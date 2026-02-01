Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Радев отговори на Кирил Петков: Да благодари на “Боташ”,че съхранява купения от него скъп и непродаваем газ

1 Февруари, 2026 12:23 2 121 88

Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев

Румен Радев отговори на Кирил Петков: Да благодари на “Боташ”,че съхранява купения от него скъп и непродаваем газ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо отношение, така и документално."

Това се казва в официална позиция от пресцентъра на президента Румен Радев (2017-2026 г.) във връзка с вчерашния коментар в социалните мрежи на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".

В позицията се посочва още:

Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен, държавни и правителствени ръководители на страните от региона.

Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром" от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.

Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да се справи с наследената енергийна криза и договорки, като осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на "Боташ“.

670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от "Боташ“ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч и е абсолютно непродаваем, като струва на "Булгаргаз“ 243 милиона лева.

Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на “Боташ", че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.

Със своите твърдения политици от "Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзка между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите".

Епицентър. бг припомня: Скандалът се заформи вчера след като Кирил Петков опроверга бившия президент Румен Радев за договора с турската газова компания "Боташ".

Според Радев през 2022 г. редовното правителство с лидер Петков е прекратило договора с „Газпром" за една нощ, оставяйки страната без доставки, в момент, когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ.

Петков поправя Радев и представя хронология на събитията:

"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се поддадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.

27 април 2022 - Путин едностранноспря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!

1 май 2022 - 4 дни след този факт, беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.

8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.

Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.

История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето."

Източник: epicenter.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и двамата

    7 14 Отговор
    на стадиона без билети!!

    Коментиран от #77, #83

    12:25 01.02.2026

  • 2 хехе

    28 4 Отговор
    на про100то му направиха скенер на последния етаж за да проверят имали нещо с което да мисли.

    12:26 01.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Резидента

    14 16 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    Коментиран от #76

    12:28 01.02.2026

  • 5 Факт

    22 10 Отговор
    Професионалистите са в полза на Радев. Макар и той да бе подведен!

    Коментиран от #9, #85

    12:28 01.02.2026

  • 6 Нищоправеца

    13 16 Отговор
    Да отбележа пак: Фатмака и отрочетата му са толкова кухи, че започват да се самоизбиват и до изборите ще разичстят пътя за Бокича и Феномена... хахаха аматьориии

    Коментиран от #35

    12:29 01.02.2026

  • 7 Ами

    28 6 Отговор
    Всички знаем, че просто Киро не е просто шарлатанин, а е изпечен мошеник.

    Коментиран от #23

    12:30 01.02.2026

  • 8 Радев нагло лъже!

    17 20 Отговор
    Путин спря газа, като едностранно промени съществуващи договори!
    България е страхлива и не съди Газпром за този резил!

    Коментиран от #10, #15, #19, #24, #36

    12:30 01.02.2026

  • 9 Принцеса Даяна

    16 16 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Мунчо е толкова неумен, че даже няма да разбере кога инженерите му ще го ритнат за борда

    Коментиран от #17, #80

    12:31 01.02.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    13 13 Отговор

    До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":

    България не е страхлива, страхливи са путинофилските мишоци, които ни управляват!

    12:31 01.02.2026

  • 11 Та не мога да разбера

    11 12 Отговор
    Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром" от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.
    -;-
    Последно Газпром ли ни спря Метана ИЛИ Ние се отказахме от тахните доставки?!

    Няма ли ексепрти и да ни изяснат ясно какво ктана.
    Ногава ще видим и дали Хасковския Орбан ще направи 20- 30-40% подкрепата!
    Аман от вдлъбнати русофили.
    Решетников как го е открил този хасковския русофил?!?!

    Коментиран от #27, #38

    12:31 01.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    Киро Умния нищо смислено не е направил през целия си жалък живот. Дори мозък няма, също като Амадор от "Новите съседи". За това съдиите са го изпратили на ЯМР за да видят докторите въобще има ли нещо в празната му кратуна. Ако няма абсолютно нищо, няма да го съдят, а ще го изпратят при доктор Гълъбова, а ние ще сме първата държава в света с Премиер без мозък.
    Пак ще се прочуем.

