Десетки коли са наводнени заради авария в столичния квартал "Лагера"
  Тема: Войната на пътя

Десетки коли са наводнени заради авария в столичния квартал "Лагера"

31 Януари, 2026 17:56 1 015 12

паркингът на блока се явява своеобразната най-ниска точка на квартала

Десетки коли са наводнени заради авария в столичния квартал "Лагера" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Теч на питейна вода е наводнил десетки коли на живущи в столичния квартал "Лагера", информира БГНЕС.

Инцидентът е станал на ул. "Добротица Деспот" до бл. 39 в ж.к. "Лагера".

Очевидци разказват, че авария на водоснабдителното дружество е причина за наводнението. След подаден сигнал проблемът е установен и премахнат, но паркингът на блока се явява своеобразната най-ниска точка на квартала, затова отводняването вероятно ще отнеме дни.

Снимките са от фейсбук група на столичния квартал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Утре като замръзне ще си имат безплатна ледена пързалка.

    Коментиран от #7

    18:00 31.01.2026

  • 2 Де6или, повече от 80%

    10 0 Отговор
    Няма по-пр0ст народ от българите

    18:00 31.01.2026

  • 3 Според бившият за радост министър

    7 1 Отговор
    Тагарев този прецедент няма никакво геостратегическо значение защото за него е важно Как да изпратим всичките възможни средства и пенсии на българските граждани за Украйна и в момента той така се изоква по първа Българска национална телевизия а стадото тук....... Какво го интересува стадото и българските пенсионери и тези които получават минимална заплата. Гледам го и направо се кефя че такива розови сороси се появяват за да ни накарат да разберем къде ни набутаха ГЕРБ и едно прасе. Жална ви майка стадо

    Коментиран от #4

    18:04 31.01.2026

  • 4 Забравих да спомена

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Според бившият за радост министър":

    и Пепе db разката дружина яхнала една дебела и дълга върлина. Да ви е честито

    Коментиран от #6

    18:06 31.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    0 5 Отговор
    Нормално. Последно ремонт са правили дедовците на управляващите комунета като Бойко и кмета украинеца Васко.

    18:07 31.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Забравих да спомена":

    В момента приоритет на Васко Украинеца е да пълни касичката на фашистите от ппдб преди изборите с парите от нашите данъци. Чистене и ремонти на кукуво лято.

    18:09 31.01.2026

  • 7 ХУАН ХААВЕЛАНЧ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ЧЕСТИТА ЗИМНА ОЛИМПИАДА ЛАГЕРА
    А МОЖЕ И ЛЯТНА....ЗАВИСИ ОТ ВЕИКА

    18:13 31.01.2026

  • 8 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Там всяка зима става една и съща авария. Снадките не издържат налягането, защото е най-ниската точка в квартала. Освен това избива сапунена вода, която се стича в тази точка от кв. "Факултето".

    18:13 31.01.2026

  • 9 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Тодор Живков е виновен, че не ви сложи титаниеви тръби

    18:19 31.01.2026

  • 10 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    Къде да наводнените автомобили?🤥

    18:19 31.01.2026

  • 11 CДC - Чyмaтa e жива

    0 0 Отговор
    Излезте и е къпете в образувалото се езеро, защото този теч ще да е за сметка на живущите в квартала. Бас държа, че ще намерят начин да го разпределят на абонатите.

    18:51 31.01.2026

  • 12 Опааа

    1 0 Отговор
    Мароооо! Защо лъжеш? НЯМА наводнени автомобили! Не виждаш ли снимката??? И освен това,къде са другите снимки??? Пишеш снимкИ! Мисиркооооо! Не драматизирай излишно само за да се правиш на интересна!

    18:54 31.01.2026

