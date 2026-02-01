Новини
Върнаха българче от Норвегия след 7-годишна раздяла с майка му

1 Февруари, 2026 17:14 939 12

  • дете-
  • момиче-
  • норвегия-
  • мвнр-
  • върна

През годините родителите са водили безуспешни съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат дъщерята

Върнаха българче от Норвегия след 7-годишна раздяла с майка му - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската държава успешно съдейства за връщането на 13-годишно българско момиче при неговата майка, след като детето е прекарало седем години под надзора на социалните служби в Кралство Норвегия. Историята, започнала през 2019 година, е завършила с щастлив край, съобщиха от Министерството на външните работи.

"Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му", заявиха от министерството. Акцията е била координирана лично от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и посолството ни в Осло.

Случаят започва преди седем години, когато норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа. По това време то е било при баща си – норвежки гражданин. Изземването на детето е извършено без знанието на майката, като по това време родителите вече са били разведени.

През годините родителите са водили безуспешни съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат дъщерята. През този период детето е преминало през изключително тежки изпитания, като е било местено шест пъти в различни приемни семейства и институции.

Майката се е обърнала за официално съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 година. Според външното ни ведомство оттогава са предприети максимално възможните дипломатически и консулски действия за защита на интересите на детето.

Въпреки положителния изход, случаят повдига сериозни въпроси за действията на норвежката служба "Барневерн", която често е обект на международни критики за крайни мерки при извеждане на деца от семейства с имигрантски произход. Българското министерство определи развръзката като израз на привързаността на норвежката страна към принципите на хуманизма и зачитането на правата на човека.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    19 1 Отговор
    Помните ли как едно време се казваше, че такива истории били просто конспиративни теории? А за Швеция бяха още по-страшни истории.

    Коментиран от #3

    17:17 01.02.2026

  • 2 Горски

    22 0 Отговор
    Който има акъл, да бяга от Норвегия и Швеция. В Германия още поносимо, съдът действа по-рационално. Но попаднете ли в полезрението на фамилния съд и социалните служби- стягайте веднага багажа, ако децата ви са по-скъпи от няколкото евро повече, които изкарвате в Западна Германия. И в България вече може да се живее добре, особено като си имате къща на село. Това е явно доказателство, че норвежкото правителство отвлича деца от родителите им. Но сега малоумните жълтопаветни амеби пак ще кажат, че е конспирация.

    17:20 01.02.2026

  • 3 Пешо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Мнооого демолраатично.... не знам праеилно ли е било но 7г. е дълъг период особено за дете.

    Коментиран от #5

    17:20 01.02.2026

  • 4 Един

    18 0 Отговор
    "успешно" провален живот от евродж енд ърята. Половин живот прекаран по приюти и приемни "семейства" за чест и слава на "правилното" възпитание. И за капак гербероидните си го приписват като заслуга.

    17:21 01.02.2026

  • 5 Пенчо доктора

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Турчин или циганин сте че не можете правилно да пишете на български?

    17:25 01.02.2026

  • 6 НИЯ

    16 0 Отговор
    Едно съсипано детство ,нямам думи.Норвегия стана пословична с тези наказателни методи спрямо детските психики.Тпвс не са хора,това са изроди с извратено възпитателни методи за сметка на невинните детски психолог.

    17:30 01.02.2026

  • 7 Току

    0 5 Отговор
    така детето не ѝ е отнето ! И целувачът Герги си пише заслуга ?

    17:34 01.02.2026

  • 8 Виж ти, виж ти !

    7 0 Отговор
    Детското Гестапо в кралство Норвегия и норвежките педофили са допуснали някаква грешка! Обикновено няма измъкване.😲

    17:52 01.02.2026

  • 9 адашите

    1 0 Отговор
    Министрите в оставка Георг Георгиев и Георги Георгиев съдействаха за разрешаване на човешки проблем с норвежките социални, съответно с нашата имотна мафия.

    17:54 01.02.2026

  • 10 Старият консул

    5 0 Отговор
    Това е т.нар. "държавно отвличане". Barnevernet може да отнеме дете при „опасност от лошо отношение“, което често включва субективни оценки (например липса на очен контакт между майката и детето или специфични методи на хранене).В Норвегия децата често се настаняват в приемни семейства с цел пълно осиновяване, което прекъсва биологичната връзка завинаги – практика, която ЕСПЧ многократно е критикувал.

    17:55 01.02.2026

  • 11 Как

    3 0 Отговор
    На който не му харесват законите в Норвегия не ходи там. В Либия за алкохол отиваш в затвора. Ако ти се пие си седиш в България.Това са закони и местните ги спазват.

    17:57 01.02.2026

  • 12 Българското гестапо за родители

    0 0 Отговор
    и то не си поплюва.
    Отнемат ти собственото дете за еничарин и расте като сирак, при жив баща.
    Огън да я гори тази “държава”, да я запалят от четирите й края.

    18:06 01.02.2026