    12:32 01.02.2026

  • 13 Злобно

    9 6 Отговор
    човече е Кеша. Човек като се омаже поне да си трае ама за това се иска акъл

    12:32 01.02.2026

  • 14 Радев късметлията

    12 5 Отговор
    Резидента прави пир по време на чума!!
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    Коментиран от #71

    12:33 01.02.2026

  • 15 Европейца

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":

    Спял ти е връзката с мозъка. Ако не знаеш има държави, които още купуват руски газ

    Коментиран от #22, #25

    12:33 01.02.2026

  • 16 Бате Ачо

    12 10 Отговор
    Радев лъже повече от Бойко и Пеевски.
    Тогава вече имахме конектор с Гърция, тогава имахме няколко танкера с втечнен газ който бяха разтоварени и използвани. А сравнение на цената тогава и сега е абсурдна, защото Газпром в последните 30+ години винаги са ни продавали на астрономически цени и добре, че направихме договори с Азърбайджан че да спаднат малко цените.
    Отделно защо договда е за такъв дълъг период а не за една или макс 2 години.
    ПРОДАЖНИК

    Коментиран от #26, #70

    12:33 01.02.2026

  • 17 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Принцеса Даяна":

    Поредна измишльотина!

    Коментиран от #21

    12:33 01.02.2026

  • 18 Да бе, съхранява го...

    9 4 Отговор
    Това не работи така. Газът е претеглен и продаден, а средствата са заделени във фонда на Боташ. Това да не са Фабержета, че да ги държиш в трезор? Когато решим да го вземем от оборотния в системата газ ще ни заделят количество по схема, която сме уговорили. По-вероятно е тези средства да бъдат счетоводно прихванати срещу задълженията на България към Боташ.

    12:34 01.02.2026

  • 19 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":

    България не е страхлива. Просто българските политици много добре знаят, че ние сме определенив Руската сфера на подчинение. И само в Кремъл могат да решават, каква ще ни е съдбата. Така че дори за най тъпите е ясно, че няма много смисъл да съдиш Газпром или Русия. Просто те имат правото да решават всичко тука! Дори някой да ви лъже, че ще се бори с Русия, той просто и служи. Защото други варианти няма!

    12:35 01.02.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    8 7 Отговор
    Другарю кРадев. ти и всички комунисти да прочетете документалната книга на Вили Лилков, базиращи се на исторически факти и истини "Синове на сатаната" - И ВИНОВНО СВЕДЕТЕ ГЛАВИ, БЕЗ ДА ГОВОРИТЕ ПОВЕЧЕ НЕБИВАЛИЦИ !!!

    Коментиран от #34

    12:36 01.02.2026

  • 21 Принцеса Даяна

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    КОе? че Мунчо е неумен или че са го инженерствали на тайните сбирки на остатъка от ДС. Мунчо е бита карта миличък

    Коментиран от #61

    12:36 01.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Поредна интрига!

    12:37 01.02.2026

  • 24 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":

    Спрете да си плащате сметката за ток и от енергото ще Ви дръпнат шалтера.
    След това започнете да се оплаквате, че от енергото са Ви спрели тока.
    Ако желаете може и да решите да ги осъдите, но Ви уверявам че ще загубите делото.

    Коментиран от #39

    12:37 01.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радев е зодия "Близнаци" като Тиквата

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Бате Ачо":

    и Тръмп!
    Днеска говорят едно, утре друго и все лъжи! Свиквайте.

    12:39 01.02.2026

  • 27 Последно

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Та не мога да разбера":

    Газпром ни спря доставките. Преди това едностранно промени схемата на плащане и поиска всички клиенти да плащат с рубли. С това целяха да създадат търсене на рубли на международните пазари и да предотвратят спада на курса, който вече беше започнал. Анализирай това:
    "Днес, 26 април, в "Булгаргаз" ЕАД, е получено уведомление, че доставките на природен газ от "Газпром Експорт" ще бъдат спрени", съобщи след 22 ч. българско време Министерството на енергетиката."

