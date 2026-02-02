Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Деца пострадаха при катастрофа в Ямболско

Деца пострадаха при катастрофа в Ямболско

2 Февруари, 2026 20:24, обновена 2 Февруари, 2026 20:52 822 5

  • деца-
  • катастрофа-
  • ямбол

На място има полицейски екипи

Деца пострадаха при катастрофа в Ямболско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради катастрофа между бус и два леки автомобила временно е ограничено движението в участък от пътя между Ямбол и село Калчево.

Инцидентът е станал около 17:30 часа, съобщиха от полицията.

При сблъсъка един от леките автомобили и навлязъл в насрещната лента за движение.

Осем са пострадалите при катастрофата между микробус и два леки автомобила край Ямбол. Сред тях са две деца на четири и на пет години.

Пострадали са също трима мъже и три жени, на възраст от 29 до 61 години, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон", цитирани от БТА.

Пострадалите при инцидента са приети в спешното отделение на болницата с различни наранявания, но няма в тежко състояние. Извършени са необходимите прегледи, изследвания и образна диагностика.

Под наблюдение в болницата ще остане само едното дете, за другите не се налага хоспитализация.

Катастрофата стана около 17:30 часа между бус и два леки автомобила. Заради инцидента временно остава ограничено движението в участък от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево.

Пострадалите са транспортирани от екипи на спешна помощ за преглед и оказване на медицинска помощ в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" в Ямбол.

Движението е участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево временно е ограничено.

На място има полицейски екипи, които подпомагат пътуващите и насочват автомобилите по обходен маршрут.

Извършват се процесуално-следствени действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мюмюн от съседното село

    3 0 Отговор
    Тръгнали идин катун сус кулите ромляни и барабар с чаветата да праят муабет

    20:56 02.02.2026

  • 3 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор
    Загиналите по пътищата и тротоарите са
    Дължимият кървав български данък
    за откраднатият асфалт от
    Борисов и шайката му ГЕРБ!

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    20:57 02.02.2026

  • 4 тиквун и свинун

    3 0 Отговор
    Кой следи шведите които не могат да четат и пишат , как са си взели книжката !!Скоро бях в КАТ Бургас ,и там имаше такива които им бяха преводачи , защото продаваха колите с които са дошли от Белгия !!

    Коментиран от #5

    21:06 02.02.2026

  • 5 От Каспичан,

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "тиквун и свинун":

    Вината е в продажните инструктори българи и тези корумпираните в КАТ..
    А и даскалята които им продават дипломи за завършен осми клас..
    Аз като карах курса за любител шофьор нямаше един ромлянин..

    21:20 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове