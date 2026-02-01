Новини
Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала
  Тема: Украйна

Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала

1 Февруари, 2026 10:03

  • олеся илашчук-
  • украйна-
  • руска агресия-
  • война-
  • деца

Децата често нямат възможност да учат нито у дома, нито в училище, а животните също страдат от студа и липсата на грижи. „Това е всичко, което носи така нареченият „руски мир“, заяви посланикът

Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Мечтата за мир в Украйна остава жива, въпреки че войната е променила съдбите на хората, градовете и цели поколения". Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук пред "Нова телевизия".

Дипломатът разказа, че при скорошното си кратко посещение в Украйна е видяла държава, която е дълбоко променена. „Променило се е абсолютно всичко – хората, градовете, животът. Единственото, което не е изчезнало, е мечтата за мир. Тя е по-болезнена, но и много по-издръжлива“, подчерта тя.

Още новини от Украйна

По думите ѝ символите на нормалния живот преди войната днес носят друг смисъл. Апартаментите на високите етажи с гледка към града, някога въпрос на престиж, сега са сред основните мишени на ракетни атаки. „Промениха се децата, промениха се семействата. Променяме се с всяка минута на оцеляване“, каза още Илашчук.

Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Посланикът сподели, че пази спомена за мирна Украйна, но и съхранява всеки спомен от четирите години на пълномащабното руско нахлуване. „Тези спомени ни помагат да се борим и да отстояваме свободата си – свобода, върху която врагът ни посяга не за първи път“, заяви тя.

Илашчук разказа и за личната цена на войната. „Загубих роднини, загубихме децата на наши приятели. В Украйна няма нито едно семейство, което да не е било докоснато от тази война“, каза тя.

Според посланика хуманитарната ситуация в страната остава изключително тежка. Милиони хора са без достъп до вода и електричество, а в много региони инфраструктурата е сериозно увредена. „За възрастните хора с ограничена подвижност това е истинска катастрофа. Жилищата стават негодни за обитаване, страдат и деца, и възрастни. В някои места дори канализацията спира да работи“, подчерта тя.

Децата често нямат възможност да учат нито у дома, нито в училище, а животните също страдат от студа и липсата на грижи. „Това е всичко, което носи така нареченият „руски мир“, заяви посланикът.

По думите ѝ за повече от 1400 дни пълномащабна война Русия не е постигнала стратегическите си цели. Само през 2025 г. по Украйна са изстреляни около 60 000 управляеми авиационни бомби, близо 2400 ракети и над 100 000 ударни дрона, а сигналът за въздушна тревога е задействан почти 20 000 пъти. „Инфраструктурата е изтощена и разрушена, но ние оставаме устойчиви“, каза тя.

Илашчук подчерта, че териториите не са стока за размяна. „Това не е просто парче земя, а съдбата на хората. Отказът от окупираните територии би бил предателство към онези, които чакат завръщането на Украйна“, заяви тя.

„Синове на сатаната“: Проф. Вили Лилков за жертвите на комунистическия режим и терора в Съветска Русия

Посланикът коментира и дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като изрази надежда, че разговорите с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп ще доведат до траен мир. „Вярваме, че той може да убеди Владимир Путин да спре бомбардировките – не за седмица, а завинаги“, каза тя.

Сред ключовите условия за мир Илашчук открои гаранциите за сигурност, възпирането на бъдеща агресия и членството на Украйна в Европейския съюз. Тя изрази благодарност към България за последователната подкрепа и участието ѝ в инициативите на ЕС и НАТО.

„Спомените от преди войната и от настоящето ще останат завинаги в мен. Вярвам, че бъдещите спомени ще бъдат по-мирни и по-щастливи“, каза още Олеся Илашчук.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Зеленски го избраха защото обеща мир с Русия.

    Коментиран от #37

    10:07 01.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    В Киев сложили огромни казани с мръвки от нашите пари и раздават безплатно.А нашите пенсионери гладуват

    Коментиран от #45

    10:09 01.02.2026

  • 3 Мащехата на убиец

    27 1 Отговор
    Още ли е тук?
    Достатъчно имаме труженичеи с нейната професия, че да я слушаме заикакао си мечтае!

