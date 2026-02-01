Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Почитат жертвите на комунизма със заупокойна молитва в столичната катедрала „Света Неделя"

Почитат жертвите на комунизма със заупокойна молитва в столичната катедрала „Света Неделя"

1 Февруари, 2026 07:22

Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан

Почитат жертвите на комунизма със заупокойна молитва в столичната катедрала „Света Неделя" - 1
Снимка: Уикипедия
БТА БТА

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес, 1 февруари, от 10:30 часа в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, съобщиха от Българската православна църква (БПЦ).

Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Датата 1 февруари е свързана със събития, случили се през 1945 г., когато са изпълнени смъртните присъди на бившите регенти, дворцови съветници, министри и народни представители от 25-ото Народно събрание. Датата 1 февруари се чества за първи път през 2011 г., когато е утвърдена с решение на Министерския съвет като официален Ден за признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЪЛГАРИЯ

    9 20 Отговор
    ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Е ЖЕРТВА НА КОМУНИЗМА И МОСКОВСКАТА АГРЕСИЯ

    Коментиран от #5, #27

    06:28 01.02.2026

  • 2 Дрън дрън

    10 5 Отговор
    В бг никога не е имало комунизъм.
    Това е бандитизъм

    Коментиран от #6

    06:31 01.02.2026

  • 3 таквизи ми работи

    11 2 Отговор
    жертвите на социализма ......КОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛО. КОМУНИЗМЪТ Е ВИСШ,ОБЩЕСТВЕН СТРОЙ.

    Коментиран от #29

    06:32 01.02.2026

  • 4 няма черно и бяло

    12 5 Отговор
    Няма да се оправим докато почитащите не почнат да почитат и жертвите на "демократичната" царска власт, която само леко е суспендирала конституцията и парламента и лекичко, заради атентата в църквата, е убила без много-много съд сума ти хора само за това, че са дръзвали да я критикуват публично, и още незнайно колко е пратила в лагери.

    Коментиран от #7

    06:33 01.02.2026

  • 5 грешиш

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "БЪЛГАРИЯ":

    Пилешкия ти мозък е жертва, ама не на комунизма и руснаците, а на природата. Толкова ти е дала.

    06:35 01.02.2026

  • 6 да да

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дрън дрън":

    Срещу властта преди 1944 не са се борели само комунисти, а и земеделци и анархисти, всеки, който не е бил с терористичната царска власт. А познай защо. Този факт удобно се опитват да го скрият много "жертви" и наследниците им.

    06:40 01.02.2026

  • 7 Галина Колева

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "няма черно и бяло":

    СТИГА .ПО-ГОЛЯМО БЕЗЧОВЕЧИЕ Е ИМАЛО САМО ПО ВРЕМЕ НА ОСМАНЦИТЕ. МАЙКА И И ЬО ДЕН ДНЕШЕН ПРЕЖИвЯВА ЗВЕРСКИТЕ ГОДИНИ СЛЕД 09.09.1944 Г.

    06:40 01.02.2026

  • 8 Група

    18 2 Отговор
    Непрекъснато говорене против социализма от преди 80 г. отвлича обществото ни от актуалните проблеми на съвременността. и за престъпленията на управляващите днес.

    06:42 01.02.2026

  • 9 дядото

    13 4 Отговор
    а някога ще има ли почит към десетките хиляди българи избити от царската военно-фашистка власт в периода 1923 - 1944 година,обикновено без съд и присъда.

    06:43 01.02.2026

  • 10 Хе-хе

    9 5 Отговор
    На 1 февруари 1945 година още не е приключила ВСВ, в правителството е имало само 2 комуниста и то на книга на незначителни министерства! Иначе са били фашисти, пребоядисани на комунисти, за да правят саботаж! Държавен глава е Регентския съвет начело със Симеон втори и всичко става по указания на Съюзниците - САЩ и Англия! Самият премиер е участник в превратите през 1923 и 1934 г., а неговият кръг Двено е крайно дясна формация! Ну евреждайте децата с вашите родови комплексарщини! Изберете и поставете начело на държавата си хора, чийто деди нито са трепали, нито са били трепани преди и след 9 септември и 10 ноември! Не може всяко криминално престъпление да се приписва на някакви митични фашисти и комунисти!

