Румен Христов: Бившият президент не е заплаха за първото място на ГЕРБ-СДС

31 Януари, 2026 20:06, обновена 31 Януари, 2026 19:09 1 002 67

  • румен христов-
  • герб-сдс-
  • румен радев-
  • политика

Категорично работим за първото място, заяви лидерът на СДС

Румен Христов: Бившият президент не е заплаха за първото място на ГЕРБ-СДС - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

ГЕРБ-СДС работи целенасочено за първото място на предстоящите парламентарни избори, а президентът Румен Радев не се очертава като реална заплаха за тази цел. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, част от коалицията с ГЕРБ в студиото на "Говори сега".

"Категорично работим за първото място. Постигали сме го многократно, мобилизирани сме и сме устремени към него", каза Румен Христов.

Според него заявките за самостоятелно мнозинство от 121 депутати, отправяни от различни политически формации, включително от средите около Румен Радев, са били нереалистични:

"Очевидно е, че идеята за самостоятелно мнозинство беше преоценена и няма как да се случи – нито при едните, нито при другите."

Той коментира и интервюто с Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ:

"Моето впечатление е за уклончиви отговори, липса на отговори и непълни отговори."

По думите на Христов, дясната политика трябва да бъде насочена към икономически растеж, а не към преразпределение без реално увеличение на богатството:

"Социалните държави са богатите държави. Можеш да разпределяш само когато имаш какво да разпределяш."

Като ключова цел той посочи удвояването на Брутния вътрешен продукт в рамките на един управленски мандат:

"Говоря от името на СДС – удвояване на БВП за четири години не е лесно, но е изпълнимо."

Относно възможно сътрудничество с партия, свързана с Румен Радев, и с ПП-ДБ, Христов заяви, че ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности:

"Винаги сме се отзовавали за подкрепа на реформи, които подобряват съдебната система, стига да не са ексцентрични."

Относно участието на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Христов заяви:

"Решението не е в ущърб на България, но беше взето прибързано и от днес за утре."

По темата за ограничаването на секциите в чужбина той защити решението с аргумента, че броят им не влияе съществено върху изборния резултат:

"Гласовете от чужбина формират обикновено до 3-4 депутати и не променят мнозинството в парламента."

Румен Христов подчерта, че коалицията ГЕРБ-СДС остава фокусирана върху стабилност, икономически растеж и ясна евроатлантическа ориентация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И то да каже

    51 1 Отговор
    Това СДС в названието е като надпис "Адидас" върху гумени цървули, но пък дава тежест на лицето да се изявява по медиите инак и в кварталната кръчма щяха да увеличат телевизора, когато зяпне.

    Коментиран от #37

    19:11 31.01.2026

  • 3 Мокой

    58 2 Отговор
    Крайно безличен човечец!

    19:11 31.01.2026

  • 4 Удри с лопатата

    48 1 Отговор
    През 5 минути, интервюта на знайни и незнайни воини за Радев...а спрете се бе, е га ти загубения сайт.

    19:12 31.01.2026

  • 5 Айде кърлежът

    41 1 Отговор
    Впил се в гърба на боко пак надава вой да заработи нова порция кръвчица от тялото носител .Абееееееее гмеж мръсна всички сте отекли в канала , където ви е мястото!!!!

    19:13 31.01.2026

  • 6 Тоя па

    44 1 Отговор
    Още си вярва

    19:13 31.01.2026

  • 7 Кабамилионерчев

    32 4 Отговор
    Колкото да се напъва Румбата,С.Д.С -марката я продадох на ГЕПИ,и не може да има мили..они,колкото ме...н,ха.ха.ха.Румба,назад си с материала.

    19:13 31.01.2026

  • 8 Много избори минаха

    2 24 Отговор
    За 36 ГД видяхме много МЕСИИИ ....НЕ ГЛАСУВАМ ЗА НИКОЙ..

    19:15 31.01.2026

  • 9 Не се плаши

    32 0 Отговор
    ...Румбааа...
    Адаша ти не е умрял за твоите един файтон хора...
    И без тях ще мине...
    Дръж се здраво за капрата и гледай ТИ да не изпаднеш...

