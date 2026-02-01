Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала

„Мечтата за мир в Украйна остава жива, въпреки че войната е променила съдбите на хората, градовете и цели поколения". Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук пред "Нова телевизия".
Дипломатът разказа, че при скорошното си кратко посещение в Украйна е видяла държава, която е дълбоко променена. „Променило се е абсолютно всичко – хората, градовете, животът. Единственото, което не е изчезнало, е мечтата за мир. Тя е по-болезнена, но и много по-издръжлива“, подчерта тя.
По думите ѝ символите на нормалния живот преди войната днес носят друг смисъл. Апартаментите на високите етажи с гледка към града, някога въпрос на престиж, сега са сред основните мишени на ракетни атаки. „Промениха се децата, промениха се семействата. Променяме се с всяка минута на оцеляване“, каза още Илашчук.
Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова
Посланикът сподели, че пази спомена за мирна Украйна, но и съхранява всеки спомен от четирите години на пълномащабното руско нахлуване. „Тези спомени ни помагат да се борим и да отстояваме свободата си – свобода, върху която врагът ни посяга не за първи път“, заяви тя.
Илашчук разказа и за личната цена на войната. „Загубих роднини, загубихме децата на наши приятели. В Украйна няма нито едно семейство, което да не е било докоснато от тази война“, каза тя.
Според посланика хуманитарната ситуация в страната остава изключително тежка. Милиони хора са без достъп до вода и електричество, а в много региони инфраструктурата е сериозно увредена. „За възрастните хора с ограничена подвижност това е истинска катастрофа. Жилищата стават негодни за обитаване, страдат и деца, и възрастни. В някои места дори канализацията спира да работи“, подчерта тя.
Децата често нямат възможност да учат нито у дома, нито в училище, а животните също страдат от студа и липсата на грижи. „Това е всичко, което носи така нареченият „руски мир“, заяви посланикът.
По думите ѝ за повече от 1400 дни пълномащабна война Русия не е постигнала стратегическите си цели. Само през 2025 г. по Украйна са изстреляни около 60 000 управляеми авиационни бомби, близо 2400 ракети и над 100 000 ударни дрона, а сигналът за въздушна тревога е задействан почти 20 000 пъти. „Инфраструктурата е изтощена и разрушена, но ние оставаме устойчиви“, каза тя.
Илашчук подчерта, че териториите не са стока за размяна. „Това не е просто парче земя, а съдбата на хората. Отказът от окупираните територии би бил предателство към онези, които чакат завръщането на Украйна“, заяви тя.
„Синове на сатаната“: Проф. Вили Лилков за жертвите на комунистическия режим и терора в Съветска Русия
Посланикът коментира и дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като изрази надежда, че разговорите с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп ще доведат до траен мир. „Вярваме, че той може да убеди Владимир Путин да спре бомбардировките – не за седмица, а завинаги“, каза тя.
Сред ключовите условия за мир Илашчук открои гаранциите за сигурност, възпирането на бъдеща агресия и членството на Украйна в Европейския съюз. Тя изрази благодарност към България за последователната подкрепа и участието ѝ в инициативите на ЕС и НАТО.
„Спомените от преди войната и от настоящето ще останат завинаги в мен. Вярвам, че бъдещите спомени ще бъдат по-мирни и по-щастливи“, каза още Олеся Илашчук.
