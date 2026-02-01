Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кристин Лагард поздрави България за първия месец в еврозоната

Кристин Лагард поздрави България за първия месец в еврозоната

1 Февруари, 2026 18:03

България въведе еврото като официална валута на 1 януари 2026 година

Днес се навършва един месец от присъединяването на България към еврозоната, с което 358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще. Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация във "Фейсбук".

Изявлението е част от поредица от публични коментари на Кристин Лагард през последните седмици на 2025 г. и началото на 2026 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната.

Припомняме, че България въведе еврото като официална валута на 1 януари 2026 година. В полунощ на 31 януари 2026 г. изтече едномесечният срок, в който еврото и лева бяха заедно в обращение. От днес, 1 февруари, единственото официално платежно средство в България става единната европейска валута.


  • 1 копейките

    8 37 Отговор
    РИВАТ!!!

    Коментиран от #6

    18:04 01.02.2026

  • 2 Поздравиха ни, че сме роби

    39 8 Отговор
    А ние псуваме еврото и продажните политици.

    Коментиран от #10

    18:05 01.02.2026

  • 3 11111

    33 4 Отговор
    тази не беше ли подсъдима

    Коментиран от #5

    18:05 01.02.2026

  • 4 това нещо на снимката

    31 3 Отговор
    от догодина ще ви е шефа на цифровия концлагер

    18:06 01.02.2026

  • 5 В ЕК подсъдими бол

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    няма кой да им прозинесе присъдите обаче.

    18:06 01.02.2026

  • 6 така , де

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "копейките":

    Скоро ще ревеш и ти! Не се съмнявай!

    18:07 01.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 1 Отговор
    Все едно да поздравят жена , че е ИЗНАСИЛЕНА‼️

    18:07 01.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит и полицията дойде да ни изведе но ние отказахме и продължаваме.

    Коментиран от #56

    18:07 01.02.2026

  • 9 отвратително

    31 4 Отговор
    Вижте и само гнусната физиономия!

    18:08 01.02.2026

  • 10 Предложение

    5 29 Отговор

    До коментар #2 от "Поздравиха ни, че сме роби":

    На който не му изнася евросъюза да бъде депортиран с черен печат в сибир и мацква!!!

    Коментиран от #14, #38

    18:08 01.02.2026

  • 11 ТАЯ МНОГО НИ ХАРЕСВА

    20 1 Отговор
    И без нас не може. Яко е натоварвана със по двеста кюлчета. Я НЕКА НЕКОЯ УБАВИЦА ПОНЕ КАТО КАЛАС ДА НИ ПОЗДРАВИ. ТО МЕРКЕЛ УРСУЛА КРИСТИН. СТИГА.

    18:08 01.02.2026

  • 12 референдум

    27 1 Отговор
    Робовладелците били поздравили робите .

    18:08 01.02.2026

  • 13 Да,да

    14 0 Отговор
    Преместих го.

    18:09 01.02.2026

  • 14 депортиран и

    0 12 Отговор

    До коментар #10 от "Предложение":

    е БАН!

    18:09 01.02.2026

  • 15 Само мутрата

    18 3 Отговор
    И Вижте на тая!

    18:09 01.02.2026

  • 16 Облигаторни

    3 10 Отговор
    поздрави !

    18:09 01.02.2026

  • 17 Ами

    20 1 Отговор
    Тая кака ... ако знае колко българи я поздравиха,
    има да се чеше до като е жива :)

    18:09 01.02.2026

  • 18 Голем смех

    3 20 Отговор
    КАпЙечици с кухи лейчици, да гА дуФатье :) хахахахаха

    Коментиран от #22

    18:09 01.02.2026

  • 19 Много народ

    20 2 Отговор
    Обясняваше по телевизиите, че нищо нямало да поскъпне.
    Де ги сега да обяняват защо лъгаха? Защо не ги канят никъде да ги питат защо говориха глупости?
    А на такива като Лагард, много поздрави на майките и лелите им.

    Коментиран от #23, #43

    18:10 01.02.2026

  • 20 ФЕЙК - либераст

    11 2 Отговор
    Чииииииир, чиииииир, ела те пиленца на баба! От кое ще ще правим супичка днес?

    18:11 01.02.2026

  • 21 Дориана

    16 4 Отговор
    Кристин Лагард да понесе вината заедно с Урсула, Макран Мерц и СИЕ когато ЕС се разпадне , защото точно натам се подреждат събитията. И за войната, която ежедневно провокират и неистово желаят. И за икономическите последици от тяхната недалновидна военолюбива политика.

