТИТЕ, които получава за предателството към българите. Никога не е управлявал нещо, освен шепа музейни работници и то за четири години. Никога не е градил нещо. С нищо не е бил полезен на обществото. Поредният политически търтей, забогатяваш на наш гръб.
    Приключи, Максудски, приключи. Поне приеми агонията с достойнство, че ставаш жалък и смешен.

    15:47 31.01.2026

  • 22 Иван Грозни

    3 2 Отговор
    Коце, искам да ти напомня зя един хумористичен сериал"внимавай какво говориш".СТЪПВАШ ВЪРХУ ПАНИЦИ И МОЖЕ ДА СИ НАВЕХНЕШ КРАКАТА. И ти ли патриоте/бруте/.В тоя парламент или ще става ще става нещо или по-добре да го няма.Няма само да кандилката краката и да се джавкате и да си получавате не заслужените много пари.И твоите избиратели започнаха да те оценяват.както я караш ще отидеш до БСП-то.

    15:48 31.01.2026

  • 23 604

    1 2 Отговор
    отворена тема със снимка на К.К., заработвай бе тролД ко чакаш, пхахахахахахаххя лоша реклама няма, ще му изпишете веждите туй то

    15:49 31.01.2026

  • 24 Радев

    4 3 Отговор
    ще изпрати на дебата Бареков!

    15:49 31.01.2026

  • 25 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Шанс за Възраждане!

    15:49 31.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ротация

    2 0 Отговор
    За новите служебни кандидатки за премиерки е единствено възможното решение за служебен кабинет в момента.

    15:51 31.01.2026

  • 28 Ще гласувам

    0 5 Отговор
    за Гошо боеца,или бащата на Саяна!

    Коментиран от #33

    15:51 31.01.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    С ТОВА ИZKAZBAHE И КОМЕНТАР , МУРГАВЕЛКО МАСКУДСКИ СЕ ....................... ВИЖДА ЧЕ ТОЙ ВЕЧЕ ГУБИ ПОЧВА ПОД КРАКАТА СИ И ......................... ZAПОЧВА ДА ГУБИ ОРИЕМТАЦИЯ И СЕ ....................... ЧУДИ (ГОРКИЯ) КАКВА ПОСОКА ДА ПОЕМЕ ....................... ФАКТ !

    15:52 31.01.2026

  • 30 ФфФф

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    При недостатъчни гласове в парламента, как се очаква да спрат смяната на лева?

    Коментиран от #35, #44

    15:53 31.01.2026

  • 31 Близо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    до тъч линията...

    15:53 31.01.2026

  • 32 факт

    0 1 Отговор
    че сам си пишеш тука.....

    15:53 31.01.2026

  • 33 Оооо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ще гласувам":

    По добре гласувай за бай Тошо. Няма да сбъркаш.

    15:53 31.01.2026

  • 34 Край

    3 2 Отговор
    Радев няма никаква идея за нищо - кампанията му ще бъде "аз съм по добър, аз съм по морален, аз мога да правя коремното". Ако ви допада - гласувайте му, но не очаквайте много.

    Коментиран от #43

    15:54 31.01.2026

  • 35 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ФфФф":

    свалиха правителството!Защо не го направиха април?

    15:54 31.01.2026

  • 36 Констатация

    3 0 Отговор
    Другарю Костадинов, вярваме ти, следваме те, ако трябва ще те последваме скачайки от Аспаруховия мост, без въпроси, без съмнения...!!! Мотото на Другаря Костадинов: Болен, здрав носи" трябва да се изпише на входа на Народното събрание!!!

    15:55 31.01.2026

  • 37 Радев е прокси

    3 0 Отговор
    Ще излъже хората и ще се съюзи с международната престъпна олигархия. Със всяка дума която изрича все повече доказва реакционност и подкрепа на нацистки възгледи. Част е от нацистката милитаристичната върхушка и въобще не се заблуждаваите че някаква положителна промяна ще донесе ако има пълно мнозинство

    15:55 31.01.2026

  • 38 Даа...