    Коментиран от #30

    12:40 01.02.2026

  • 28 Европейца

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дрът сбъркан русофил":

    Чичо ти представа си нямаш какво има в договора. А връзката с другите държави че, че те не се доверяват на фатмаци и селски тарикати с диплома от кръжок в Хавард да ги управляват. Връзката и на двама с ДС е очевадна а Путин-мутин е малоумно оправдание

    12:40 01.02.2026

  • 29 Смешен плач,

    5 3 Отговор
    Абе, Радев новият МП, поема активите и пасивите! Длъжен е, да положи необходимите усилия, да довърши, най-добре делото! Какво е това прехвърляне на топката? Лош стил, ама ти е навик! Грозно! Не ни занимавай с битовизми, моля! Оправяйте се! Детинщини!

    12:43 01.02.2026

  • 30 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Последно":

    Всеки доставчик има право да поиска плащане в рамките на уговорената цена както намери за добре!

    Коментиран от #40

    12:43 01.02.2026

  • 31 Европейца

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    не знам чии слуги са споменатите държави, но и двете нямат проблеми с икономиката си, стандарта на живот си и бежанци... между другото и други държави купувах доскоро руски газ(ако въобще са спрели де)

    Коментиран от #41

    12:44 01.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Матрияла на изборите смени великия българин, големия държавник, строителят на съвременна България, Бойко Борисов и строежът на интерконектора с Гърция се забави с година и половина, а Киро Умния договаряше танкери с газ, които нито имаше къде да разтовари, нито как да транспртира.

    Коментиран от #45

    12:44 01.02.2026

  • 33 Хейт

    3 7 Отговор
    Радев го зачука на Киро Лъжеца, а? Не беше толкова отдавна, помним още кой ни остави без газ за зимата.

    Коментиран от #73

    12:45 01.02.2026

  • 34 Име

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "АГАТ а Кристи":

    Поредна интрига на болния мозък!

    Коментиран от #47

    12:47 01.02.2026

  • 35 Напъваш ли се?

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нищоправеца":

    Няма да се получи - господарите ти ще бъдат изметени от политиката, а ти ще останеш гладен!! Ха-ха-ха!

    Коментиран от #42

    12:47 01.02.2026

  • 36 Да, ама не

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":

    Изискването беше да се плаща в рубли, но само нашата страна реши да се прави на интересна, като отказа, за да може американските дистрибутори да ни препродават руски газ на по-високи цени. Така че не русофилите, а краварофилите ни наиграха тогава.

    12:47 01.02.2026

  • 37 Пламен

    10 3 Отговор
    МИСЛЕХ СИ , ЧЕ ЛЕТЦИТЕ СА ПО-УМНИ ОТ КАШИЦИТЕ , НО РАДЕВ МЕ ОПРОВЕРГА .

    12:48 01.02.2026

  • 38 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Та не мога да разбера":

    Накратко.
    Газпром промениха начина на плащане, тъй като сметката им бе запорирана.
    В договора им в Булгаргаз ясно е написано, че промяната е разрешена.
    Газпром уведомиха неколкократно българското правителство за промяната.
    Правителството на България отказа да плаща по новия начин.
    В резултат на което Газпром ни спряха доставката на газ по договора.

    Коментиран от #52

    12:48 01.02.2026

  • 39 Когато

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Енергото започене да променя ЕДНОСТРАННО сключения договор /както е в случая начина на заплащане/ всеки посредствен адвокат би ти помогнал да осъдиш Енергото, че си спрял да плащаш.
    Но вие - АДВОКАТИТЕ на Матушка, никога няма да застанете на страната на обективната истина, защото сте и дечица

    Коментиран от #53

    12:48 01.02.2026

  • 40 Последно

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Правата и задълженията са уточнени в договора. Там изрично е упоменато кога, в каква валута и в коя банкова сметка се превеждат парите по договора. Изрично е упоменато и как стават доставките. Ти ако не си учил и не си виждал договор може да ти е простено такова незнание.