    10:09 01.02.2026

  • 4 стоян георгиев

    25 2 Отговор
    Какъв е тоя демон на снимката 😂

    Я да си я прибират в бандеровия и да не ни водят подобни боклуци тука!

    10:11 01.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 15 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски прати над милион вата при Кабзон за няма и 4 години!

    Коментиран от #9, #21

    10:11 01.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    А нещо за Едно Дете украинче дето ОТИДЕ ДА УЧИ във Виена, а там УБИ свой съгражданин ЗА ПАРИ❗

    10:12 01.02.2026

  • 7 Хе!

    16 1 Отговор
    Престанете да лъжете! Щом професор Михаил Станчев се е прибрал в Харков, смятайте каква имитация на СВО се провежда! Как да капитулират, като никой не ги притеснява!? А Харков не е на границата с Полша, а досами Русия! Прекалено внимание им обръщате, за да просят и крадат от целия свят и най вече от загубената Европа!

    10:12 01.02.2026

  • 8 БКП

    12 0 Отговор
    Мир ще има, когато има капитулация, иначе- не.

    Коментиран от #12

    10:13 01.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Така е, а беше Киев за два дня‼️

    Коментиран от #18, #22

    10:13 01.02.2026

  • 10 Тити на Кака

    8 0 Отговор
    Единствените жертви на войната в Украйна били децата и животните?
    Щеше да е смешно, ако не беше казано на фона на цялата трагедия по фронта....

    10:14 01.02.2026

  • 11 първом дезинфекция

    6 0 Отговор
    после ще видим

    10:14 01.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    9 0 Отговор
    В УКРАИНСКИТЕ МЕДИИ ИМА СЪОБЩЕНИЕ, ЧЕ Е ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕНА ОТ ПАСТА ПОСЛАНИК ЗАРАДИ ДОВЕДЕНИЯ СИ СИН - УБИЕЦЪТ ОТ ВИЕНА. ВЯРНО ЛИ Е ?

    10:15 01.02.2026

  • 14 Увеличете

    8 1 Отговор
    Снимката и вижте добре ! Тази не е човешко същество , рептил или вампир е ! Много са такива от световният управляващ " елит "! Нищо, че въобще не ви се вярва, те на такива глупави убедености разчитат!

    Коментиран от #35

    10:15 01.02.2026

  • 15 Шопо

    1 5 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #34

    10:16 01.02.2026

  • 16 Тити на Кака

    1 2 Отговор
    крематорките в блатата не спират пушат 24/7

    10:16 01.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    "Доведеният син на украинския посланик в България е арестуван след жестоко убийство във Виена!"

    И таА говори за деца и учене 🤔❗

    10:16 01.02.2026

  • 18 оказа се

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    че войната е с цялото нату

    Коментиран от #24

    10:16 01.02.2026

  • 19 Георги

    1 0 Отговор
    тая изглежда все едно от "15 години работи в различни държавни институции за благополучието на хората"

    10:16 01.02.2026

  • 20 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    НАЙ ГАДНИТЕ !!!

    10:17 01.02.2026

  • 21 ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    скоро и той

    10:17 01.02.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НИК-О-КРАДЛИВО КО-ПЕЛЕ, пак ли те пратиха ❗

    10:18 01.02.2026

  • 23 Стенли

    3 1 Отговор
    Аз няма да тръгна да защитавам Путин или Русия но само едно ще кажа за тази държава Украйна докато честват такъв военнопрестъпник като Бандера за национален герой мир едва ли ще има иначе може би много обикновени хора страдат там украински граждани но затова няма вина Путин не Путин започна тази война а един рошав ингилзин подкороса зеления фасул да се откаже от мирните преговори с Русия за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул си затри държавата и народа

    10:18 01.02.2026

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "оказа се":

    какво друго да кажат от бункера‼️

    Коментиран от #32

    10:18 01.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 петро порошенко

    5 0 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят в мазетата.

    Тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka, нали бе... ОЛЕСЯ?!?

    Коментиран от #33, #43

    10:19 01.02.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    КО-ПЕЛЕ НИК-О-КРАДЛИВО, ПАК ЛИ ТЕ ИЗРИТАХА ДА КРАДЕШ🤔‼️

    10:19 01.02.2026

  • 28 Сивата котка

    0 1 Отговор
    Я па рекох, че си е ходила да преброи колко оръжие е останало, да като се върне пак да иска от същото.

