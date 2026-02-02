Новини
Емануил Йорданов: Пеевски се запътва към статута на затворена глава в политиката

2 Февруари, 2026 16:14 1 891 16

  • емануил йорданов-
  • кпк-
  • делян пеевски-
  • данс

Едва ли някой ще тъгува за КПК и едва ли държавното управление ще понесе някакви щети от това, че липсва такава комисия

Емануил Йорданов: Пеевски се запътва към статута на затворена глава в политиката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което го нямаше и нямаше смисъл, си отиде. Това зави пред БНР адвокат Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи, във връзка със закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

"Имаше част, която служеше за политическа репресия, но това, което се правеше, също е лишено от смисъл, защото то не носи никаква полза на хората, които използват по превратен начин държавните органи и регламентиращите дейността им закони", коментира той.

Според него не е имало смисъл от създаването на такъв орган и няма никаква яснота защо по този начин и точно сега е закрит:

"Едва ли някой ще тъгува за КПК и едва ли държавното управление ще понесе някакви щети от това, че липсва такава комисия".

По думите на Йорданов всички неблагополучия на управляващите в областта на правото и законотворчеството изхождат от това, че "към тях никога не са се присъединявали юристи от високо ниво и няма кой да им обясни как стоят нещата по отношение на законодателството, на прилагането на законите. Всичко е някак хаотично, правят се опити да се постигне някакъв резултат, а той определено не се постига. Управляващите, особено в тази сфера, винаги са изглеждали като Макс и Мориц".

Никакъв актив не е притежаването на архива на КПК, смята бившият министър на вътрешните работи:

"Говори се за влиянието на Пеевски в ДАНС, където отива част от архива на закритата комисия. Струва ми се, че Делян Пеевски се запътва към статута на затворена глава в политическата история на България, защото всички виждат как за тайнственото присъединяване към Съвета за мир на Тръмп той каза, че трябва да бъде ратифицирано, само че никой не реагира на това нещо. Допреди няколко месеца това беше немислимо. Вече едни такива думи и усилия остават незабележими и никой не се занимава с тях. ... Припомнете си как имаше време, когато той стоеше и сочеше към президентството, като викаше "Радев, уууууу". Сега много тихичък е станал в последните дни".

Борбата с корупцията ще има по-голям успех, когато се създадат нормалните условия съдебната система да работи както трябва, подчерта Емануил Йорданов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха дано!

    17 1 Отговор
    ама надали...

    16:15 02.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Нещо напоследък се крие Шиши.

    16:16 02.02.2026

  • 3 честен ционист

    9 11 Отговор
    Не бих го отписвал. Ако се обедини с ефрейтор Костя, може и да е новия Гьоринг.

    Коментиран от #8

    16:17 02.02.2026

  • 4 Гост

    22 1 Отговор
    А дано, ама надали! Знаеш ли колко много малки, гадни пеефчета са се народили?! Милиони са....

    16:20 02.02.2026

  • 5 Цвете

    20 0 Отговор
    И ДО КОГА ДА ЧАКАМЕ? ПРЕМИНА НИ ЖИВОТА В ЧАКАНЕ ,ОТЛАГАНЕ ,КРАДЕНЕ И ОЩЕ КОЛКО? 🙄🤔🇧🇬🤔🙄

    16:24 02.02.2026

  • 6 Тервел

    17 0 Отговор
    Пеефски е най опасен когато е тих. Тогава започва да привиква всеки в подземието в хотел Берлин и да вади компроматите .

    16:28 02.02.2026

  • 7 Пенсионер

    6 23 Отговор
    Мечтите са безплатни.Ти затъна искаш и Пеевски ли затъне в блатото като теб.Пеевски ще е първи на изборите.

    16:33 02.02.2026

  • 8 Моряка

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Не е за завиждане.Знаем как завърши Гьоринг.Въпреки че имаше много самолети.

    16:36 02.02.2026

  • 9 Пенев

    4 12 Отговор
    Мими, не сме забравили какъв министър на МВР беше. И за сведение - Пеевски е в парламента, а ти?

    16:37 02.02.2026

  • 10 ВИНАГИ СИ МЕ КЕФИЛ.

    6 1 Отговор
    ТОЧЕН ИСТИНСКИ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛ СИ.

    16:39 02.02.2026

  • 11 Питане

    9 0 Отговор
    Шиши да не излезе от аферата на Епстийн? Защо не казват коя е нашата модна агенция, замесена там,редом с Тръмп, Клинтън,та дори и Путин забъркаха? Дали не е тази на Калканджиева?

    Коментиран от #14

    16:44 02.02.2026

  • 12 Буха ха

    4 0 Отговор
    Честит празник!

    16:45 02.02.2026

  • 13 А дано!

    3 0 Отговор
    И Амен!

    16:51 02.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питане":

    В аферата Епстийн са Бойко Борисов, Николай Младенов, Симеон Дянков, Цветан Цветанов.

    16:55 02.02.2026

  • 15 ЧИЧО

    3 1 Отговор
    Има още много други излишни комисии за закриване. Например комисията по досиетата, не оправдават високите заплати.

    17:00 02.02.2026

  • 16 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Да ходи командировка в Кюрдистан.

    17:05 02.02.2026

