Деца пострадаха при катастрофа в Ямболско

Заради катастрофа между бус и два леки автомобила временно е ограничено движението в участък от пътя между Ямбол и село Калчево.
Инцидентът е станал около 17:30 часа, съобщиха от полицията.
При сблъсъка един от леките автомобили и навлязъл в насрещната лента за движение.
Осем са пострадалите при катастрофата между микробус и два леки автомобила край Ямбол. Сред тях са две деца на четири и на пет години.
Пострадали са също трима мъже и три жени, на възраст от 29 до 61 години, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон", цитирани от БТА.
Пострадалите при инцидента са приети в спешното отделение на болницата с различни наранявания, но няма в тежко състояние. Извършени са необходимите прегледи, изследвания и образна диагностика.
Под наблюдение в болницата ще остане само едното дете, за другите не се налага хоспитализация.
На място има полицейски екипи, които подпомагат пътуващите и насочват автомобилите по обходен маршрут.
Извършват се процесуално-следствени действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мюмюн от съседното село
20:56 02.02.2026
3 ИСТИНАТА
Дължимият кървав български данък
за откраднатият асфалт от
Борисов и шайката му ГЕРБ!
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
20:57 02.02.2026
4 тиквун и свинун
Коментиран от #5
21:06 02.02.2026
5 От Каспичан,
До коментар #4 от "тиквун и свинун":Вината е в продажните инструктори българи и тези корумпираните в КАТ..
А и даскалята които им продават дипломи за завършен осми клас..
Аз като карах курса за любител шофьор нямаше един ромлянин..
21:20 02.02.2026