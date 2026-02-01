Румен Радев отговори на Кирил Петков: Да благодари на “Боташ”,че съхранява купения от него скъп и непродаваем газ

"Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо отношение, така и документално."
Това се казва в официална позиция от пресцентъра на президента Румен Радев (2017-2026 г.) във връзка с вчерашния коментар в социалните мрежи на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".
В позицията се посочва още:
Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен, държавни и правителствени ръководители на страните от региона.
Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром" от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.
Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да се справи с наследената енергийна криза и договорки, като осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на "Боташ“.
670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от "Боташ“ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч и е абсолютно непродаваем, като струва на "Булгаргаз“ 243 милиона лева.
Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на “Боташ", че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.
Със своите твърдения политици от "Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзка между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите".
Епицентър. бг припомня: Скандалът се заформи вчера след като Кирил Петков опроверга бившия президент Румен Радев за договора с турската газова компания "Боташ".
Според Радев през 2022 г. редовното правителство с лидер Петков е прекратило договора с „Газпром" за една нощ, оставяйки страната без доставки, в момент, когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ.
Петков поправя Радев и представя хронология на събитията:
"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се поддадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.
27 април 2022 - Путин едностранноспря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!
1 май 2022 - 4 дни след този факт, беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.
8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.
Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.
История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето."
Източник: epicenter.bg
1 и двамата
Коментиран от #77, #83
12:25 01.02.2026
2 хехе
12:26 01.02.2026
4 Резидента
Коментиран от #76
12:28 01.02.2026
5 Факт
Коментиран от #9, #85
12:28 01.02.2026
6 Нищоправеца
Коментиран от #35
12:29 01.02.2026
7 Ами
Коментиран от #23
12:30 01.02.2026
8 Радев нагло лъже!
България е страхлива и не съди Газпром за този резил!
Коментиран от #10, #15, #19, #24, #36
9 Принцеса Даяна
До коментар #5 от "Факт":Мунчо е толкова неумен, че даже няма да разбере кога инженерите му ще го ритнат за борда
Коментиран от #17, #80
12:31 01.02.2026
10 Ганя Путинофила
До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":България не е страхлива, страхливи са путинофилските мишоци, които ни управляват!
12:31 01.02.2026
11 Та не мога да разбера
-;-
Последно Газпром ли ни спря Метана ИЛИ Ние се отказахме от тахните доставки?!
Няма ли ексепрти и да ни изяснат ясно какво ктана.
Ногава ще видим и дали Хасковския Орбан ще направи 20- 30-40% подкрепата!
Аман от вдлъбнати русофили.
Решетников как го е открил този хасковския русофил?!?!
Коментиран от #27, #38
12:31 01.02.2026
12 Данко Харсъзина
Пак ще се прочуем.
12:32 01.02.2026
13 Злобно
12:32 01.02.2026
14 Радев късметлията
Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!
Коментиран от #71
12:33 01.02.2026
15 Европейца
До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":Спял ти е връзката с мозъка. Ако не знаеш има държави, които още купуват руски газ
Коментиран от #22, #25
12:33 01.02.2026
16 Бате Ачо
Тогава вече имахме конектор с Гърция, тогава имахме няколко танкера с втечнен газ който бяха разтоварени и използвани. А сравнение на цената тогава и сега е абсурдна, защото Газпром в последните 30+ години винаги са ни продавали на астрономически цени и добре, че направихме договори с Азърбайджан че да спаднат малко цените.
Отделно защо договда е за такъв дълъг период а не за една или макс 2 години.
ПРОДАЖНИК
Коментиран от #26, #70
12:33 01.02.2026
17 Факт
До коментар #9 от "Принцеса Даяна":Поредна измишльотина!
Коментиран от #21
12:33 01.02.2026
18 Да бе, съхранява го...
12:34 01.02.2026
19 Българин
До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":България не е страхлива. Просто българските политици много добре знаят, че ние сме определенив Руската сфера на подчинение. И само в Кремъл могат да решават, каква ще ни е съдбата. Така че дори за най тъпите е ясно, че няма много смисъл да съдиш Газпром или Русия. Просто те имат правото да решават всичко тука! Дори някой да ви лъже, че ще се бори с Русия, той просто и служи. Защото други варианти няма!
12:35 01.02.2026
20 АГАТ а Кристи
Коментиран от #34
12:36 01.02.2026
21 Принцеса Даяна
До коментар #17 от "Факт":КОе? че Мунчо е неумен или че са го инженерствали на тайните сбирки на остатъка от ДС. Мунчо е бита карта миличък
Коментиран от #61
12:36 01.02.2026
23 Факт
До коментар #7 от "Ами":Поредна интрига!
12:37 01.02.2026
24 Ами
До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":Спрете да си плащате сметката за ток и от енергото ще Ви дръпнат шалтера.
