АПИ за катастрофата със загинал лекар: Не е имало условия за образуване на „черен лед“

Всички пътища от републиканската пътна мрежа са почистени и проходими при зимни условия, въпреки отрицателните температури и усложнената метеорологична обстановка в страната. Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на Дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ в "Интервюто" по бТВ.

„През последното денонощие всички пътища от републиканската пътна мрежа са почистени и проходими за движение при зимни условия. На терен бяха мобилизирани рекорден брой снегопочистваща техника – над 1200 машини на територията на цялата страна“, посочи Ценов.

По думите му към момента няма затворени пътища за леки автомобили, но има временни ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона в отделни планински участъци. „Към този момент няма затворени пътища за движение на леки автомобили. Има ограничения единствено за тежкотоварни камиони в няколко участъка“, уточни той.

Заради обилните снеговалежи част от проходите остават затворени за тежкотоварен трафик.

„В област Пазарджик това са участъците Белово–Юндола и пътят Батак–Доспат. В област Смолян са затворени проходите Пампорово и Рожен, а в област Ловеч – традиционно проходът Троян–Кърнаре“, обясни директорът на ситуационния център.

Обработката на пътните настилки продължава и в момента заради очакваните изключително ниски температури. „Обявен е жълт код за студено време в цялата страна. В този час на терен продължават да работят 633 машини, основно за предотвратяване на обледеняване“, каза още Ценов.

По темата за пътно-транспортните произшествия инж. Ценов потвърди, че има инциденти, включително и заради заледени участъци. „За съжаление, има катастрофи и през последното денонощие – в различни области на страната. Имаше и тир, който блокира движението по Околовръстния път на София“, посочи той.

Относно тежката катастрофа край Телиш на път I-3, при която загина лекар, Ценов заяви, че според наличните данни не е имало условия за образуване на „черен лед“. „За този ден и за този час не са отчетени толкова ниски температури, които да предполагат наличие на т.нар. черен лед. Пътят е бил почистен и е бил на асфалт“, каза той. По думите му проверките показват, че причините за инцидента са свързани основно с поведението на водача.

„Това, което е установено, е че камионът се е движел с много висока скорост и с нарушения по време на движение. Самият участък е прав, без дупки и без нарушения на пътната настилка“, допълни Ценов.

Според АПИ една от основните причини за честите катастрофи с тирове е интензивният международен трафик през страната. „България се намира на кръстопът между Европа и Азия и през страната преминава изключително голям тежкотоварен трафик. За съжаление, все още нямаме напълно завършена автомагистрална мрежа“, подчерта Ценов.

Той даде пример с натоварения участък между Видин и София и увеличения трафик през Дунав мост 2. АПИ планира конкретни действия за намаляване на риска от катастрофи.

„За тази година са предвидени за обезопасяване общо 145 отсечки с повишен риск от ПТП, с обща дължина близо 500 километра. Планът е те да бъдат приведени в по-добри експлоатационни условия до края на годината“, заяви директорът на дирекцията.

От полунощ се въвежда и еднодневна винетка. „Цената на дневната винетка е 4,09 евро. Тя се въвежда съгласно европейска директива и е предназначена за хора, които преминават през страната само за един ден“, обясни Ценов.

Той предупреди и за фалшиви сайтове за продажба на винетки.

„Има няколко сайта, за които знаем. Работи се по тях. Нашият съвет е винетки да се купуват само от официалния сайт, от терминалите за самообслужване и от официалните мобилни приложения“, подчерта той.