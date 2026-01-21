Френският актьор Уилям Абади поздрави българите от пистите в Банско

Популярният френски актьор Уилям Абади кара сноуборд в Банско, видя екип на TravelNews. „Благодаря на българите, на България и на град Банско. Беше невероятно преживяване да бъда тук и нямам търпение да се върна отново. Наистина обичам Банско. Благодаря ви“, коментира той във видео пред TravelNews.

Уилям Абади се включи в европейската купа по сноуборд, която се проведе на пистите в Пирин. Абади се класира на 32-ро място в подредбата. Той е известен от нашумелите сериали „Емили в Париж“, Gossip Girl и Sex and the City. В момента тече поредният сезон на „Емили в Париж“, където Уилян Абади играе ролята на бизнесмена Антоан Ламберт.

В допълнение към актьорската си работа той е известен и със спортни интереси — тичане на маратон, триатлони и сноуборд. През този сезон той се е върнал на пистите, а първата му изява за сезона е на състезанията в Банско.

Европейската купа и Световната купа по алпийски сноуброд в Банско събра най-елитните състезатели по сноуборд в света.