Кристин Лагард поздрави България за първия месец в еврозоната

Днес се навършва един месец от присъединяването на България към еврозоната, с което 358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще. Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация във "Фейсбук".
Изявлението е част от поредица от публични коментари на Кристин Лагард през последните седмици на 2025 г. и началото на 2026 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната.
Припомняме, че България въведе еврото като официална валута на 1 януари 2026 година. В полунощ на 31 януари 2026 г. изтече едномесечният срок, в който еврото и лева бяха заедно в обращение. От днес, 1 февруари, единственото официално платежно средство в България става единната европейска валута.
