Върнаха българче от Норвегия след 7-годишна раздяла с майка му

Българската държава успешно съдейства за връщането на 13-годишно българско момиче при неговата майка, след като детето е прекарало седем години под надзора на социалните служби в Кралство Норвегия. Историята, започнала през 2019 година, е завършила с щастлив край, съобщиха от Министерството на външните работи.
"Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му", заявиха от министерството. Акцията е била координирана лично от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и посолството ни в Осло.
Случаят започва преди седем години, когато норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа. По това време то е било при баща си – норвежки гражданин. Изземването на детето е извършено без знанието на майката, като по това време родителите вече са били разведени.
През годините родителите са водили безуспешни съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат дъщерята. През този период детето е преминало през изключително тежки изпитания, като е било местено шест пъти в различни приемни семейства и институции.
Майката се е обърнала за официално съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 година. Според външното ни ведомство оттогава са предприети максимално възможните дипломатически и консулски действия за защита на интересите на детето.
Въпреки положителния изход, случаят повдига сериозни въпроси за действията на норвежката служба "Барневерн", която често е обект на международни критики за крайни мерки при извеждане на деца от семейства с имигрантски произход. Българското министерство определи развръзката като израз на привързаността на норвежката страна към принципите на хуманизма и зачитането на правата на човека.
1 Анонимен
Коментиран от #3
17:17 01.02.2026
2 Горски
17:20 01.02.2026
3 Пешо
До коментар #1 от "Анонимен":Мнооого демолраатично.... не знам праеилно ли е било но 7г. е дълъг период особено за дете.
Коментиран от #5
17:20 01.02.2026
4 Един
17:21 01.02.2026
5 Пенчо доктора
До коментар #3 от "Пешо":Турчин или циганин сте че не можете правилно да пишете на български?
17:25 01.02.2026
6 НИЯ
17:30 01.02.2026
7 Току
17:34 01.02.2026
8 Виж ти, виж ти !
17:52 01.02.2026
9 адашите
17:54 01.02.2026
10 Старият консул
17:55 01.02.2026
11 Как
17:57 01.02.2026
12 Българското гестапо за родители
Отнемат ти собственото дете за еничарин и расте като сирак, при жив баща.
Огън да я гори тази “държава”, да я запалят от четирите й края.
18:06 01.02.2026