    10:19 01.02.2026

  • 29 Стенли

    1 2 Отговор
    няма такъв позор за копейките, 4та година село не може да вземат блатарите

    10:19 01.02.2026

  • 30 БАРС

    2 0 Отговор
    ТАЯ СИ Е ЧИСТА БЮРОКРАТКА С ХУБАВА ЗАПЛАТА ДЕТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ДИПЛОМАЦИЯТА .СЕДИ В ПОСОЛСТВОТО ДА СЕ ПОДПИСВА ПО РАЗНИ ДОКУМЕНТИ ТА ТЯ НЕ ЗНАЕ ДА ГОВОРИ БЪЛГАРСКИ А Е ДОШЛА ПОСЛАННИК В БЪЛГАРИЯ.ОТ ЯВНО ПО ЯВНО Е ПОСТАВЕНО ЛИЦЕ .

    Коментиран от #36

    10:20 01.02.2026

  • 31 Наградени

    1 0 Отговор
    Бяха Шиши и Бойко от тази. Какво платиха всички българиза това? Разбрахме, че в Украйна нещата не вървят на добре, децата не можели да учат, хората бедстват. Трябва да ги съжалим, но медалът винаги има две страни. Това, което сам си направиш, никой не може да ти го направи. Хубаво е да си украинец в България.

    10:20 01.02.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    КО-ПЕЛЕ НИК-О-КРАДЛИВО, СМЪРДИШ‼️

    Коментиран от #39

    10:20 01.02.2026

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "петро порошенко":

    ботокса неговите от кабаева ги е скрил зад урал‼️

    Коментиран от #47

    10:21 01.02.2026

  • 34 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Това вярвам че го казваш като някакъв виц😁

    10:21 01.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тръмп го избраха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защото обеща мир м/ у Украйна и Руссия!
    Всички обещават, но неизпълняват!

    10:22 01.02.2026

  • 38 имам една мечта

    0 0 Отговор
    Златни тоалетни да има за всеки от киевската хунта!

    Коментиран от #41

    10:22 01.02.2026

  • 39 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    копейка празна, какви ги говориш!

    10:23 01.02.2026

  • 40 Механик

    0 0 Отговор
    Ние мечтаем за мир- каза другарката Изласчук ( и направи, чук, чук, чук)

    Коментиран от #50

    10:23 01.02.2026

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "имам една мечта":

    то и ботокса е наредил само голд в калното мазе‼️

    10:24 01.02.2026

  • 42 Извращение

    2 0 Отговор
    А има хора, които пред Олеся предпочитат Машка Алкашка.

    10:24 01.02.2026

  • 43 Пак ли

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "петро порошенко":

    Пак ли лъжливи опорки?

    10:25 01.02.2026

  • 44 Механик

    1 2 Отговор
    само от млатене разбира блатара и копейката муи

    Коментиран от #51, #52

    10:25 01.02.2026

  • 45 Софийски селяндур със самочувствие

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ами храни пенсионерите, бе!

    10:26 01.02.2026

  • 46 име

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, четири години козяците само повтаряте ЩЕ!

    10:26 01.02.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    КО-ПЕЛЕ НИК-О-КРАДЛИВО,А ТИ СЕ КРИЕШ ЗАД ЧУЖДИ НИКОВЕ‼️

    10:26 01.02.2026

  • 48 Екскортьорката

    0 0 Отговор
    Да обясни как чрез сила Свинският райх ще ликвидира Русия и колко хиляди чувала зо мъртви е поръчала в България

    10:26 01.02.2026

  • 49 ами

    0 0 Отговор
    права е украинската сексолог дипломатка, а ние сме си дали и добруджа и западните покраинини и беломорието

    10:26 01.02.2026

  • 50 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Мозъкът в главата ти прави "чук чук"

    10:27 01.02.2026

  • 51 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Ти ли бе еерас?

    10:27 01.02.2026

  • 52 ами, тапeйка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Беги да ги млатиш, кво само църкаш по сайтовете?!

    10:27 01.02.2026