    18:12 01.02.2026

  • 22 копейките

    3 18 Отговор

    До коментар #18 от "Голем смех":

    са ТЪПИ!!!!!!!!

    Коментиран от #26

    18:12 01.02.2026

  • 23 Просто е

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много народ":

    Плаща им се, за да лъжат.

    18:13 01.02.2026

  • 24 Малеее

    10 0 Отговор
    Уплаших се.
    Но както е рекъл оня Не бой се Иванчо ножа е дървен.
    Абе дървен дървен ама упрял до кокала.

    18:14 01.02.2026

  • 25 Стамо

    14 0 Отговор
    Ей такива уроди, със своите решения, директни или индиректно управляват нашия живот

    18:15 01.02.2026

  • 26 бутат

    0 9 Отговор

    До коментар #22 от "копейките":

    масло..

    18:15 01.02.2026

  • 27 Търновец

    1 16 Отговор
    Малко история - преди години имаше икономическа организация СИВ и имаше преводна рубла като валута за плащане между страните членки. А първите критики срещу тази рубла дойдоха от Москва където Руски политици като Жириновски търсеха външен враг с който да обяснят икономическите трудности на СССР. Срещал съм и немалко Руси които искаха търговията в СИВ да е с твърда валута. Сега Европа все повече се интегрира и правилно имаме обща валута.

    Коментиран от #47, #63

    18:15 01.02.2026

  • 29 Това беше написано преди месеци тук

    5 9 Отговор
    Но мод ито го изтри бърже а аз го запазих преди да бъде изтрито:
    Момче, в качеството си на икономист заемащ "висока" длъжност в БНБ ти заявявам:
    САЩ де факто от 3 години са в дефолт но никой и дума не обелва. Предстои огромен крах и на тях, и на световната икономика, който за съжаление е неизбежен и който, според вътрешните ни анализи ще се случи в рамките на 3-5 години! Оттам и бързането за въвеждане на Електронното Евро и откачането от разплащателната система Суифт, която е пряко зависима от ФЕД на САЩ! ЕЦБ прави и нвъзможното да спаси Европа...

    Коментиран от #32, #33, #39

    18:16 01.02.2026

  • 30 Резерв

    16 0 Отговор
    Поздравления за какво? Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му преди на нарежете машините за левове.

    Коментиран от #37

    18:17 01.02.2026

  • 31 Чакаме решението на

    19 0 Отговор
    Люксембургския съд. Нищо не е загубено.
    Може би няма сега да си върнем лева но един ден и това ще стане. Народа е Суверен.

    18:18 01.02.2026

  • 32 ЕЦБ трябва

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "Това беше написано преди месеци тук":

    да отнемат всички права на българските "институции"!

    18:18 01.02.2026

  • 33 Страшен фейк

    14 0 Отговор

    До коментар #29 от "Това беше написано преди месеци тук":

    Накратко - лъжи за оправдаване на задаващия се европейски цифров райх.

    18:18 01.02.2026

  • 34 Гущерът

    9 2 Отговор
    поздрави България за първия месец в капана на еврозоната.

    Надежда всяка оставете...

    18:19 01.02.2026

  • 35 Скачай на метлата и да те няма

    17 0 Отговор
    Поздравяваш робите ли?

    18:20 01.02.2026

  • 36 Няма нужда

    11 0 Отговор
    Да ни поздравявате гнусни капиталисти !!!! БЪЛГАРИЯ ОБИЧА РУСИЯ , А ВИЕ СТЕ ГРАБИТЕЛИ НЕ@АСТНИ !!!!!

    18:21 01.02.2026

  • 37 Нахлуха азиатци и мюсулмани , факт.

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Резерв":

    Това е ползата от Шенген дето Борисов толкоз се хвали и с еврозоната така ще стане и за двете неща ГЕРБ са отговорни.

    Коментиран от #50

    18:22 01.02.2026

  • 38 Виж

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Предложение":

    Май ти си за депортиране. Прочети коментар 30 , за да видиш "преимуществато"от еврото в България

    Коментиран от #40

    18:22 01.02.2026

  • 39 Полуистини, полулъжи, казваш...

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Това беше написано преди месеци тук":

    Еврото фактически е суругат на долара.

    Фалира ли доларът, еврото ще го последва.

    18:23 01.02.2026

  • 40 Предложение

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Виж":

    Аз съм ЗА еврото бе кво ще правя аз в любимата ви раша???

    18:23 01.02.2026

  • 41 Интересну

    4 0 Отговор
    Какво ли е бъдещето на Кристин?
    А колко е верно, е който споделял валутата споделял бъдещето?
    Вервайте ми...

