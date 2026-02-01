Румен Радев отговори на Кирил Петков: Да благодари на “Боташ”,че съхранява купения от него скъп и непродаваем газ

"Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо отношение, така и документално."

Това се казва в официална позиция от пресцентъра на президента Румен Радев (2017-2026 г.) във връзка с вчерашния коментар в социалните мрежи на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".

В позицията се посочва още:

Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен, държавни и правителствени ръководители на страните от региона.

Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром" от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.

Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да се справи с наследената енергийна криза и договорки, като осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на "Боташ“.

670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от "Боташ“ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч и е абсолютно непродаваем, като струва на "Булгаргаз“ 243 милиона лева.

Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на “Боташ", че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.

Със своите твърдения политици от "Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзка между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите".

Епицентър. бг припомня: Скандалът се заформи вчера след като Кирил Петков опроверга бившия президент Румен Радев за договора с турската газова компания "Боташ".

Според Радев през 2022 г. редовното правителство с лидер Петков е прекратило договора с „Газпром" за една нощ, оставяйки страната без доставки, в момент, когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ.

Петков поправя Радев и представя хронология на събитията:



"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се поддадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.



27 април 2022 - Путин едностранноспря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!



1 май 2022 - 4 дни след този факт, беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.



8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.



Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.



История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето."

