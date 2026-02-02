Новини
България »
Всички градове »
"Възраждане" няма да отиде на консултациите при президента Йотова

"Възраждане" няма да отиде на консултациите при президента Йотова

2 Февруари, 2026 16:50 529 8

  • възраждане-
  • консултации-
  • илияна йотова-
  • отказ

От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори.

"Възраждане" няма да отиде на консултациите при президента Йотова - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Възраждане" категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президента Илияна Йотова.

От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.

Това се казва в официална позиция на партията, изпратена до медиите. Ето и още от становището на "Възраждане":

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки.

"Възраждане" няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президента Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената "домова книга" не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    Не е учтиво спрямо дамата.

    Коментиран от #5

    16:53 02.02.2026

  • 2 Възраждане -Бургас

    9 6 Отговор
    Браво и Победа! Йотова е протеже на олигарси като Гергов ,Кирил Добрев и Сотир Ушев!

    16:54 02.02.2026

  • 3 ЧИЧО

    8 1 Отговор
    Такъв цирк няма никъде.

    16:55 02.02.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор
    Няма смисъл. Все комунисти. Сводката от Кремъл е една и съща...

    16:55 02.02.2026

  • 5 Въхххх,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Цоца......"дама".....

    16:56 02.02.2026

  • 6 Преиграват

    2 3 Отговор
    И даже се излагат

    17:04 02.02.2026

  • 7 Делян

    2 0 Отговор
    Не, че нещо, но прави са си хората! Магистрала от Париж до Пекин ще се построи преди г-н/г-жа Президентът да решът да си влязът в роля! То бива разтъкаване, то може, но ние сме за Гинес!

    17:05 02.02.2026

  • 8 само за наивници

    0 0 Отговор
    Щом не му е позволил,естествено че няма да отиде."Кой си ти бе да решаваш,който има пари той може да решава"

    17:10 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол