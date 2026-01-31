Десетки коли са наводнени заради авария в столичния квартал "Лагера"

Теч на питейна вода е наводнил десетки коли на живущи в столичния квартал "Лагера", информира БГНЕС.

Инцидентът е станал на ул. "Добротица Деспот" до бл. 39 в ж.к. "Лагера".

Очевидци разказват, че авария на водоснабдителното дружество е причина за наводнението. След подаден сигнал проблемът е установен и премахнат, но паркингът на блока се явява своеобразната най-ниска точка на квартала, затова отводняването вероятно ще отнеме дни.

Снимките са от фейсбук група на столичния квартал.