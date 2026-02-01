Акад. Николай Денков притеснен, че Радев се е споразумял с Пеевски и Борисов

"Когато президентът заявява, че ще се бори за олигархията, да започне да казва истинските неща и какво се случва в енергетиката. Искам да чуя неговото ясно отношение към Делян Пеевски, Бойко Борисов, Борислав Сарафов, Чирен и АМ "Хемус". Ако ще се бори с олигархията, няма как да ги премълчава."

Това заяви бившият премиер, а сега народен представител от ПП-ДБ акад. Николай Денков пред БНР.

Той има сериозно притеснение, че Радев се е споразумял с Делян Пеевски и Бойко Борисов да не ги атакува и те да не го атакуват заради "Боташ".

Денков смята, че слизането на Румен Радев на политическия терен е изчистило трите пътя на развитие пред България. Единият път е това, което правят досега Борисов и Пеевски в полза на друга държава. Вторият път е търсенето на някаква държава тип Виктор Орбан. Третият път е това, което иска ПП - Европа да е единственото място, в което да се развиваме, да се намали неравенството и да се дадат най-добрите възможности за работа, образование и здравеопазване на хората.

Той е на мнение, че Румен Радев е тръгнал в грешна посока, като не споменава как ще се бори с модела на Борисов, Пеевски и как ще се бори с мафията. "Радев трябва да започне със словото и после с делата. Кога Радев ще каже за делата на Борисов, които висят на трупчета", запита бившият премиер.

Денков коментира и напрежението между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за реденето на партийните листи за предсрочните избори. Той обясни, че предсрочните избори се изтеглиха към април месец и разговорите за листите продължават. Това, което казахме с решението на националния съвет, е, че досега бяхме успешни, работейки заедно и искаме да продължим заедно, протегна ръка Денков към коалиционните им партньори от ДБ.

Според него, когато Даниел Лорер е изключен от ПП, не би трябвало да бъде част от общата коалиция. "Нека да седнем, да обсъдим, вместо да раздухваме през медиите един или друг конкретен случай", призова Николай Денков. И уточни, че Кирил Петков е заявил, че не иска да участва в листите и в изпълнителния съвет, но остава част от ПП.

Според него това, което би било ненормално, е, ако някой се забие в ръководството на партията и иска да бъде вечен.