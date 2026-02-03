В Кнежа беше по-студено, отколкото на връх Мусала

В Кнежа тази сутрин е измерена температура от -13,8 градуса. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Това означава, че там е било по-студено, отколкото на връх Мусала, където термометрите измерили -13,1 по Целзий, пресметна "Нова телевизия".
В Плевен най-ниската температура тази сутрин е била -10,1 градуса. Това не е най-ниската измерена температура в областния град тази зима. При предишното застудяване градусите паднали до -13.
През последните два дни в района на Централна, Северна и Северозападна България снеговалежите са около и малко над 10 литра на квадратен метър. Снежната покривка е между 9 и 13 см. Най-много сняг е навалял в северната част на област Плевен. Снежната покривка е била около 21 см.
Припомняме, че в Плевен днес е неучебен ден заради ниските температури и усложнената зимна обстановка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига
Какво става с тройното убийство например?
Коментиран от #4, #5, #6
17:12 03.02.2026
2 честен ционист
17:12 03.02.2026
3 Зевс
17:13 03.02.2026
4 Сила
До коментар #1 от "Стига":Очаквам всеки момент да стане четворно....до няколко часа , имам шесто чувство.....!!!
17:16 03.02.2026
5 Мнение
До коментар #1 от "Стига":Кво да стане?!
Квото стана и със 7те джуджета, с мис бикини, с пиратството на Лукойл Бургас, с наркобосовете, осигуряващи гласове по изборите и мн др примери - НЕ СТАНА АБСОЛЮТНО НИЩО, ОСВЕН ТОВА ДЕТО СА ПЛАНИРАЛИ ДА НАПРАВЯТ!
БОКО И ШИШО (ПЛЮС ППДБ И ДРУГИТЕ ПАТЕРИЦИ) ОТГОВОРЯТ ЗА КОРУПЦИЯТА И ТРАФИКЪТ НА НАРКОТИЦИ И ХОРА, В И ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ!
КАТО ОПАНДИЗИТЕ ГЛАВИТЕ НА ЛАМЯТА, ЩЕ СЕКНЕТЕ И УБИЙСТВА, ТРАФИК, НАРКОТИЦИ И ПРОЧИЕ!
17:17 03.02.2026
6 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Стига":В България всяко чудо за три дни,пълна анархия..
Говори се,слухове дървена мафия бракониери..
17:17 03.02.2026
7 гепи рейнджъри
17:21 03.02.2026
8 прокопи
17:30 03.02.2026
