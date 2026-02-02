Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Димитър Ганев: Изборът на служебен премиер е ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от партийна мрежа

Димитър Ганев: Изборът на служебен премиер е ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от партийна мрежа

2 Февруари, 2026 15:53

"Това е най-тежкият момент за БСП през последните 35 години. Поставено е под съмнение парламентарното представителство на партията", коментира още политологът

Димитър Ганев: Изборът на служебен премиер е ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от партийна мрежа - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Изборът на служебен премиер е доста ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от определена партийна мрежа".

Това обясни пред БНР Димитър Ганев, политолог и университетски преподавател.

"Обществените очаквания са за организация на свободен и честен изборен процес. Това е предизвикателство, като се имат предвид всички деформации, на които сме ставали свидетели през последните години. Позволете ми да изразя скептицизъм, че едно или друго име от "домовата книга" би могло да реши тези натрупани въпроси в рамките само на два месеца до провеждането на предсрочните парламентарни избори.

Нямам съмнение, че има консултиране, координация между Радев и Йотова. Техните политически перспективи в краткросрочен и средносрочен план, най-вече свързани с президентските избори през октомври, са силно обвързани. Президентът Йотова вероятно ще търси подкрепата на партията на Радев".

Ганев обаче не смята, че Йотова целенасочено протака назначаването на служебен премиер, за да спечели време на Румен Радев.

"Не виждам кой знае колко сериозни възможности за ускоряване на тази процедура".

Политологът се съмнява, че кандидатурата ѝ на предстоящите президентски избори може да бъде издигната от БСП.

"Това е най-тежкият момент за БСП през последните 35 години. Поставено е под съмнение парламентарното представителство на партията. Търпи щети по две линии. Първо - заради участието си в това управление и мнението на симпатизантите. На второ място – на полето им се яви конкурент, който застрашава много силно дори твърдото ядро. За оцеляването на партията трябва да се търси радикална промяна. Господин Зарков символизира най-ясно радикалното скъсване и дистанция от настоящото ръководство".

Ганев коментира и случващото се в ПП-ДБ при реденето на листи.

"Нормално е при една сложна коалиция от три партии да има напрежение, когато се редят. Но имат и други линии на напрежение, които се наслагват. На първо място-трудно определимото отношение към президента Радев и неговата партия. Виждаме също процес на ясна консолидация около фигурата на Асен Василев на последната Национална конференция на ПП. Хора, които са били близки до Кирил Петков, отстъпват назад. Не вярвам, че ПП и ДБ ще се явят отделно на тези избори. Това би означавало много тежък сценарий за тях".

Политологът обаче не изключва да се появи възможност за разцепление след вота при евентуално сътрудничество с партията на президента Радев.

Можем да очакваме всеки политически играч да се бори за собствена идентичност и очертаване на границите на своя електорат, разграничавайки се от новия голям на сцената в лицето на Румен Радев, обясни Димитър Ганев в предаването "12+3".

"Не трябва да се изненадваме от нападателни коментари на хора като господин Костадинов, лидерът на "Възраждане". Срещаме и критични коментари от гледна точка на двусмислени позиции по външнополитически теми от лидерите на ПП-ДБ, които атакуват Радев. Всеки един от тях се опитва да засвидетелства идентичност, за да бъде припознат като легитимен представител на своята общност.

Впечатление прави обраното поведение на Делян Пеевски и Бойко Борисов относно инициативата на Румен Радев. Те, като опитни играчи си дават сметка от какво би могъл да спечели най-много Радев. Неговият най-голям електорален резерв е в протестния наказателен вот. Най-много би могъл да спечели, ако управляващото статукво отправя силно критични коментари към него. Това ще го легитимира като тяхна политическа алтернатива. Не смятам, че става дума за някаква форма на договорка".

Политологът посочи още, че в първото си интервю, дадено в предаването "Панорама" на БНТ, след като подаде оставка като държавен глава, Румен Радев през цялото време се е опитвал "да не затвори електорални врати".

"Кани всички социални групи да се присъединят към него".

Ганев обаче не очаква това поведение да остане непроменено до края на кампанията.

"Вероятно ще има втърдяване на тона към управляващото статукво".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плешиво пипонче

    8 0 Отговор
    Ехххх, какво щяхме да правим без тия умните аналлизатори повтарящи очевадното и то със закъснение...

    Коментиран от #17

    16:05 02.02.2026

  • 2 Затова смениха

    5 0 Отговор
    Конституцията
    Всеизвестна тайна

    16:07 02.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    И защо трябва да ми го пише това като новина? Вие за маймуни ли ни имате бе? Морони? Много добре знаем, че изборът е ограничен! Много добре знаем ,че всички са поставени лица! Нима е сериозно някви руси чалга кифли да имат изобщо възможност да си помислят че може да бъдат министър председател на цяла държава? Ето защо Радев ще ви гази! Защото всичко това е атака срещу него!!! Видов ден идва, а ръката отдава всекиму заслуженото!

