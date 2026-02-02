Деца пострадаха при катастрофа в Ямболско

Заради катастрофа между бус и два леки автомобила временно е ограничено движението в участък от пътя между Ямбол и село Калчево.

Инцидентът е станал около 17:30 часа, съобщиха от полицията.

При сблъсъка един от леките автомобили и навлязъл в насрещната лента за движение.

Осем са пострадалите при катастрофата между микробус и два леки автомобила край Ямбол. Сред тях са две деца на четири и на пет години.

Пострадали са също трима мъже и три жени, на възраст от 29 до 61 години, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон", цитирани от БТА.

Пострадалите при инцидента са приети в спешното отделение на болницата с различни наранявания, но няма в тежко състояние. Извършени са необходимите прегледи, изследвания и образна диагностика.

Под наблюдение в болницата ще остане само едното дете, за другите не се налага хоспитализация.

На място има полицейски екипи, които подпомагат пътуващите и насочват автомобилите по обходен маршрут.

Извършват се процесуално-следствени действия.