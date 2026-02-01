Новини
Илияна Йотова започва консултации за служебен премиер във вторник

1 Февруари, 2026 12:51 661 29

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани, посочи президентът

Илияна Йотова започва консултации за служебен премиер във вторник - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще започне официални консултации с парламентарно представените партии във вторник, 3 февруари. Целта на разговорите е определянето на следващия служебен министър-председател, съобщи тя пред журналисти по време на посещението си в село Делчево за празника на виното.

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани", заяви Йотова, цитирана от БТА. Тя подчерта, че името на бъдещия министър-председател ще бъде обявено едва след приключване на разговорите с политическите сили в Народното събрание.

Въпреки амбицията за намиране на фигура с широко обществено доверие, процедурата остава в рамките на т.нар. "домова книга" – ограничения списък от длъжностни лица според последните промени в Конституцията. Към момента петима от потенциалните кандидати вече са изразили принципна готовност да поемат поста, но крайното решение остава в ръцете на президента.

Изявлението на Илияна Йотова бе направено в община Гоце Делчев, където тя участва в традиционното обредно зарязване на лозята за Трифон Зарезан. Според държавния глава е важно новият кабинет да осигури спокойствие и честни избори, без да задълбочава политическата конфронтация в страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 До петък

    8 3 Отговор
    какво беше?

    12:56 01.02.2026

  • 2 хехе

    2 8 Отговор
    предстои голям цирк който и да избере едните или другите ще са недоволни и разбира се Йотова ще е виновна.

    12:57 01.02.2026

  • 3 Ебре животе

    2 3 Отговор
    Да избягва гафофе от международно значение,само това и ще си поживее както досега.

    13:00 01.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    В 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.

    13:00 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кви консултации бре

    7 6 Отговор
    Назначавай там някой лйолю и напред към светлото бъдеще радевско

    13:02 01.02.2026

  • 7 Принцеса Даяна

    8 5 Отговор
    Тая кра-ва е ясна - ще протака с измишльотини времето докато назначи изборите

    13:02 01.02.2026

  • 8 Направо съм бесен

    11 3 Отговор
    Вчера разбрах че всеки дришлю дет е бил премиерче или президентче може да се пенсионира без 1 ден трудов стаж да има

    Коментиран от #15, #16

    13:05 01.02.2026

  • 9 Георги

    8 2 Отговор
    ей голямо мотане

    13:06 01.02.2026

  • 10 Беро

    5 5 Отговор
    Тъмносив каскет, изпобеляла блуза, алчност в погледа гори, не мисля за задната ти буза, там
    на комунист от много време ужасно си смърди!
    Колко години ви трябват да отворите очи:
    36 или 45 ви стигат! Нация от крадци и лъжци!!!

    13:07 01.02.2026

  • 11 Избирателите

    4 6 Отговор
    Искаме си Главанака !

    13:07 01.02.2026

  • 12 Пламен

    7 3 Отговор
    Е , ТЯ ДНЕС Е НА ФЕСТИВАЛА НА ВИНОТО И ЩЕ ЗАРЯЗВА .
    НОРМАЛНО Е УТРЕ ДА Е МАХМУРЛИЙКА , ВЛЕЗТЕ Й В ПОЛОЖЕНИЕТО .
    НАЗДРАВЕ !

    13:09 01.02.2026

  • 13 Тая няма да я бъде щото ще играе

    6 5 Отговор
    Лопатата ! На децата да им говорите че Аспарух бил Моше Барух ....

    13:09 01.02.2026

  • 14 Тази излезе

    6 4 Отговор
    по шмекер от ментора!

    13:10 01.02.2026

  • 15 И за тях

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Направо съм бесен":

    таван няма!

    13:11 01.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Защо

    5 0 Отговор
    триеш,бе?

    13:15 01.02.2026

  • 18 Да попитам:

    3 4 Отговор
    Тази до кога мисли да се размотава с абсолютно ненужни уж разговори??? Алогично е да се иска мнението на хора,които са в оставка,поискана от протестите!!! Хем изгонени,хем пак акъл от тях щяла да иска тази!!! А в "домовата книга"няма особи,които да са любимци на народа,тогава какви циркове ни разиграват и харчат на вятъра народни пари?!

    13:15 01.02.2026

  • 19 Проучване

    1 0 Отговор
    от фесебе....

    13:17 01.02.2026

  • 20 ура,,ура

    3 2 Отговор
    Аман от процедури. Връчване на мандати- седмици. Консултации с потенциални кандидати премиери- седмици. Разговори с парламентарните партии- седмици.Одобряване на кабинет- седмици. Е, после се чудим къде е енергията от протестите. И старите свалени управляващи и свален парламент правят каквото си искат. При положение, че са безработни.

    Коментиран от #24

    13:17 01.02.2026

  • 21 Баба Цоцолана

    2 2 Отговор
    Баба Шмекерана!

    13:18 01.02.2026

  • 22 Прецедент

    3 0 Отговор
    А оставаката много бързо приеха!Без предизвестие!Без да питат работодателя!

    13:19 01.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Червен ла -йно -мет РРадев

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ура,,ура":

    Заръчал съм изборите да са през месец Май!

    13:24 01.02.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КАКВИ КОНСУЛТАЦИЙ ЩЕ ЗАПОЧВА ..................... ПИЯНИЦАТА ПИГИ ЙОТОВА ....................... ПОРАДИ "ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ" С ОТВОРЕНИ УСТА .................... ФАКТ !

    13:26 01.02.2026

  • 26 Всич не се прави на важна ами

    0 0 Отговор
    Назначавай там някой лйолю и напред към светлото бъдеще радевско

    13:29 01.02.2026

  • 27 Майко мила!

    0 0 Отговор
    Нема отърване от тая.

    13:29 01.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тежка е царската короно

    1 0 Отговор
    Европа под матриархат за съжаление е пълен провал.
    Очертава се български матриархат и всичко говори, че ще е като европейския.
    Защото зад тези жени се прикриват глупави, алчни и неспособни мъже.

    13:30 01.02.2026