    16:19 02.02.2026

  • 4 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    2 2 Отговор
    Е публикувал снимки от вчера на президентката с един от представителите на пеевски в БСП Кирил Добрев и напомня че на сватбата на сина си Йотова е сложила Румен Радев на една маса с близкия до Борисов и Пеевски олигарх Георги Гергов, Весела Лечева с приятеля си Сотир Ушев и контрабандиста Кирил Добрев

    16:20 02.02.2026

  • 5 Никой

    2 0 Отговор
    За малко се касае - тоест - за малко се отнася.

    16:22 02.02.2026

  • 6 Тервел

    4 0 Отговор
    Реално служебният премиер трябва да не е само един , а съвет от представители на всички парламентарни партии , като единствено трябва да организират изборите и абсолютно да им се забрани да да подписват бюджети , да разпределят бюджети и да подписват всякакви договори и концесии .

    Коментиран от #7

    16:23 02.02.2026

  • 7 Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    Прав си и те го знаят, ама ако го направят така, как ще ловят риба е мътна вода без да носят отговорност? Само куршум в тила решава проблема! 240 куршума всъщност!

    16:28 02.02.2026

  • 8 Боздуган

    5 0 Отговор
    Обективността на социолозите също е ограничена. Всички са част от партийните мрежи.

    16:29 02.02.2026

  • 9 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Хитри са гербаджиите. И четирите лица са такива само оня от банката не е. Максимално затруднения при избора на сл.премиер.Долни мекерета.Мисля, че госпожата ще се усети и ще неправи най-правилния възможен избор.

    16:34 02.02.2026

  • 10 А МРЕЖАТА Е ЕДНА.

    3 0 Отговор
    НА 45%% ТА ТУУУПА 30 ШИША И НЕКВИ ДРУГИ НА 25%ТА. ДА 00 ДЕТО КАЗВАТ ТЕ НИЕ ОТ ТЯХ НЕ СМЕ. НО РАЗБЕРЕТЕ ГАДОВЕ ИЗЛИЗАМЕ МАСОВО И ВИ ИЗДУХВАМЕ. ЗА РАДЕВ СМЕ. А ВИЕ МОЛЕТЕ СЕ.

    16:36 02.02.2026

  • 11 На Тях !

    2 0 Отговор
    На Тях !

    Не Им Достига !

    Интелект !


    За Тяхната Си Работа !

    Камоли !

    За Премиер !


    С КАЛЪФИ !

    Работа !

    Не Се Върши !

    Какво Се Напъват !

    Като Гляден !

    На СР -----

    А !

    Не !

    16:37 02.02.2026

  • 12 А МРЕЖАТА Е ЕДНА.

    2 0 Отговор
    НА 45%% ТА ТУУУПА 30% ШИША. И НЕКВИ ДРУГИ НА 25%ТА. ДА ппдб ДЕТО КАЗВАТ ТЕ НИЕ ОТ ТЯХ НЕ СМЕ. НО РАЗБЕРЕТЕ ГАДОВЕ ИЗЛИЗАМЕ МАСОВО И ВИ ИЗДУХВАМЕ. ЗА РАДЕВ СМЕ. А ВИЕ МОЛЕТЕ СЕ.

    16:37 02.02.2026

  • 13 Пепи от ж.к. Връбница!

    1 0 Отговор
    Я, този воеднъж да каже нещо смислено! Но да не рева за БКП, те сами се закопаха! И да е спокоен, червените олигарси винаги ще са на мода, я при Радев, я някъде другаде ! ДС, няма да си оставят каруцата в калта!!

    16:46 02.02.2026

  • 14 Главчев е Омазан от всякъде

    2 0 Отговор
    С Гербави фекалии! Неговите подчинени нестават, играят за Масовката!

    16:50 02.02.2026

  • 15 Горски

    3 0 Отговор
    Изборите вече са съвсем излишни, територия без национална валута не е държава, още по-малко суверенна., това е просто робска колония като в 18 век. .. Да назначат един компрадор, който да управлява от името на господаря и да се закрият народно събрание, министерски съвет и съдебната власт. След като зоабраниха провеждане на референдум за въвеждане на еврото , избирателната активност вероятно ще падне на 5-6 процента и то купен "ромски" вот.

    16:51 02.02.2026

  • 16 дядото

    2 0 Отговор
    и то от мрежата на управляващите в оставка

    17:00 02.02.2026

  • 17 Патриот

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Плешиво пипонче":

    Сирените вият на 2-ри юни в 12:00 часа в памет на Христо Ботев и памет на загиналите за свободата на България.

    В памет на загиналите за освобождението на България от комунизмът
    и в уважение на пострадалите във Възродителният процес,
    всички държавни и общински учреждения
    да спускат на 2-ри юни
    черни траурни знамена.

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    17:08 02.02.2026