    Коментиран от #44

    12:49 01.02.2026

  • 41 Не си много в час

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Европейца":

    Фицо, мицо и Орбан просто си спазват договорите , които приключват 2027г.!
    Тогава и те ще спрат да купуват!

    Коментиран от #48

    12:49 01.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Анонимен

    5 2 Отговор
    Спасителите се надпреварват кой повече да лъже другия

    Коментиран от #57

    12:52 01.02.2026

  • 44 Дрът сбъркан русофил

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Последно":

    Защо се обясняваш на сбърканите неграмотни русофили тук?

    12:52 01.02.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Киро Умния договаряше газ без възможност да бъде разтоварен, нито имаше тръби по които да го достави на потребителите. В пристъп на мъдрост се гепи за парапет, който не съществува, и изпрати милицията да арестува Бойко посред нощ. За тези деяния съдът го изпрати на скенер за да се види има ли въобще нещо в празната му кратуна. В крайна сметка ще се окажем единствената държава в света с Премиер без мозък и избиратели, които са гласували за него, също без мозък. Дано след следващите избори не се окаже, че сме нация без мозък.

    Коментиран от #50, #56

    12:52 01.02.2026

  • 46 Резидента

    7 2 Отговор
    Пак ви повтарям, плащайте на Боташ 6 милиарда и не се обяснявайте като сополанковци пред майка си!

    12:53 01.02.2026

  • 47 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Име":

    Ти други книги освен с мяхкий знак чел ли си?
    Не.! Защото си се клел във вярност на Матушка и с удоволствие при един референдум би гласувал за 16-та, Заддунайская.
    Срам "другарю" , СРАМ !!!

    12:54 01.02.2026

  • 48 Нищоправеца

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Не си много в час":

    Започваш да ми харесваш - те просто излязоха по-умни от нас. А това "ще" е толкова сигурно, че няма накъде, но пък за тези три години ни плащаме на тройна спрямо тяхната цена. Освен това когато тази простия в Украйна приключи, тези държави ще имат отново огромно предимство в договарянето с Русия за каквото и да е

    Коментиран от #58

    12:55 01.02.2026

  • 49 Тогава

    6 2 Отговор
    защо го съхранява?За да плащаме за съхранение?

    Коментиран от #63

    12:57 01.02.2026

  • 50 Ти сега ли разбра

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    че племето има 2 клетки в кутията си?

    12:58 01.02.2026

  • 51 Радев си е бил

    7 2 Отговор
    И винаги ще бъдепродажна Кремълска Мастия! Жалко е за нас българите, че трябва да избираме между двама крадци,подлеци и демагози: кремълския слуга и банкянската мутра!

    12:58 01.02.2026

  • 52 Накратко това не е вярно

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Путин обяви редица държави за "недружествени нации". След това реши, а след това Думата вкара като закон задължението руски газ да се плаща само в рубли. Валутните сметки бяха в "Газпромбанк". Клиентите трябваше да отворят сметки в рубли, да си купят рубли и да ги внесат там. Това е в периода март-април 2023. На 4 март 2024 този режим отпадна, но клиентите вече ги нямаше.

    Коментиран от #67

    12:58 01.02.2026

  • 53 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Когато":

    Енергото едностанно си променя договора, след като променя цената.
    До сега никой не е осъдил енергото за това. Няма и да го осъди.
    Просто се замислете, защо ако е имало правна възможност
    Булгаргаз да осъди Газпром, защо до сега не го е направил.
    Прочетете договора и ще разберете защо.

    12:58 01.02.2026

  • 54 Мунчо

    4 2 Отговор
    Единия Кирчо, работил за себе си, народа плаща
    другия Радеф, работил пак за себе си, народа, пак плаща, е накрая газ имаме в хранилище, на територията на България! При Радеф, нищо не получаваме, но плащаме и то здраво!
    Где е Киро, на кирия, а при Радеф на просия!
    На кого да благодарим, Гадеф за просията???

