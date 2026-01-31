Иван Шишков: Румен Радев е безкрайно отговорен, на негово разположение съм

Румен Радев е безкрайно отговорен, той излезе от Президентството, защото вече нямаше накъде. Никой не предостави алтернатива. Аз съм на негово разположение и съм готов да му помогна с каквото мога. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Според него работата с Румен Радев е разкрила няколко негови качества. Сред тях са способност за разчитане, анализ и разрешаване на проблеми. "Пример беше въвеждането в експлоатация на интерконектора, иначе оставахме без газ. Аз бях впечатлен как той се справи с това, а зад нас стояха само два месеца работа. Впечатлен съм от силната организация, която президентът създаде и това да се довериш на тези, които си назначил в критичен момент - за държавата и за него. Радев следеше процеса, но не притискаше никого - не създаваше напрежение", спомена той.

По негови думи задкулисието е било осветено по време на служебните кабинети, в които е участвал. "Те пречеха на икономическото развитие на България. През цялото време осветявахме сенките и разбрахме какво не е направено и трябва да се направи. "Боташ" и интерконекторът имат нещо общо - за да сме независими от руския газ, трябваше да осигурим коридорите от юг. Когато се променят коридорите, се променя и инфраструктурата. След като осветихме сенките обаче, някой отново загаси лампата - кабинетите в следващите 2 години. Съдебната система ще каже кои са част от задкулисието. Осветявахме проблем, не личности. Назначават се министри, които не разбират от конкретната материя и се крият зад това, че са политици. Първо обаче трябва да са експерти", коментира Шишков.

Той призова за тотална държавна реформа и уточни, че всеки, който е иска промяна в държавата, е добре дошъл за разговори с досегашния президент. "От ПП загасиха прожекторите, когато трябваше да направят промяна и да осветят проблемите. Въпросът е кой как иска да се промени тази България", смята Шишков. Той отрече с него да са водени разговори за служебен министър и отсече, че няма да каже "да" на никой от съгласилите се да бъдат премиер.