    19:16 31.01.2026

  • 10 Добре бре Руменчо Христов

    38 0 Отговор
    А ти даваш ли си сметка че лично за теб и 20 души няма да гласуват. А пробвай се мажоритарно пуяк

    19:17 31.01.2026

  • 11 Гръм

    34 1 Отговор
    Гади ви се от това че Радев не разкрива ходовете си и ви изчезна от радара, сега ще е много по трудно да му осигурите проблеми по пътят към целите които има нужда Българя!

    19:17 31.01.2026

  • 12 гошо

    30 1 Отговор
    На Психично болен човек не хубаво да се дава трибуна.

    19:17 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    28 3 Отговор
    Румен Христов превърнал се като придатък на Борисов, та този нищо не правещ депутат тръгнал в ефир да говори глупости,на които и сам не си вярва. Народа вече не е стадо и ще измете всички проводници на корупцията и мафията в България. За това, ли защото не са изпаднали в паника и ужас , че губят властта, търсят неистово начини как да откраднат и фалшифицират изборите. Включиха всички свои патерици в борбата срещу олицетворението на свободата и надеждата в лицето на Румен Радев . Борбата между тъмните сили и свободната демокрация ще приключи с победа на доброто над злото.

    19:20 31.01.2026

  • 15 Жорж от Владая

    16 2 Отговор
    Уплашиха се Бероне, уплашиха се!
    Този е лидер на партия,с членове,за един Икарус

    19:20 31.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе хммм... Руменчо

    17 1 Отговор
    Аз не знам дали дясната политика трябва да бъде насочена към икономически растеж, ама знам че тая вашета дясна политика доведе до олигархия и огромно социално икономическо неравенство. И си спомням впрочем за един списък на офшорните дружества, станал известен като “Офшорлиикс”. И тогава имена на български граждани не бяха разкрити. Кларк Гаскойн от Международната организация Global Financial Integrity обаче заяви, че България е изгубила в нелегални трансфери на пари за последните години около 16 милиарда долара.....

    19:21 31.01.2026

  • 18 Кабамилионерчев

    13 1 Отговор
    Колкото да се напъва Румбата,С.Д.С -марката я продадох на ГЕПИ,и не може да има мили..они,колкото ме...н,ха.ха.ха.Румба,назад си с материала.

    19:22 31.01.2026

  • 19 Първенци

    16 2 Отговор
    на последно място .

    19:22 31.01.2026

  • 20 ганев

    11 2 Отговор
    А ДАНО...ДО ИЗБОРИТЕ...ГО ИЗПРАТИМ ПОДОБАВАЩО...С ЧЕРЕН МЕРЦЕДЕС КОМБИ

    19:22 31.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 0 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН ЗА ЛИДЕРИТЕ НА ГЕРБ
    ДА НЕ ВЛЯЗАТ В ЗАТВОРА Е ДА ИМИГРИРАТ В АБУ ДАБИ , АРЖЕНТИНА , МАЛДИВИТЕ :))
    .......
    ДАЖЕ ГЛАВЧЕВ ИМА ФИРМА С ПАШАТА ОТ СИК И ФАНДЪКОВА
    ИМ ДАВАЛА ПАРЦЕЛИ В МАЛИНОВА ДОЛИНА :)

    19:23 31.01.2026

  • 23 Ама да беееее...

    20 0 Отговор
    И сега като се изплющи и Александър Йорданов йо-йо и направо ще отхвърчите до обратната страна на луната

    19:24 31.01.2026

  • 24 Честни избори

    11 1 Отговор
    Предплатили са си първото място, като Луноходец в А група. Никой не може да ги мръдне.

    19:24 31.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    НЯМА ГЕРБ И СДС - ВСИЧКО Е ОПГ СИК :)
    .......
    ЗЛАТКО БАРЕТАТА ОРТАК С БАЩАТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
    ОТ ГЕРБ В 8 ИГРАЛНИ ЗАЛИ - ПЕРАЛНИ МАШИНИ :)

    19:26 31.01.2026

  • 27 Николаос 66

    9 0 Отговор
    Ти трябва да се смириш защото СДС го няма а стана патерица на Бойко и изгоря като всички останали

    19:27 31.01.2026

  • 28 Абе хммм... Руменчо

    8 0 Отговор
    Аз да питам обаче сега след атлантическите ви дивотии Лукойл колко данъци ще плати? ......През 2022 година руската компания "Лукойл" е платила данъци в България в размер на 685 млн. лева, от които 90 млн. лева корпоративен данък, а останалото - временна солидарна вноска, тоест т.нар. данък върху свръхпечалбата, въведен с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и отнасящ се за компаниите, работещи с изкопаеми горива. Към края на октомври 2023 година компанията е внесла и 647 млн. лева, от които 153 млн. лева са авансово платен данък върху печалбата..... Заради вашите олигофрении бюджета загуби ли поне 2 милиарда лева? А?