След това започнете да се оплаквате, че от енергото са Ви спрели тока.
Ако желаете може и да решите да ги осъдите, но Ви уверявам че ще загубите делото.
Коментиран от #39
12:37 01.02.2026
26 Радев е зодия "Близнаци" като Тиквата
До коментар #16 от "Бате Ачо":и Тръмп!
Днеска говорят едно, утре друго и все лъжи! Свиквайте.
12:39 01.02.2026
27 Последно
До коментар #11 от "Та не мога да разбера":Газпром ни спря доставките. Преди това едностранно промени схемата на плащане и поиска всички клиенти да плащат с рубли. С това целяха да създадат търсене на рубли на международните пазари и да предотвратят спада на курса, който вече беше започнал. Анализирай това:
"Днес, 26 април, в "Булгаргаз" ЕАД, е получено уведомление, че доставките на природен газ от "Газпром Експорт" ще бъдат спрени", съобщи след 22 ч. българско време Министерството на енергетиката."
Коментиран от #30
12:40 01.02.2026
28 Европейца
До коментар #22 от "Дрът сбъркан русофил":Чичо ти представа си нямаш какво има в договора. А връзката с другите държави че, че те не се доверяват на фатмаци и селски тарикати с диплома от кръжок в Хавард да ги управляват. Връзката и на двама с ДС е очевадна а Путин-мутин е малоумно оправдание
12:40 01.02.2026
29 Смешен плач,
12:43 01.02.2026
30 Факт
До коментар #27 от "Последно":Всеки доставчик има право да поиска плащане в рамките на уговорената цена както намери за добре!
Коментиран от #40
12:43 01.02.2026
31 Европейца
До коментар #25 от "Някой":не знам чии слуги са споменатите държави, но и двете нямат проблеми с икономиката си, стандарта на живот си и бежанци... между другото и други държави купувах доскоро руски газ(ако въобще са спрели де)
Коментиран от #41
12:44 01.02.2026
32 Данко Харсъзина
Коментиран от #45
12:44 01.02.2026
33 Хейт
Коментиран от #73
12:45 01.02.2026
34 Име
До коментар #20 от "АГАТ а Кристи":Поредна интрига на болния мозък!
Коментиран от #47
12:47 01.02.2026
35 Напъваш ли се?
До коментар #6 от "Нищоправеца":Няма да се получи - господарите ти ще бъдат изметени от политиката, а ти ще останеш гладен!! Ха-ха-ха!
Коментиран от #42
12:47 01.02.2026
36 Да, ама не
До коментар #8 от "Радев нагло лъже!":Изискването беше да се плаща в рубли, но само нашата страна реши да се прави на интересна, като отказа, за да може американските дистрибутори да ни препродават руски газ на по-високи цени. Така че не русофилите, а краварофилите ни наиграха тогава.
12:47 01.02.2026
37 Пламен
12:48 01.02.2026
38 Ами
До коментар #11 от "Та не мога да разбера":Накратко.
Газпром промениха начина на плащане, тъй като сметката им бе запорирана.
В договора им в Булгаргаз ясно е написано, че промяната е разрешена.
Газпром уведомиха неколкократно българското правителство за промяната.
Правителството на България отказа да плаща по новия начин.
В резултат на което Газпром ни спряха доставката на газ по договора.
Коментиран от #52
12:48 01.02.2026
39 Когато
До коментар #24 от "Ами":Енергото започене да променя ЕДНОСТРАННО сключения договор /както е в случая начина на заплащане/ всеки посредствен адвокат би ти помогнал да осъдиш Енергото, че си спрял да плащаш.
Но вие - АДВОКАТИТЕ на Матушка, никога няма да застанете на страната на обективната истина, защото сте и дечица
Коментиран от #53
12:48 01.02.2026
40 Последно
До коментар #30 от "Факт":Правата и задълженията са уточнени в договора. Там изрично е упоменато кога, в каква валута и в коя банкова сметка се превеждат парите по договора. Изрично е упоменато и как стават доставките. Ти ако не си учил и не си виждал договор може да ти е простено такова незнание.
Коментиран от #44
12:49 01.02.2026
41 Не си много в час
До коментар #31 от "Европейца":Фицо, мицо и Орбан просто си спазват договорите , които приключват 2027г.!
Тогава и те ще спрат да купуват!
Коментиран от #48
12:49 01.02.2026
43 Анонимен
Коментиран от #57
12:52 01.02.2026
44 Дрът сбъркан русофил
До коментар #40 от "Последно":Защо се обясняваш на сбърканите неграмотни русофили тук?
