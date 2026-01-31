Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иван Шишков: Румен Радев е безкрайно отговорен, на негово разположение съм

31 Януари, 2026 19:19, обновена 31 Януари, 2026 18:21 611 21

  • иван шишков-
  • румен радев-
  • политика

Той излезе от Президентството, защото вече нямаше накъде, заяви бившият регионален министър

Иван Шишков: Румен Радев е безкрайно отговорен, на негово разположение съм - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румен Радев е безкрайно отговорен, той излезе от Президентството, защото вече нямаше накъде. Никой не предостави алтернатива. Аз съм на негово разположение и съм готов да му помогна с каквото мога. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Според него работата с Румен Радев е разкрила няколко негови качества. Сред тях са способност за разчитане, анализ и разрешаване на проблеми. "Пример беше въвеждането в експлоатация на интерконектора, иначе оставахме без газ. Аз бях впечатлен как той се справи с това, а зад нас стояха само два месеца работа. Впечатлен съм от силната организация, която президентът създаде и това да се довериш на тези, които си назначил в критичен момент - за държавата и за него. Радев следеше процеса, но не притискаше никого - не създаваше напрежение", спомена той.

По негови думи задкулисието е било осветено по време на служебните кабинети, в които е участвал. "Те пречеха на икономическото развитие на България. През цялото време осветявахме сенките и разбрахме какво не е направено и трябва да се направи. "Боташ" и интерконекторът имат нещо общо - за да сме независими от руския газ, трябваше да осигурим коридорите от юг. Когато се променят коридорите, се променя и инфраструктурата. След като осветихме сенките обаче, някой отново загаси лампата - кабинетите в следващите 2 години. Съдебната система ще каже кои са част от задкулисието. Осветявахме проблем, не личности. Назначават се министри, които не разбират от конкретната материя и се крият зад това, че са политици. Първо обаче трябва да са експерти", коментира Шишков.

Той призова за тотална държавна реформа и уточни, че всеки, който е иска промяна в държавата, е добре дошъл за разговори с досегашния президент. "От ПП загасиха прожекторите, когато трябваше да направят промяна и да осветят проблемите. Въпросът е кой как иска да се промени тази България", смята Шишков. Той отрече с него да са водени разговори за служебен министър и отсече, че няма да каже "да" на никой от съгласилите се да бъдат премиер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последният Софиянец

    2 7 Отговор
    И аз съм на разположение. Имам лична покана за заместник пиАр.

    Коментиран от #10

    18:24 31.01.2026

  • 2 цццц

    4 12 Отговор
    Алтернатива има и тя е Възраждане , айде не на нас тия нямало алтернатива

    18:24 31.01.2026

  • 3 бха ха

    8 4 Отговор
    Срещу 30 хиляди Евро на месец, ще говоря само хубави неща за него. Без ДДС разбира се.

    18:24 31.01.2026

  • 4 Последният Софиянец

    3 6 Отговор
    След размисъл приех поканата да заема длъжността зам.шеф на пиАр отдела на Румен Радев. Ще ловят купения вот за ГЕРБ ,ДПС и Възраждане.

    Коментиран от #11, #19

    18:25 31.01.2026

  • 5 хехе

    9 5 Отговор
    нека плюенето по Радев започне сега.

    18:25 31.01.2026

  • 6 обективен

    11 3 Отговор
    И тозиска да се нарежда на софрата , но знем колко пари струваш!

    18:26 31.01.2026

  • 7 театър сълза и смях

    6 3 Отговор
    Новия Месия

    18:26 31.01.2026

  • 8 Може, може

    6 2 Отговор
    Радев да е безкрайно отговорен, но ние пък искаме като Путин няколко часа на въпроси да отговаря щом претенции има че промяна кардинална ще има .... Че тъй да поразберем за какво точно иде реч ....безкрайно отговорно отговори честни да даде и обществен договор да разпише че дори едно обещание да не спази оставка веднага ще входира

    18:27 31.01.2026

  • 9 Абе тоя шушляк

    10 2 Отговор
    не се ли самопредлага през ден?

    18:28 31.01.2026

  • 10 Първия Перничанин

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Кой ти е шефа на по-ар отдела, Бареката ли?

    18:29 31.01.2026

  • 11 Театър сълза и смях

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последният Софиянец":

    Солташаак на Барека ли ще бъдеш , да му носиш кафе ?

    18:30 31.01.2026

  • 12 Кой какво

    5 0 Отговор
    Сбирщина от неможачи

    18:30 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    4 9 Отговор
    Румен Радев е на светлинни години по- високо от Борисов и Пеевски . Времето им на завладяната корумпирана България чрез рекети, полицейщина, мафия, олигарси, завладени институции свърши и те ще го разберат по трудния начин.

    18:31 31.01.2026

  • 15 МДАМ

    6 0 Отговор
    Лакеи да търсиш сега.

    18:33 31.01.2026

  • 16 Дориана

    3 4 Отговор
    Политическата ситуация в България е толкова катастрофална, че населението, което някога беше третирано като заспало стадо вече се събуди и каза НЕ на своите Диктатори Борисов и Пеевски , които години консумираха властта върху гърба на народа докато създаваха мрежа от корупция , мафия , олигарси и пълзяща диктатура. Техните патерици ИТН и БСП ОЛ първи ще изгорят. Излизат от Парламента. България няма полза от такива депутати като тях.

    18:35 31.01.2026

  • 17 смх

    6 2 Отговор
    kъш бе, охранен гълъб такъв!
    Умирисахте страната.

    18:36 31.01.2026

  • 18 Питане

    1 0 Отговор
    Като си на "негово розположение", значи си минал през банята ???
    Вие комунистите всичките си смъкнахте патурите, пък дали ще ви....

    18:45 31.01.2026

  • 19 ГЕНЧО ГУНЧЕВ...СОКОЛОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последният Софиянец":

    АМИ НАЛ ТЕ ВИДЯХМЕ
    С МУСТАКИТЕ И ШУШЛЯКА
    ЗАД ГЪРБА НА ЧИЧО МИТКО
    КОГАТО ДАВАШЕ ИЗЯВЛЕНИЕ СЛЕД КОНСТИТУЦИЯТА С ПРЕЗИДЕНТШАТА😀

    18:48 31.01.2026

  • 20 Ъхъ!!!

    1 1 Отговор
    Ха-ха-ха-ха!!! Радев събира башибозук от големи майтапчии и шишковци!

    18:51 31.01.2026

  • 21 Даниел Немитов

    0 1 Отговор
    На тоя даже и снимката му говори за отговорност и почтеност!

    18:52 31.01.2026