    2 0 Отговор
    Я да видим каква кащурка си е спретнал Копейкин на морския бряг. Къщата в ляво се продава за 650 000 €

    Коментиран от #50

    15:56 31.01.2026

  • 39 Екстра я

    1 2 Отговор
    Радев е руски актив, никакъв евроатлантик не е. И Костадинов много добре го знае. Заедно правят театър за наивници...

    15:56 31.01.2026

  • 40 Радев се жертва

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "🎃✊🏻🐷":

    По начина по който се е жертвал Левски. Така погледнато той е апостол на свободата.
    Ако спечели печели цял народ но ако загуби губи само той защото напусна поста си в Президентството.

    Коментиран от #47

    15:57 31.01.2026

  • 41 Защо

    0 1 Отговор
    не се явят с обща листа?160 не им мърда!

    15:58 31.01.2026

  • 42 Ахьха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Време е":

    Ако е по модела на германската партия, по-добре не. Лесбийска лидерка, женена за индийка, не е алтернатива.

    15:58 31.01.2026

  • 43 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Край":

    Това е достатъчно! Макар и други да са такива.

    15:58 31.01.2026

  • 44 Ура,,Ура

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ФфФф":

    От три години говорят едно и също. Какви гласове искаш за партия със затихващи функции, гласуваща с тулупа редовно, когато му трябват гласове в НС. И това е защото тулупа им пази имунитетите. Който не ги е видял тия врътки си е за негова сметка.

    15:59 31.01.2026

  • 45 иван костов

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🎃✊🏻🐷":

    Тоя апостол, заедно с Два Пръста Чело, Гном и Тиквата ще ти донесат свободата да си смениш пола! За пореден път!😂😂😂😂

    15:59 31.01.2026

  • 46 Цвете

    2 1 Отговор
    Е, КАК НЕ СИ СПОМНЯШ? ЦАРЯ БЕШЕ САМ В " ПАНОРАМА " В ДАЛЕЧНИТЕ ГОДИНИ И ОБЕЩА 800 ДНИ. ДНИТЕ МИНАХА ,А ОБЕЩАНИЕТО И ДО ДНЕС НЕ СЕ СЛУЧИ. ЗАЛЕПЕТЕ СЕ ДО ЕКС ПРЕЗИДЕНТА И ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ,ДАЛИ НЯКОЙ ЩЕ " ГЛАСУВА " ЗА ВАС. ☹️🙄🤔

    15:59 31.01.2026

  • 47 Само дето

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Радев се жертва":

    не тръгва да прави комитети!Иначе хвърли,като Левски расото!

    15:59 31.01.2026

  • 48 Жалки продажни еничapи !

    0 0 Отговор
    На Костя му омесихме питата за помен , Амин !
    Мантрата , че " Там , където има и един българин България я има" умря с 200 , барабар с Възраждане.Костя истерясал от страх и в паника, че в чужбина масово ще се гласува за Радев , пожертва всички , за да си спаси егоцентричния rъZ и да удари едно рамо на Бойко и Пеевски .
    Такова лицемерие не сме виждали до сега , защото Петър Петров предния петък в Референдум обясняваше в захлас, че промени в 11:55 не се правят и обвиняваше ИТН и БСП в опорочаване на ИК и колаборации с Пеевски, а оняден той и Цвета Рангелова направиха същото по инструкция на Пеевски и с помощта на НН и Герб в комисия ( подсигуриха ви кворум) и всички видяха това.

    16:01 31.01.2026

  • 49 Фльора

    1 0 Отговор
    Хем гол като ОХЛЮВ, хем и с микроскоп търсих - ееее... НЕМА НИКОЙ

    16:01 31.01.2026

  • 50 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Даа...":

    в Максуда ли е?

    16:01 31.01.2026

  • 51 Ясен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "...":

    Ей центаджия, по - полека да не се окаже, че вие евролибералите ще ревете накрая !

    16:01 31.01.2026

