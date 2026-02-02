"Възраждане" няма да отиде на консултациите при президента Йотова

Председателят на "Възраждане" категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президента Илияна Йотова.
От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.
Това се казва в официална позиция на партията, изпратена до медиите. Ето и още от становището на "Възраждане":
Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки.
"Възраждане" няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президента Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената "домова книга" не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
16:53 02.02.2026
2 Възраждане -Бургас
16:54 02.02.2026
3 ЧИЧО
16:55 02.02.2026
4 АГАТ а Кристи
16:55 02.02.2026
5 Въхххх,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Цоца......"дама".....
16:56 02.02.2026
6 Преиграват
17:04 02.02.2026
7 Делян
17:05 02.02.2026
8 само за наивници
17:10 02.02.2026