    12:58 01.02.2026

  • 55 Пък

    3 3 Отговор
    ние съхраняваме неработещи,непродаваеми руски реактори!

    13:00 01.02.2026

  • 56 тайминг

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    През декември 2023 интерконектът с Гърция вече пренасяше газ. Договорът с Боташ беше подписан ан 03.01.2024 при вече работещ интерконект.

    Коментиран от #66

    13:00 01.02.2026

  • 57 Име

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Поредна интрига!

    13:00 01.02.2026

  • 58 И ти не си много в час

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Нищоправеца":

    Цената на газа в Европа сега, никога не е била по ниска!
    А ние плащахме на Газпром 2 пъти по скъпо от всички други, понеже сме братушки!
    Знаем, че русофилите сте неграмотни, но чак пък толкоз!

    Коментиран от #72

    13:01 01.02.2026

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    ПРОСТАКА КИРО И ЧОРАПА СА ................... ОТ "ЕДИН ДОЛ ШАРЛАТАНИ" - НАЛИ ШАРЛАТАНИТЕ СА "ПРОЕКТ" НА ЧОРАПА ..................... ФАКТ !

    13:01 01.02.2026

  • 60 Що за

    6 1 Отговор
    омразни заяждания без стойност ? Че и чрез медиите ?!

    Коментиран от #78

    13:01 01.02.2026

  • 61 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Принцеса Даяна":

    Още една интрига!

    Коментиран от #74

    13:02 01.02.2026

  • 62 А защо

    3 2 Отговор
    съхраняваме Акьоша?

    13:03 01.02.2026

  • 63 Човекът

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "Тогава":

    е военен , цял живот на държавна ясла ! И мисленето такова , никога няма да се промени ! Той дори не отговаря на въпросите каква вижда нашата международна политика ! Не , че не се вижда.

    13:05 01.02.2026

  • 64 Много

    3 2 Отговор
    махленско , бе ! Без стойност !

    13:07 01.02.2026

  • 65 Радев

    5 2 Отговор
    Турски агент си

    13:08 01.02.2026

  • 66 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "тайминг":

    Договорът с Боташ беше уговорен от другия индивид без мозък, но за сметка на това много алчен - Румен Радев. На изборите ще се преброят избирателите без мозък - сиреч тези които гласуват за Румен Боташа.

    13:09 01.02.2026

  • 67 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Накратко това не е вярно":

    Накратко. Договорът бе публично достъпен.
    Някой дори си направих труда да го прочетат.
    В него ясно пише, че плащанията могат да се извършват и в национални валути.
    Други държави приеха новия начин на плащане и дори и до сега доставките на газ към тях си продължават.
    Това, че нашите управляващи отказаха да плащат, е нещо за което те рано или късно ще понесат отговорност.
    Това е и една от причините видни фигури в една партия да се откажат от политическия живот и вероятно един ден дори да напуснат и страната.

    Коментиран от #81

    13:10 01.02.2026

  • 68 НЯКОЙ

    4 2 Отговор
    Докога ще спи Сарафов - още утре призовка за Боташ

    13:10 01.02.2026

  • 69 Време е

    1 5 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    13:10 01.02.2026

  • 70 Браво я пич

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бате Ачо":

    Следиш работите от близо, благодаря за информацията, бих гласувал за теб, ако се кандидатираш, Диан

    13:11 01.02.2026

  • 71 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Радев късметлията":

    И ще си изберат пак същото,а може и по-зле

    13:11 01.02.2026

  • 72 Нищоправеца

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "И ти не си много в час":

    Ти верно не си с всичкия си - какво ми сравняваш цени преди години и сега? Факт че, че първите демократични доставки бяха на около 2 пъти по-висока цена "високата" по договора с газпром. И айде миличък ако обичаш да не ми лепиш етикети какъв "фил" или "фоб" съм - нямаш си ни най-малка представа за това. Но ограниченото мисловно съсловия като теб, когато не му отърва заклеймява всеки, който може да разсъждава непреубедено

    13:13 01.02.2026

  • 73 Че от Радев

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хейт":

    по-голям лъжец има, ли. Обикновен гюведжар, когото 2 месеца преди президентските избори през 2016 ожениха за любовницата му Деса, за да прикрият по-големия скандал във ВВС. Като командир на ВВС Радев назначава любовницата си на втора длъжност - за да цоца още една заплата, а той да я … срещу така осигуреното за наша сметка заплащане.

