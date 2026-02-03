Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Кнежа беше по-студено, отколкото на връх Мусала

В Кнежа беше по-студено, отколкото на връх Мусала

3 Февруари, 2026 17:09

  • кнежа-
  • студ-
  • зима-
  • сняг

Ледено студено време

В Кнежа беше по-студено, отколкото на връх Мусала - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В Кнежа тази сутрин е измерена температура от -13,8 градуса. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Това означава, че там е било по-студено, отколкото на връх Мусала, където термометрите измерили -13,1 по Целзий, пресметна "Нова телевизия".

В Плевен най-ниската температура тази сутрин е била -10,1 градуса. Това не е най-ниската измерена температура в областния град тази зима. При предишното застудяване градусите паднали до -13.

През последните два дни в района на Централна, Северна и Северозападна България снеговалежите са около и малко над 10 литра на квадратен метър. Снежната покривка е между 9 и 13 см. Най-много сняг е навалял в северната част на област Плевен. Снежната покривка е била около 21 см.

Припомняме, че в Плевен днес е неучебен ден заради ниските температури и усложнената зимна обстановка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига

    5 1 Отговор
    С тези тъпи статии. Давайте по същество.
    Какво става с тройното убийство например?

    Коментиран от #4, #5, #6

    17:12 03.02.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Запах руccкого мира.

    17:12 03.02.2026

  • 3 Зевс

    3 0 Отговор
    -14 градуса през Февруари е не само нормално, но и полезно, особено ако има и сняг.

    17:13 03.02.2026

  • 4 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    Очаквам всеки момент да стане четворно....до няколко часа , имам шесто чувство.....!!!

    17:16 03.02.2026

  • 5 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    Кво да стане?!
    Квото стана и със 7те джуджета, с мис бикини, с пиратството на Лукойл Бургас, с наркобосовете, осигуряващи гласове по изборите и мн др примери - НЕ СТАНА АБСОЛЮТНО НИЩО, ОСВЕН ТОВА ДЕТО СА ПЛАНИРАЛИ ДА НАПРАВЯТ!

    БОКО И ШИШО (ПЛЮС ППДБ И ДРУГИТЕ ПАТЕРИЦИ) ОТГОВОРЯТ ЗА КОРУПЦИЯТА И ТРАФИКЪТ НА НАРКОТИЦИ И ХОРА, В И ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ!
    КАТО ОПАНДИЗИТЕ ГЛАВИТЕ НА ЛАМЯТА, ЩЕ СЕКНЕТЕ И УБИЙСТВА, ТРАФИК, НАРКОТИЦИ И ПРОЧИЕ!

    17:17 03.02.2026

  • 6 Софийски селянин,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    В България всяко чудо за три дни,пълна анархия..
    Говори се,слухове дървена мафия бракониери..

    17:17 03.02.2026

  • 7 гепи рейнджъри

    1 0 Отговор
    опазихме мусалата от студ

    17:21 03.02.2026

  • 8 прокопи

    0 0 Отговор
    Утре, Мусала да е уволнена! Не се справя със задълженията си.

    17:30 03.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

