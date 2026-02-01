Новини
В Атина са срещу за масовата продажба на църковни имоти на българи

1 Февруари, 2026 11:21 665 10

Митрополитът на Александруполис продава недвижими имоти на български граждани. Той ги взема от наследници, от вярващи, които ги даряват на Църквата

В Атина са срещу за масовата продажба на църковни имоти на българи - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От партия "Гръцко решение" настояха да се забрани продажбата на имоти в граничните райони на страната на турски и български граждани. С мотив, че такава продажба е "антинационална", обобщи бТВ.

Депутатите се скараха в парламента по въпроса за продадени имоти на български граждани, както и за имоти по границата с Турция, които са продадени на турци. Лидерът на "Гръцко решение" се обяви против тези сделки.

"А най-лошото? Да видя, че Митрополитът на Александруполис продава недвижими имоти на български граждани. Той ги взема от наследници, от вярващи, които ги даряват на Църквата. Ние сме православни християни, но не позволяваме на нито един православен християнин да прави нещо антинационално. Защото смятаме това за антинационално, да продаваме недвижими имоти", каза Кириакос Велопулос- президент на партия „Гръцко решение“.

“Продажбата на недвижими имоти, една през 2017 г. от Светия манастир Макри и втората през 2019 г. от енорията Агия Анастасия на православни християнски граждани на Европейския съюз беше извършена въз основа на действащия Регламент за продажби на Светия синод и с публичен търг".
Относно факта, че г-н Велопулос характеризира този акт като "антинационален", митрополитът на Александруполис, Антимос II, изрази съжаление, говорейки за "опит за разделяне на местното и по-широкото общество" както от страна на депутата на тази партия, така и от нейния лидер." Това гласи обявлението на Митрополита на Александруполис.

Това не е първият път, в който депутати от партията на Велополус изказват недоволство, свързано с присъствие на турски и български граждани в граничните райони.

Припомняме, че на 23 октомври 2025 г. депутатът от „Гръцко решение“ Константинос Хитас пък внесе официален парламентарен въпрос до гръцкия министър на защитата на гражданите. В него той сигнализира за твърдения, че български туристи в Кавала използват фалшиви карти за паркиране на места за хора с увреждания и настоява полицията да предприеме мерки. Така и не стана ясно дали твърденията, които той визира тогава са доказани случаи на използване на фалшиви инвалидни карти.


  • 1 Олигархията ни

    10 0 Отговор
    Окраде България, за да си купува имоти в Гърция и Дубай.

    11:26 01.02.2026

  • 2 чудно

    1 6 Отговор
    Този тип за първи път го чувам но явно е типичният ксенофоб.
    Чужденци се паркирали с фалшиви карти на място за инвалиди - каква велика кауза за защита!
    Бързо разстреляйте чужденца за неплатени 5 евро!
    А Православието, ако чичака не знае, не е нционалистическа религия. Даже си има првославен термин с който се определят килимявките-нацита и се наказат по канон.

    11:29 01.02.2026

  • 3 много бедни тез българи бе

    3 1 Отговор
    изкупиха другите държави а от къде пари???

    11:37 01.02.2026

  • 4 Тогава

    1 0 Отговор
    да ги продават на турците.

    11:40 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мьь

    2 1 Отговор
    Имат си право хората. Гърция за гърците, България за българите и тн. И поради същите причини продажбата на недвижими имоти на турски граждани в нашата страна трябва да бъде ограничена

    Коментиран от #7

    11:43 01.02.2026

  • 7 и на рашките

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мьь":

    да се забрани да изкупуват България!

    11:46 01.02.2026

  • 8 Балканец

    1 0 Отговор
    Това гръкът не е човек и няма и да стане…

    11:52 01.02.2026

  • 9 Мирослав

    1 0 Отговор
    Нека се развенчава един мит че трябва да тачим чужди нам по кръв и вяра!

    11:54 01.02.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Поредната интрига!

    11:57 01.02.2026

