Почитат жертвите на комунизма със заупокойна молитва в столичната катедрала „Света Неделя"

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес, 1 февруари, от 10:30 часа в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, съобщиха от Българската православна църква (БПЦ).
Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.
Датата 1 февруари е свързана със събития, случили се през 1945 г., когато са изпълнени смъртните присъди на бившите регенти, дворцови съветници, министри и народни представители от 25-ото Народно събрание. Датата 1 февруари се чества за първи път през 2011 г., когато е утвърдена с решение на Министерския съвет като официален Ден за признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #5, #27
06:28 01.02.2026
2 Дрън дрън
Това е бандитизъм
Коментиран от #6
06:31 01.02.2026
3 таквизи ми работи
Коментиран от #29
06:32 01.02.2026
4 няма черно и бяло
Коментиран от #7
06:33 01.02.2026
5 грешиш
До коментар #1 от "БЪЛГАРИЯ":Пилешкия ти мозък е жертва, ама не на комунизма и руснаците, а на природата. Толкова ти е дала.
06:35 01.02.2026
6 да да
До коментар #2 от "Дрън дрън":Срещу властта преди 1944 не са се борели само комунисти, а и земеделци и анархисти, всеки, който не е бил с терористичната царска власт. А познай защо. Този факт удобно се опитват да го скрият много "жертви" и наследниците им.
06:40 01.02.2026
7 Галина Колева
До коментар #4 от "няма черно и бяло":СТИГА .ПО-ГОЛЯМО БЕЗЧОВЕЧИЕ Е ИМАЛО САМО ПО ВРЕМЕ НА ОСМАНЦИТЕ. МАЙКА И И ЬО ДЕН ДНЕШЕН ПРЕЖИвЯВА ЗВЕРСКИТЕ ГОДИНИ СЛЕД 09.09.1944 Г.
06:40 01.02.2026
8 Група
06:42 01.02.2026
9 дядото
06:43 01.02.2026
10 Хе-хе
06:44 01.02.2026
11 Българин
06:45 01.02.2026
12 За престъпници ли да плача
06:47 01.02.2026
13 Важно за деня
България е типична за западналата и фалирала държава от третия свят. — протекторат:
- Отказахме се от дерогацията, дадена ни ЕС за нефопродуктите, за да плащаме повече.
--Отказахме се от организация на събранието на Юнеско в София. Превърлиха го в Париж.
--Помните ли, че Бълария предложи за ген. секретар на ООН, две жени (едната беше Бокова), които се конкурираха и избраха Гутиереш.
--Преди 5-6 България беше определена за временен член Света за сигурност на ООН. Ние се отказвахме и отстъпихме на следващия по ред - на Полша
--Наблъскват ни в еврозоната без никакво преимущество за обикновения българин. И то въпреки критичия доклад на БНБ.
--Изискванията на ЕС за въглеродния двуокис на основата на Съглашението от Киото са изпълнени още 2017 г. Намалени са от 120 на 70. Но предателските правителства раболепно и проявлявайки небрежност не настояват за освобождаване на БГ от плащане на глоби. България все още е страна с доста гори за разлика от повечето европеиски държави. Не трябва да плаща въглеродни глоби, но никой не се задейства.
-- Удължиха с 6 години договорът от репарации след Втората световна война за безплатно доставяне на водата на река Арда за Гърция.
-- Сега взеха заем да купим 16000 унции злато, за да пратим на ЕЦБ както се изисква за еврото, нашето злато 41 тона си остава в Лондон. Златните руди се изнасят.
-- Подаряваме реакторите на Беляне на Украйна
-- Вмест
06:50 01.02.2026
14 Другаре, шумкаре
Дръвен костюм за вас У роди и де---били
06:50 01.02.2026
15 Цитат
06:51 01.02.2026
16 Безбожник или атеист
Коментиран от #22, #25
06:53 01.02.2026
17 Важно за деня 2
-- Взимаме 18 млд заем, за да ги дадаем на Украйна само 2025 година.
-- Лъжем, че някой е заглушавал самолета на Урсула, за угода на госпоаритр си.
- -Разпродадоха построените при соца българските сгради посолствата по света и офисите БГА по летищата.
-- Разпродават на олигарси и чужденци 4400 държавни имота с »отпаднала необходимост»
-- Започнаха се сондиране на газ в нашето Черноморие, като плащаме на чужди изледователи и давеме на концесия преди да е намерено нещо.
-- На 10.11.89 г златото ни 41 тона е било в София, След тази дата то е предоставено на Англия и продажниците не правят усилия да си го приберем, като правят другите държави, За 10 г цената му се повиши 5 пъти.
-- Закриха постоянната изложба за Левски в София.
06:53 01.02.2026
18 АНТИ-КОМУНИ$Т
СТАЛИН НИ ПРЕВЪРНА ОТ НАЦИЯ В народ!
А "д€мократит€"/€вро-атлантици ОТ народ В на$€л€ни€...!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, р€зид€нта ИЛИ разбойкУ ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
06:55 01.02.2026
19 Не одобрявам
Коментиран от #24
06:56 01.02.2026
20 Да се съберат в църквата
Завинаги!
06:56 01.02.2026
21 За лошия социализъм е всеизвестно, но
06:58 01.02.2026
23 Хе-хе
07:01 01.02.2026
24 Да направим помен и за жертвите
До коментар #19 от "Не одобрявам":На демокрацията!
Колко народ изчезна, колко убиха и физически и духом, живеем като призраци!
Виновниците са ясни! Присъдата също!
07:01 01.02.2026
26 Домашен любимец
07:08 01.02.2026
27 Българин..
До коментар #1 от "БЪЛГАРИЯ":Аиде бе жендиий.добре си живеехме с компотите домашните зимнини здравословни храни 200 лева заплата. Безплатно образование. Безплатно медицинско обслужване. Безплатни зъболекари!Сега 100000 човека на година умират от рак диабет високо ниско кръвно и фалшиви доктори с фалшиви рецепти!
07:09 01.02.2026
28 Айгедотор
07:17 01.02.2026
29 Имаше! Комунизъм значи
До коментар #3 от "таквизи ми работи":От всекиго, според способноститена всекиму, според , Потребностите! За номенклатурата на ЦК на БКП - привилегии, както и сега, а болшинството, от народа, има само Право, да има Задължения! ШумкАрите си живеят в КомунизЪма, от 44-та и сега!
07:18 01.02.2026
30 Айгедотор
07:21 01.02.2026