    13:14 01.02.2026

  • 74 Принцеса Даяна

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Факт":

    Абе кое ти е интрига бе едноклетъчен? Мунчо е кух като лейка. През измисления си животец не е създал нищо за 5 стотинки даже

    Коментиран от #79

    13:15 01.02.2026

  • 75 Договорът

    3 1 Отговор
    "Ботош" беше прекратен едностранно , и то от Газпром ! Всичко друго е изсмукано от пръстите!

    13:15 01.02.2026

  • 76 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Резидента":

    Спокойно, плащанията към Боташ ще бъдат извършени с някой от осемте милиарда на Кокоран.
    Няма никакъв проблем, следователно!

    13:18 01.02.2026

  • 77 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "и двамата":

    Гладна кокошка просо сънува!

    13:21 01.02.2026

  • 78 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Що за":

    Откога посочването на 100% факти стана "омразно заяждане без стойност"?
    Знаеш ли какво ще се случи в съда, ако Киро Тъпото излезе да защитава лъжите си за интерконектора с Гърция и бъде закован с фактите, посочени от Радев?

    13:23 01.02.2026

  • 79 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Принцеса Даяна":

    Принцесо!
    В алеята на славата на Академията Максуел кухи лейки няма.
    А Президента генерал Румен Радев е там.
    Вие къде сте?

    Коментиран от #82

    13:23 01.02.2026

  • 80 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Принцеса Даяна":

    Кого наричаш "неумен" - Киро Тъпото ли?

    Коментиран от #84

    13:23 01.02.2026

  • 81 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Шест пъти по скъп газ към настоящата цена. Що никой не го вика и пита как Кирчо купи този скъп газ? По ЗОП? Къде е търга или с пряко договаряне? Що е подписал само за газ до порта, без да е отработил пренос в България? Негова работа ли е да договаря, а не ресорния министър? А кой е контролирал сделката? Плащанията през фирмата на парапета ли са? А колко са заделени за черни дни?... Въпроси без отговор.

    Коментиран от #87

    13:26 01.02.2026

  • 82 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ами":

    Споко, дамата е в куролационния литмус, на втория ред в петата колония.
    Провери в мумурандума на Простокиро, ясно е записано там!

    13:26 01.02.2026

  • 83 ТтТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "и двамата":

    И двамата са от едно семейство, и двамата са договорили не рентабилни договори за България!

    13:26 01.02.2026

  • 84 Принцеса Даяна

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Тити на Кака":

    Това се отнасяше за Мунчо. Колкото до Кики - за него няма толкова ниска степен на тъпизъм за да му я лепна

    13:26 01.02.2026

  • 85 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    "Омайният"Мунчо ви завъртя главите.Опитва се да закачи на въдицата си всички кухиандри.Лапайте кукичката,после трудно ще излезне.

    13:27 01.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Георгиев":

    Крайно неприемливи въпроси задаваш, не знаеш ли, че такива въпроси се задават на другите, а не на нашите от ПП и ДС?
    Не знаеш ли, че за всички гафове на тия добри момчета от ДС и АБПФК е виновен Шиши, та геният Иво Мирчев научно го доказа, като каза, че Шиши е виновен за всичко!

    13:29 01.02.2026

  • 88 Простият

    0 0 Отговор
    Знае ли някой кой го домъкна Киро от другия край на света, че и го постави начело на държавата?

    13:29 01.02.2026

