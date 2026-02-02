Новини
АПИ за катастрофата със загинал лекар: Не е имало условия за образуване на „черен лед"
АПИ за катастрофата със загинал лекар: Не е имало условия за образуване на „черен лед“

2 Февруари, 2026 21:59

Всички пътища от републиканската пътна мрежа са почистени и проходими при зимни условия, въпреки отрицателните температури и усложнената метеорологична обстановка в страната. Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на Дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ в "Интервюто" по бТВ.

„През последното денонощие всички пътища от републиканската пътна мрежа са почистени и проходими за движение при зимни условия. На терен бяха мобилизирани рекорден брой снегопочистваща техника – над 1200 машини на територията на цялата страна“, посочи Ценов.

По думите му към момента няма затворени пътища за леки автомобили, но има временни ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона в отделни планински участъци. „Към този момент няма затворени пътища за движение на леки автомобили. Има ограничения единствено за тежкотоварни камиони в няколко участъка“, уточни той.

Заради обилните снеговалежи част от проходите остават затворени за тежкотоварен трафик.

„В област Пазарджик това са участъците Белово–Юндола и пътят Батак–Доспат. В област Смолян са затворени проходите Пампорово и Рожен, а в област Ловеч – традиционно проходът Троян–Кърнаре“, обясни директорът на ситуационния център.

Обработката на пътните настилки продължава и в момента заради очакваните изключително ниски температури. „Обявен е жълт код за студено време в цялата страна. В този час на терен продължават да работят 633 машини, основно за предотвратяване на обледеняване“, каза още Ценов.

По темата за пътно-транспортните произшествия инж. Ценов потвърди, че има инциденти, включително и заради заледени участъци. „За съжаление, има катастрофи и през последното денонощие – в различни области на страната. Имаше и тир, който блокира движението по Околовръстния път на София“, посочи той.

Относно тежката катастрофа край Телиш на път I-3, при която загина лекар, Ценов заяви, че според наличните данни не е имало условия за образуване на „черен лед“. „За този ден и за този час не са отчетени толкова ниски температури, които да предполагат наличие на т.нар. черен лед. Пътят е бил почистен и е бил на асфалт“, каза той. По думите му проверките показват, че причините за инцидента са свързани основно с поведението на водача.

„Това, което е установено, е че камионът се е движел с много висока скорост и с нарушения по време на движение. Самият участък е прав, без дупки и без нарушения на пътната настилка“, допълни Ценов.

Според АПИ една от основните причини за честите катастрофи с тирове е интензивният международен трафик през страната. „България се намира на кръстопът между Европа и Азия и през страната преминава изключително голям тежкотоварен трафик. За съжаление, все още нямаме напълно завършена автомагистрална мрежа“, подчерта Ценов.

Той даде пример с натоварения участък между Видин и София и увеличения трафик през Дунав мост 2. АПИ планира конкретни действия за намаляване на риска от катастрофи.

„За тази година са предвидени за обезопасяване общо 145 отсечки с повишен риск от ПТП, с обща дължина близо 500 километра. Планът е те да бъдат приведени в по-добри експлоатационни условия до края на годината“, заяви директорът на дирекцията.

От полунощ се въвежда и еднодневна винетка. „Цената на дневната винетка е 4,09 евро. Тя се въвежда съгласно европейска директива и е предназначена за хора, които преминават през страната само за един ден“, обясни Ценов.

Той предупреди и за фалшиви сайтове за продажба на винетки.

„Има няколко сайта, за които знаем. Работи се по тях. Нашият съвет е винетки да се купуват само от официалния сайт, от терминалите за самообслужване и от официалните мобилни приложения“, подчерта той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    7 2 Отговор
    След дневната винетка да вземат да продават и за вечно ползване...И да е съобразена с пътните условия.

    22:04 02.02.2026

  • 2 Опааа

    6 2 Отговор
    Марооооо! “… тежкотоварен трафик.” Мисиркоооо! Я пак. Неграмотна долна селяндурка!

    22:09 02.02.2026

  • 3 ДАА, ДАА

    11 1 Отговор
    И няма корупция в АПИ... ВЕРВАМЕ ВИ..

    22:12 02.02.2026

  • 4 Направо е страшно

    10 3 Отговор
    Тези големи камиони масово карат като обезумяли!!! ЗАЩО това бързане ,бе хора и то с такава тежка техника????? Пътувам всяка сутрин по околовръстното на Стара Загора и по едно и също време се разминавам с едни бясно хвърчащи по шосето самосвали от ония с четири оси.Карат като побъркани все едно ги гонят триста дявола.Катаджийте да стоят там да ги глобяват ,а не в града кой карал с пет километра над ограничението😡😡😡

    Коментиран от #9

    22:14 02.02.2026

  • 5 НАЛИ ВИДЯХМЕ С ОЧИТЕ СИ

    12 2 Отговор
    Когато дойде линейката лекарите не могат да излезнат от нея заради леда на пътя. Обаче нямало условия. То и за далаверите ви няма условия, но 67 МЛН лв с чували изчезнаха незнайно къде вместо да са асфалт на пътя

    22:15 02.02.2026

  • 6 Фен

    4 9 Отговор
    Ако Радев не беше довлякъл шмекерите, до Плевен щеше да има магистрала. И не само до там.

    22:23 02.02.2026

  • 7 полуистини

    5 0 Отговор
    --Пътят е бил почистен и е бил на асфалт--
    Ще рече , че при уж двата обхода признават, че не са опесъчавали леда по асфалта, виждан по публикуваните клипове, как искащите да помогнат се пързалят при катастрофиралата кола.

    22:39 02.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    АПИ (ги кучИту) да не са пуснали нова услуга за шофьорите - да пускат вицове в задръстените от сняг пътища, за да разведряват положението.

    22:40 02.02.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Направо е страшно":

    Защото някой умник разреши заплатите им да се формират на километър и те гледат да минат колкото се може повече. Ако се забрани и им се даде фиксиран надник мерака им да "препускат" ще мине и даже ще карат по-бавно от разрешеното щото няма да имат никъв зор.

    Та дирете ония 240

    Коментиран от #11, #12

    22:41 02.02.2026

  • 10 ,,,,,,,з

    3 0 Отговор
    Защо лъжете АПИ

    22:47 02.02.2026

  • 11 М...........му

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Всички беди идват от ония 240.... Ама наистина си е страшно да гледаш как някво желязо с размерите на къща се носи бясно по насрещното 😲😲😲

    22:56 02.02.2026

  • 12 Ами ето тема за размисъл

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    На разните там нпо - та ,асоциации на пострадалите от птп- та и нз още кви организации и организациики да се вземат в ръце и да се сложи край на това безумие.....

    Коментиран от #13

    23:02 02.02.2026

  • 13 Хавзис

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами ето тема за размисъл":

    Никога няма да стане . Те тогава как ще правят пари в нови партии Герб -НН-ОВ / оскубани вежди/ . Всичко е индустрия и алчност в територията ,вкл. и смъртта. Цели институти и организации се изхранват с това .

    23:10 02.02.2026