    06:44 01.02.2026

  • 11 Българин

    5 11 Отговор
    БРП(к)...БКП е най- старата Терористична Секта в Света! Създадена от Коминтерна за да унищожи Българският Род!

    06:45 01.02.2026

  • 12 За престъпници ли да плача

    13 4 Отговор
    Правилно са им дали смъртни присъди, монархофашизма изби хиляди без смъртна присъда, вкара България като страна във ВСВ. Ще има ли Народен съд и за днешните управници, времето ще покаже.

    06:47 01.02.2026

  • 13 Важно за деня

    10 2 Отговор
    Мислете за проблемите от последните 36 г. Оставете историята. Тя е ясна.
    България е типична за западналата и фалирала държава от третия свят. — протекторат:
    - Отказахме се от дерогацията, дадена ни ЕС за нефопродуктите, за да плащаме повече.
    --Отказахме се от организация на събранието на Юнеско в София. Превърлиха го в Париж.
    --Помните ли, че Бълария предложи за ген. секретар на ООН, две жени (едната беше Бокова), които се конкурираха и избраха Гутиереш.
    --Преди 5-6 България беше определена за временен член Света за сигурност на ООН. Ние се отказвахме и отстъпихме на следващия по ред - на Полша
    --Наблъскват ни в еврозоната без никакво преимущество за обикновения българин. И то въпреки критичия доклад на БНБ.
    --Изискванията на ЕС за въглеродния двуокис на основата на Съглашението от Киото са изпълнени още 2017 г. Намалени са от 120 на 70. Но предателските правителства раболепно и проявлявайки небрежност не настояват за освобождаване на БГ от плащане на глоби. България все още е страна с доста гори за разлика от повечето европеиски държави. Не трябва да плаща въглеродни глоби, но никой не се задейства.
    -- Удължиха с 6 години договорът от репарации след Втората световна война за безплатно доставяне на водата на река Арда за Гърция.
    -- Сега взеха заем да купим 16000 унции злато, за да пратим на ЕЦБ както се изисква за еврото, нашето злато 41 тона си остава в Лондон. Златните руди се изнасят.
    -- Подаряваме реакторите на Беляне на Украйна
    -- Вмест

    06:50 01.02.2026

  • 14 Другаре, шумкаре

    5 13 Отговор
    Копейки, каскети, Мин ети,... Черкви ли ше гърмите днес или ше обирате... мандри?
    Дръвен костюм за вас У роди и де---били

    06:50 01.02.2026

  • 15 Цитат

    7 2 Отговор
    от спомени на партизанин! ,, Хвърлих няколко бомби и изтичах навън, но бях ранен! Довлякох се до дерето и спрях да отговарям на огъня, за да не се демаскирам! Засипаха ме с бомби и когато решиха, че съм на късове, най нетърпеливият полицай се насочи да ми отреже главата, за да получи обещаната от правителството награда! Стрелях и лакомника падна на една страна....!" Поощрявани от правителството убийци!

    06:51 01.02.2026

  • 16 Безбожник или атеист

    5 4 Отговор
    Лошо говори за патриарха, да от даваш почит на монархофашизма е престъпление. Но те божите служители са все продажници, затова и българите са безбожници.

    Коментиран от #22, #25

    06:53 01.02.2026

  • 17 Важно за деня 2

    11 2 Отговор
    -- Вместо американците да доказват безопасността на тяхното гориво за Козлодуй, нашите безродници сами написаха документа за «безопасността»
    -- Взимаме 18 млд заем, за да ги дадаем на Украйна само 2025 година.
    -- Лъжем, че някой е заглушавал самолета на Урсула, за угода на госпоаритр си.
    - -Разпродадоха построените при соца българските сгради посолствата по света и офисите БГА по летищата.
    -- Разпродават на олигарси и чужденци 4400 държавни имота с »отпаднала необходимост»
    -- Започнаха се сондиране на газ в нашето Черноморие, като плащаме на чужди изледователи и давеме на концесия преди да е намерено нещо.
    -- На 10.11.89 г златото ни 41 тона е било в София, След тази дата то е предоставено на Англия и продажниците не правят усилия да си го приберем, като правят другите държави, За 10 г цената му се повиши 5 пъти.
    -- Закриха постоянната изложба за Левски в София.

