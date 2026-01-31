Новини
България »
Божанов: Миналото ни прави скептични към позициите и действията на Радев

31 Януари, 2026 19:53, обновена 31 Януари, 2026 18:56 384 20

  • божидар божанов-
  • румен радев-
  • пп-дб

Твърде рано е да се говори за сътрудничество с него, смята съпредседателят на „Да, България”

Божанов: Миналото ни прави скептични към позициите и действията на Радев - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изразяваме скептицизъм относно позициите и действията на Радев на база на миналото. Не знаем с какви хора ще се обгради. Твърде рано е да се говори за сътрудничество с него. В предизборната кампания ще припомним къде стоим ние, няма да чертаем разделителни линии. България няма да бъде в периферията на Европа, ние го гарантираме.

Това заяви съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов”.

„Всички, съгласили се да бъдат служебен премиер, без Андрей Гюров, са видимо свързани с желанията на Пеевски. Когато той управляваше служебните кабинети, изборите бяха опорочени. Разумно е сега правителството да не бъде на Пеевски, но решението е на Илияна Йотова”, посочи още той.

Според него преговорите за предстоящите листи на коалицията ПП-ДБ не са започнали, но целта е да са съставени от личности, които да предизвикват подкрепа, и да няма „наши и ваши”.

„Не чух ясни позиции от Румен Радев, повечето му отговори целяха да се харесат на максимален брой хора, без всъщност да казват нещо конкретно. Той говори за неравенство и за бедните, после зави по икономически теми, започна да говори дясно, явно ще борави по целия политически спектър. Естествено, че олигархията и корупцията трябва да се борят, но въпросът е в конкретиката. Румен Радев първо трябва да разположи ясно партията си, ние сме предсказуеми. Единият от нашите приоритети е върховенството на закона, демонтиране на модела на завладяната държава, друг е силна България в силна Европа, което значи консолидирани действия на ЕС срещу множеството международни заплахи”, подчерта депутатът от ПП-ДБ.

По думите му нов състав на ВСС категорично трябва да бъде избран. „Много важно е да променим правилата за избор. Трябва да няма квота на Пеевски. Основната дефанзивна тактика на конгломерата „ДПС - Ново начало” - ГЕРБ е да имат 80 депутати, за да блокират избор на ВСС”, смята Божанов.

Според него Русия е превзела Крим незаконно и подлежи на санкции - а тази позиция е „червена” линия за ПП-ДБ.

Относно подписването на споразумението за учредяването на Съвета за мир от страна на премиера в оставка, Божанов посочи, че това е скандал и маргинализация на България в ЕС. „ГЕРБ загуби европейския си облик с действията си против основни европейски ценности и разбирания”, заключи той.


България
    3 4 Отговор
    Миналото на Радев е като вашето, но се съмнявам, че бъдещето ще е различно!

    18:58 31.01.2026

  • 2 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Божанков,научи ли малкият си пацан как се държи и стреля с пистолет ?

    18:59 31.01.2026

  • 3 гост

    5 1 Отговор
    Шушу-мушу с флашките, кой каквото взел - взел и после...............хайде по островите!

    18:59 31.01.2026

  • 4 Удри с лопатата

    9 1 Отговор
    Само ютията ми не се е изказала за Радев. Какви ли не образи се появиха

    19:00 31.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    У този се изплю върху Боташа. Скоро това ще стане масов спорт. Нещо като тичане за здраве.

    Коментиран от #20

    19:00 31.01.2026

  • 6 Румен

    5 1 Отговор
    Е обещал на народа да направи Народен съд 2 ,иначе казано ,да набута всички крадци 2 метра под морското равнище .

    19:01 31.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    3 2 Отговор
    Аз, семейството ми и приятели, които са крайно разочаровани от тоя, дето седеше в скутовете Им ще гласуваме за Радев.

    19:01 31.01.2026

  • 8 Миналото ви

    2 0 Отговор
    Е още по скептично по отношение че можете нещо.

    19:01 31.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Вашето минало в позорно и гнусно, ама карай! Все ще се намери някой амбреаж да гласува за вас!

    19:03 31.01.2026

  • 10 ----//-----

    5 0 Отговор
    Свиквайте, Радев е бъдещият ви лидер!

    19:03 31.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    ППДБ и този като събирателен орган са просто секта, която се храни от НПО. За тях чий е Крим е много по-важен въпрос от това Чия е България. От страх от Путин тоя и приятелите му са готови отново да скоччат в скута му на топло.

    19:04 31.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:05 31.01.2026

  • 16 Тия подмолните евроджендита

    0 0 Отговор
    си ги влече само сглобка с ГЕРБ и ДПС/НН

    19:06 31.01.2026

  • 17 Масови протести срещу

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:06 31.01.2026

  • 18 Кой го интетесува

    1 0 Отговор
    съпредседателят на смехотворната партийка „Да, България” кво мисли? И като е скептичен някой нещо да му е предлагал ?

    19:06 31.01.2026

  • 19 Благодарим на доброто камионче

    2 0 Отговор
    Как хубаво постави на място някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:07 31.01.2026

  • 20 Дочоолъ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Данко, Данко... сер.сем си беше, сер.сем си остана!

    19:07 31.01.2026

