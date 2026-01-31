Десетки коли са наводнени заради авария в столичния квартал "Лагера"

Теч на питейна вода е наводнил десетки коли на живущи в столичния квартал "Лагера", информира БГНЕС.
Инцидентът е станал на ул. "Добротица Деспот" до бл. 39 в ж.к. "Лагера".
Очевидци разказват, че авария на водоснабдителното дружество е причина за наводнението. След подаден сигнал проблемът е установен и премахнат, но паркингът на блока се явява своеобразната най-ниска точка на квартала, затова отводняването вероятно ще отнеме дни.
Снимките са от фейсбук група на столичния квартал.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
18:00 31.01.2026
2 Де6или, повече от 80%
18:00 31.01.2026
3 Според бившият за радост министър
Коментиран от #4
18:04 31.01.2026
4 Забравих да спомена
До коментар #3 от "Според бившият за радост министър":и Пепе db разката дружина яхнала една дебела и дълга върлина. Да ви е честито
Коментиран от #6
18:06 31.01.2026
5 оня с питон.я
18:07 31.01.2026
6 оня с питон.я
До коментар #4 от "Забравих да спомена":В момента приоритет на Васко Украинеца е да пълни касичката на фашистите от ппдб преди изборите с парите от нашите данъци. Чистене и ремонти на кукуво лято.
18:09 31.01.2026
7 ХУАН ХААВЕЛАНЧ
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ЧЕСТИТА ЗИМНА ОЛИМПИАДА ЛАГЕРА
А МОЖЕ И ЛЯТНА....ЗАВИСИ ОТ ВЕИКА
18:13 31.01.2026
8 Смърфиета
18:13 31.01.2026
9 Ха ха ха
18:19 31.01.2026
10 Ъъъъ
18:19 31.01.2026
11 CДC - Чyмaтa e жива
18:51 31.01.2026
12 Опааа
18:54 31.01.2026