    06:53 01.02.2026

  • 18 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 7 Отговор
    БОГ ДА ГИ ПРОСТИ НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ НА "народният" съд,ЗАЩОТО НЕ ВСИЧКИ СА БИЛИ ТАКИВА!
    СТАЛИН НИ ПРЕВЪРНА ОТ НАЦИЯ В народ!
    А "д€мократит€"/€вро-атлантици ОТ народ В на$€л€ни€...!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, р€зид€нта ИЛИ разбойкУ ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    06:55 01.02.2026

  • 19 Не одобрявам

    8 3 Отговор
    Случилото се , но припомнете си терора , който се шири преди това и колко хора с леви убеждения са убити или изчезват безследно!!!Медала винаги има 2 страни!!!Така, че като сте тръгнали правете помен и за едните и за другите!!!

    Коментиран от #24

    06:56 01.02.2026

  • 20 Да се съберат в църквата

    3 4 Отговор
    И там да си останат.
    Завинаги!

    06:56 01.02.2026

  • 21 За лошия социализъм е всеизвестно, но

    8 2 Отговор
    Но пишете и за постиженията преди 10.11. България след демокрацита паразитира върху достиженията на соца, когато беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, Соди- Девня, Заводи в София и Лом,за производство на кари и електрокари , КОЦМ - Кърджали, и комбинат в Средна гора- производство на електролитна мед и олово с чистота 99,999, 1979-1982 г България постига световен рекорд в добив на тютюн и производство на цигари; 85 хиляди тона, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.

    06:58 01.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хе-хе

    2 2 Отговор
    В правителството е бил и Никола Петков! Най силно е настоявал за строго наказание! Човешко е! Фашисткият наемен убиец от ВМРО застреля брат му на улицата 21 години преди това, студенти го задържаха, той се легитимира с карта на сътрудник на полицията, полицията го прибра, съда го осъди и след няколко месеца добрия цар го помилва и пак го пуснаха на улицата да трепе неудобните! Защо около 9 юни не вдигате лозунги за жертвите на фашизма!? Защото, Кимон Георгиев прави преврата и на 9 юни, и на 9 септември, че и става министър - председател! Но, никой не казва, че жертвите са на Кимон Георгиев, а на комунизма!?

    07:01 01.02.2026

  • 24 Да направим помен и за жертвите

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не одобрявам":

    На демокрацията!
    Колко народ изчезна, колко убиха и физически и духом, живеем като призраци!
    Виновниците са ясни! Присъдата също!

    07:01 01.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Вие сте шизофреничен народ! На 27 януари отбелязвате жертвите на Холокоста, а днес почитате паметта на палачите! Съборихте паметника на войника, освободил евреите от концлагера! Хвалите се, че сте спасили евреите си, а не си приднавате, че ги освободи пленяването на Паулус при Сталинград! Провеждате Луков марш, след няколко дни отбелязвате, че сте спасили еврейте, които Луков е искал да унищожи, заедно с комунистите!

    07:08 01.02.2026

  • 27 Българин..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БЪЛГАРИЯ":

    Аиде бе жендиий.добре си живеехме с компотите домашните зимнини здравословни храни 200 лева заплата. Безплатно образование. Безплатно медицинско обслужване. Безплатни зъболекари!Сега 100000 човека на година умират от рак диабет високо ниско кръвно и фалшиви доктори с фалшиви рецепти!

    07:09 01.02.2026

  • 28 Айгедотор

    1 0 Отговор
    А, жертвите на капитализма, кога?!

    07:17 01.02.2026

  • 29 Имаше! Комунизъм значи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "таквизи ми работи":

    От всекиго, според способноститена всекиму, според , Потребностите! За номенклатурата на ЦК на БКП - привилегии, както и сега, а болшинството, от народа, има само Право, да има Задължения! ШумкАрите си живеят в КомунизЪма, от 44-та и сега!

    07:18 01.02.2026

  • 30 Айгедотор

    1 0 Отговор
    Слава на комунизма!!! Най хубавото нещо което ни се е случвало някога!! Вечна памет на Тодор Живков!!

    07:21 01.02.2026

