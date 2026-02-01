Почитат жертвите на комунизма със заупокойна молитва в столичната катедрала „Света Неделя"

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес, 1 февруари, от 10:30 часа в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, съобщиха от Българската православна църква (БПЦ).

Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Датата 1 февруари е свързана със събития, случили се през 1945 г., когато са изпълнени смъртните присъди на бившите регенти, дворцови съветници, министри и народни представители от 25-ото Народно събрание. Датата 1 февруари се чества за първи път през 2011 г., когато е утвърдена с решение на Министерския съвет като официален Ден за признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.