    18:23 01.02.2026

  • 42 Опааа

    8 1 Отговор
    Вампир до вампира! Отвратителни изроди!

    18:25 01.02.2026

  • 44 Копейка

    2 4 Отговор
    Ша се беся!

    Коментиран от #48

    18:25 01.02.2026

  • 45 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Пак ще сънувам Джак изкормвача .И после искайте прираст в Европа

    18:26 01.02.2026

  • 46 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #57

    18:27 01.02.2026

  • 47 Времева линия

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Търновец":

    Какъв Жириновски, СССР и СИВ? Жириновски става политик по времето на Елцин.

    Коментиран от #60

    18:27 01.02.2026

  • 48 защо нито една

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Копейка":

    копейка не заминава за мацква а само лаят срещу запада докато драпат за него със всичко възможно да са по далече от кремал?

    18:28 01.02.2026

  • 49 Никой

    2 0 Отговор
    Крайна бедност и Диктатура - дано не й се случи и на нея.

    Някак там това е преминало - в същинската Западна Европа.

    При нас е ад.

    18:29 01.02.2026

  • 50 Борисов

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нахлуха азиатци и мюсулмани , факт.":

    е кабагьоз и кабагъз. И за двете му неща друг е отговорен.

    18:29 01.02.2026

  • 51 ЕвроПа

    3 0 Отговор
    Евро
    Па
    Неспа
    Жур на лист
    Не е
    Тужур на лист

    18:30 01.02.2026

  • 52 Деций

    3 0 Отговор
    И българите изпращат много "поздрви" на клуба на богатите,които имат да връщат повече от това което заработваха,а сега е по две!Та ние сме доволни,гледам хората са опиянени от радост и щастие ,че повечето получават по 620 евро преди от дръжките,ама не са на седмица ,а на месец,при необходими за един човек 800 евро.Тук в клуба на богатите живеем на магия,с огромни лишения ,обаче пък имаме свобода, много свободно се диша тук,и вече изпреварихме и съветски съюз по свободно дишане,така ,че да вземат и да поправят онази песен,по старите ще се сетят.Та сега вече само цветя и рози и мед и масло,не остана вече къде да влизаме!

    18:33 01.02.2026

  • 53 ЕЦБ и ЕС

    3 0 Отговор
    Трябваше да ни приемат в еврозоната при курс
    1 евро 1 лев
    Сега всичко е хикс върху две

    18:36 01.02.2026

  • 54 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    Има ли умрели копейки, някой знае ли?

    18:38 01.02.2026

  • 55 Факти

    1 1 Отговор
    Кристин Лагард поздрави България за първия месец в леврозоната

    18:39 01.02.2026

  • 56 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Това ще да е нещо като преброяването на дебилите. Та понеже показваш признаци на някакви знания, знаеш ли защо копейкин през 2023г. преброи дебилите и какво учредиха те тогава?

    18:40 01.02.2026

  • 57 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ицо":

    Копейките сменят името си на радевки.

    18:41 01.02.2026

  • 58 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    До всички радевки, бивши копейки:
    Когато вземете заплата или пенсия изтеглете всичките и на банкнотите напишете "лев"

    Коментиран от #59

    18:44 01.02.2026

  • 59 дик бенедикт

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дик диверсанта":

    и ти ще го ядеш немития дик

    18:46 01.02.2026

  • 60 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Времева линия":

    Либерално демократическата партия е основана от Жириновски през 1991, той е полковник ултра националиста кой почна да се занимава с политика още преди 1991 и той не е единствения който търсеше външен враг в лицето на Източна Европа и Виетнам и Северна Корея. Ако в РФ беше добре сега Вие щяхте да сте там. Еврото поскъпва а доларът и рублата падат

    18:58 01.02.2026

  • 62 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Щом този уро..лив рептил ни поздравява работата е зле за нас и добре за тях,а престъпника българоубиец Тулупа е на свобода и най лошото е жив.

    19:16 01.02.2026

  • 63 Преводната

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Търновец":

    Рубла имаше фиксиран курс 1,20 лв., доларът бе за 0,97 лв. А на черно? Няма да пиша! А защо, беше такъв курса? За знаещите е ясно!

    19:21 01.02.2026

  • 64 1020

    0 0 Отговор
    Таяпрестъпница по-добре да не ни споменава изобщо. Всяка нейна дума по адрес на българите е обидна. А да сме заедно с цялата тая паплач освен твърде вредно е и безкрайнотъпо. И за този месец лъсна колко неадекватно и зловердно е нашето влизане н еврозоната.

    19:22 01.02.2026