    19:27 31.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Радев не иска да е на първо място

    1 18 Отговор
    Грешника Радев иска да има имунитет, че прокуратурата го чака на вратата.

    Коментиран от #63

    19:27 31.01.2026

  • 31 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Да се обзаложим с нотариална заверка?

    19:27 31.01.2026

  • 32 Никой

    10 1 Отговор
    Народът не ви иска - скрийте се.

    19:31 31.01.2026

  • 33 Гост

    13 1 Отговор
    "Лидерът" на СДС Румен Христов носи чантата на Боко, прави каквото му нареди Тиквата безпрекословно, СДС умря още когато чистокръвният м...л Иван Костов раздаде държавата на мафията, няма СДС, няма демокрация, няма правова държава, има само подобни изцепки...!

    19:35 31.01.2026

  • 34 Писна ми, братче

    12 0 Отговор
    И сто пъти да го повторят това, пак няма да стане истина! Ритнахте си политическата книжка, ГЕРБ

    19:35 31.01.2026

  • 35 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Съвсем скоро Бойко Борисов ще трябва да изхвърли от раницата на гърба си този СДСраст донесъл само негативи на тикви главите от ГЕРБ

    Коментиран от #42, #44

    19:39 31.01.2026

  • 36 Смърфиета

    9 0 Отговор
    Какъв е този сплескан списък със задраскани, изпразднени членове на една одиозна абревиатура?

    19:40 31.01.2026

  • 37 Помнеща

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "И то да каже":

    Не обиждай гумените цървули, те вършат страхотна рзбота и без Адидас , а тия помияри т.н СДС бяха и са лъжци и бок…и, особено пък като се лепнаха за гербсджийската гняз , ….гадно ми е като се сетя, с не ща да ги виждам и чувам!!!!!

    19:40 31.01.2026

  • 38 КОЛКО ОСТАНАХА

    9 0 Отговор
    Членовете на СДС-то?

    Коментиран от #41, #50

    19:41 31.01.2026

  • 39 Моряка

    4 0 Отговор
    Сега остава да се изявят и вечните боклуци.Единият,виден от всякъде като балон и другият,с документчетата.

    19:43 31.01.2026

  • 40 Въобще не е заплаха

    8 1 Отговор
    Затова напълнихте потурите!

    19:43 31.01.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "КОЛКО ОСТАНАХА":

    Един файтон хора.

    Коментиран от #46, #47

    19:44 31.01.2026

  • 42 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Списъкът е много лек. Една тетрадка, като тия дето ги дават по телевизора, от циг. махали. Да не си мислиш, колега, където му е бил предаден какъвто и да било списък от предшествениците му, да припомня, търговци на кафе и каратисти, фаворити на "хубавото Наде"? Или Желю и наследника му да са му предали списък с членуващи?

    19:44 31.01.2026

  • 43 Отвратен

    8 2 Отговор
    Герб гепи борисофффф са история вече !!!! РУМЕН РАДЕВ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА , СИЛНО СЕ НАДЯВАМ НА КОАЛИЦИЯ С ВЕЛИЧИЕ НА ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ , МНОГО ЗЕМЕН ЧОВЕК , КОЙТО МИЛЕЕ ЗА БЪЛГАРИЯ !!! СЪД, ПРИСЪДИ И ЗАТВОР СЛЕДВА ЗА ВСИЧКИ , КОИТО ОГРАБИХА ДЪРЖАВА И НАРОД !!!

    19:47 31.01.2026

  • 44 И двамата

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Са бок луци!

    19:47 31.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Един списък николапетковисти, повечето притежатели на смъртен акт, и един с чфути, получен от вдовицата на Илко Ешкенази, за да може Надежда (Михайлова) Неински да отиде постланник в Ист Анкара.

    19:52 31.01.2026

  • 48 Гост

    5 0 Отговор
    Тоя старец или е изкуфял вече, от много "тежък" живот, или знае нещо, което и ние знаем по време на избори от страна на грабитоносителя герп

    Коментиран от #53

    19:54 31.01.2026

  • 49 Нямате право!