12:52 01.02.2026
45 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Киро Умния договаряше газ без възможност да бъде разтоварен, нито имаше тръби по които да го достави на потребителите. В пристъп на мъдрост се гепи за парапет, който не съществува, и изпрати милицията да арестува Бойко посред нощ. За тези деяния съдът го изпрати на скенер за да се види има ли въобще нещо в празната му кратуна. В крайна сметка ще се окажем единствената държава в света с Премиер без мозък и избиратели, които са гласували за него, също без мозък. Дано след следващите избори не се окаже, че сме нация без мозък.
Коментиран от #50, #56
12:52 01.02.2026
46 Резидента
12:53 01.02.2026
47 АГАТ а Кристи
До коментар #34 от "Име":Ти други книги освен с мяхкий знак чел ли си?
Не.! Защото си се клел във вярност на Матушка и с удоволствие при един референдум би гласувал за 16-та, Заддунайская.
Срам "другарю" , СРАМ !!!
12:54 01.02.2026
48 Нищоправеца
До коментар #41 от "Не си много в час":Започваш да ми харесваш - те просто излязоха по-умни от нас. А това "ще" е толкова сигурно, че няма накъде, но пък за тези три години ни плащаме на тройна спрямо тяхната цена. Освен това когато тази простия в Украйна приключи, тези държави ще имат отново огромно предимство в договарянето с Русия за каквото и да е
Коментиран от #58
12:55 01.02.2026
49 Тогава
Коментиран от #63
12:57 01.02.2026
50 Ти сега ли разбра
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":че племето има 2 клетки в кутията си?
12:58 01.02.2026
51 Радев си е бил
12:58 01.02.2026
52 Накратко това не е вярно
До коментар #38 от "Ами":Путин обяви редица държави за "недружествени нации". След това реши, а след това Думата вкара като закон задължението руски газ да се плаща само в рубли. Валутните сметки бяха в "Газпромбанк". Клиентите трябваше да отворят сметки в рубли, да си купят рубли и да ги внесат там. Това е в периода март-април 2023. На 4 март 2024 този режим отпадна, но клиентите вече ги нямаше.
Коментиран от #67
12:58 01.02.2026
53 Ами
До коментар #39 от "Когато":Енергото едностанно си променя договора, след като променя цената.
До сега никой не е осъдил енергото за това. Няма и да го осъди.
Просто се замислете, защо ако е имало правна възможност
Булгаргаз да осъди Газпром, защо до сега не го е направил.
Прочетете договора и ще разберете защо.
12:58 01.02.2026
54 Мунчо
другия Радеф, работил пак за себе си, народа, пак плаща, е накрая газ имаме в хранилище, на територията на България! При Радеф, нищо не получаваме, но плащаме и то здраво!
Где е Киро, на кирия, а при Радеф на просия!
На кого да благодарим, Гадеф за просията???
12:58 01.02.2026
55 Пък
13:00 01.02.2026
56 тайминг
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":През декември 2023 интерконектът с Гърция вече пренасяше газ. Договорът с Боташ беше подписан ан 03.01.2024 при вече работещ интерконект.
Коментиран от #66
13:00 01.02.2026
57 Име
До коментар #43 от "Анонимен":Поредна интрига!
13:00 01.02.2026
58 И ти не си много в час
До коментар #48 от "Нищоправеца":Цената на газа в Европа сега, никога не е била по ниска!
А ние плащахме на Газпром 2 пъти по скъпо от всички други, понеже сме братушки!
Знаем, че русофилите сте неграмотни, но чак пък толкоз!
Коментиран от #72
13:01 01.02.2026
59 ЕДГАР КЕЙСИ
13:01 01.02.2026
60 Що за
Коментиран от #78
13:01 01.02.2026
61 Факт
До коментар #21 от "Принцеса Даяна":Още една интрига!
Коментиран от #74
13:02 01.02.2026
62 А защо
13:03 01.02.2026
63 Човекът
До коментар #49 от "Тогава":е военен , цял живот на държавна ясла ! И мисленето такова , никога няма да се промени ! Той дори не отговаря на въпросите каква вижда нашата международна политика ! Не , че не се вижда.
13:05 01.02.2026
64 Много
13:07 01.02.2026
65 Радев
13:08 01.02.2026
66 Данко Харсъзина
До коментар #56 от "тайминг":Договорът с Боташ беше уговорен от другия индивид без мозък, но за сметка на това много алчен - Румен Радев. На изборите ще се преброят избирателите без мозък - сиреч тези които гласуват за Румен Боташа.
13:09 01.02.2026
67 Ами
До коментар #52 от "Накратко това не е вярно":Накратко. Договорът бе публично достъпен.
Някой дори си направих труда да го прочетат.
В него ясно пише, че плащанията могат да се извършват и в национални валути.
Други държави приеха новия начин на плащане и дори и до сега доставките на газ към тях си продължават.
Това, че нашите управляващи отказаха да плащат, е нещо за което те рано или късно ще понесат отговорност.
Това е и една от причините видни фигури в една партия да се откажат от политическия живот и вероятно един ден дори да напуснат и страната.
