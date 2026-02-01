Илияна Йотова започва консултации за служебен премиер във вторник

Президентът Илияна Йотова ще започне официални консултации с парламентарно представените партии във вторник, 3 февруари. Целта на разговорите е определянето на следващия служебен министър-председател, съобщи тя пред журналисти по време на посещението си в село Делчево за празника на виното.
"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани", заяви Йотова, цитирана от БТА. Тя подчерта, че името на бъдещия министър-председател ще бъде обявено едва след приключване на разговорите с политическите сили в Народното събрание.
Въпреки амбицията за намиране на фигура с широко обществено доверие, процедурата остава в рамките на т.нар. "домова книга" – ограничения списък от длъжностни лица според последните промени в Конституцията. Към момента петима от потенциалните кандидати вече са изразили принципна готовност да поемат поста, но крайното решение остава в ръцете на президента.
Изявлението на Илияна Йотова бе направено в община Гоце Делчев, където тя участва в традиционното обредно зарязване на лозята за Трифон Зарезан. Според държавния глава е важно новият кабинет да осигури спокойствие и честни избори, без да задълбочава политическата конфронтация в страната.