    4 1 Отговор
    Нямате право да триете истината! Лъжа ли е, че персоната на снимката, викат му Румен Христовия, години наред беше слуга на агент Сава, а сега обслужва много стриктно "Феномена" на агент Сава - туловището Пеевски? Лъжа ли е ,че на едни президентски избори персоната на снимката "спечели" печалните 2% и оттам тръгна сривът на СДС? Лъжа ли е, че славното някога СДС в момента е счупена патерица на ГЕРБерастката шайка на мутрата от СИК - Банкя?! Лъжа ли е всичко това?!

    Коментиран от #54

    19:55 31.01.2026

  • 50 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "КОЛКО ОСТАНАХА":

    Николапетковистите повечето си пият ракията с Никола Петков, а чфутите са в магарещкия рай.
    Предполагам, че не са ги зачеркнали в двете тетрадки. Едно, от уважение, друго, защото нямат точни данни и трето, защото не им отърва.

    19:56 31.01.2026

  • 51 до 48 - и

    2 0 Отговор
    Не, брато! Не е изкуфял! Просто е много хитър и много коварен! Ами, то да служиш на агент Сава почти 30 години какво друго можеш да "научиш" от него?! Все пак, агент Сава е най-успешният проект на КГБ и ДС, нали?

    Коментиран от #57

    19:57 31.01.2026

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    КАКВО Е ТОВА СДС...
    БАНДА ПРЕСТЪПНИЦИ,КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА ИЗЛЕЖАВАТ ПРИСЪДИ, НАЧЕЛО С ОСНОВАТЕЛА СИ,
    КРАДЛИВИЯ ЦИГАНИН ИВАН КОСТОВ.

    Коментиран от #56

    19:58 31.01.2026

  • 53 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Не. Просто е мега нагъл, и освен това получава петцифрено число в лева. Бас ловя, че когато си е погледнал фиша от Човешки ресурси на Парламента миналия месец, с трепет е взел калкулатора и е започнал да пресмята дали е стигнал Волгата.

    20:01 31.01.2026

  • 54 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Нямате право!":

    И много неподозирани неща, които не знаеш за себе си, може да се окаже, че не са лъжа.

    20:02 31.01.2026

  • 55 БеГемот

    4 0 Отговор
    Казионното СДС ....страх го тресе .... хахаха....

    20:04 31.01.2026

  • 56 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Костов е еврейн, при това разцепи престъпната пасмина на две.

    Коментиран от #60

    20:05 31.01.2026

  • 57 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "до 48 - и":

    Някога е бил много хитър и коварен, а сега е много хитър, коварен и изкуфял. Три в едно. Като цигарите три в едно.

    20:06 31.01.2026

  • 58 ФЕЙК

    2 1 Отговор
    Партията на Румбата е политически БИНОМ /двучлен/, той и долния!

    20:12 31.01.2026

  • 59 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Ходи се прегледай амешник!Страх тресе кочината на ГЕРБ!Вие сте История!

    20:15 31.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Последни Софинец

    2 0 Отговор
    Костов е ЦиGA нин!

    20:16 31.01.2026

  • 62 ама че сигурен тоя

    1 0 Отговор
    ох как ще се изненадате само …! вие си мислите че уредените ви гласове както до сега ще ви правят първи но уви този път ще гласуват много повече хора и вашите фалшиви гласове ще потънат !!!

    20:22 31.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СДС

    1 0 Отговор
    0,01 % 🤣 Тоя селтак се борил за първото място!?!???

    20:35 31.01.2026

  • 65 Тъпчото

    1 0 Отговор
    не разбра ли, че първото място има значение ако мотат да управляват без да се търкалят в нечии крака и да просят сглобки

    20:35 31.01.2026

  • 66 1111

    0 0 Отговор
    Първо място през крив макарон ще видите.Ще иьметем тази крадлива пасмина ГЕРБ.

    20:36 31.01.2026

  • 67 Румен Христов има основание

    0 0 Отговор
    Румен Христов има основание да мисли така. Вчера беше моментът Радев ясно да се заяви като лидер с име, програма и екип. А той се зае да се оправдава с олигархията. Сега поне знаем кой ще е виновен за провала му. Съжалявам тези хорица, които ще се подлъжат по соц. феодалната му харизма.

    20:36 31.01.2026