Коментиран от #81
13:10 01.02.2026
68 НЯКОЙ
13:10 01.02.2026
69 Време е
13:10 01.02.2026
70 Браво я пич
До коментар #16 от "Бате Ачо":Следиш работите от близо, благодаря за информацията, бих гласувал за теб, ако се кандидатираш, Диан
13:11 01.02.2026
71 Зъл пес
До коментар #14 от "Радев късметлията":И ще си изберат пак същото,а може и по-зле
13:11 01.02.2026
72 Нищоправеца
До коментар #58 от "И ти не си много в час":Ти верно не си с всичкия си - какво ми сравняваш цени преди години и сега? Факт че, че първите демократични доставки бяха на около 2 пъти по-висока цена "високата" по договора с газпром. И айде миличък ако обичаш да не ми лепиш етикети какъв "фил" или "фоб" съм - нямаш си ни най-малка представа за това. Но ограниченото мисловно съсловия като теб, когато не му отърва заклеймява всеки, който може да разсъждава непреубедено
13:13 01.02.2026
73 Че от Радев
До коментар #33 от "Хейт":по-голям лъжец има, ли. Обикновен гюведжар, когото 2 месеца преди президентските избори през 2016 ожениха за любовницата му Деса, за да прикрият по-големия скандал във ВВС. Като командир на ВВС Радев назначава любовницата си на втора длъжност - за да цоца още една заплата, а той да я … срещу така осигуреното за наша сметка заплащане.
13:14 01.02.2026
74 Принцеса Даяна
До коментар #61 от "Факт":Абе кое ти е интрига бе едноклетъчен? Мунчо е кух като лейка. През измисления си животец не е създал нищо за 5 стотинки даже
Коментиран от #79
13:15 01.02.2026
75 Договорът
13:15 01.02.2026
76 Тити на Кака
До коментар #4 от "Резидента":Спокойно, плащанията към Боташ ще бъдат извършени с някой от осемте милиарда на Кокоран.
Няма никакъв проблем, следователно!
13:18 01.02.2026
77 Дзак
До коментар #1 от "и двамата":Гладна кокошка просо сънува!
13:21 01.02.2026
78 Тити на Кака
До коментар #60 от "Що за":Откога посочването на 100% факти стана "омразно заяждане без стойност"?
Знаеш ли какво ще се случи в съда, ако Киро Тъпото излезе да защитава лъжите си за интерконектора с Гърция и бъде закован с фактите, посочени от Радев?
13:23 01.02.2026
79 Ами
До коментар #74 от "Принцеса Даяна":Принцесо!
В алеята на славата на Академията Максуел кухи лейки няма.
А Президента генерал Румен Радев е там.
Вие къде сте?
Коментиран от #82
13:23 01.02.2026
80 Тити на Кака
До коментар #9 от "Принцеса Даяна":Кого наричаш "неумен" - Киро Тъпото ли?
Коментиран от #84
13:23 01.02.2026
81 Георгиев
До коментар #67 от "Ами":Шест пъти по скъп газ към настоящата цена. Що никой не го вика и пита как Кирчо купи този скъп газ? По ЗОП? Къде е търга или с пряко договаряне? Що е подписал само за газ до порта, без да е отработил пренос в България? Негова работа ли е да договаря, а не ресорния министър? А кой е контролирал сделката? Плащанията през фирмата на парапета ли са? А колко са заделени за черни дни?... Въпроси без отговор.
Коментиран от #87
13:26 01.02.2026
82 Тити на Кака
До коментар #79 от "Ами":Споко, дамата е в куролационния литмус, на втория ред в петата колония.
Провери в мумурандума на Простокиро, ясно е записано там!
13:26 01.02.2026
83 ТтТ
До коментар #1 от "и двамата":И двамата са от едно семейство, и двамата са договорили не рентабилни договори за България!
13:26 01.02.2026
84 Принцеса Даяна
До коментар #80 от "Тити на Кака":Това се отнасяше за Мунчо. Колкото до Кики - за него няма толкова ниска степен на тъпизъм за да му я лепна
13:26 01.02.2026
85 Хахаха
До коментар #5 от "Факт":"Омайният"Мунчо ви завъртя главите.Опитва се да закачи на въдицата си всички кухиандри.Лапайте кукичката,после трудно ще излезне.
13:27 01.02.2026
87 Тити на Кака
До коментар #81 от "Георгиев":Крайно неприемливи въпроси задаваш, не знаеш ли, че такива въпроси се задават на другите, а не на нашите от ПП и ДС?
Не знаеш ли, че за всички гафове на тия добри момчета от ДС и АБПФК е виновен Шиши, та геният Иво Мирчев научно го доказа, като каза, че Шиши е виновен за всичко!
13:29 01.02.2026
88 Простият
13:29 01.02.2026