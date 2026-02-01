Върнаха българче от Норвегия след 7-годишна раздяла с майка му

Българската държава успешно съдейства за връщането на 13-годишно българско момиче при неговата майка, след като детето е прекарало седем години под надзора на социалните служби в Кралство Норвегия. Историята, започнала през 2019 година, е завършила с щастлив край, съобщиха от Министерството на външните работи.

"Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му", заявиха от министерството. Акцията е била координирана лично от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и посолството ни в Осло.

Случаят започва преди седем години, когато норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа. По това време то е било при баща си – норвежки гражданин. Изземването на детето е извършено без знанието на майката, като по това време родителите вече са били разведени.

През годините родителите са водили безуспешни съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат дъщерята. През този период детето е преминало през изключително тежки изпитания, като е било местено шест пъти в различни приемни семейства и институции.

Майката се е обърнала за официално съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 година. Според външното ни ведомство оттогава са предприети максимално възможните дипломатически и консулски действия за защита на интересите на детето.

Въпреки положителния изход, случаят повдига сериозни въпроси за действията на норвежката служба "Барневерн", която често е обект на международни критики за крайни мерки при извеждане на деца от семейства с имигрантски произход. Българското министерство определи развръзката като израз на привързаността на норвежката страна към принципите на хуманизма и зачитането на правата на човека.